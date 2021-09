–

De parte de Kurdistan America Latina September 30, 2021

Hasta la 煤ltima visita de Erdogan a los Estados Unidos, pens茅 que era consciente de que sus declaraciones eran mentiras y era plenamente consciente de lo que estaba diciendo. Dec铆a: 鈥淓sto es bueno, eso es bueno鈥, sobre sus relaciones con Biden y los Estados Unidos. Sin embargo, perdi贸 los estribos menos de 24 horas despu茅s de hacer esas declaraciones. Si no hubiera cre铆do en lo que dec铆a, no se habr铆a enojado. No es sorprendente; ni siquiera fue tratado como lo ser铆a un dictador; ninguno de esos 鈥渋nfieles鈥 se molest贸 siquiera en saludarlo; incluso los m谩s cercanos a 茅l lo ignoraron.

M谩s tarde, como si no supiera lo que estaba haciendo, comenz贸 a ser ofensivo con su 鈥渁migo鈥 Putin. La administraci贸n de Mosc煤, que desde el derribo del avi贸n ruso en 2015 se ha apoderado de Erdogan y lo ha sometido a lo que quiera, incluidas reprimendas, burlas y atentados con bombas en Siria, le envi贸 una citaci贸n.

Nuestro famoso dictador no pudo decir: 鈥淣o voy a ir鈥, sino que tuvo que decir: 鈥淧utin es mi amigo leal鈥. Nos enfrentamos a un gobierno que est谩 muy confundido sobre qu茅 hacer en pol铆tica exterior y ya no tiene la capacidad de desarrollar ni siquiera pol铆ticas de corto plazo. Naturalmente, los poderes que forman los principales actores de la guerra de reasignaci贸n intentar谩n evaluar esta situaci贸n a su favor.

Desde hace alg煤n tiempo, Rusia busca avanzar junto con Estados Unidos e Israel con respecto a Siria. Esta no es una iniciativa unilateral. Estas pol铆ticas progresaron en la 煤ltima cumbre de la ONU, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Siria se reuni贸 con los cancilleres de Egipto, Jordania, T煤nez, Om谩n, Irak y Mauritania.

No hace falta decir que los acercamientos amistosos se realizan con el permiso de Estados Unidos. Se espera que el paso fronterizo de Jaber entre Siria y Jordania, que ha estado cerrado durante alg煤n tiempo, vuelva a abrir despu茅s de que cuatro ministros de la administraci贸n de Damasco visitaron Amm谩n esta semana.

Rusia est谩 tratando de gestionar este proceso sin destruir por completo sus relaciones con Turqu铆a e Ir谩n, porque las necesita para romper cualquier resistencia que pueda surgir en la arena internacional, particularmente con respecto a Idlib.

A pesar de todas sus s煤plicas con respecto a Siria, Turqu铆a no solo no ha recibido el apoyo de Estados Unidos, sino que hay acuerdos firmados por la Rep煤blica turca sobre Idlib en el marco de Astana que lo reflejan, y tambi茅n est谩n las palabras: 鈥淩espetamos la integridad territorial de Siria鈥, que Turqu铆a tiene que repetir a menudo, aunque no quiere.

En resumen, la reuni贸n de obligar谩 a Turqu铆a a retroceder en Idlib, aunque Rusia necesita mantener sus fr谩giles relaciones de dependencia con Turqu铆a. Si Estados Unidos no ha asustado lo suficiente a Erdogan con sus anuncios de nuevas sanciones, tambi茅n est谩 la compra de un segundo lote de S-400 (sistema de defensa ruso). Es probable que esto desencadene nuevos conflictos internos.

Otro hecho de que la Turqu铆a imperialista, no reconocida, no comprende, es su importancia geopol铆tica decreciente.

La administraci贸n Biden se ha visto obligada a incrementar su pol铆tica de cercar a China y obligarla a entrar en un acalorado conflicto, en la guerra posmoderna de reasignaci贸n. Biden se reserva el peso de su poder para dar forma a la l铆nea del Pac铆fico. Con esto en mente, Biden recibi贸 a los l铆deres de India, Australia y Jap贸n, conocidos como el 鈥淨uad鈥, en la Casa Blanca la semana pasada, despu茅s del pacto Australia-Reino Unido-Estados Unidos (AUKUS). En el centro de la reuni贸n estaba el equilibrio de poder contra China, la b煤squeda para establecer una OTAN en el Pac铆fico. No es seguro hasta d贸nde pueden llegar para lograr su objetivo. La postura del gobierno indio sigue siendo indecisa.

A medida que Estados Unidos expande su zona de guerra hacia el Pac铆fico, su objetivo es bloquear el Mar de China Meridional, el principal corredor comercial de Beijing. Por supuesto, Asia Central y Oriente Medio no est谩n completamente abandonados, sino que se buscan interventores.

Parece que con una retirada gradual en Oriente Medio, es probable que Irak, L铆bano y Libia queden en manos de Francia. Siria, por otro lado, quiz谩s se dej贸 a la iniciativa de Rusia e Israel. Afganist谩n iba a ser confiado a Turqu铆a, pero la fanfarronada del dictador no fue suficiente para la tarea.

Los principales actores de la guerra de reasignaci贸n son libres de hacer sus c谩lculos. Es obvio que las matem谩ticas de los gobernantes no incluyen buena voluntad para el futuro de la humanidad. Pero las cosas no siempre han sido como est谩n configuradas actualmente, y no lo ser谩n. Tambi茅n llegar谩 el d铆a de los oprimidos.

FUENTE: Aykan Sever / Yeni Ozgur Politika / Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

