May 17, 2022

El director de 鈥楴ortes鈥, multado con la Ley Mordaza tras publicar un art铆culo sobre una intervenci贸n policial

El director de Nortes, Diego D铆az Alonso, y dos personas m谩s, Jara Cosculluela y Nacho Dur谩n, han recibido una notificaci贸n de la Polic铆a Nacional en la que se le impone, en aplicaci贸n de la Ley de Seguridad Ciudadana, m谩s conocida como Ley Mordaza, una sanci贸n administrativa de 601 euros por unos hechos sucedidos el pasado julio en Gij贸n (Asturias).

En la denuncia y el expediente sancionador se menciona el art铆culo Cr贸nica y v铆deo de una intervenci贸n policial desproporcionada, firmado por Diego D铆az, y de cuya parte audiovisual es responsable otro de los denunciados, Nacho Dur谩n.

芦Esto no es una noticia. Tampoco un reportaje. No son versiones de hechos que me hayan contado otras personas. Es la cr贸nica personal que deb铆a a Nortes de algo de lo que fui testigo la madrugada del domingo pasado en Xix贸n, cuando tras m谩s de media hora atendiendo a Marce, un joven que se hab铆a desplomado en la calle de El Comercio, varios polic铆as nacionales generaron una tensa situaci贸n que acab贸 con otros dos j贸venes en comisar铆a y otros tres identificados. Uno de ellos, Jorge, el mismo m茅dico que auxili贸 al muchacho inconsciente mientras la UVI m贸vil llegaba al lugar para socorrerlo禄, comenzaba el art铆culo.

Como explica Nortes, el atestado policial acusa al periodista y a dos de sus acompa帽antes de 鈥渁garrar por los brazos a los agentes鈥, de 鈥渇orcejear con ellos鈥 y obstaculizar la actuaci贸n de los sanitarios de la UVI.

Los propios agentes dicen no haber identificado a D铆az durante los hechos, y reconocen que este 鈥渕anifest贸 ser periodista y tener intenci贸n de publicar lo acaecido en su medio de comunicaci贸n, empleando las im谩genes que otro de los all铆 reunidos estaba grabando en ese momento鈥.

D铆az Alonso y las otras dos personas denunciadas niegan las acusaciones policiales, consideran que se trata de una represalia por cuestionar la actuaci贸n de los agentes y han presentado un recurso de alegaci贸n, en el que argumentan que el v铆deo que acompa帽aba a la noticia 鈥渕uestra que nadie de los all铆 presentes impidi贸, o trat贸 siquiera de impedir, que el personal sanitario pudiera trabajar con seguridad鈥, y que fueron los propios polic铆as quienes 鈥渄e forma absolutamente contraria al criterio sanitario, tiran al suelo, ponen boca abajo e inmovilizan al acompa帽ante de la persona que estaba siendo atendida禄.

Los denunciados se han negado a pagar la multa y en el recurso solicitan el sobreseimiento del expediente sancionador.