De parte de A Las Barricadas March 8, 2023 261 puntos de vista



La alegre concurrencia

Hace unos d铆as se celebr贸 el a帽o de inicio de la Operaci贸n Militar Especial. Vladimir Putin lanz贸 un mensaje al mundo. Las p谩ginas de televisi贸n espa帽ola emitieron en diferido su mensaje, completo, sin omitir nada, en ruso. Me lo escuch茅, en ruso. Idioma que no domino. As铆 que lo traduje porque me gusta escuchar las cosas tal como se dicen, y os ofrezco por su longitud, un resumen.

Desde luego el discurso no es el de Churchill prometiendo a los brit谩nicos frente a Hitler sangre sudor y l谩grimas. Putin se muestra muy optimista ante el panorama local y mundial, y he aqu铆 lo que dice.

Lo primero, que la guerra en la que andan metidos, la inici贸 Occidente y la OTAN apoyando al nazismo ucraniano cuando dio el golpe de Estado en 2014. El gobierno de Ucrania (nazi) hab铆a efectuado operaciones terroristas en las zonas de mayor铆a rusoparlante (a las que se les hab铆a quitado la oficialidad del ruso), hab铆a financiado terrorismo en el Donbas y matado a su poblaci贸n. Como respuesta los habitantes de esas zonas llevaron a cabo pac铆ficos refer茅ndums de autodeterminaci贸n. Se defendieron del ej茅rcito ucraniano con miembros del ej茅rcito que abandonaron Ucrania y milicias. Recientemente el ej茅rcito ucraniano estaba prepar谩ndose para atacar el Donb谩s y Crimea. La OTAN armaba y formaba a sus oficiales. Occidente quer铆a destruir Rusia (en resumen), y no le qued贸 otro remedio al Gobierno Ruso que usar la fuerza militar para detener la guerra.

Putin ha dejado bien claro que Occidente odia a Rusia desde el siglo XIX, que incumple sistem谩ticamente sus declaraciones y acuerdos, que busca repetidamente la confrontaci贸n, que estimula la rusofobia y el nacionalismo agresivo. Que Ucrania est谩 dominada por un r茅gimen neonazi, supremacista, rus贸fobo鈥 Hipocres铆a, maldad, desprecio por la poblaci贸n, es la se帽a de identidad de Occidente.

El objetivo es destruir Rusia como pa铆s. Rusia, su cultura, su religi贸n ortodoxa y otras confesiones tradicionales. Y aqu铆 Putin explica que Occidente promueve la destrucci贸n de la familia, la identidad cultural y nacional, la perversi贸n, el abuso de ni帽os, hasta la pedofilia, se declaran norma de vida. El clero, los sacerdotes son obligados a bendecir los matrimonios entre personas del mismo sexo. Menciona que las sagradas escrituras, los libros principales de todas las dem谩s religiones del mundo donde se explica que la familia es la uni贸n de un hombre y una mujer, y que estos textos sagrados est谩n siendo cuestionados. Se ha llegado a informar que la Iglesia Anglicana, explorando la idea de un dios neutral en cuanto al g茅nero. Y a帽ade: 芦Dios me perdone, no saben lo que hacen禄.

Putin asegura que Rusia protegerer谩 a sus hijos de la degradaci贸n y la degeneraci贸n.

Que Occidente intentar谩 socavar y dividir la sociedad rusa, y pagar a traidores nacionales que en todo momento, tienen el veneno del desprecio por su propia Patria y el deseo de ganar dinero vendiendo este veneno, a aquellos que est谩n dispuestos a pagar por ello. Estos traidores lo pagar谩n seg煤n dicta la ley.

La siguiente parte del discurso se dedica a los patriotas que est谩n en la guerra y que defienden el Donbas, as铆 como sus familias. Para ellos todo el apoyo: alquileres baratos, terapias, pr贸tesis de 煤ltima generaci贸n, sanidad, ayudas familiares鈥 Amplio programa social. Habr谩 un fondo estatal abierto y sin burocracia. Cada familia de los fallecidos, y cada veterano, tendr谩 un trabajador social personal, un coordinador que vaya resolviendo los temas emergentes.

Otro cap铆tulo lo constituye la industria militar: la Defensa se instaura como industria principal en materia de investigaci贸n y desarrollo. Se insta a las empresas y a los empresarios a que cumplan con la Patria, y a que levanten una industria propia, no solo en el terreno militar, si no en todos los 谩mbitos tecnol贸gicos para acabar con la dependencia de Occidente.

Y en otro articulillo ir茅 sacando m谩s ideas de Putin, que como digo, rebosa de optimismo ante el futuro. Ni cambio clim谩tico, ni crisis energ茅tica, ni transici贸n energ茅tica, ni hostias en vinagre.