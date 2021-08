–

De parte de La Haine August 28, 2021 39 puntos de vista

Nadar es lanzarse a las aguas

Un 22 de agosto de 1241, mor铆a el Papa Gregorio IX, el que estableciera formalmente el Tribunal (criminal) de la Santa Inquisici贸n que pas贸 a depender directamente del Pont铆fice, como las guerras de las cruzadas, la tortura f铆sica con m煤ltiples aparatos dise帽ados para su ejecuci贸n, la tortura psicol贸gica o la quema de personas vivas, sobre todo mujeres. Todos estos m茅todos, tuvieron un claro objetivo, imponer la subordinaci贸n a las monarqu铆as por medio de la religi贸n. En Am茅rica, y Europa fueron miles y miles las personas condenadas, asesinadas por estos tribunales de psic贸patas, miles de personas, muchas de la ciencia y de las artes, m茅dicos y astr贸nomos, matem谩ticos y f铆sicos con un talante abierto comunero defensores de la justicia y libertad. No fue hasta 1834 que se suprimi贸 definitivamente la Inquisici贸n. En lo que s铆 existe un cierto consenso entre los historiadores que han investigado el tema m谩s recientemente, es que en la mitad del siglo XVIII, se produjo un cambio en los delitos de los que se ocup贸 la Inquisici贸n. Como casi hab铆an desaparecido los llamados herejes 鈥渜ue hab铆an sido su objetivo principal鈥 (judaizantes, protestantes y moriscos), el Santo Oficio que como oficio principal ten铆a asesinar, se centr贸 en los defensores de las nuevas ideas ilustradas y en los delitos considerados como menores, o sea que cagarse en Dios, al margen de que suene mal y de no existir m谩s que en la biblia, en la sugesti贸n y superstici贸n educacional, y fuera como cagarse en el aire no palpable, te pod铆a llevar a la hoguera o ha revanarte el cuello a pu帽al, espada o cuchillo de Albacete, si la aldea era muy rural el hacha y la soga cumpl铆an importante papel en aplicaci贸n de la ley y de la justicia divina. Ojo, al loro, con las supersticiones, el curanderismo, la bigamia y cualquier pr谩ctica contraria a la moral cat贸lica, aunque ellos la ejerciten con devoci贸n y hasta con sarampi贸n, pero sin causa claro, o a forma de solicitaci贸n, pues ser son muy discretos con sus cuerpos, tanto, que hay listas de miles por el mundo violando ni帽os, ni帽as, a todas las hermanas, t铆as y primas a su servicio parroquiano que adem谩s de darles fogueo limpian la casa y hacen el cocido y la caldereta de cordero adem谩s de calceta para matar el aburrimiento, como el remendar calzones en otros tiempos, claro que no son los tiempos y hay que Renovarse o Morir (que no es lo mismo que en significado tuvo en la revoluci贸n cubana el 鈥溌÷atria o Muerte Venceremos!!鈥). O sea que a partir del siglo XVIII, la llamada Santa Inquisici贸n se convirti贸 en vigilante de la moral cat贸lica y enemiga de las nuevas ideas. As铆 pas贸 del mal ejemplo a otro peor como se dir铆a 鈥渄e Guatemala a Guatepeor鈥 (que es como decir no quiero pertenecer a las navajas de Albacete prefiero las bombas at贸micas USA).

