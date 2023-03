–

De parte de A Las Barricadas March 9, 2023 353 puntos de vista

La siguiente parte del discurso de Putin va dirigida al desarrollo econ贸mico de Rusia. Pone de manifiesto que las sanciones de Occidente no solo no han socavado al econom铆a rusa, si no que han perjudicado a la poblaci贸n de Occidente, que ve c贸mo se incrementa el desempleo, la inflaci贸n, la crisis energ茅tica, en tanto que Rusia sigue con sus planes: acabar con la hegemon铆a de EEUU, crear un marco estable econ贸mico al margen del d贸lar, con socios como Kazajst谩n, Mongolia, China, India, Ir谩n, Pakist谩n y los pa铆ses de Medio Oriente. Para ello se crear谩n nuevos ferrocarriles, puertos.

Propone ser creativo en cuanto a reducci贸n de la carga fiscal a las empresas, y conceder paquetes de ayudas a los empresarios, siempre que inviertan en Inteligencia Artificial y tecnolog铆a punta. Destaca la fortaleza del rublo y del sistema bancario ruso. Y elogia el elemento m谩s importante de la soberan铆a econ贸mica: la libertad de empresa. La empresa privada demuestra que puede adaptarse a un entorno que cambia r谩pidamente y garantizar el crecimiento econ贸mico en condiciones dif铆ciles. Y propone despenalizar una serie de delitos econ贸micos para favorecer esta libertad empresarial, ya que una econom铆a basada en las relaciones de mercado, y en la propiedad privada, es lo correcto.

En este punto, vuelve a lanzar un ataque a Occidente, por la crisis desencadenada en 2008 en EEUU, mostrando que Occidente es el lugar m谩s seguro para perder dinero e inversiones. Occidente ha atacado a Rusia desestabilizando los estados postsovi茅ticos y su espacio estatal hist贸rico. Alienta a terroristas internacionales contra Rusia, provoca conflictos regionales en su frontera鈥 驴Cu谩l es la alternativa de los empresarios rusos frente a Occidente? Estar con la Patria y con sus compatriotas, trabajar con los pueblos amigos en un plano de igualdad, para crear una Rusia fuerte, con j贸venes investigadores, apoyo a la educaci贸n y la infancia, viviendas econ贸micas, regeneraci贸n de r铆os, programas de gas gratis, sanidad y atenci贸n primaria de calidad, aire limpio, turismo鈥

Tambi茅n desvincula a Rusia del Tratado de Armas Estrat茅gicas Ofensivas, porque no va a dejar que los agentes de la OTAN metan las narices en sus instalaciones de Defensa. Da por sentado que Rusia, a cada provocaci贸n de EEUU responder谩 con similares actitudes. En este sentido declara que trabaja por la tranquilidad, la paz y el bienestar de la gente del Donbas, pero que ante la amenaza de armas de largo alcance, su ej茅rcito (invencible en el campo de batalla) penetrar谩 m谩s en territorio ucraniano para garantizar la seguridad de Rusia.

Para finalizar, lanza un elogio al pueblo ruso, educado a ejemplo de sus grandes antepasados, obligado a ser dignos de sus preceptos, que se transmiten de generaci贸n en generaci贸n. Rusia saldr谩 adelante gracias a la devoci贸n a la Patria, la voluntad y la unidad. Todos los pueblos de Rusia rezan, y sus oraciones suenan en diferentes idiomas. Y todas las oraciones son por la victoria, por los compa帽eros de armas, por la Patria. Rusia responder谩 a cualquier desaf铆o, porque es un solo pa铆s, un pueblo grande y unido. Rusia conf铆a en Rusia, en sus capacidades, la verdad est谩 detr谩s de Rusia, suena el himno de Rusia to dios se pone en pie y parte del p煤blico canta el himno de Rusia. El ambiente, yo dir铆a que fr铆o.

————————-

El discurso 铆ntegro, aqu铆:

http://kremlin.ru/events/president/news/70565

Vlad铆mir Putin: 隆 Buenas tardes!

隆Estimados diputados de la Asamblea Federal – senadores, diputados de la Duma Estatal!

Queridos ciudadanos de Rusia!

Con el Discurso de hoy, hablo en un momento dif铆cil, todos lo sabemos muy bien, un momento hist贸rico para nuestro pa铆s, en un momento de cambios cardinales e irreversibles en todo el mundo, los eventos hist贸ricos m谩s importantes que determinan el futuro de nuestro pa铆s. y nuestra gente, cuando cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad.

Hace un a帽o, con el fin de proteger a las personas en nuestras tierras hist贸ricas, para garantizar la seguridad de nuestro pa铆s, para eliminar la amenaza que representa el r茅gimen neonazi que surgi贸 en Ucrania despu茅s del golpe de 2014, se tom贸 la decisi贸n de realizar un especial operaci贸n militar. Y paso a paso, cuidadosa y consistentemente, resolveremos las tareas que tenemos ante nosotros.

A partir de 2014, Donbass luch贸, defendi贸 el derecho a vivir en su propia tierra, hablar su idioma nativo, luch贸 y no se rindi贸 en las condiciones de bloqueo y bombardeos constantes, odio no disimulado del r茅gimen de Kiev, crey贸 y esper贸 a que Rusia ven al rescate.

Mientras tanto, y ustedes lo saben bien, hicimos todo lo posible, realmente todo lo posible para resolver este problema por medios pac铆ficos, negociamos pacientemente una salida pac铆fica de este grave conflicto.

Pero un escenario completamente diferente se estaba preparando a nuestras espaldas. Las promesas de los gobernantes occidentales, sus garant铆as sobre el deseo de paz en el Donbass resultaron ser, como ahora vemos, una falsificaci贸n, una cruel mentira. Simplemente jugaron por ganar tiempo, se involucraron en artima帽as, hicieron la vista gorda ante los asesinatos pol铆ticos, las represiones del r茅gimen de Kiev contra personas objetables, la burla de los creyentes y alentaron cada vez m谩s a los neonazis ucranianos a llevar a cabo acciones terroristas en el Donbass. En las academias y escuelas occidentales, se entren贸 a los oficiales de los batallones nacionalistas y se suministraron armas.

Y quiero enfatizar que incluso antes del inicio de la operaci贸n militar especial, Kiev estaba negociando con Occidente sobre el suministro de sistemas de defensa a茅rea, aviones de combate y otro equipo pesado a Ucrania. Tambi茅n recordamos los intentos del r茅gimen de Kiev de adquirir armas nucleares, porque hablamos de ello p煤blicamente.

Los Estados Unidos y la OTAN desplegaron r谩pidamente sus bases militares y laboratorios biol贸gicos secretos cerca de las fronteras de nuestro pa铆s, dominaron el teatro de futuras operaciones militares en el curso de maniobras, prepararon al r茅gimen de Kiev sujeto a ellos, la Ucrania que hab铆an esclavizado, para un gran guerra

Y hoy lo admiten, lo admiten p煤blicamente, abiertamente, sin dudarlo. Parecen estar orgullosos, deleit谩ndose en su traici贸n, llamando tanto a los acuerdos de Minsk como al formato de Normand铆a una actuaci贸n diplom谩tica, un farol. Resulta que todo el tiempo cuando el Donbass estaba en llamas, cuando se derramaba sangre, cuando Rusia estaba sinceramente, quiero enfatizar esto, estaba luchando sinceramente por una soluci贸n pac铆fica, estaban jugando con la vida de las personas, estaban jugando, de hecho, como dicen en c铆rculos conocidos, con cartas marcadas.

Este repugnante m茅todo de enga帽o se ha probado muchas veces antes. Se comportaron con la misma desverg眉enza, enga帽osamente, destruyendo Yugoslavia, Irak, Libia, Siria. De esta verg眉enza nunca ser谩n lavados. Los conceptos de honor, confianza, decencia no son para ellos.

Durante los largos siglos de colonialismo, dictado, hegemon铆a, se acostumbraron a que se les permitiera todo, se acostumbraron a escupir al mundo entero. Result贸 que tratan a los pueblos de sus propios pa铆ses con el mismo desd茅n, como un maestro; despu茅s de todo, tambi茅n los enga帽aron c铆nicamente o los enga帽aron con f谩bulas sobre la b煤squeda de la paz, sobre la adhesi贸n a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Donbass. De hecho, las 茅lites occidentales se han convertido en un s铆mbolo de mentiras sin principios.

Defendemos firmemente no solo nuestros intereses, sino tambi茅n nuestra posici贸n de que en el mundo moderno no debe haber divisi贸n en los llamados pa铆ses civilizados y todo lo dem谩s, que se necesita una asociaci贸n honesta, que en principio niega cualquier exclusividad, especialmente agresiva. .

Est谩bamos abiertos, sinceramente listos para un di谩logo constructivo con Occidente, dijimos e insistimos en que tanto Europa como el mundo entero necesitaban un sistema de seguridad indivisible e igual para todos los estados, y durante muchos a帽os sugerimos que nuestros socios discutieran esta idea juntos y trabajaran en 茅l implementaci贸n. Pero en respuesta, recibieron una reacci贸n indistinta o hip贸crita. Esto se trata de palabras. Pero tambi茅n hubo acciones espec铆ficas: la expansi贸n de la OTAN a nuestras fronteras, la creaci贸n de nuevas 谩reas posicionales para la defensa antimisiles en Europa y Asia: decidieron esconderse detr谩s de nosotros con un “paraguas”, este es el despliegue de contingentes militares, y no s贸lo cerca de las fronteras de Rusia.

Quiero enfatizar, s铆, de hecho, es bien conocido por todos: ning煤n pa铆s en el mundo tiene tal cantidad de bases militares en el extranjero como los Estados Unidos de Am茅rica. Hay cientos de ellos, quiero enfatizar esto, cientos de bases en todo el mundo, todo el planeta est谩 lleno de basura, solo necesitas mirar el mapa.

El mundo entero ha visto c贸mo se retiran de acuerdos fundamentales en el campo de las armas, incluido el tratado sobre misiles de medio y menor alcance, rompiendo unilateralmente los acuerdos fundamentales que mantienen la paz mundial. Por alguna raz贸n, lo hicieron, no hacen nada as铆, como saben.

Finalmente, en diciembre de 2021, presentamos oficialmente proyectos de acuerdos de garant铆a de seguridad a EE. UU. y la OTAN. Pero en todos los puestos clave, fundamentales para nosotros, recibieron, de hecho, una negativa directa. Entonces finalmente qued贸 claro que se dio el visto bueno para la implementaci贸n de planes agresivos y que no se iban a detener.

La amenaza est谩 creciendo, y cada d铆a. La informaci贸n que llegaba no dejaba dudas de que en febrero de 2022 todo estaba listo para otra sangrienta acci贸n punitiva en el Donbass, contra la cual, les recuerdo, el r茅gimen de Kiev arroj贸 artiller铆a, tanques y aviones all谩 por 2014.

Todos recordamos bien las im谩genes cuando se llevaron a cabo ataques a茅reos en Donetsk, los ataques a茅reos se llevaron a cabo no solo en ella, sino tambi茅n en otras ciudades. En 2015, volvieron a intentar un ataque directo al Donbass, mientras continuaban el bloqueo, los bombardeos y el terror contra la poblaci贸n civil. Todo esto, perm铆tanme recordarles, contradec铆a completamente los documentos y resoluciones relevantes adoptados por el Consejo de Seguridad de la ONU, por completo: todos fing铆an que no pasaba nada.

Quiero repetir esto: fueron ellos quienes desencadenaron la guerra, y nosotros usamos la fuerza y la usamos para detenerla.

