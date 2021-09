La palabra oligarqu铆a se deriva de la palabra griega “oligos” que significa “pocos” y son los oligos los que ven el poder y la riqueza como su derecho de nacimiento, que transmiten a su familia e hijos, como lo ejemplifican George W. Bush o Mitt Romney.

La palabra “autocracia” se deriva de la palabra griega “auto” que significa “yo mismo”, como en alguien que gobierna por s铆 solo [monarqu铆a absolutista/dictadura].

En las democracias en decadencia la batalla por el poder es siempre, como se帽ala Arist贸teles, entre estas dos fuerzas desp贸ticas; aunque si existe una seria amenaza del socialismo o el radicalismo de izquierdas, como sucedi贸 en la Rep煤blica de Weimar, los oligarcas son capaces de forjar una inc贸moda alianza con el aut贸crata de turno y sus secuaces para aplastarlos. Es por eso que la clase donante [oligarcas econ贸micos] y la jerarqu铆a del Partido Dem贸crata [oligarcas pol铆ticos] sabotearon la candidatura de Bernie Sanders, aunque en el espectro pol铆tico Sanders no es un radical, y declar贸 p煤blicamente, como lo hizo el ex director ejecutivo de Goldman Sachs Lloyd Blankfein, que si Sanders fuera el nominado como candidato apoyar铆an a Trump.

De la alianza entre oligarcas y aut贸cratas nace el fascismo, en nuestro caso un fascismo cristianizado.

Los oligarcas adoptan una falsa moral de la cultura Woke [pol铆ticamente correcta] y las pol铆ticas de identidad, que es antipol铆tica, para darse un barniz de liberalismo, o al menos el barniz de una oligarqu铆a ilustrada.

Los Aut贸cratas

Sin embargo, una autocracia no es maleable. Destruye estos 煤ltimos vestigios del humanismo [que pudiera exhibir la oligarqu铆a]. Se basa 煤nicamente en la adulaci贸n al aut贸crata, por absurdo que sea, y en el miedo a ofenderlo. Es por eso que pol铆ticos como Lindsey Graham y Mike Pence, al menos hasta que se neg贸 a invalidar los resultados electorales, se humillaron abyecta y repetidamente a los pies de Trump. El imperdonable pecado de Pence de certificar los resultados de las elecciones lo convirti贸 instant谩neamente en un traidor. Un pecado contra un aut贸crata es un pecado inperdonable. Los partidarios de Trump irrumpieron en la capital el 6 de enero gritando “cuelguen a Mike Pence”. Como coment贸 Cosimo de Medici,” nada nos ordena perdonar a nuestros amigos [solo a los enemigos]”.

El desempoderamiento pol铆tico y econ贸mico que es consecuencia de la oligarqu铆a infantiliza a una poblaci贸n, que en su desesperaci贸n, gravita hacia un demagogo que promete prosperidad y restauraci贸n de una edad de oro perdida, renovaci贸n moral basada en valores 鈥渢radicionales鈥 y venganza contra los chivos expiatorios culpables de la decadencia de la naci贸n.

La negativa de la administraci贸n Biden a abordar las profundas desigualdades estructurales que azotan al pa铆s ya es ominosa. En la 煤ltima encuesta de Harvard/Harris, Trump super贸 a Biden en 铆ndices de aprobaci贸n, con Biden cayendo al 46% y Trump subiendo al 48%. Agregue a esto el informe del Proyecto de Seguridad y Amenazas de la Universidad de Chicago que encontr贸 que el 9% de los estadounidenses cree que “el uso de la fuerza est谩 justificado para devolver a Donald J Trump a la presidencia”. M谩s de una cuarta parte de los adultos est谩n de acuerdo, en diversos grados, seg煤n el estudio, en que “las elecciones de 2020 fueron robadas y Joe Biden es un presidente ileg铆timo”. La encuesta indica que el 8,1% (21 millones de estadounidenses) comparten ambas creencias. Entre 15 y 28 millones de adultos aparentemente apoyar铆an el derrocamiento violento de la administraci贸n Biden para devolver a Trump a la presidencia.

