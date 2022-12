–

A los nueve meses exactos de la invasi贸n de Ucrania y, con ella, el repunte de los discursos belicistas y el aumento desaforado del Gasto Militar, nos preguntamos sobre las razones que han orillado la diplomacia y el di谩logo.

Investigador de la Escola de Cultura de Pau de la UAB

Hoy se cumplen 9 meses desde el inicio de la invasi贸n militar de Rusia contra Ucrania. 9 meses que han significado miles de v铆ctimas mortales, millones de personas desplazadas y refugiadas como consecuencia del conflicto, un grave desastre humanitario y repercusiones planetarias en t茅rminos pol铆ticos y econ贸micos. Esta situaci贸n se suma a la crisis global de las 4-C: Climate, Conflict, COVID and (high food) Costs. En este sentido, son cada vez m谩s evidentes las consecuencias de la emergencia clim谩tica, el progresivo aumento de la conflictividad armada y, sobre todo, la creciente intensidad de la violencia en diferentes partes del mundo, tal y como se帽alamos en el informe Alerta 2022 de la Escola de Cultura de Pau, que est谩 comportando una restricci贸n del espacio humanitario debido a las crecientes dificultades de acceso en numerosos conflictos, como en Etiop铆a, la regi贸n de Sahel Occidental, Somalia, Siria o Yemen, por citar algunos ejemplos. Todav铆a persisten numerosas derivadas de la pandemia de la COVID-19 y es palpable el incremento del coste de los alimentos vinculado a la guerra en Ucrania y sus consecuencias en numerosas partes del mundo 鈥揳s铆 como la inflaci贸n desbocada como consecuencia del aumento del coste de la energ铆a.

Incremento de los gastos militares y del negocio de la guerra

En este escenario internacional multipolar en el que impera el uso de la fuerza al servicio de intereses de actores de poder, con Ucrania como ejemplo, se presenta como una opci贸n inevitable el incremento de los gastos militares y la carrera armament铆stica, fuera de todo cuestionamiento, agenda que se est谩 normalizando en la opini贸n p煤blica espa帽ola e internacional. A pesar de que somos conscientes de que la militarizaci贸n de las relaciones internacionales no evita las guerras sino que las promueve o las sostiene, tal y como se pone de manifiesto una y otra vez en la arena internacional, Occidente est谩 apostando con fuerza por ello. Al constante incremento de los gastos militares mundiales en los 煤ltimos a帽os, en especial de EEUU, China, India, Rusia y pa铆ses de Oriente Medio, entre otros, superando los 2 billones de d贸lares, se suman las exigencias de la OTAN a sus estados miembros, tal y como se puso de manifiesto en el Estado espa帽ol en la cumbre de la OTAN de junio y se ha aceptado pr谩cticamente sin debate p煤blico.

En paralelo, seg煤n un informe publicado recientemente por el Kiel Institute for the World Economy y que recog铆a el diario ARA, EEUU ha destinado desde enero 52.000 millones de euros en ayuda militar, financiera y humanitaria a Kiev 鈥揺l Departamento de Defensa de los EEUU reconoc铆a oficialmente al menos 18.200 millones de d贸lares solo en ayuda militar entre enero y octubre鈥, cifra que pr谩cticamente dobla al apoyo recibido por parte de los estados de la UE y de las instituciones europeas (cerca de 29.000 millones de euros) y del Reino Unido (6.500 millones de euros). Si a esta cifra le a帽adimos los beneficios de las grandes corporaciones energ茅ticas europeas, que han duplicado sus beneficios alcanzando 300.000 millones de euros entre enero y septiembre de 2022鈥揵eneficios en parte vinculados a las consecuencias de la guerra en el aumento de los precios de la energ铆a y los hidrocarburos, que solo en el caso de las cuatro mayores energ茅ticas espa帽olas, Naturgy, Iberdrola, Repsol y Endesa, ascienden a casi 2.500 millones de euros, un 37,3% con respecto al ejercicio pasado entre enero y septiembre鈥 el negocio de la guerra para los sectores de la industria militar y de la energ铆a est谩 siendo redondo.