Quienes planearon un nuevo ataque contra Donetsk, Donbass y Lugansk entendieron claramente que el pr贸ximo objetivo era un ataque contra Crimea y Sebastopol, y nosotros lo sab铆amos y lo entend铆amos. Y ahora tambi茅n se habla abiertamente de estos planes de gran alcance en Kiev: han revelado, han revelado lo que ya sab铆amos tan bien.

Protegemos la vida de las personas, nuestro propio hogar. Y el objetivo de Occidente es el poder ilimitado. Ya ha gastado m谩s de 150.000 millones de d贸lares en ayudar y armar al r茅gimen de Kiev. A modo de comparaci贸n: seg煤n la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸micos, los pa铆ses del G7 han asignado alrededor de $ 60 mil millones en 2020-2021 para ayudar a los estados m谩s pobres del mundo. Comprensible, 驴verdad? Para la guerra – 150, y para los pa铆ses m谩s pobres, que supuestamente son atendidos constantemente – 60, e incluso bajo las conocidas demandas de obediencia de los pa铆ses – destinatarios de este dinero. 驴Y d贸nde est谩 toda la charla sobre la lucha contra la pobreza, sobre el desarrollo sostenible, sobre el medio ambiente? 驴A d贸nde va todo? 驴Ad贸nde fue todo? Al mismo tiempo, el flujo de dinero para la guerra no disminuye. Adem谩s, no reparan en gastos para fomentar disturbios y levantamientos en otros pa铆ses, y nuevamente en todo el mundo.

En una conferencia reciente en Munich, hubo un sinf铆n de acusaciones contra Rusia. Uno tiene la impresi贸n de que esto se hizo solo para que todos olvidaran lo que ha hecho el llamado Occidente en las 煤ltimas d茅cadas. Y fueron ellos quienes dejaron salir al genio de la botella, hundiendo regiones enteras en el caos.

Seg煤n los propios expertos estadounidenses, a ra铆z de las guerras -quiero llamar la atenci贸n sobre esto: nosotros no sacamos estas cifras, las dan los propios estadounidenses-, a ra铆z de las guerras que Estados Unidos desat贸 despu茅s de 2001, casi 900 mil personas murieron, m谩s de 38 millones se convirtieron en refugiados. Ahora solo quieren borrar todo esto de la memoria de la humanidad, pretenden que no pas贸 nada. Pero nadie en el mundo ha olvidado y no olvidar谩 esto.

Ninguno de ellos considera v铆ctimas humanas y tragedias, porque, por supuesto, est谩n en juego billones y billones de d贸lares; la capacidad de seguir robando a todos; bajo la apariencia de palabras sobre democracia y libertades, para difundir valores neoliberales e inherentemente totalitarios; colgar etiquetas en pa铆ses y pueblos enteros, insultar p煤blicamente a sus l铆deres; reprimir la disidencia en sus propios pa铆ses; creando la imagen de un enemigo, desviando la atenci贸n de la gente de los esc谩ndalos de corrupci贸n -despu茅s de todo, todo esto no sale de las pantallas, lo vemos todo- de los crecientes problemas y contradicciones econ贸micas, sociales, inter茅tnicas internas.

Perm铆tanme recordarles que en los a帽os 30 del siglo pasado, Occidente abri贸 el camino para que los nazis tomaran el poder en Alemania. Y en nuestro tiempo, comenzaron a hacer de Ucrania “anti-Rusia”. El proyecto en realidad no es nuevo. Las personas que est谩n al menos un poco inmersas en la historia lo saben perfectamente: este proyecto se remonta al siglo XIX, se cultiv贸 en el Imperio austroh煤ngaro, en Polonia y en otros pa铆ses con un objetivo: arrancar estos territorios hist贸ricos. , que hoy se llaman Ucrania, de nuestro pa铆s. Eso es lo que es este objetivo. No hay nada nuevo, ninguna novedad, todo se repite.

Occidente aceler贸 la implementaci贸n de este proyecto hoy al apoyar el golpe de Estado de 2014. Despu茅s de todo, el golpe es cruento, antiestatal, anticonstitucional, como si nada, como si fuera necesario, incluso informaron cu谩nto dinero hab铆an gastado en 茅l. La rusofobia, el nacionalismo extremadamente agresivo, se coloc贸 en la base ideol贸gica.

Recientemente, una de las brigadas de las fuerzas armadas de Ucrania, es una pena decirlo, es una pena para nosotros, no lo son, recibi贸 el nombre de “Edelweiss”, como la divisi贸n nazi, que particip贸 en la deportaci贸n. de jud铆os, la ejecuci贸n de prisioneros de guerra, en operaciones punitivas contra los partidarios de Yugoslavia, Italia, Checoslovaquia y Grecia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania y la Guardia Nacional de Ucrania son especialmente populares entre los galones de Das Reich, “Dead Head”, “Galicia” y otras unidades de las SS, que tambi茅n tienen sangre en las manos hasta el codo. Las marcas de identificaci贸n de la Wehrmacht de la Alemania nazi se aplican a los veh铆culos blindados ucranianos.

Los neonazis no ocultan de qui茅n son los herederos. Es sorprendente que en Occidente, ninguno de los poderes f谩cticos no se d茅 cuenta. 驴Por qu茅? Porque a ellos, perd贸nenme por los malos modales, no les importa. Me importa un carajo por qui茅n apostar en la lucha contra nosotros, en la lucha contra Rusia. Lo principal es que luchan contra nosotros, contra nuestro pa铆s, lo que significa que todos pueden ser utilizados. Y lo vimos, y sucedi贸: tanto terroristas como neonazis, incluso si el diablo es calvo, puede usarlo, Dios me perdone, si solo cumplieran su voluntad, sirviera como arma contra Rusia.

El proyecto 鈥渁nti-Rusia鈥 es, de hecho, parte de una pol铆tica revanchista hacia nuestro pa铆s, para crear focos de inestabilidad y conflictos justo en nuestras fronteras. Y luego, en los a帽os 30 del siglo pasado, y ahora el plan es el mismo: dirigir la agresi贸n hacia el este, iniciar una guerra en Europa, eliminar a los competidores por poder.

No estamos en guerra con el pueblo de Ucrania, ya he hablado de esto muchas veces. El propio pueblo de Ucrania se convirti贸 en reh茅n del r茅gimen de Kiev y sus amos occidentales, quienes de hecho ocuparon este pa铆s en el sentido pol铆tico, militar y econ贸mico, destruyeron la industria ucraniana durante d茅cadas y saquearon los recursos naturales. El resultado natural fue la degradaci贸n social, un aumento colosal de la pobreza y la desigualdad. Y en tales condiciones, por supuesto, es f谩cil recoger material para operaciones militares. Nadie pens贸 en las personas, estaban preparados para la masacre y eventualmente se convirtieron en consumibles. Es triste, da miedo hablar de ello, pero es un hecho.

La responsabilidad de incitar al conflicto ucraniano, de la escalada, del aumento del n煤mero de sus v铆ctimas recae enteramente en las 茅lites occidentales y, por supuesto, en el actual r茅gimen de Kiev, para el que el pueblo ucraniano es, de hecho, un extra帽o. El actual r茅gimen ucraniano no sirve a los intereses nacionales, sino a los intereses de terceros pa铆ses.

Occidente est谩 utilizando a Ucrania como ariete contra Rusia y como campo de entrenamiento. No me detendr茅 ahora en los intentos de Occidente de cambiar el rumbo de las hostilidades, en sus planes para aumentar los suministros militares; todos ya lo saben. Pero una circunstancia debe quedar clara para todos: cuanto m谩s sistemas occidentales de largo alcance lleguen a Ucrania, m谩s nos veremos obligados a alejar la amenaza de nuestras fronteras. Es natural.

Las 茅lites de Occidente no ocultan su objetivo: infligir, como dicen, este es un discurso directo, “la derrota estrat茅gica de Rusia”. 驴Qu茅 significa? Para nosotros, 驴qu茅 es? Esto significa acabar con nosotros de una vez por todas, es decir, pretenden trasladar un conflicto local a una fase de confrontaci贸n global. As铆 es exactamente como entendemos todo esto y reaccionaremos en consecuencia, porque en este caso estamos hablando de la existencia de nuestro pa铆s.

Pero tampoco pueden dejar de ser conscientes de que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla, por lo que est谩n realizando ataques de informaci贸n cada vez m谩s agresivos contra nosotros. En primer lugar, por supuesto, se elige como objetivo a los j贸venes, a las generaciones j贸venes. Y aqu铆 nuevamente mienten constantemente, distorsionan los hechos hist贸ricos, no dejan de atacar nuestra cultura, la Iglesia Ortodoxa Rusa y otras organizaciones religiosas tradicionales de nuestro pa铆s.

Mire lo que est谩n haciendo con sus propios pueblos: la destrucci贸n de la familia, la identidad cultural y nacional, la perversi贸n, el abuso de ni帽os, hasta la pedofilia, se declaran la norma, la norma de su vida, y el clero, los sacerdotes son obligados a bendiga los matrimonios entre personas del mismo sexo. Dios los bendiga, que hagan lo que quieran. 驴Qu茅 quieres decir aqu铆? Los adultos tienen derecho a vivir como quieran, esto lo hemos tratado en Rusia y siempre lo trataremos as铆: nadie se entromete en la vida privada, y no lo vamos a hacer.

Pero quiero decirles: pero miren, disculpe, las sagradas escrituras, los libros principales de todas las dem谩s religiones del mundo. All铆 se dice de todo, incluso que la familia es la uni贸n de un hombre y una mujer, pero estos textos sagrados ahora est谩n siendo cuestionados. Se ha informado que la Iglesia Anglicana, por ejemplo, est谩 planeando, planeando, aunque solo por el momento, explorar la idea de un dios neutral en cuanto al g茅nero. 驴Que puedes decir? Dios me perdone, no saben lo que hacen.

Millones de personas en Occidente entienden que est谩n siendo conducidos a una verdadera cat谩strofe espiritual. Las 茅lites, francamente, se est谩n volviendo locas y parece que no hay cura. Pero estos son sus problemas, como dije, y nosotros estamos obligados a proteger a nuestros hijos, y lo haremos: protegeremos a nuestros hijos de la degradaci贸n y la degeneraci贸n.

Es obvio que Occidente intentar谩 socavar y dividir nuestra sociedad, confiar en los traidores nacionales que en todo momento, quiero enfatizar esto, tienen el mismo veneno del desprecio por su propia Patria y el deseo de ganar dinero vendiendo este veneno. a aquellos que est谩n dispuestos a pagar por ello. Siempre ha sido as铆.

Quien se haya embarcado en el camino de la traici贸n directa, cometiendo delitos terroristas y otros contra la seguridad de nuestra sociedad, la integridad territorial del pa铆s, ser谩 responsable ante la ley. Pero nunca seremos como el r茅gimen de Kiev y las 茅lites occidentales que participan y han participado en la “cacer铆a de brujas” en el pasado, no ajustaremos cuentas con aquellos que dieron un paso al costado, se retiraron de su patria. Que permanezca en su conciencia, que vivan con ello, tienen que vivir con ello. Lo principal es que la gente, los ciudadanos de Rusia les dieron una evaluaci贸n moral.

Estoy orgulloso, creo que todos estamos orgullosos, de que nuestra gente multinacional, la gran mayor铆a de los ciudadanos, haya tomado una posici贸n de principios con respecto a la operaci贸n militar especial, haya entendido el significado de las acciones que estamos realizando, haya apoyado nuestras acciones para proteger Donbass. En este apoyo, ante todo, se manifest贸 un verdadero patriotismo, un sentimiento que es hist贸ricamente inherente a nuestro pueblo. Asombra con su dignidad, profunda conciencia de todos, recalco, de todos, de su propio destino inextricable con el destino de la Patria.

