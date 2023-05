–

May 6, 2023

Conmemoración del Primero de Mayo, en Montevideo

El teatro pol├ştico ocupa estos d├şas todas las portadas y lo esencial se nos va de las manosÔÇŽ┬┐Ser├í porque el tema del agua es responsabilidad pol├ştica de todos los partidos que no es el esc├índalo del a├▒o, el m├ís grande de los ├║ltimos a├▒os? Me parece que s├ş. Lo m├ís vital y necesario contin├║a en peligro. Aquello que tantxs cre├şan inagotable y eterno un d├şa desaparece o pierde sus riqueza. Bienes comunes decimos nosotrxs, mercanc├şa piensan lxs empresarixs. Aquellxs que no pod├şan creer la infinidad de advertencias de quienes se ocupan de esos asuntos y de quienes ven├şan luchando hace a├▒os, hoy al super a comprar una car├şsima agua embotellada. Y lxs que no pueden, a tomar agua salada.

Desde el gobierno aconsejan a lxs que tienen hipertensi├│n (que son much├şsimos en Uruguay) salir a comprar el agua. Desde la ┬źoposici├│n┬╗ juegan a ┬źno tenemos nada que ver┬╗. Y adivinen ┬┐qui├ęnes seran lxs primerxs y m├ís perjudicadxs con la falta y desmejoramiento de calidad del agua potable? Lxs de siempre, lxs que no pueden comprar agua en el super, lxs que sufrir├ín en sus cuerpos las consecuencias del capitalismo m├ís atroz.

Despu├ęs, lxs alcahuetxs y defensorxs del orden dir├ín que es por la sequ├şa, por raz├│nes naturales e igual que esa oposici├│n pol├ştica que espera volver a su sill├│n se callar├ín. Adem├ís de mantener un sistema estructuralmente da├▒ino e insostenible ecol├│gica y socialmente hablando, lxs que solo piensan en dinero a costa de cualquier cosa no quitar├ín nada a las gigantes empresas que hoy consumen miles y miles de litros de agua. O lo que es peor por c├şnico, les pedir├ín m├ís dineroÔÇŽdinero para ellxs claro, dinero que adem├ís no se puede beberÔÇŽ

R.M.