La diplomacia, secundaria frente al uso de la fuerza

Aunque el presidente de EEUU se帽alaba frente a los l铆deres mundiales reunidos en Naciones Unidas el 21 de septiembre de 2022 que no estaba alimentando ni buscando una nueva Guerra Fr铆a, y que no estaba pidiendo a ninguna naci贸n que eligiera bando, no todo el mundo interpreta los hechos de la misma manera, seg煤n apuntan observadores. Es imprescindible alcanzar un alto el fuego y negociaciones que puedan ser aceptables para Ucrania, pero tambi茅n lo es detener este proceso que quiere volver a dividir el mundo y que favorece a unas elites econ贸micas y pol铆ticas en contra de los intereses del 99% de la poblaci贸n a nivel mundial. A pesar de algunos intentos e iniciativas de di谩logo, Europa tiene dificultades para dise帽ar una voz propia y diferenciada de la opci贸n que promueve EEUU y la OTAN 鈥揳rmar a Ucrania, buscar una soluci贸n al conflicto mediante un reequilibrio de la balanza militar frente a Rusia. Rusia persiste en la ocupaci贸n militar y rechaza el di谩logo en condiciones justas. Sin embargo, Rusia seguir谩 siendo nuestro vecino cuando se acabe esta guerra. Es por eso que es imprescindible que las partes enfrentadas en este conflicto logren, a trav茅s del di谩logo, acuerdos que permitan el fin de la confrontaci贸n y la violencia y que aborden las causas que dieron lugar al conflicto desde la construcci贸n de mecanismos de seguridad compartida y la recuperaci贸n de la confianza perdida, a diferentes niveles. Cuanto antes. Y Espa帽a puede y debe contribuir en esa direcci贸n. Estamos asistiendo impasibles a una escalada armament铆stica y a un planteamiento de resoluci贸n de este conflicto (y otros) mediante el uso de la fuerza. Es imprescindible activar el di谩logo y la negociaci贸n y hacen falta voces en el escenario internacional que presionen en este sentido, sobre todo tambi茅n para frenar los riesgos de una escalada del conflicto, como ponen de manifiesto las declaraciones derivadas de las explosiones en Polonia.

La 煤nica v铆a que puede frenar esta espiral de violencia y divisi贸n es m谩s diplomacia, la apuesta por la seguridad humana, el multilateralismo, la apuesta por medidas de reconstrucci贸n de la confianza perdida y el dise帽o de espacios de seguridad compartida, en especial en la guerra de Ucrania. 驴D贸nde est谩 Espa帽a en todo este debate? 驴Qu茅 recursos destina Espa帽a para la promoci贸n del di谩logo y la mediaci贸n en este y otros conflictos? 驴C贸mo promueve Espa帽a el fortalecimiento del tejido de organizaciones que contribuye a la construcci贸n de la paz y el di谩logo? Desde hace a帽os Espa帽a ha ido retir谩ndose de este debate, a pesar de que Espa帽a tiene una larga experiencia en participaci贸n y promoci贸n de procesos de di谩logo en diferentes partes del mundo de los que se podr铆an extraer m煤ltiples aprendizajes.

Es por esto por lo que es imprescindible un debate en torno a la contribuci贸n de la pol铆tica exterior espa帽ola a la construcci贸n de la paz en los conflictos y a su papel en el 谩mbito internacional en el campo de la diplomacia, la mediaci贸n y resoluci贸n de conflictos y la construcci贸n de la paz. Pero no una paz de vencedores y vencidos, sino una paz que vaya a las ra铆ces estructurales de los conflictos, que contribuya a fortalecer la seguridad humana de las poblaciones afectadas, que busque transformar las din谩micas de desigualdad e injusticia y que sea feminista, promoviendo la participaci贸n de la sociedad civil y en especial de las mujeres como actores de cambio y no como meras v铆ctimas pasivas.

La negociaci贸n pol铆tica es y ser谩 la 煤nica opci贸n posible para superar esta situaci贸n. Aunque algunos lo pretendan, no alcanzaremos un escenario de derrota total de una de las dos partes. Incluso en ese escenario ser铆a necesaria la negociaci贸n y el acuerdo, para evitar males mayores. La historia nos lo recuerda una y otra vez.

