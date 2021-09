–

De parte de Gatos Sindicales September 10, 2021 88 puntos de vista

Pregunta de la RLPT: Disculpe 驴sabe qu茅 hora es?

Respuesta de RRHH: Le confirmo que tengo reloj y que lo he mirado.

Pregunta de la RLPT: Bien entonces, por favor, 驴me puede decir qu茅 hora es?

Respuesta de RRHH: Ya le he dicho que tengo reloj y le confirmo que tengo conocimiento de la realidad que usted relata.

Pregunta de la RLPT: Estupendo pero lo que yo necesito es saber la hora 驴me puede decir qu茅 hora es dado que la conoce?

Respuesta de RRHH: Le confirmo que he mirado el reloj y que seguir茅 mir谩ndolo siempre que sea necesario, y le recuerdo que es mejor que se informe en las fuentes oficiales.

Pregunta de la RLPT: Pues vale. De su respuesta se entiende que usted sabe qu茅 hora es, pero… 驴me puede decir de una vez qu茅 hora es? Es una pregunta sencilla y una respuesta m谩s sencilla todav铆a.

…….

Este di谩logo parece absurdo 驴verdad?, pues es el tipo de di谩logo que RRHH mantiene con la Representaci贸n Legal de las Personas Trabajadoras de Atos Spain (V茅ase un ejemplo real en: Coronavirus: Calidad de las mascarillas usadas en AtoS Spain (2)).

Esto demuestra lo que esta empresa respeta a la plantilla y a sus representantes. Con lo f谩cil que hubiera sido desde el principio decir la hora y el tiempo que tod@s nos habr铆amos ahorrado, tanto RRHH como la RLPT.

Pues as铆 es RRHH… o ni tienen ni pu帽etera idea del tema, ni ganas de trabajar para averiguarlo y se escudan en circunloquios; o lo saben, pero no lo quieren decir y se escudan en circunloquios. Una estupenda pol铆tica de comunicaci贸n de esta direcci贸n y RRHH dirigida a toda la plantilla de AtoS Spain.

Luego nos volver谩n a decir, como vienen haciendo desde hace muchos a帽os como si fu茅ramos tontos, que es que no comunican bien y que quieren mejorar…. 驴en serio? No es que comuniquen mal, es que no comunican en absoluto, pero es una actitud voluntaria que nunca van a cambiar porque NO quieren.