Y es que hoy en d铆a ya ni se sabe, es un asquito oiga, manera de cambiar las palabras para mejor confundir el significado de ellas, pedazo de truhanes incumplidores de su propio testamento voluntarios de la mentira y el pecado. Dicen los muy cuatrines que la inquisici贸n qued贸 abolida 隆ser谩n mentirosos!, eso s铆, verdad ser es que hay un Santo Oficio como remedio de males, que es algo as铆 como, 隆f铆ate de la virgen y no corras! De hecho los tribunales te pueden condenar a presidio por cagarte en el Dios del aire que no se ve ni siente ni padece, al menos el mal de los pobres ni la carencia en mesa de alimentos o lugar donde dormir ‘como Dios manda’. En 1937 los obispos espa帽oles firman la 鈥淐arta Colectiva del Episcopado espa帽ol a los obispos del mundo entero鈥, casi nada, para chulos, ellos, a trav茅s de la cual daban su apoyo sustancial y definitivo al fascismo, al que han pertenecido adem谩s de soplones como arma ideol贸gica del poder cumpliendo paralelas misiones: bendicen guerras, hambrunas, siembran extremaunciones y cruzadas santas 鈥渢eol贸gicamente justa鈥 en sinton铆a con el levantamiento franquista. De ah铆, su participaci贸n en la matanza de republicanos y no solo en la plaza de toros de Badajoz, hasta hoy siguen pensando y haciendo por igual de violaciones, sentencias y cr铆menes con y sin sotana de cuervo, por ejemplo: El Santo Oficio de la magistratura del OPUS ha ordenado quitar el nombre de una maestra represaliada republicana para volver a poner la de un asesino fascista, la del siniestro torturador carnicero de seres humanos, Mill谩n Astray. Los jud铆os sionistas, 铆dem de lo mismo, o alguien duda creyendo que no son como los talibanes, m谩s bestias si cabe con el benepl谩cito de las Naciones Unidas. Solo decir lo que dijo una ministra de 鈥溌ultura!鈥 de Israel: A LAS MUJERES PALESTINAS EMBARAZADAS HAY QUE ELIMINARLAS PARA QUE NO TRAIGAN HIJOS TERRORISTAS AL MUNDO. (Y 隆隆AM脡N!! Respondi贸 Franco desde la tumba del muerto y Dios desde la Santa Inquisici贸n a Santa Isabel la Cat贸lica. El sionista fomenta matanzas palestinas alumbrando tambi茅n la ley de Dios para impedir que Israel vuelva a ser Palestina, un objetivo a cumplir, es exterminar mujeres embarazadas 鈥淗asta que el Se帽or haya dado el descanso a los sionistas, y posean toda la tierra que Dios-Al谩 les ha dado al otro lado del Jord谩n, poniendo a cada uno en su lugar y posesiones, las cuales os he dado Yo: palabra de Dios鈥. Por 煤ltimo el talib谩n a pedrada limpia se disputa la fe contra la inteligencia de la mujer. Para los talibanes e islamistas radicados en muchos pa铆ses 谩rabes, como en Arabia Saud铆, la mujer de este siglo tan 鈥渓ibertador鈥 significa el resumen matem谩tico cient铆fico en manos de las tablas del Dios-Al谩 (cero patatero) o lo que es lo mismo mierda pinchada en un palo, sobre la que hay que multiplicar mierda y palito para sacar sobresaliente en derecho como en torcido de miras. Sigue sobre ella la maldici贸n (que no liberaci贸n) de reproductoras de mierda pinchada en un palo para dar a la sociedad HOMBRES, desgraciadamente para ellos siguen saliendo m谩s mujeres del fajo de las entra帽as. Claro que si solo pudi茅ramos parir ‘mierdas pinchadas en un palito’, o sea mujeres, seg煤n el oscurantismo religioso del pa铆s que sea estar铆amos m谩s contentas, m谩s libres de violaci贸n, acoso, denigraci贸n, prostituci贸n y m谩s etc茅teras.