“El movimiento insurreccionalista [fascista] es m谩s convencional, pluripartidista y m谩s complejo de lo que a mucha gente le gustar铆a pensar, lo que no es un buen augurio para las elecciones de mitad de per铆odo de 2022, o para el caso, para las elecciones presidenciales de 2024”, seg煤n los autores del informe de Chicago.

El miedo es el pegamento que mantiene en su sitio a un r茅gimen autocr谩tico. Las convicciones pueden cambiar. El miedo no lo hace. Cuanto m谩s desp贸tico se vuelve un r茅gimen autocr谩tico, m谩s recurre a la censura, la coerci贸n, la fuerza y 鈥嬧媏l terror para hacer frente a su paranoia end茅mica y, a menudo, irracional. Las autocracias, por esta raz贸n, abrazan inevitablemente el fanatismo. Aquellos que sirven a la autocracia se involucran en actos cada vez m谩s extremos contra aquellos que el aut贸crata demoniza, buscando la aprobaci贸n del aut贸crata y el avance de sus carreras.

La venganza contra enemigos reales o percibidos es el objetivo 煤nico del aut贸crata. El aut贸crata siente un placer s谩dico en el tormento y la humillaci贸n de sus enemigos, como lo hizo Trump cuando vio a la turba asaltar la capital el 6 de enero 2021, o, en una forma m谩s extrema, como lo hizo Joseph Stalin cuando ri贸 al ver c贸mo sus subordinados suplicaban por sus vidas acusando al condenado Grigory Zinoviev, una vez una de las figuras m谩s influyentes de la direcci贸n sovi茅tica y presidente de la Internacional Comunista, en camino a su ejecuci贸n en 1926.

Los l铆deres autocr谩ticos, como escribe Joachim Fest, a menudo son “no-entidades demon铆acas”. 鈥淢谩s que las cualidades que sobresalen de entre las masas, fueron cualidades que comparti贸 con ellas, y de las que fue un ejemplo representativo, las que asentaron las bases de su 茅xito鈥, escribi贸 Fest sobre Adolf Hitler, palabras que podr铆an aplicarse a Trump. “脡l era la encarnaci贸n del hombre promedio, ‘el hombre que prest贸 a las masas su voz y a trav茅s de quien las masas hablaron’. En 茅l las masas se encontraron a s铆 mismas”.

El aut贸crata, que celebra una grotesca hipermasculinidad, proyecta un aura de omnipotencia. Exige adulaci贸n servil y obediencia total. La lealtad es m谩s importante que la capacidad. Las mentiras y la verdad son irrelevantes. Las declaraciones del aut贸crata, que en breves espacios de tiempo pueden ser contradictorias, atienden exclusivamente a las transitorias necesidades emocionales de sus seguidores. No se intenta ser l贸gico o coherente. No hay ning煤n intento de llegar a los oponentes. M谩s bien, hay un avivamiento constante de antagonismos que ampl铆a constantemente las divisiones sociales, pol铆ticas y culturales. La realidad se sacrifica por la fantas铆a. Aquellos que cuestionan la fantas铆a son tildados de enemigos irredimibles.

鈥淐ualquiera que quiera gobernar a los hombres primero trata de humillarlos, de enga帽arlos para quitarles sus derechos y su capacidad de resistencia, hasta que son tan impotentes ante 茅l como los animales鈥, escribi贸 Elias Canetti del aut贸crata en “Masas y Poder” [Crowds and Power 1984] . 鈥淟os usa como animales y, aunque no se lo diga, en s铆 mismo siempre tiene claro que significan tan poco para 茅l; cuando habla con sus 铆ntimos, los llama ovejas o vacas. Su objetivo final es incorporarlos a s铆 mismo y succionar la sustancia de ellos. Lo que quede de ellos despu茅s no le importa. Cuanto peor los ha tratado, m谩s los desprecia. Cuando ya no sirven para nada, se deshace de ellos como lo hace con los excrementos, simplemente asegur谩ndose de que no envenenen el aire de su casa 鈥.