Queridos amigos, quiero agradecer a todos, a todo el pueblo de Rusia por su coraje y determinaci贸n, para dar las gracias a nuestros h茅roes, soldados y oficiales del ej茅rcito y la marina, la Guardia Nacional, los miembros de los servicios especiales y todas las fuerzas del orden. agencias, soldados de los cuerpos de Donetsk y Luhansk, voluntarios, patriotas que luchan en las filas de reserva del ej茅rcito de combate BARS.

Quiero disculparme: lamento que durante el discurso de hoy no pueda nombrar a todos. Sabes, cuando estaba preparando este discurso, escrib铆 una lista larga, larga de estas unidades heroicas, luego las elimin茅 del discurso de hoy, porque, como dije, es imposible nombrar a todos, y simplemente ten铆a miedo de ofender a aquellos a quienes no nombrar铆a.

Reverencia a los padres, esposas, familiares de nuestros defensores, m茅dicos y param茅dicos, instructores m茅dicos, enfermeras que salvan a los heridos, trabajadores ferroviarios y conductores que abastecen el frente, constructores que levantan fortificaciones y restauran viviendas, carreteras, instalaciones civiles, trabajadores y desde ingenieros de plantas de defensa, que ahora trabajan casi las 24 horas, en varios turnos, hasta trabajadores rurales que velan de manera confiable por la seguridad alimentaria del pa铆s.

Doy las gracias a los profesores que se preocupan sinceramente por las j贸venes generaciones de Rusia, especialmente aquellos profesores que trabajan en las condiciones m谩s dif铆ciles, de hecho, en primera l铆nea; figuras culturales que acuden a la zona de guerra, a los hospitales para apoyar a los soldados y oficiales; voluntarios que ayudan al frente y civiles; periodistas, sobre todo, por supuesto, corresponsales de guerra que se arriesgan en el frente para contar la verdad al mundo entero; pastores de las religiones tradicionales rusas, sacerdotes militares, cuya sabia palabra apoya e inspira a las personas; funcionarios y empresarios – todos aquellos que cumplen su deber profesional, c铆vico y simplemente humano.

Palabras especiales para los residentes de las Rep煤blicas Populares de Donetsk y Lugansk, las regiones de Zaporozhye y Kherson. Ustedes mismos, queridos amigos, ustedes mismos determinaron su futuro en refer茅ndums, tomaron una decisi贸n firme, a pesar de las amenazas y el terror de los neonazis, en condiciones en que las operaciones militares estaban muy cerca, pero no hab铆a ni hay nada m谩s fuerte que su determinaci贸n de ser con Rusia, con vuestra Patria.

(Aplausos.)

Quiero enfatizar que esta es la reacci贸n de la audiencia a los residentes de las Rep煤blicas Populares de Donetsk y Luhansk, Zaporozhye y Kherson. Una vez m谩s: reverencia baja a todos ellos.

Ya hemos comenzado y seguiremos construyendo un programa de gran envergadura para la recuperaci贸n y el desarrollo socioecon贸mico de estos nuevos sujetos de la Federaci贸n. Esto incluye la reactivaci贸n de empresas y empleos, los puertos del Mar de Azov, que una vez m谩s se ha convertido en un mar interior de Rusia, y la construcci贸n de nuevas carreteras modernas, como hicimos en Crimea, que ahora tiene una conexi贸n terrestre confiable con toda Rusia. Definitivamente implementaremos todos estos planes juntos.

Hoy, las regiones del pa铆s brindan apoyo directo a las ciudades, distritos y aldeas de las Rep煤blicas Populares de Donetsk y Lugansk, la regi贸n de Zaporozhye y Kherson, lo hacen con sinceridad, como verdaderos hermanos y hermanas. Ahora estamos juntos nuevamente, lo que significa que nos hemos vuelto a煤n m谩s fuertes y haremos todo lo posible para que la paz tan ansiada regrese a nuestra tierra, para que la seguridad de las personas est茅 garantizada. Por esto, por sus antepasados, por el futuro de sus hijos y nietos, por el restablecimiento de la justicia hist贸rica, por la reunificaci贸n de nuestro pueblo luchador, nuestros h茅roes luchan hoy.

Queridos amigos, les pido que honren la memoria de nuestros compa帽eros de armas que dieron su vida por Rusia, civiles, ancianos, mujeres, ni帽os que murieron bajo los bombardeos a manos de neonazis y castigadores.

(Momento de silencio.)

Gracias.

Todos entendemos, y entiendo cu谩n insoportablemente dif铆cil es ahora para las esposas, los hijos, las hijas de los soldados ca铆dos, sus padres, quienes criaron a dignos defensores de la Patria, al igual que los j贸venes guardias de Krasnodon, como los ni帽os y ni帽as. quien durante la Gran Guerra Patri贸tica luch贸 contra el nazismo, defendi贸 el Donbass. Toda Rusia recuerda hoy su coraje, firmeza, la mayor fortaleza, sacrificio.

Nuestro deber es apoyar a las familias que han perdido a sus familiares, seres queridos, ayudarlos a criar, criar a sus hijos, darles una educaci贸n y una profesi贸n. La familia de cada participante en una operaci贸n militar especial debe estar en la zona de atenci贸n constante, rodeada de cuidado y honor. Sus necesidades deben ser atendidas de inmediato, sin tr谩mites burocr谩ticos.

Propongo crear un fondo estatal especial. Su tarea estar谩 dirigida, asistencia personal a las familias de los soldados ca铆dos y veteranos de la operaci贸n militar especial. Coordinar谩 la prestaci贸n de apoyo social, m茅dico, psicol贸gico, resolver谩 cuestiones de tratamiento y rehabilitaci贸n sanatorial, ayuda en la educaci贸n, el deporte, el empleo, el emprendimiento, la formaci贸n avanzada y en la obtenci贸n de una nueva profesi贸n. Una tarea separada m谩s importante de la fundaci贸n es la organizaci贸n de cuidados a largo plazo en el hogar, pr贸tesis de alta tecnolog铆a para todos los que lo necesiten.

Pido al Gobierno, junto con la Comisi贸n de Pol铆tica Social del Consejo de Estado, las regiones, que resuelvan todas las cuestiones organizativas a la mayor brevedad.

El trabajo del fondo estatal debe ser abierto y el procedimiento para brindar asistencia debe ser simple, seg煤n el principio de “ventanilla 煤nica”, sin tesorer铆a ni burocracia. A cada familia, recalco, a cada familia de los fallecidos, a cada veterano, se le debe asignar un trabajador social personal, un coordinador que, en el transcurso de la comunicaci贸n personal en tiempo real, vaya resolviendo los temas emergentes. Me gustar铆a llamar su atenci贸n sobre el hecho de que ya este a帽o las estructuras del fondo deber铆an desplegarse en todas las regiones de la Federaci贸n Rusa.

Ya contamos con medidas de apoyo a los veteranos de la Gran Guerra Patria, veteranos de combate y participantes en conflictos locales. Creo que en el futuro el fondo estatal, que mencion茅, tambi茅n puede ocuparse de estos temas importantes. Tenemos que resolverlo, y le pido al Gobierno que lo haga.

Perm铆tanme enfatizar que la creaci贸n de un fondo especial no quita responsabilidad a otras estructuras y niveles de poder. Espero que todos los departamentos, regiones y municipios federales sigan prestando mucha atenci贸n a los veteranos, el personal militar y sus familias. Y en ese sentido, quiero agradecer a los l铆deres de los sujetos de la Federaci贸n, alcaldes de ciudades, jefes de regiones, que constantemente se re煤nen con la gente, van a la l铆nea de contacto y apoyan a sus compatriotas.

驴Qu茅 te gustar铆a destacar en particular? Hoy, militares profesionales, movilizados y voluntarios soportan juntos las penurias del frente: estamos hablando de suministros y equipos, de asignaciones monetarias y pagos de seguros en relaci贸n con la herida, de atenci贸n m茅dica. Sin embargo, los recursos que me llegan a m铆 ya los gobernadores -tambi茅n me informan sobre esto- a la fiscal铆a militar, al Comisionado de Derechos Humanos, indican que lejos de todos estos temas ya est谩n resueltos. Es necesario entender en cada caso espec铆fico.

Y una cosa m谩s: el servicio en la zona de una operaci贸n militar especial, todos lo entienden muy bien, est谩 asociado con un estr茅s f铆sico y psicol贸gico colosal, con riesgos cotidianos para la salud y la vida. Por lo tanto, considero necesario establecer para los movilizados, en general para todo el personal militar, para todos los participantes en una operaci贸n militar especial, incluidos los voluntarios, permisos regulares de al menos 14 d铆as y al menos una vez cada seis meses, excluyendo el tiempo de viaje, para que cada soldado tuviera la oportunidad de visitar familias, estar cerca de parientes y amigos.

隆Estimados colegas!

Como saben, hemos aprobado un plan para la construcci贸n y desarrollo de las Fuerzas Armadas para 2021-2025 por Decreto Presidencial. Se est谩 trabajando en su implementaci贸n, se est谩n haciendo los ajustes necesarios. Y me gustar铆a enfatizar que nuestros pasos adicionales para fortalecer el ej茅rcito y la marina y el desarrollo actual y futuro de las Fuerzas Armadas deben, por supuesto, basarse en la experiencia de combate real adquirida durante una operaci贸n militar especial. Es extremadamente importante para nosotros, incluso se podr铆a decir, absolutamente invaluable.

Ahora, por ejemplo, el nivel de equipamiento de las fuerzas de disuasi贸n nuclear de Rusia con los 煤ltimos sistemas es m谩s del 91 por ciento, 91,3 por ciento. Y ahora, repito, teniendo en cuenta la experiencia que hemos adquirido, debemos alcanzar el mismo nivel de calidad en todos los componentes de las Fuerzas Armadas.

Los oficiales y sargentos que han demostrado ser comandantes competentes, modernos y resolutivos -son muchos- ser谩n promovidos a puestos superiores de manera prioritaria, enviados a universidades y academias militares, y servir谩n como una poderosa reserva de personal para Las fuerzas armadas. Y, por supuesto, deber铆an estar en demanda en la poblaci贸n civil, en el gobierno en todos los niveles. Solo quiero llamar la atenci贸n de los colegas sobre esto. Es muy importante. La gente debe entender que la Patria agradece su contribuci贸n a la defensa de la Patria.

Introduciremos activamente las tecnolog铆as m谩s avanzadas que garantizar谩n un aumento en el potencial cualitativo del ej茅rcito y la marina. Tenemos tales desarrollos, muestras de armas y equipos en cada direcci贸n. Muchos de ellos son significativamente superiores a sus contrapartes extranjeras en sus caracter铆sticas. La tarea que ahora tenemos ante nosotros es desplegar su producci贸n en masa, en masa. Y tal trabajo est谩 en curso, en curso, su ritmo aumenta constantemente, y por nuestra cuenta, quiero enfatizar esto, en nuestra propia base cient铆fica e industrial rusa, debido a la participaci贸n activa de las peque帽as y medianas empresas de alta tecnolog铆a. en la implementaci贸n de la orden de defensa del estado.

Hoy, nuestras f谩bricas, oficinas de dise帽o y equipos de investigaci贸n emplean tanto a especialistas experimentados como a m谩s y m谩s j贸venes, talentosos, calificados, comprometidos con un gran avance, fieles a las tradiciones de los armeros rusos, para hacer todo lo posible por la victoria.