Aciagas democracias dan luto al siglo, la cosa anda mal para la mujer, apenas hace unos d铆as en una ciudad de Pakist谩n una turba de machos desbocados, unos trescientos, asaltaron a una mujer joven en una plaza e insultaron sacando fuera todo su veneno, la pegaron, la torturaron despiadadamente, la desnudaron y lanzaron al a铆re… al final no sabemos si le dieron la ropa antes de poder huir, lo que s铆 sabemos es que la dejaron sin nada, la robaron todas sus pertenencias pero no la asesinaron (hay que perdonarles) solo era una manada descontrolada. Pues eso, cuidad铆n, de ir vestida de 鈥渕ujer鈥, hay gente extra帽a que nos imita y mucha manada 鈥渄escontrolada鈥. No te vistas ni para disimular como los jueces que te juzgan y dioses que te condenan de traje y corbata, no merecen ninguna 鈥渕ierda鈥 pinchada en un palo o palito, pues el tama帽o no justifica al le贸n de tirapac谩; si alguien te regala el traje de su 鈥渄ecencia鈥, qu茅malo, haz tu propia noche de Sanju谩n, no titubees, se decidida en tus convicciones no te vayan a equivocar. Ya tu sabes, que por orden del juez es importante no dar chanza a las malas interpretaciones, se trata de 鈥渧estir como una mierda pinchada en un palo鈥 y pasar desapercibida en la casa ante tu padre, hermanos, vecinos y tambi茅n en la calle correr hacia la habitaci贸n oscura sin ventana ni luz ni ox铆geno ni nada y trancarte para que la manada no se lance a deg眉ello sobre tu mente y cuerpo. La cosa se complica a pasos agigantados. Est谩 ocurriendo todos los d铆as en pa铆ses como en Iraq, Ir谩n, Libia, en territorios de Siria, Nigeria, Somalia, Mal铆, Arabia Saud铆, Paquist谩n, India, Afganist谩n… Se ejecuta en las aldeas a los ni帽os mayores de 14 a帽os y, a las mujeres y ni帽as las utilizan como esclavas sexuales, las m谩s j贸venes se venden, se violan, y algunas de ellas 鈥減or ser d茅biles鈥, ante el horror, se suicidan. Seamos sinceros, 驴s贸lo en estos pa铆ses?. La brutalidad es s谩dica, el sadismo es el sistema criminal que nos domina. Zarmina era una joven poeta afgana que compart铆a sus poemas en una radio para mujeres, expresaba y compart铆a sus vivencias, lamentaciones, frustraciones y tambi茅n su amor. Pero lleg贸 un d铆a que sus hermanos descubrieron que, Zarmina, 隆escrib铆a!, y escrib铆a bien, doble grave error, ser mujer y adem谩s pensar. Fue golpeada brutalmente hasta casi matarla. Impotente ante los hechos que la arrebataron la libertad de ser, escribir, pensar y sentir, no aguant贸 m谩s y se prendi贸 fuego hasta morir 驴Qui茅n asesino en realidad a Zarmina, qui茅n los que provocaron su muerte? No crean que estas aberraciones que estos horrores y cr铆menes pasan solo en los pa铆ses donde el poder y la fuerza militar est谩 dirigida por talibanes, por integristas musulmanes. No. Toditas las religiones han desarrollado su instinto criminal como el sionismo jud铆o, toditas han sido creadas por intereses feudales absolutistas que se mantienen en los siglos por negreros de la misma especie, toditas sin excepci贸n en el nombre de Dios-Al谩, y m谩s all谩, han tenido y tienen en su seno sus fan谩ticos criminales, sus monstruos hist贸ricos y disc铆pulos deformes, sacrificando ni帽os y ni帽as a destajo por el mundo. Regocij谩ndose en grotescos personajes siguen imponiendo a sus arcas y braguetas doblegaci贸n y absolutismo, acusando a mujeres de brujas, apedreadas unas, en la hoguera otras, o apu帽aladas.

2021, siglo XXI, oh, s铆, siglo de la libertad, donde somos capaces de vernos las caras y entendernos con una simple mueca de sonrisa, gui帽o de ojo, o se帽al dedo en mano. Siglo de la telecomunicaci贸n que dinamiza y combina los sistemas instalados en sat茅lites y plataformas con redes inal谩mbricas en cohete tur铆stico a la luna, en un plisplas, por mandato divino al que su generosidad no le importa est茅s en paro, tus hijos sufran la marginaci贸n, y el cocido no lleve tropiezos que encontrar sobre el caldero de su cocci贸n, te desahucien y te diga tu patr贸n de estilo snob: 鈥渘o sirves para nada鈥; inquieto ante el desaf铆o de tu mirada insiste, 鈥渆st谩s viejo, quedas despedido鈥. Y veas que es quince a帽os mayor que vos en este pa铆s 鈥渟uyo鈥 y mundo encantado donde todos somos iguales ante la ley y ojos de 鈥渟u鈥 Dios por contracci贸n constitucional en derrumbe de vertidos. Eso s铆, te dice, 鈥渁legra esa cara, pareces m谩s viejo鈥, y con sorna remata, 鈥渜u茅 es lo que te preocupa鈥… acaso no sabes que formas parte del primer mundo internauta, donde los kil贸metros son como contar persianas del sal贸n de tu casa o baldosas de tu cocina?, ignoras los avances que te ofrecemos que pasamos de un continente a otro en un tiempo r茅cord similar al del estornudo, como en otros tiempos lo fuera la ‘Singer’ permitiendo a las mujeres la libertad de coser y cantar a la vez? Siglo XXI, no te olvides, 鈥渆res libre鈥, 鈥渄e qu茅 te quejas鈥… ya no tienes que trabajar, te regalamos la libertad, no ven tus ojos que somos hasta capaces de lanzar cohetes al espacio?. Oh, s铆, como si fueran churros (o porras) seg煤n el grosor de 鈥渢u鈥 bolso de pantal贸n o manga de tu chaqueta m谩gica. Pero bueno hombre, qu茅 pesimista, 鈥溌ive el momento!鈥, 鈥溌legra esa cara!鈥… que hasta el canto de los r铆os suena aunque ya ni agua lleven ni fuentes para el sediento queden, acaso no ves lo que 鈥渉emos鈥 avanzado en la curaci贸n de enfermedades?, que no ves que 鈥渟omos鈥 potencia mundial contra pandemias y endemias?. Oh s铆, el control, la ciudadan铆a est谩 en 鈥渘uestras鈥 manos, vacunamos a diestro y siniestro, no somos racistas, de alargar la vida se trata en pa铆ses lejanos y muertes en el m谩s cercano, ese que llaman propio. S铆, 鈥渟omos鈥 libres aunque a muchos l贸gicamente esto les suene a chino, sin que su ignorancia permita darse cuenta que por eso es que 鈥渋mponemos鈥 el ingl茅s como idioma de futuro y tambi茅n de presente. Claro, por eso es que no hemos sido capaces de erradicar el oscurantismo, las religiones… 鈥渆ntiendo鈥, ufff, vaya, qu茅 izquierda m谩s derecha, que capitalismo de angelitos m谩s prostituido, que fascio m谩s talib谩n donde el saber lo ocupa la represi贸n. Que siglo dios que siglo que a las hormigas parias laboriosas hay que exterminar. 隆隆Claro, hombre, 鈥減or prevenci贸n鈥, 鈥渆n bien de todos鈥, 鈥渄e la humanidad鈥… vayan a ser comunistas, terroristas, anarquistas camuflados, ateos del amor libre, lucifer de los cuernos rojos, lo dicho, 鈥渟贸lo por prevenci贸n鈥!! Le entiendo, o por dios y la virgen santa no? 隆Puaj, va de retro!!! S铆, es bueno para los ojos llorar y para aclarar las ideas, por eso berrear para la garganta es mano de santo, afina el canto de la internacional y el de las barricadas, si se帽or, por eso es que abundan los contrarios hartos del sufrir, golpe a golpe fulminando espada, ondeando piedra, se帽ales de humo y lanzamiento de jabalina cual circo de proletarios contra el primer mundo pose铆do por el T铆o Sam.

