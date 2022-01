–

No solo de anticuerpos vive la humanidad. Los inmunólogos están estos días alzando la voz para recordar la importancia de las células T, que son las que activan las células B de memoria y generan una respuesta inmunitaria estable y prolongada en el tiempo ante infecciones. Este gremio cuestiona la actual estrategia de revacunación con dosis de refuerzo contra la covid-19: la cuarta para las personas más vulnerables y la tercera para la población general.

Los inmunólogos defienden que las células T, que son las que confieren la inmunidad celular, han demostrado que están haciendo su papel, bien se hayan obtenido mediante vacunación o mediante infección previa. De ahí que la explosión de contagios no haya venido acompañada de una explosión de hospitalizaciones e ingresos en las UCI. “Las células T no están evitando infección. Sí están demostrando que están siendo efectivas casi al 100% frente a la enfermedad grave y la hospitalización”, exponía a este periódico el presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), Marcos López Hoyos. Por ello, antes que revacunar, abogan por vacunar a quienes aún no han tenido acceso a los sueros y avanzar en el desarrollo de vacunas multivalentes, como también ha pedido la Agencia Europea del Medicamento (EMA) a las farmacéuticas esta semana.

Una forma de evitar la revacunación quizá innecesaria e individualizar las dosis de refuerzo sería midiendo la inmunidad celular de cada persona. Esto es lo que ya están haciendo la inmunóloga Yvelise Barrios y el alergólogo Víctor Matheu, los dos médicos del Hospital Universitario de Canarias que han desarrollado un test cutáneo que mediante un pinchazo superficial detecta si tenemos células T específicas para luchar contra la covid-19.

De momento, este test está sirviendo para ayudar en la consulta que han creado para evaluar la respuesta inmune a la covid, destinada a los pacientes más vulnerables como las personas inmunosuprimidas, a las que realizan seguimiento de su estado inmunitario tras la tercera dosis. Sin embargo, aún habrá que esperar “algunos meses” para que este test pueda usarse a gran escala.

Barrios, que también es vocal de la SEI, cuenta a 20minutos que en el proceso para intentar comercializar este test han encontrado muchas dificultades. “No es fácil, este tipo de desarrollo profesional debe hacerse en colaboración con empresas de biotecnología especializadas en la producción de tests diagnósticos. Por ahora, en el panorama internacional, la más avanzada en el uso de esta metodología para crear un test cutáneo como el descrito es la empresa canadiense Biovaxys”.

Tres estudios

Este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para conocer su posición respecto a este proyecto fraguado en el seno del Hospital Universitario de Canarias y si tenía previsión de darle utilidad para elaborar su estrategia de vacunación pero no ha obtenido respuesta.

Estos investigadores han optado por la “resiliencia” y continúan publicando en revistas científicas los resultados del empleo de este test “pionero a nivel mundial”. Son tres las publicaciones disponibles hasta el momento. Un primer artículo con infectados, otro al que titularon “la belleza de la simplicidad”, en el que exponen los resultados obtenidos con personas vacunadas inmunocompetentes (trabajadores del Hospital Universitario de Canarias), y un tercero tras evaluar la respuesta inmune en pacientes con trasplante renal.

Barrios concluye que las vacunas disponibles son “una herramienta fundamental” para combatir la pandemia, pero incide en que “en estos momentos hay que concentrar muchos esfuerzos en entender y estudiar la respuesta inmunitaria que nos permitirá dar un uso racional a esta herramienta terapéutica”. La inmunóloga afirma que la vacuna tiene una utilidad determinada pero que “inmunizar repetidamente no es una buena estrategia para la población, ni para defender las vacunas”.

Vacunas multivariantes

Los inmunólogos llevan ya semanas subrayando que las células T protegen frente a ómicron de enfermedad grave y fallecimiento, por lo que apuestan por adaptar las vacunas actuales o desarrollar fórmulas multivalentes, así como evaluar la inmunidad humoral y celular antes de administrar más dosis a personas inmunodeprimidas para estudiar su respuesta inmunitaria, y rechazan la tercera dosis para las personas con dos pinchazos e infectadas con ómicron. El contagio reciente “es una dosis de refuerzo más efectiva incluso que la tercera dosis”, ha expuesto el presidente de la SEI.

En este sentido, un reciente estudio publicado en la revista científica Nature ha arrojado más evidencia de la consistente respuesta celular T frente a ómicron. Un grupo de investigadores suecos, estadounidenses y británicos liderados por Alessandro Sette y Marcus Buggert han encontrado que los linfocitos T CD4+ y CD8+ específicos contra la proteína S del SARS-CoV-2, el coronavirus causante de la covid-19, se hayan obtenido tras infección previa o, sobre todo, mediante vacunación con ARN mensajero (las vacunas de Pfizer y Moderna), inducen respuesta inmunitaria contra la variante B.1.1.529. La respuesta permanece “en gran medida intacta” contra ómicron, concluyen.

Esta semana, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), ha urgido a las farmacéuticas a desarrollar una vacuna “multivariantes” y “que cubra cuantas más variantes de preocupación mejor”, en lugar de un suero que combata solo ómicron. “Los reguladores globales acordaron que la administración de múltiples dosis de refuerzo a intervalos cortos no sería sostenible a largo plazo“, advirtieron los responsables del programa de vacunación de la EMA en rueda de prensa.

“En el futuro, si resulta necesario volver a vacunar, se podrían ofrecer vacunas a la llegada de la temporada de frío, como se hace con la gripe. Esto incrementaría la respuesta de anticuerpos cuando más lo necesitamos”, agregaron. Sobre la cuarta dosis, aprobada en España para las personas más vulnerables y en alto riesgo por covid, la reguladora europea afirmó que aún no hay evidencia de que sea necesaria para la población general.