Ciertamente reforzaremos las garant铆as para los colectivos laborales. Esto tambi茅n se aplica a los salarios y la seguridad social. Propongo lanzar un programa especial de viviendas de alquiler preferenciales para empleados de empresas de la industria de defensa. La tarifa de alquiler para ellos ser谩 significativamente m谩s baja que la tarifa del mercado, ya que una parte significativa del pago de la vivienda ser谩 cubierta por el estado.

Ciertamente discutimos este tema con el Gobierno. Les instruyo que resuelvan todos los detalles de este programa y, sin demora, comiencen a construir tales viviendas de alquiler, principalmente, por supuesto, en las ciudades, nuestros importantes centros de defensa, industriales y de investigaci贸n.

隆Estimados colegas!

Como ya he dicho, Occidente ha desplegado contra nosotros no s贸lo un frente militar, informativo, sino tambi茅n econ贸mico. Pero en ninguna parte ha logrado nada y nunca lo har谩. Adem谩s, los iniciadores de las sanciones se est谩n castigando a s铆 mismos: provocaron aumentos de precios, p茅rdidas de empleos, cierres de plantas, una crisis energ茅tica en sus propios pa铆ses, y les dicen a sus ciudadanos – escuchamos esto – dicen que los rusos tienen la culpa de todo.

驴Qu茅 medios se utilizaron contra nosotros en esta agresi贸n sancionadora? Intentaron cortar los lazos econ贸micos con las empresas rusas, desconectar el sistema financiero de los canales de comunicaci贸n para aplastar nuestra econom铆a, privarnos del acceso a los mercados de exportaci贸n para reducir los ingresos. Este es el robo, no hay otra forma de decirlo, de nuestras reservas de divisas, los intentos de colapsar el rublo y provocar una inflaci贸n destructiva.

Repito, las sanciones contra Rusia son solo un medio. Y el objetivo, como declaran los propios l铆deres occidentales -una cita directa- es “hacer sufrir” a nuestros ciudadanos. “Hacer sufrir” – tales humanistas. Quieren hacer sufrir a la gente, desestabilizando as铆 nuestra sociedad desde dentro.

Pero su c谩lculo no se materializ贸: la econom铆a y el sistema de gesti贸n rusos resultaron ser mucho m谩s fuertes de lo que cre铆a Occidente. Gracias al trabajo conjunto del Gobierno, el Parlamento, el Banco de Rusia, las entidades constitutivas de la Federaci贸n y, por supuesto, la comunidad empresarial, los colectivos laborales, aseguramos la estabilidad de la situaci贸n econ贸mica, protegimos a los ciudadanos, salvamos puestos de trabajo, evitamos la escasez en el mercado, incluidos los bienes de primera necesidad, apoy贸 al sistema financiero, a los empresarios que invierten en el desarrollo de sus negocios, y por ende en el desarrollo del pa铆s.

Entonces, ya en marzo del a帽o pasado, se lanz贸 un paquete de medidas para apoyar los negocios y la econom铆a por un monto total de alrededor de un bill贸n de rublos. Me gustar铆a llamar su atenci贸n sobre el hecho de que esta no es una p贸liza de emisi贸n, no, no, todo se est谩 haciendo sobre una base s贸lida de mercado.

A fines de 2022, el producto interno bruto disminuy贸. Mikhail Vladimirovich llam贸 y dijo: Me gustar铆a que me lo contaras. Ayer, en mi opini贸n, sali贸 esta informaci贸n, y con raz贸n, a tiempo, como se esperaba, todo est谩 seg煤n lo planeado.

Nos predijeron, recuerden, una recesi贸n econ贸mica del 20-25 por ciento, diez. M谩s recientemente, dijimos: 2.9 – Dije. Un poco m谩s tarde – 2.5. El producto interno bruto cay贸 un 2,1 por ciento en 2022, los datos m谩s recientes. Al mismo tiempo, perm铆tanme recordarles que all谩 por febrero-marzo del a帽o pasado, como dije, pronosticaron que simplemente colapsar铆amos la econom铆a.

Las empresas rusas han reconstruido la log铆stica, fortalecido los lazos con socios responsables y predecibles, y hay muchos de ellos, la mayor铆a en el mundo.

Me gustar铆a se帽alar que la participaci贸n del rublo ruso en nuestros acuerdos internacionales se duplic贸 en comparaci贸n con diciembre de 2021 y ascendi贸 a un tercio, y junto con las monedas de pa铆ses amigos, esto ya es m谩s de la mitad.

Junto con nuestros socios, continuaremos trabajando en la formaci贸n de un sistema estable y seguro de acuerdos internacionales, independiente del d贸lar y otras monedas de reserva occidentales, que, con tal pol铆tica de 茅lites occidentales y gobernantes occidentales, inevitablemente perder谩 su car谩cter universal. Todo lo hacen con sus propias manos. No somos nosotros los que reducimos las liquidaciones en d贸lares o en otras llamadas monedas universales: lo hacen todo con sus propias manos.

Ya sabes, hay una expresi贸n tan estable: pistolas en lugar de mantequilla. La defensa del pa铆s es, por supuesto, la prioridad m谩s importante, pero al resolver tareas estrat茅gicas en esta 谩rea, no debemos repetir los errores del pasado, no debemos destruir nuestra propia econom铆a. Tenemos todo para garantizar la seguridad y crear las condiciones para el desarrollo seguro del pa铆s. Es en esta l贸gica que actuamos y seguiremos actuando.

Por ejemplo, muchos b谩sicos, me gustar铆a enfatizar que son los sectores civiles de la econom铆a nacional, no solo no redujeron, sino que aumentaron significativamente la producci贸n durante el a帽o pasado. Por primera vez en la historia moderna de nuestro pa铆s, los vol煤menes de puesta en marcha de viviendas superaron los 100 millones de metros cuadrados.

En cuanto a nuestra producci贸n agr铆cola, el a帽o pasado mostr贸 tasas de crecimiento de dos d铆gitos. Muchas gracias, reverencia baja a los productores agropecuarios. Los agricultores rusos han obtenido una cosecha r茅cord: m谩s de 150 millones de toneladas de cereales, incluidas m谩s de 100 millones de toneladas de trigo. Al finalizar el a帽o agr铆cola, es decir, al 30 de junio de 2023, podremos llevar el volumen total de exportaciones de granos a 5.560 millones de toneladas.

Incluso hace 10 o 15 a帽os parec铆a un cuento de hadas, un plan absolutamente irreal. Si recuerdan, y ciertamente algunos aqu铆 recuerdan, el ex Viceprimer Ministro y Ministro de Agricultura est谩 aqu铆, no hace mucho, recaudamos 60 millones en general, para el a帽o, y ahora habr谩 55-60 solo para el potencial de exportaci贸n. . Estoy convencido de que tenemos todas las oportunidades para un avance similar en otras 谩reas.

No hemos permitido una reducci贸n del mercado laboral, por el contrario, hemos logrado una reducci贸n del desempleo en las condiciones modernas. Hoy, ante tan grandes dificultades por todos lados, el mercado laboral se nos ha vuelto m谩s c贸modo que antes. Recuerde, antes de la pandemia, el desempleo era del 4,7 por ciento y ahora es del 3,7, en mi opini贸n. Mikhail Vladimirovich, 驴cu谩nto es 3,7? 3.7 es un m铆nimo hist贸rico.

Repito, la econom铆a rusa ha superado los riesgos que han surgido, lo ha superado. S铆, muchos de estos riesgos eran imposibles de calcular de antemano, ten铆amos que responder literalmente desde las ruedas, a medida que surg铆an los problemas. Tanto a nivel estatal como empresarial, las decisiones se tomaron lo m谩s r谩pido posible. Quisiera se帽alar que la iniciativa privada, las peque帽as y medianas empresas han desempe帽ado aqu铆 un papel muy importante; esto no debe olvidarse. Hemos evitado la excesiva regulaci贸n administrativa, el sesgo de la econom铆a hacia el Estado.

驴Qu茅 m谩s es importante? La recesi贸n econ贸mica del a帽o pasado se registr贸 solo en el segundo trimestre; ya en el tercer y cuarto trimestre se observ贸 crecimiento y recuperaci贸n. De hecho, hemos entrado en un nuevo ciclo de crecimiento econ贸mico. Seg煤n los expertos, su modelo y estructura adquieren un car谩cter cualitativamente diferente. Nuevos y prometedores mercados globales est谩n saliendo a la luz, incluyendo Asia-Pac铆fico [regi贸n de Asia-Pac铆fico], nuestro propio mercado interno, recursos cient铆ficos, tecnol贸gicos y humanos: no el suministro de materias primas en el extranjero, sino la producci贸n de bienes con alto valor a帽adido. Esto permite liberar el enorme potencial de Rusia en todas las esferas y 谩reas.

Ya este a帽o se pronostica un s贸lido aumento de la demanda interna. Estoy seguro de que nuestras empresas aprovechar谩n esta oportunidad para aumentar la producci贸n, producir los productos m谩s demandados y ocupar nichos que han sido o est谩n siendo desocupados tras la salida de las empresas occidentales.

Hoy vemos el panorama completo, entendemos los problemas estructurales que debemos resolver en log铆stica, tecnolog铆a, finanzas y personal. Hemos estado hablando mucho y constantemente sobre la necesidad de cambiar la estructura de nuestra econom铆a en los 煤ltimos a帽os, y ahora estos cambios son una necesidad vital, y esto est谩 cambiando la situaci贸n, y en este caso para mejor. Sabemos lo que hay que hacer para el desarrollo constante y progresivo de Rusia, y espec铆ficamente para el desarrollo soberano e independiente, a pesar de las presiones y amenazas externas, con una garant铆a confiable de la seguridad y los intereses del Estado.

Llamo su atenci贸n y quiero enfatizar esto en particular: el punto de nuestro trabajo no es adaptarse a las condiciones actuales. La tarea estrat茅gica es llevar nuestra econom铆a a nuevas fronteras. Ahora todo est谩 cambiando, y cambiando muy, muy r谩pidamente. Este es un momento no solo de desaf铆os, sino tambi茅n de oportunidades: hoy esto es cierto, y nuestra vida futura depende de c贸mo los implementemos. Es necesario eliminar, quiero enfatizar esto, eliminar cualquier contradicci贸n interdepartamental, formalidades, insultos, omisiones, otras tonter铆as. Todo por la causa, todo por el resultado, todo debe estar dirigido a esto.

El comienzo exitoso de las empresas rusas, las peque帽as empresas familiares ya es una victoria. La apertura de f谩bricas modernas y kil贸metros de nuevas carreteras es una victoria. Una nueva escuela o jard铆n de infancia es una victoria. Los descubrimientos cient铆ficos y las tecnolog铆as son, por supuesto, tambi茅n una victoria. La contribuci贸n de todos al 茅xito general es lo que importa.

驴En qu茅 谩reas debe enfocarse el trabajo asociativo del estado, las regiones, las empresas nacionales?

Primero. Ampliaremos las prometedoras relaciones econ贸micas exteriores y construiremos nuevos corredores log铆sticos. Ya se ha tomado la decisi贸n de extender la autopista Mosc煤-Kazan a Ekaterimburgo, Chelyabinsk y Tyumen, y en el futuro a Irkutsk y Vladivostok con acceso a Kazajst谩n, Mongolia y China, lo que, entre otras cosas, ampliar谩 significativamente nuestros v铆nculos econ贸micos con los mercados del sudeste asi谩tico.