Nos encontramos en el umbral del siglo veintiuno sobre el que no se sabe bien si empieza la decadencia, o termina la juventud antes de haber cumplido el cuarto de su siglo. Apuesto contra el desgaste en decadencia en que fue alumbrado, segura de seguir en brecha audaces, prestos en lucha y desenlace. Peligroso es sentirse como el siglo con el culo al aire, cuando estamos ni se sabe en qu茅 pa铆s o lugar del propio y no respiramos en ninguno, cuando mi funci贸n y la tuya es empezar partiendo de todo lo recorrido, mostrado y aprendido sobre la mitad del camino que arrastramos, conscientes de que nuestro d铆a llegar谩 con una infinidad de cap铆tulos cumplidos y muchos m谩s por empezar. Se trata de ir m谩s all谩 siempre m谩s all谩 del umbral que alumbra el quiero empezar, de forjar el camino propio, de recordar que somos robles, pinos, abetos rabiosamente j贸venes entre rosas rojas, claveles y clavelinas, entre semillas de otras especies, culturas de otro mundo avanzando sobre otro posible que se va forjando, siglo tras siglo de historia prestos a su victoria, desechando la decadencia. Y, recordar, siempre recordar, la combatividad que marca el ritmo que agita tu coraz贸n entre vientos de libertad, su mirada triunfadora y el marco de sus verdes hojas vencedoras de todo mal, como fuerza implicada metiendo en talle una juventud que se resiste, a manifestarse, pero que espera un empuje y seguridad sobre el ingenio y decisi贸n en empat铆a y largo caminar. Porque todo su cuerpo es la vida y no maleta de trastos inservibles. Los armarios sobran en los frentes de lucha cuando toda lucha de contrarios se convierte en clandestinidad. Vuela alta, anda ligera, no te pares. Unidas nuestras miradas, lanzados nuestros pu帽os por el vuelo del 鈥減role鈥 VENCEREMOS. As铆 tardemos en conseguirlo treinta, cien y m谩s a帽os la v铆a est谩 abierta, sobre ella todo es camino.

