May 16, 2022

Este centro social, fundado en 2014 tras la ocupaci贸n de un instituto de secundaria abandonado propiedad del IVIMA, alberga diferentes entidades. Entre ellas, la Red Somos Tribu VK, galardonada en 2020 con el Premio Ciudadano Europeo.

El CSO Atalaya, en Vallecas (Madrid), recibi贸 el pasado martes una notificaci贸n emitida por el Juzgado de Instrucci贸n 47 de Madrid que le obliga a desalojar el edificio donde se encuentra ubicado antes del 17 de mayo, tras la denuncia de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (antiguo IVIMA) y de la multinacional energ茅tica Naturgy. El juez ha determinado que se celebre juicio por delito leve de usurpaci贸n y defraudaci贸n de corriente el茅ctrica a dos miembros del CSO, pero 芦que antes se proceda al desalojo inmediato del edificio y a la entrega de su posesi贸n a sus leg铆timos propietarios禄, explica el abogado del centro, Erlantz Ibarrondo.

El Parlamento Europeo reconoció la «importancia a nivel social» de esta plataforma vecinal de «apoyo mutuo y solidaridad» creada el 14 de marzo de 2020, el mismo día en que se declaró el estado de alarma en España, para ayudar a las personas y colectivos «más vulnerables».

El CSO Atalaya estuvo a punto de ser desalojado en 2016, pero, finalmente, un juzgado de lo Penal dict贸 una sentencia absolutoria para el miembro del CSO encausado en aquel momento, explica Ibarrondo, quien remarca que 芦el denunciante [IVIMA] era el mismo禄. Por lo tanto, 芦no es un procedimiento nuevo sino que ya se ha dilucidado y sentenciado judicialmente禄, a帽ade.

芦Habr铆a que ver y determinar por qu茅 se sigue ahora otro proceso hacia otras personas y qu茅 es lo que se ha modificado, y por qu茅 desde el a帽o 2017, cuando se dict贸 sentencia, hasta el a帽o 2022, la propiedad no ha tomado ning煤n tipo de determinaci贸n. Y, sobre, todo sabiendo y siendo p煤blica la posesi贸n de este inmueble por parte de un mont贸n de colectivos que le dan vida, entendemos que no se dan esos principios de proporcionalidad e idoneidad para dictar un desalojo cautelar con urgencia. Porque urgencia no hay ninguna cuando esa situaci贸n es palpable, p煤blica, desde el a帽o 2014鈥.

Adem谩s de la red de apoyo mutuo Somos Tribu VK, a d铆a de hoy conviven en el centro diferentes diferentes colectivos que organizan actividades en las que participan m谩s de 200 personas semanalmente. El centro cuenta con huerto, taller de bicis, taller de ocio alternativo, radio, gimnasio, roc贸dromo, un espacio de forja, otro para skate, una biblioteca en la que tambi茅n se dan clases de refuerzo, un punto feminista鈥 Algunas de las monitoras voluntarias destacan en este video la importancia para j贸venes que de otro modo no podr铆an acceder a actividades como el aprendizaje de escalada o el gimnasio, 芦j贸venes en situaci贸n de vulnerabilidad y fracaso escolar鈥β

En este reportaje, elaborado por Miquel Ramos y Oriol Daviu, se muestra el d铆a a d铆a del CSO Atalaya.