Desarrollaremos los puertos de los mares Negro y Azov. Pondremos especial atenci贸n -ya lo estamos haciendo, lo saben los que lo hacen a diario-, prestaremos especial atenci贸n al corredor internacional Norte-Sur. Ya este a帽o, los barcos con un calado de al menos 4,5 metros podr谩n pasar por el Canal Volga-Caspio. Esto abrir谩 nuevas v铆as para la cooperaci贸n empresarial con India, Ir谩n, Pakist谩n y los pa铆ses de Medio Oriente. Continuaremos desarrollando este corredor.

Nuestros planes incluyen la modernizaci贸n acelerada de la direcci贸n este de los ferrocarriles, el Ferrocarril Transiberiano y el BAM, y la expansi贸n de las capacidades de la Ruta del Mar del Norte. Este no es solo un tr谩fico de carga adicional, sino tambi茅n la base para resolver los problemas nacionales para el desarrollo de Siberia, el 脕rtico y el Lejano Oriente.

La infraestructura de las regiones, el desarrollo de la infraestructura, incluidas las comunicaciones, las telecomunicaciones y la red vial, recibir谩 un poderoso impulso. Ya el pr贸ximo a帽o, en 2024, al menos el 85 por ciento de las v铆as de las mayores aglomeraciones del pa铆s, as铆 como m谩s de la mitad de las v铆as de trascendencia regional e intermunicipal, estar谩n en estado est谩ndar. Estoy seguro de que lo haremos.

Continuaremos con el programa de gasificaci贸n gratuita. Ya se ha tomado la decisi贸n de extenderlo a las instalaciones sociales: jardines de infancia y escuelas, cl铆nicas, hospitales, feldsher y estaciones obst茅tricas. Y para los ciudadanos, dicho programa ahora operar谩 de manera continua: siempre podr谩n solicitar la conexi贸n a las redes de suministro de gas.

Este a帽o se inicia un amplio programa de construcci贸n y reparaci贸n de viviendas y servicios comunales. Dentro de diez a帽os, est谩 previsto invertir al menos 4,5 billones de rublos en esta 谩rea. Sabemos lo importante que es esto para los ciudadanos, lo descuidada que est谩 esta 谩rea: tenemos que trabajar y lo haremos. Es importante que el programa tenga un buen comienzo de inmediato, por lo que pido al Gobierno que garantice su financiaci贸n estable.

Segundo. Tendremos que expandir significativamente las capacidades tecnol贸gicas de la econom铆a rusa y asegurar el crecimiento de las capacidades de la industria nacional.

Se ha lanzado una herramienta de hipoteca industrial, y ahora ser谩 posible tomar un pr茅stamo blando no solo para la compra de instalaciones de producci贸n, sino tambi茅n para su construcci贸n o modernizaci贸n. El monto de dicho pr茅stamo se discuti贸 muchas veces y quer铆an aumentarlo, una cantidad decente, como primer paso, muy bien: el monto de dicho pr茅stamo es de hasta 500 millones de rublos. Est谩 disponible a una tasa de tres o cinco por ciento por hasta siete a帽os. Me parece un muy buen programa, y se debe utilizar.

A partir de este a帽o tambi茅n ha entrado en vigor una nueva modalidad de funcionamiento de los cl煤steres industriales, en la que se ha reducido la carga fiscal y administrativa de las empresas residentes, y la demanda de sus productos innovadores, que reci茅n est谩n entrando en el mercado, se sustenta en pedidos a largo plazo y subsidios del estado.

Seg煤n las estimaciones, estas medidas deber铆an garantizar la implementaci贸n de los proyectos solicitados por un monto de m谩s de diez billones de rublos para 2030, y ya este a帽o la cantidad esperada de inversiones puede ser de alrededor de dos billones. Me gustar铆a llamar su atenci贸n sobre el hecho de que estos no son solo pron贸sticos, sino puntos de referencia claramente establecidos.

Por ello, pido al Gobierno que acelere al m谩ximo la puesta en marcha de estos proyectos, brinde un hombro al tejido empresarial y ofrezca medidas de apoyo sist茅mico, incluidos los incentivos fiscales. S茅 que al bloque financiero no le gusta dar beneficios, y en parte comparto la siguiente posici贸n: el sistema tributario debe ser integral, sin nichos, sin excepciones, pero en este caso se demanda un enfoque creativo.

Entonces, a partir de este a帽o, las empresas rusas pueden reducir los pagos de impuestos sobre la renta si compran soluciones y productos de TI nacionales avanzados que utilizan inteligencia artificial. Adem谩s, estos costes se tienen en cuenta con un coeficiente aumentado, una vez y media m谩s que los costes reales. Es decir, por cada rublo invertido por la empresa en la compra de dichos productos, que acabo de mencionar, hay una deducci贸n fiscal de un rublo y medio.

Propongo extender este beneficio fiscal a la compra de equipos rusos de alta tecnolog铆a en general. Solicito al Gobierno que haga propuestas sobre una lista de dichos equipos por industria en la que se utilizan y sobre el procedimiento para otorgar beneficios. Esta es una buena decisi贸n que reactivar谩 la econom铆a.

Tercero. El tema m谩s importante en la agenda para el desarrollo del crecimiento econ贸mico son las nuevas fuentes de financiaci贸n de inversiones, tambi茅n hablamos mucho de esto.

Gracias a una s贸lida balanza de pagos, Rusia no necesita pedir prestado en el extranjero, inclinarse, pedir dinero y luego tener un largo di谩logo sobre qu茅, cu谩nto y en qu茅 condiciones dar. Los bancos nacionales operan de manera estable y constante, tienen un s贸lido margen de seguridad.

En 2022, el volumen de pr茅stamos bancarios al sector empresarial ha crecido, ya sabes, ha crecido. Hab铆a muchos temores sobre esto, pero se ha registrado un crecimiento y ha crecido un 14 por ciento, que es m谩s que en 2021, sin ninguna operaci贸n militar. En 2021 el crecimiento fue de 11,7 por ciento, ahora es de 14 por ciento, la cartera hipotecaria tambi茅n sum贸 20,4 por ciento. El desarrollo est谩 en marcha.

Como resultado del a帽o pasado, el sector bancario en su conjunto funcion贸 con ganancias. S铆, no es tan grande como en a帽os anteriores, pero decente: beneficio: 203 mil millones de rublos. Este es tambi茅n un indicador de la estabilidad del sector financiero ruso.

Seg煤n las estimaciones, ya en el segundo trimestre de este a帽o, la inflaci贸n en Rusia se acercar谩 al nivel objetivo del cuatro por ciento. Perm铆tanme recordarles que en algunos pa铆ses de la UE ya es 12, 17, 20 por ciento, tenemos cuatro, bueno, cinco: el Banco Central, el Ministerio de Finanzas se est谩n resolviendo entre ellos, pero estar谩 m谩s cerca del indicador objetivo. . Teniendo en cuenta la din谩mica positiva de este y otros par谩metros macroecon贸micos, se est谩n formando condiciones objetivas para reducir las tasas activas de largo plazo en la econom铆a, lo que significa que el cr茅dito para el sector real deber铆a volverse m谩s accesible.

En todo el mundo, los ahorros a largo plazo de los ciudadanos son una fuente importante de recursos de inversi贸n, y tambi茅n debemos estimular su flujo hacia el sector de la inversi贸n. Pido al Gobierno que acelere la presentaci贸n de proyectos de ley a la Duma del Estado para lanzar el programa estatal correspondiente a partir de abril de este a帽o.

Es importante crear condiciones adicionales para que los ciudadanos inviertan y ganen en casa, dentro del pa铆s. Al mismo tiempo, es necesario garantizar la seguridad de las inversiones de los ciudadanos en el ahorro previsional voluntario. Debe existir el mismo mecanismo que en el sistema de seguro de dep贸sitos bancarios. Perm铆tanme recordarles que tales dep贸sitos de ciudadanos por un monto de hasta un mill贸n 400 mil rublos est谩n asegurados por el estado y su devoluci贸n est谩 garantizada. Para el ahorro voluntario de pensiones, propongo establecer el doble de la cantidad, hasta dos millones 800 mil rublos. Tambi茅n es necesario proteger las inversiones de los ciudadanos en otros instrumentos de inversi贸n a largo plazo, incluso de la posible quiebra de los intermediarios financieros.

Se necesitan soluciones separadas para atraer capital a empresas de alto crecimiento y alta tecnolog铆a. Se les brindar谩 apoyo para la colocaci贸n de acciones en el mercado de valores nacional, incluyendo incentivos fiscales, tanto para las empresas como para los compradores de dichas acciones.

El elemento m谩s importante de la soberan铆a econ贸mica es la libertad de empresa. Repito: en el contexto de los intentos externos de contener a Rusia, la empresa privada ha demostrado que puede adaptarse a un entorno que cambia r谩pidamente y garantizar el crecimiento econ贸mico en condiciones dif铆ciles. Por lo tanto, toda iniciativa empresarial encaminada a beneficiar al pa铆s debe recibir apoyo.

En este sentido, considero acertado retomar el tema de la revisi贸n de una serie de normas del derecho penal en cuanto a los denominados delitos econ贸micos. Por supuesto, el estado debe controlar lo que sucede en esta 谩rea, aqu铆 no se puede permitir la permisividad, pero tampoco hay que ir demasiado lejos. Es necesario avanzar m谩s activamente hacia esta despenalizaci贸n de la que habl茅. Espero que el Gobierno, junto con el Parlamento, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las asociaciones empresariales, lleven a cabo este trabajo de manera constante y exhaustiva.

Al mismo tiempo, pido al Gobierno, en estrecho contacto con el Parlamento, que proponga medidas adicionales que aceleren el proceso de deslocalizaci贸n de la econom铆a. Las empresas, principalmente en sectores e industrias clave, deben operar en la jurisdicci贸n rusa; este es un principio b谩sico.

Y al respecto, queridos colegas, una peque帽a digresi贸n filos贸fica. 驴Qu茅 te gustar铆a decir por separado?

Recordamos los problemas y desequilibrios que enfrent贸 la econom铆a sovi茅tica tard铆a. Por lo tanto, despu茅s del colapso de la Uni贸n Sovi茅tica, su sistema planificado, en el caos de los a帽os 90, el pa铆s comenz贸 a crear una econom铆a basada en las relaciones de mercado, la propiedad privada; en general, todo es correcto. En muchos sentidos, los pa铆ses occidentales sirvieron como ejemplos aqu铆: los asesores, como saben, hab铆a un centavo la docena aqu铆, y parec铆a suficiente copiar sus modelos. Es cierto que todav铆a discut铆an entre ellos, recuerdo esto: los europeos discut铆an con los estadounidenses sobre c贸mo deber铆a desarrollarse la econom铆a rusa.

驴Y qu茅 pas贸 como resultado? Nuestra econom铆a nacional se ha orientado en gran medida espec铆ficamente hacia Occidente, principalmente como fuente de materias primas. Los matices, por supuesto, eran diferentes, pero en general como fuente de materias primas. Las razones de esto tambi茅n son comprensibles: el nuevo negocio ruso emergente, por supuesto, estaba destinado, como todos los dem谩s negocios en todos los dem谩s pa铆ses, principalmente a obtener ganancias, y de manera r谩pida y f谩cil. 驴Qu茅 la trajo? Esta es la venta de recursos: petr贸leo, gas, metales, madera.