Se trata de impulsar cambios como resultado de todo lo peleado, nacemos con los que estaban, y lucharon. Cambios que no mentiras para estirar la supervivencia, porque de lo que se trata es de seguir viviendo no llorando ni sufriendo sino azotando el hast铆o, marginaci贸n y humillaci贸n, lo f谩cil para unos y lo complicado para otros por que as铆 est谩 impuesto, porque as铆 dicen que ha sido siempre, y no, nadie es derrotado hasta que la derrota se acepta y justifica asumi茅ndola como salida. M谩s all谩 de ella y de la propia militancia abnegada en los valores del avance, refuerza tu empe帽o y compromiso, no te oxides ni aflojes ni desistas, sigue adelante, no est谩s sola. No busques falsos profetas ni intrusos que te acompa帽en ni abraces dirigentes que nunca dirigieron, intrusos que forzaron arrasando con todo sentimiento puestos y directrices a golpes sordos, y tambi茅n, mudos en ceguera anunciada y desatino. Piensa que lo aut茅ntico a la corta o a la larga triunfa, se fuerte y segura, encontrar谩s otros seguros que se unan. Recreate en ejemplos de est铆mulo, no te debilites, sean pol铆ticos, o sean genios de la m煤sica. Beethoven dio la respuesta al mundo como una eminencia creadora de obras maestras y m煤sica sin parang贸n, fue rebelde e insumiso, ni sordo ni ciego, para luchar contra la educaci贸n en el seno de la familia tradicional y despotismo social como ense帽anza de buitres. Curtido en el sufrimiento de ambas cosas desafi贸 contra todo lo que se interpusiera entre 茅l y su sue帽o. Creativo y sonoro avanz贸 imponi茅ndose a la sordera como un mal menor en su carrera, y a los sordos ignorantes de poder铆o, que se lo restregaban como una maldici贸n de dioses, grit贸 contra ella y sus ensalzados divinos, tambi茅n contra el rel谩mpago medi谩tico de los miserables, ese misterio guardado del despotismo incrustado en ellos y su sociedad alienante de oscurantismo religioso y guerras insaciables. Dando todo el sentido de su vida, sobre los escenarios, clases impartidas, partituras escritas y pianos tecleados y batutas, mostrando la frontera entre la ignorancia de su mueca hip贸crita sonriente y los grandes conocimientos de la sabidur铆a, esa que muestra la diferencia entre desear una cosa y el estar o no en disposici贸n de recibirla y mostrarla. El lo estaba porque cre铆a en su lucha y padecer, en su entrega incondicional, seguridad y conocimientos. Desafi贸 a su propia naturaleza da帽ada pero 铆ntegra, porque su estado mental era creencia y no simple esperanza ni fruto de la casualidad ni del milagro, Beethoven, fue un revolucionario que no llor贸 aporreando piedad sobre los portones de los poderosos, ten铆a una mente l煤cida y liberada, clara y segura. Las mentes cerradas no inspiran ideales ni valores ni creencias. El apuntal贸 alto en la vida y subi贸 nota en victorias por lo que quer铆a, luchaba y formaba parte de sus v铆sceras aferradas a su triunfo.

Siempre me pregunt茅 desde ni帽a el por qu茅 de las cosas, el objetivo de los pasos de la voz que irrump铆 en la escena de mi vida que a煤n siendo desconocida dec铆a ser amiga. Siempre me pregunt茅 de todo fen贸meno m谩s all谩 de la intenci贸n que su voz utilizara, nunca pens茅 dejar de estar en onda por ello, perder una parte de mi propio ritmo de vida y amistad o credibilidad, en desajuste social, por no abandonarme a brazos abiertos a las corrientes medi谩ticas que van surgiendo por bonita o vistosa coreograf铆a, sugerente, para muchxs en aplauso y consignas. Siempre me pregunt茅 de lo costoso de ser veleta, alternativa poco fiable para mi, que me he visto y sentido siempre centrada al trabajo donde involucr茅 lucha al arte y militancia, como forma de vida optada, asumiendo el vibrar y el c贸mo el p煤blico lo evidencia, y te evidencia firme, esperando y exigiendo, tu aporte vinculado a tu obra y tu vida sin titubeos y decisi贸n frente a las fotocopias que nos multiplican robando identidad e idiosincrasia. Nunca es f谩cil dar el salto en lucha irrumpiendo sobre la escena, que la vida sin l铆mites de asfixia representa convirti茅ndote en ox铆geno de ellas, no se consigue siendo veletas, resulta peligroso, abunda la mediocridad. La batalla por donde remontar en vuelo, y dejarse de pendejadas nos espera, el tiempo pasa y apremia. Dignidad, creatividad en causa y objetivos requieren definirse, sobre el rumbo de los acontecimientos con luz propia y sin m谩scaras, aunque nos encontremos en una malintencionada democracia oteados, por un rastrero sistema, persiguiendo todo movimiento que no encuadre en su 鈥済enerosidad鈥 pol铆tica. Los conocimientos y el empe帽o puesto allanan el camino cuando se sabe el rumbo a seguir. La derrota siempre es costosa no te inmovilices. RECUERDA del ‘Che’ que: 鈥淓l revolucionario es el eslab贸n m谩s alto de la especie humana鈥.

Mait茅 Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)