Pocas personas pensaron, y tal vez no hubo tal oportunidad de invertir durante mucho tiempo, por lo que otros sectores m谩s complejos de la econom铆a se desarrollaron pobremente. Y para romper esa tendencia negativa -todo el mundo lo vio perfectamente, en todos los gobiernos- nos tom贸 a帽os, ajuste del sistema tributario e inversiones p煤blicas a gran escala.

Hemos logrado un cambio real y visible aqu铆. S铆, hay un resultado, pero, repito, debemos tener en cuenta la situaci贸n en la que se desarroll贸 nuestro negocio, principalmente grande. Tecnolog铆a – en Occidente, fuentes financieras m谩s baratas y mercados rentables – en Occidente, por supuesto, y el capital tambi茅n empez贸 a fluir all铆. Desafortunadamente, en lugar de expandir la producci贸n, comprar equipos y tecnolog铆as, crear nuevos puestos de trabajo aqu铆, en Rusia, tambi茅n se gastaron en propiedades extranjeras, yates y bienes ra铆ces de 茅lite.

S铆, luego comenzaron a invertir, por supuesto, en desarrollo, por supuesto, pero en la primera etapa, todo fue all铆 en una amplia corriente en gran medida para estos fines, para el consumo. Y donde hay riqueza, all铆, por supuesto, est谩n los ni帽os, su educaci贸n, su vida, su futuro. Y fue muy dif铆cil para el estado rastrear y prevenir tal desarrollo de la situaci贸n, casi imposible: viv铆amos en el paradigma del libre mercado.

Los acontecimientos recientes han demostrado de manera convincente que la imagen de Occidente como refugio seguro y refugio para el capital result贸 ser un fantasma, una falsificaci贸n. Y aquellos que no entendieron esto a tiempo, que consideraron a Rusia solo como una fuente de ingresos y planearon vivir principalmente en el extranjero, perdieron mucho: simplemente les robaron all铆, incluso les quitaron el dinero ganado legalmente.

De alguna manera, como una broma, muchos probablemente lo recuerden, dirigi茅ndome a los representantes de las empresas rusas, dije: te atormenta tragar polvo, correr por los tribunales y las oficinas de los funcionarios occidentales, ahorrar tu dinero. As铆 es exactamente como sucedi贸 todo.

Sabes, ahora agregar茅 algo muy importante, simple, pero muy importante: cr茅anme, ninguno de los ciudadanos comunes del pa铆s se compadeci贸 de quienes perdieron su capital en bancos extranjeros, no se compadeci贸 de quienes perdieron sus yates. , palacios en el extranjero, etc., etc., y en conversaciones en la cocina, la gente probablemente record贸 tanto la privatizaci贸n de los a帽os 90, cuando las empresas creadas por todo el pa铆s se quedaron sin nada, como el lujo ostentoso y demostrativo de los so- llamadas nuevas 茅lites.

驴Qu茅 m谩s es de importancia fundamental? Todos los a帽os posteriores al colapso de la Uni贸n Sovi茅tica, Occidente no dej贸 de intentar incendiar los estados postsovi茅ticos y, lo que es m谩s importante, finalmente acabar con Rusia como la mayor parte sobreviviente de nuestro espacio estatal hist贸rico. Alentaron e incitaron a terroristas internacionales contra nosotros, provocaron conflictos regionales a lo largo del per铆metro de nuestras fronteras, ignoraron nuestros intereses y utilizaron medios econ贸micos de disuasi贸n y represi贸n.

Y las grandes empresas rusas, por qu茅 digo todo esto, son responsables de la operaci贸n de empresas estrat茅gicas, de miles de colectivos laborales, determinan la situaci贸n socioecon贸mica en muchas regiones, lo que significa el estado de cosas: cuando los l铆deres y propietarios de tales una empresa se encuentra dependiente de gobiernos que siguen una pol铆tica poco amistosa hacia Rusia, representa una gran amenaza para nosotros, un peligro, un peligro para nuestro pa铆s. Tal situaci贸n no se puede tolerar.

S铆, todos tienen una opci贸n: alguien quiere vivir su vida en una mansi贸n arrestada con cuentas bloqueadas, trata de encontrar un lugar, al parecer, en una capital occidental atractiva o en un centro tur铆stico, en otro lugar c谩lido en el extranjero: esto es el derecho de cualquier persona, nosotros ni lo intentamos. Pero es hora de entender que para Occidente, esas personas eran y seguir谩n siendo extra帽os de segunda clase con los que puedes hacer lo que quieras, y el dinero, las conexiones y los t铆tulos comprados de condes, pares, alcaldes no ayudar谩n aqu铆 en absoluto. . Deben entender: est谩n all铆, el segundo grado.

Pero hay otra opci贸n: estar con su Patria, trabajar para sus compatriotas, no solo para abrir nuevas empresas, sino tambi茅n para cambiar la vida a su alrededor, en ciudades, pueblos, en su propio pa铆s. Y tenemos muchos empresarios de este tipo, verdaderos luchadores en los negocios: es para ellos que el futuro de los negocios nacionales est谩 detr谩s de ellos. Todos deben entender que tanto las fuentes de bienestar como el futuro deben estar solo aqu铆, en su pa铆s natal, en Rusia.

Y entonces crearemos realmente una econom铆a s贸lida, autosuficiente, que no se a铆sle del mundo, sino que utilice todas sus ventajas competitivas. Capital ruso, el dinero recibido aqu铆 deber铆a trabajar para el pa铆s, para su desarrollo nacional. Hoy tenemos grandes perspectivas en el desarrollo de infraestructura, manufactura, turismo interno y muchas otras industrias.

Quiero ser escuchado por aquellos que se han encontrado con los h谩bitos del lobo de Occidente: tratar de correr con las manos extendidas, humillarte, mendigar tu dinero, es in煤til y, lo m谩s importante, in煤til, especialmente ahora que entiendes bien qui茅n eres. Tratando con. Ahora no debes aferrarte al pasado, tratar de demandar algo, suplicar. Necesitamos reconstruir nuestras vidas y nuestro trabajo, sobre todo porque ustedes son personas fuertes – estoy hablando con representantes de nuestro negocio, conozco a muchos personalmente y desde hace muchos a帽os – que han pasado por una escuela de vida dif铆cil.

Lanza nuevos proyectos, gana dinero, invierte en Rusia, invierte en negocios y empleos, ayuda a escuelas y universidades, ciencia y salud, cultura y deportes. As铆 aumentas tu capital, y ganas el reconocimiento, la gratitud de la gente para una generaci贸n por venir, y el estado y la sociedad seguramente te apoyar谩n.

Consideraremos que esta es una palabra de despedida para nuestro negocio: construir el trabajo en la direcci贸n correcta.

隆Estimados colegas!

Rusia es un pa铆s abierto y al mismo tiempo una civilizaci贸n distintiva. En esta declaraci贸n no hay ning煤n reclamo de exclusividad y superioridad, pero esta civilizaci贸n es nuestra, eso es lo principal. Nos lo dieron nuestros antepasados, y debemos preservarlo para nuestros descendientes y transmitirlo.

Desarrollaremos la cooperaci贸n con amigos, con todos los que est茅n dispuestos a trabajar juntos, adoptaremos todo lo mejor, pero confiaremos principalmente en nuestro potencial, en la energ铆a creativa de la sociedad rusa, en nuestras tradiciones y valores.

Y aqu铆 quiero decir sobre el car谩cter de nuestro pueblo: siempre se han distinguido por la generosidad, la amplitud de alma, la misericordia y la compasi贸n, y Rusia como pa铆s refleja plenamente estos rasgos. Sabemos ser amigos, cumplir nuestra palabra, no defraudaremos a nadie y siempre apoyaremos en una situaci贸n dif铆cil, sin dudarlo acudimos en ayuda de aquellos que est谩n en problemas.

Todos recuerdan c贸mo, durante la pandemia, brindamos, de hecho, el primero, apoyo a algunos pa铆ses europeos, incluida Italia, otros estados, en las semanas m谩s dif铆ciles del brote de covid. No olvidemos c贸mo venimos al rescate en caso de un terremoto en Siria, en Turqu铆a.

Es el pueblo de Rusia quien es la base de la soberan铆a del pa铆s, la fuente del poder. Los derechos y libertades de nuestros ciudadanos son inviolables, est谩n garantizados por la Constituci贸n y, a pesar de los desaf铆os y amenazas externos, no retrocederemos ante ellos.

En este sentido, quiero enfatizar que tanto las elecciones a las autoridades locales y regionales en septiembre de este a帽o como las elecciones presidenciales en 2024 se llevar谩n a cabo con estricto apego a la ley, en cumplimiento de todos los procedimientos democr谩ticos y constitucionales.

Las elecciones son siempre enfoques diferentes para resolver problemas sociales y econ贸micos. Al mismo tiempo, las fuerzas pol铆ticas dirigentes se consolidan y unen en lo principal, y lo m谩s importante, fundamental para todos nosotros es la seguridad y el bienestar del pueblo, la soberan铆a y los intereses nacionales.

Quiero agradecerles por una posici贸n tan responsable y firme, y recordar las palabras del patriota y estadista Pyotr Arkadyevich Stolypin: se dijeron en la Duma estatal hace m谩s de cien a帽os, pero est谩n totalmente en sinton铆a con nuestro tiempo. 脡l dijo: “En el asunto de la defensa de Rusia, todos debemos unirnos, coordinar nuestros esfuerzos, nuestros deberes y nuestros derechos para mantener un derecho supremo hist贸rico: el derecho de Rusia a ser fuerte”.

Entre los voluntarios que ahora est谩n al frente se encuentran diputados de la Duma Estatal y parlamentos regionales, representantes de las autoridades ejecutivas en varios niveles, municipios, ciudades, distritos, asentamientos rurales. Todos los partidos parlamentarios, las principales asociaciones p煤blicas participan en la recolecci贸n de suministros humanitarios y ayudan al frente.

Gracias de nuevo, gracias por una postura tan patri贸tica.

El autogobierno local, el nivel de autoridad p煤blica m谩s cercano a la gente, juega un papel muy importante en el fortalecimiento de la sociedad civil, en la soluci贸n de los problemas cotidianos. La confianza en el estado en su conjunto, el bienestar social de los ciudadanos, su confianza en el desarrollo exitoso de todo el pa铆s depende en gran medida de su trabajo.

Solicito a la Administraci贸n Presidencial, en conjunto con el Gobierno, presentar propuestas para la creaci贸n de herramientas de apoyo directo a las mejores pr谩cticas de equipos de gesti贸n en municipios grandes, medianos y peque帽os.

El libre desarrollo de la sociedad es la disposici贸n a asumir la responsabilidad de uno mismo y de los seres queridos, de la propia patria. Tales cualidades se establecen desde la infancia, en la familia. Y por supuesto, el sistema educativo y la cultura nacional son sumamente importantes para fortalecer nuestros valores comunes y la identidad nacional.

Utilizando los recursos del Fondo de Subvenciones Presidenciales, el Fondo de Iniciativas Culturales, el Instituto de Desarrollo de Internet y otras herramientas, el estado apoyar谩 todas las formas de investigaci贸n creativa: arte moderno y tradicional, realismo y vanguardia, cl谩sicos e innovaci贸n. No se trata de g茅neros y direcciones. La cultura est谩 llamada a servir al bien, a la belleza, a la armon铆a, a reflexionar sobre cuestiones de la vida a veces muy complejas y controvertidas, y lo m谩s importante, no a destruir la sociedad, sino a despertar las mejores cualidades humanas.

El desarrollo de la esfera cultural se convertir谩 en una de las prioridades para la reactivaci贸n de la vida pac铆fica en Donbass y Novorossia. Aqu铆 ser谩 necesario restaurar, reparar y equipar cientos de instituciones culturales, incluidos fondos de museos y edificios, algo que brinde a las personas la oportunidad de sentir la relaci贸n entre el pasado y el presente, conectarlo con el futuro, sentirse perteneciente a un solo espacio cultural, hist贸rico, educativo de la gran Rusia centenaria.

Con la participaci贸n de profesores, cient铆ficos, especialistas, debemos mejorar seriamente la calidad de los cursos escolares y universitarios, principalmente en humanidades -historia, ciencias sociales, literatura, geograf铆a- para que los j贸venes puedan aprender tanto como sea posible sobre Rusia, su gran pasado, sobre nuestra cultura y tradiciones.

Contamos con una generaci贸n joven muy brillante, talentosa y dispuesta a trabajar por el bien del pa铆s en la ciencia, la cultura, el 谩mbito social, la empresa y la administraci贸n p煤blica. Es para esas personas que la competencia Leaders of Russia, as铆 como la competencia Leaders of Revival que se est谩 llevando a cabo actualmente en las nuevas regiones de la Federaci贸n, abre nuevos horizontes para el crecimiento profesional.

Me gustar铆a se帽alar que varios ganadores y finalistas de estos proyectos se ofrecieron como voluntarios para las unidades de combate, muchos de ellos ahora est谩n trabajando en los territorios liberados, ayudando a establecer la vida econ贸mica y social, mientras act煤an de manera profesional, decisiva y valiente.

En general, la escuela de operaciones militares no puede ser sustituida por nada. La gente sale de all铆 diferente y est谩 dispuesta a dar la vida por la Patria, dondequiera que trabaje.

Quiero enfatizar que son aquellos que nacieron y se criaron en Donbass y Novorossiya, quienes lucharon por ellos, quienes ser谩n el principal apoyo, deber铆an ser el principal apoyo en el trabajo com煤n para desarrollar estas regiones. Quiero dirigirme a ellos y decirles: Rusia cuenta con ustedes.

Teniendo en cuenta las tareas a gran escala que enfrenta el pa铆s, debemos actualizar seriamente nuestros enfoques del sistema de formaci贸n de personal, de la pol铆tica cient铆fica y tecnol贸gica.

En el reciente Consejo de Ciencia y Educaci贸n, hablamos de la necesidad de establecer prioridades claras, de concentrar los recursos en la obtenci贸n de resultados cient铆ficos concretos y fundamentalmente significativos, principalmente en aquellas 谩reas en las que tenemos una buena base y que son de importancia cr铆tica para la vida de del pa铆s, incluidos el transporte, la energ铆a, el mismo sistema de vivienda y servicios comunales, la medicina, la agricultura, la industria.

Las nuevas tecnolog铆as casi siempre se basan en la investigaci贸n fundamental, la investigaci贸n fundamental realizada en el pasado, y en esta 谩rea, as铆 como en la cultura, quiero enfatizar esto, debemos brindar a los cient铆ficos e investigadores una mayor libertad para la creatividad. Es imposible llevar a todos al lecho de Procusto de los resultados del ma帽ana. La ciencia fundamental vive seg煤n sus propias leyes.

Y agregar茅 que establecer y resolver tareas ambiciosas es un poderoso incentivo para que los j贸venes se adentren en la ciencia, una oportunidad para demostrar que eres un l铆der, que eres el mejor del mundo. Y nuestros equipos cient铆ficos tienen mucho de qu茅 enorgullecerse.

El pasado diciembre me reun铆 con j贸venes investigadores. Uno de los temas que plantearon fue el de la vivienda. La prosa es tal, pero importante. Ya tenemos certificados de vivienda para j贸venes cient铆ficos. El a帽o pasado, se asignaron mil millones de rublos adicionales para estos fines. Instruyo al Gobierno que determine las reservas para la ampliaci贸n de este programa.

En los 煤ltimos a帽os, el prestigio y la autoridad de la educaci贸n vocacional secundaria ha crecido significativamente. La demanda de egresados de escuelas y colegios t茅cnicos es simplemente enorme, colosal. Ver谩, si nuestro desempleo ha ca铆do a un m铆nimo hist贸rico del 3,7 por ciento, significa que la gente est谩 trabajando y se necesita personal nuevo.

Creo que debemos expandir significativamente el proyecto de 鈥淧rofesionalidad鈥, en cuyo marco se crean cl煤steres educativos e industriales, se actualiza la base educativa y las empresas y los empleadores, en estrecho contacto con los colegios y escuelas t茅cnicas, forman programas educativos basados en las necesidades de la econom铆a. Y por supuesto, es muy importante que a esta 谩rea vengan mentores con experiencia en producci贸n real y compleja.

La tarea espec铆fica es capacitar a cerca de un mill贸n de trabajadores manuales para las industrias electr贸nica, rob贸tica, mec谩nica, metal煤rgica, farmac茅utica, agr铆cola y de defensa, construcci贸n, transporte, nuclear y otras industrias que son clave para garantizar la seguridad, la soberan铆a y la competitividad de Rusia. durante los pr贸ximos cinco a帽os.

Finalmente, una pregunta muy importante es sobre nuestra educaci贸n superior. Aqu铆 tambi茅n se requieren cambios significativos, teniendo en cuenta los nuevos requisitos para los especialistas en la econom铆a, los sectores sociales y en todas las esferas de nuestra vida. Se necesita una s铆ntesis de todo lo mejor que hubo en el sistema sovi茅tico de educaci贸n y la experiencia de las 煤ltimas d茅cadas.

En este sentido, se propone lo siguiente.

El primero es volver a la formaci贸n b谩sica tradicional para nuestro pa铆s de especialistas con estudios superiores. El t茅rmino de estudio puede ser de cuatro a seis a帽os. Al mismo tiempo, incluso dentro de la misma especialidad y una misma universidad, se pueden ofrecer programas que difieren en t茅rminos de formaci贸n, dependiendo de la profesi贸n espec铆fica, la industria y la demanda del mercado laboral.

En segundo lugar, si la profesi贸n requiere formaci贸n adicional, especializaci贸n limitada, en este caso el joven podr谩 continuar su educaci贸n en una magistratura o residencia.

En tercer lugar, los estudios de posgrado se asignar谩n como un nivel separado de educaci贸n profesional, cuya tarea es capacitar personal para actividades cient铆ficas y docentes.

Quiero enfatizar que la transici贸n al nuevo sistema debe ser suave. El gobierno, junto con los parlamentarios, deber谩 realizar numerosas enmiendas a la legislaci贸n sobre educaci贸n, sobre el mercado laboral, etc. Aqu铆 debe pensar en todo, trabajar hasta el m谩s m铆nimo detalle. J贸venes, nuestros ciudadanos deben tener nuevas oportunidades de educaci贸n, empleo y crecimiento profesional de calidad. Repito: oportunidades, no problemas.

Y me gustar铆a enfatizar que aquellos estudiantes que est谩n estudiando ahora podr谩n continuar su educaci贸n de acuerdo con los programas existentes. Y tambi茅n, el nivel de formaci贸n y diplomas de educaci贸n superior de los ciudadanos que ya han completado la formaci贸n en los programas de licenciatura, especializaci贸n o maestr铆a vigentes no est谩n sujetos a revisi贸n. No deben perder sus derechos. Le pido al Frente Popular de toda Rusia que tome todas las cuestiones relacionadas con los cambios en el campo de la educaci贸n superior bajo un control especial.

Este a帽o ha sido declarado el A帽o del Maestro y Mentor en Rusia. El docente est谩 directamente involucrado en la construcci贸n del futuro del pa铆s, y es importante aumentar la significaci贸n social de la labor docente para que los padres hablen m谩s a sus hijos sobre el agradecimiento al docente, y los docentes sobre el respeto y el amor a los padres. Recordemos siempre esto.

Me detendr茅 por separado en el apoyo de los ni帽os y las familias rusas.

Me gustar铆a se帽alar que el llamado presupuesto infantil, o el volumen de gastos presupuestarios para apoyar a las familias, ha crecido en Rusia en los 煤ltimos a帽os no en un porcentaje, sino varias veces. Es la secci贸n de m谩s r谩pido crecimiento del principal documento financiero del pa铆s: el presupuesto, la ley de presupuesto. Quisiera agradecer a los parlamentarios y al Gobierno por esa comprensi贸n unificada y consolidada de nuestras prioridades nacionales.

Desde el 1 de febrero, el capital de maternidad en Rusia ha sido indexado nuevamente, como dijimos, por la cantidad de inflaci贸n real durante el a帽o pasado, es decir, por 11,9 por ciento. Los ciudadanos de Rusia, residentes de los nuevos sujetos de la Federaci贸n, ahora tienen derecho a tal medida de apoyo. Propongo proporcionar capital de maternidad en las regiones de las Rep煤blicas Populares de Donetsk y Lugansk, Zaporozhye y Kherson a las familias en las que nacieron ni帽os desde 2007, es decir, desde el momento en que este programa comenz贸 a operar en toda Rusia. Perm铆tanme recordarles que una vez tomamos la misma decisi贸n para los residentes de Crimea y Sebastopol.

Continuaremos implementando programas a gran escala destinados a mejorar el bienestar de las familias rusas.

Perm铆tanme subrayar que el Gobierno y las entidades constitutivas de la Federaci贸n han recibido la tarea objetiva de garantizar un crecimiento notable y tangible de los salarios reales en Rusia.

Un indicador importante, el punto de partida aqu铆 es el salario m铆nimo, como bien sabemos. El a帽o pasado se elev贸 dos veces, en casi un 20 por ciento en total.

Seguiremos aumentando el salario m铆nimo, ya un ritmo superior a la inflaci贸n y al crecimiento salarial. Desde principios de este a帽o, el salario m铆nimo se ha indexado en un 6,3 por ciento.

Propongo que a partir del 1 de enero del pr贸ximo a帽o, adem谩s del aumento previsto, se lleve a cabo un aumento m谩s, en un diez por ciento adicional. As铆, el salario m铆nimo aumentar谩 un 18,5 por ciento y ascender谩 a 19.242 rublos.

Ahora, en cuanto al ajuste del sistema fiscal en inter茅s de las familias rusas: desde el a帽o pasado, las familias con dos o m谩s hijos est谩n exentas de pagar impuestos por la venta de viviendas si deciden comprar un apartamento o casa nueva y m谩s espaciosa.

Necesitamos hacer un uso m谩s activo de tales herramientas, han demostrado tener demanda, para que los presupuestos familiares tengan m谩s fondos y las familias puedan resolver los problemas m谩s importantes y apremiantes.

Propongo aumentar el tama帽o de la deducci贸n fiscal social: para el costo de la educaci贸n de los ni帽os, de los actuales 50 mil a 110 mil rublos al a帽o, y para el costo de su propia educaci贸n, as铆 como para el tratamiento y la compra de medicamentos. – de 120 a 150 mil rublos. El estado devolver谩 el 13 por ciento de estos montos aumentados a los ciudadanos del impuesto sobre la renta que pagaron.

Y por supuesto, es necesario no solo elevar el importe de la deducci贸n, sino tambi茅n aumentar su demanda para que la deducci贸n se preste de forma proactiva, r谩pida y remota, y no resulte gravosa para los ciudadanos.

Adem谩s: el bienestar y la calidad de vida de las familias rusas y, por lo tanto, la situaci贸n demogr谩fica, dependen directamente del estado de cosas en la esfera social.

S茅 que muchos sujetos de la Federaci贸n est谩n listos para acelerar significativamente la renovaci贸n de la infraestructura social, las instalaciones culturales y deportivas, el reasentamiento de viviendas de emergencia y el desarrollo integral de las zonas rurales. Esta actitud sin duda ser谩 apoyada.

Aqu铆 usamos el siguiente mecanismo: los fondos para proyectos nacionales, que est谩n reservados en el presupuesto federal para 2024, las regiones podr谩n recibirlos y usarlos ahora mismo a trav茅s de pr茅stamos de tesorer铆a sin intereses; se pagar谩n autom谩ticamente en abril del pr贸ximo a帽o. . Buena herramienta.

Mantendremos este tema bajo un control operativo constante, y le pido a la Comisi贸n de Econom铆a y Finanzas del Consejo de Estado que se una a este trabajo.

Al mismo tiempo, no necesitamos el asalto y la b煤squeda de vol煤menes, especialmente en detrimento de la calidad de los objetos que se construyen. Los recursos financieros adicionales deber铆an funcionar con altos rendimientos y eficacia.

Esto es especialmente importante para la modernizaci贸n de la atenci贸n primaria de salud: un programa a gran escala de este tipo se lanz贸 en nuestro pa铆s en 2021. Pido al Gobierno ya los l铆deres regionales que no olviden que el criterio principal, como lo he dicho muchas, muchas veces, no son los n煤meros en los informes, sino cambios espec铆ficos, visibles y tangibles en la disponibilidad y calidad de la atenci贸n m茅dica.

Tambi茅n instruyo al Gobierno para que ajuste el marco regulatorio para organizar la adquisici贸n de ambulancias con un conjunto de equipos de diagn贸stico. Permiten realizar ex谩menes m茅dicos y ex谩menes preventivos directamente en empresas, escuelas, instituciones y asentamientos remotos.

Hemos lanzado un gran programa de renovaci贸n de escuelas. Para fines de este a帽o, se pondr谩n en orden un total de casi 3.500 edificios escolares. Llamo su atenci贸n sobre el hecho de que la mayor铆a de ellos est谩n en 谩reas rurales, lo hicimos a prop贸sito. Este a帽o, ese trabajo tambi茅n se est谩 desarrollando en las Rep煤blicas Populares de Donetsk y Lugansk, en las regiones de Kherson y Zaporozhye. Es significativo y visible, la gente realmente ve lo que est谩 sucediendo. Esto es muy bueno.

A partir de 2025, los fondos federales para la reparaci贸n y renovaci贸n de jardines de infancia, escuelas, escuelas t茅cnicas y colegios se asignar谩n a las regiones de manera regular y sistem谩tica, con el fin de prevenir b谩sicamente situaciones en las que los edificios est茅n en mal estado.

A continuaci贸n, nos hemos fijado el objetivo significativo de construir m谩s de 1300 nuevas escuelas entre 2019 y 2024. 850 de ellos ya est谩n abiertos. Est谩 previsto que este a帽o se comisionen otros 400. Pido a las regiones que se adhieran a estos planes, que se adhieran estrictamente. La cantidad de fondos para este programa del presupuesto federal de 2019 a 2024 es de casi 490 mil millones de rublos. No estamos reduciendo estos costos, lo mantendremos todo.

Este a帽o hemos aumentado el monto de los pr茅stamos presupuestarios de infraestructura. Estamos enviando fondos adicionales, me gustar铆a enfatizar esto: no como se plane贸 anteriormente, sino adicionalmente, 250 mil millones de rublos para el desarrollo del transporte, los servicios p煤blicos y otras infraestructuras en las regiones.

Instruyo al Gobierno que asigne otros 50 mil millones de rublos adem谩s de estos fondos; se utilizar谩n a prop贸sito para mejorar el transporte p煤blico en las entidades constitutivas de la Federaci贸n este a帽o, adem谩s, en base a tecnolog铆as modernas. Al mismo tiempo, les pido que presten especial atenci贸n aqu铆 a los pueblos peque帽os y las zonas rurales.

Ya hemos decidido extender el proyecto Aire Limpio hasta 2030, cuyo objetivo es mejorar la situaci贸n ambiental en los mayores centros industriales. Llamo la atenci贸n tanto de las empresas industriales como de las autoridades regionales y locales: la tarea de reducir significativamente las emisiones nocivas no se elimina de la agenda.

Perm铆tanme agregar que hemos hecho un buen progreso en la reforma de la industria de gesti贸n de residuos. Aumentar la capacidad de reciclaje y clasificaci贸n para avanzar hacia una econom铆a circular. La prioridad es la eliminaci贸n adicional de los viejos basureros y objetos peligrosos de da帽o acumulado. Pido al Gobierno, junto con las regiones, que elabore ahora una lista de aquellos objetos de da帽o acumulado que ser谩n eliminados despu茅s de la finalizaci贸n del programa actual.

Continuaremos con la rehabilitaci贸n de masas de agua 煤nicas, incluidos el lago Baikal y el Volga, y en el mediano plazo extenderemos este trabajo a nuestros r铆os como el Don, Kama, Irtysh, Ural, Terek, Volkhov y Neva, el lago Ilmen. No debemos olvidarnos de nuestros r铆os medianos y peque帽os. Llamo la atenci贸n de todos los niveles de gobierno sobre esto.

Siguiendo las instrucciones dadas anteriormente, tambi茅n se ha elaborado un proyecto de ley sobre el desarrollo del turismo en los espacios naturales especialmente protegidos. Recientemente lo discutimos con compa帽eros del Gobierno. Debe definir claramente qu茅 y d贸nde se puede y no se puede construir, y en general los principios de la industria del ecoturismo. Un tema muy importante para nuestro pa铆s. Pido a la Duma del Estado que acelere la consideraci贸n de este proyecto de ley.

Ahora algunas palabras m谩s sobre lo que est谩 sucediendo a nuestro alrededor.

Estimados colegas, me detendr茅 en un tema m谩s.

A principios de febrero de este a帽o, la Alianza del Atl谩ntico Norte hizo una declaraci贸n con una demanda de facto a Rusia, como dicen, de volver a la implementaci贸n del tratado de armas estrat茅gicas ofensivas, incluida la admisi贸n de inspecciones a nuestras instalaciones de defensa nuclear. Pero ni siquiera s茅 c贸mo llamarlo. Este es un teatro del absurdo.

Sabemos que Occidente est谩 directamente involucrado en los intentos del r茅gimen de Kiev de atacar las bases de nuestra aviaci贸n estrat茅gica. Los drones utilizados para ello fueron equipados y modernizados con la ayuda de especialistas de la OTAN. 驴Y ahora tambi茅n quieren inspeccionar nuestras instalaciones de defensa? En las condiciones modernas de la confrontaci贸n actual, esto suena como una especie de tonter铆a.

Al mismo tiempo, y me gustar铆a llamar especialmente la atenci贸n sobre esto, no se nos permite realizar inspecciones completas en el marco de este acuerdo. Nuestras repetidas solicitudes para la inspecci贸n de ciertos objetos quedan sin respuesta o son rechazadas por motivos formales, y realmente no podemos verificar nada en el otro lado.

Quiero enfatizar que los EE. UU. y la OTAN dicen abiertamente que su objetivo es infligir una derrota estrat茅gica a Rusia. 驴Y qu茅, despu茅s de eso van a dar vueltas en nuestras instalaciones de defensa, incluidas las m谩s nuevas, como si nada hubiera pasado? Hace una semana, por ejemplo, firm茅 un decreto sobre la puesta en servicio de combate de nuevos sistemas estrat茅gicos terrestres. 驴Tambi茅n van a meter la nariz ah铆? Y creen que es tan f谩cil: 驴vamos a dejarlos entrar as铆 como as铆?

Al hacer su declaraci贸n colectiva, la OTAN en realidad hizo una oferta para convertirse en parte del Tratado de Armas Estrat茅gicas Ofensivas. Estamos de acuerdo con esto, por favor. Adem谩s, creemos que hace mucho tiempo que se deber铆a formular esta cuesti贸n porque, perm铆tanme recordarles, la OTAN no es solo una potencia nuclear: los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia tambi茅n tienen arsenales nucleares, se est谩n mejorando, desarrollando y tambi茅n dirigidos contra nosotros, tambi茅n est谩n dirigidos contra Rusia. Las 煤ltimas declaraciones de sus l铆deres solo confirman esto: escuchen.

Simplemente no podemos ignorar esto, no tenemos derecho, especialmente hoy, as铆 como el hecho de que el primer Tratado de Armas Estrat茅gicas Ofensivas fue originalmente firmado por la Uni贸n Sovi茅tica y los Estados Unidos en 1991 en una situaci贸n fundamentalmente diferente: en condiciones de reducir la tensi贸n. y fortalecer la confianza mutua. En el futuro, nuestras relaciones alcanzaron un nivel en el que Rusia y Estados Unidos declararon que ya no se consideran adversarios. Genial, estuvo todo muy bien.

El Tratado vigente de 2010 contiene las disposiciones m谩s importantes sobre la indivisibilidad de la seguridad, sobre la relaci贸n directa entre temas de armas estrat茅gicas ofensivas y defensivas. Todo esto se olvid贸 hace mucho tiempo, Estados Unidos se retir贸 del Tratado ABM, como saben, todo es cosa del pasado. Nuestras relaciones, que es muy importante, se han degradado, y esto es enteramente “m茅rito” de los Estados Unidos.

Fueron ellos, fueron ellos quienes, despu茅s del colapso de la Uni贸n Sovi茅tica, comenzaron a revisar los resultados de la Segunda Guerra Mundial, para construir un mundo al estilo estadounidense, en el que solo hay un due帽o, un amo. Para hacer esto, comenzaron a destruir rudamente todos los cimientos del orden mundial, establecidos despu茅s de la Segunda Guerra Mundial, para tachar el legado de Yalta y Potsdam. Paso a paso, comenzaron a revisar el orden mundial existente, desmantelaron los sistemas de seguridad y control de armas, planearon y llevaron a cabo toda una serie de guerras en todo el mundo.

Y todo, repito, con un objetivo: romper la arquitectura de las relaciones internacionales creada despu茅s de la Segunda Guerra Mundial. Esto no es una forma de hablar: as铆 es como sucede todo en la pr谩ctica, en la vida: despu茅s del colapso de la URSS, siempre buscan arreglar su dominio global, independientemente de los intereses de la Rusia moderna y tambi茅n de los intereses de otros pa铆ses.

Por supuesto, la situaci贸n en el mundo despu茅s de 1945 cambi贸. Se han formado y se est谩n desarrollando r谩pidamente nuevos centros de desarrollo e influencia. Este es un proceso natural y objetivo que no puede ser ignorado. Pero es inaceptable que Estados Unidos comenzara a remodelar el orden mundial solo para s铆 mismo, exclusivamente en sus propios intereses ego铆stas.

Ahora, a trav茅s de los representantes de la OTAN, est谩n dando se帽ales y, de hecho, presentando un ultim谩tum: usted, Rusia, cumpla todo lo que ha acordado, incluido el Tratado START, sin cuestionamientos, y nos comportaremos como nos plazca. Por ejemplo, no hay conexi贸n entre el tema START y, digamos, el conflicto en Ucrania, otras acciones hostiles de Occidente contra nuestro pa铆s, al igual que no hay declaraciones en voz alta de que quieren infligirnos una derrota estrat茅gica. Este es el colmo de la hipocres铆a y el cinismo, o el colmo de la estupidez, pero no puedes llamarlos idiotas, todav铆a no son personas est煤pidas. Quieren infligirnos una derrota estrat茅gica y subirse a nuestras instalaciones nucleares.

En este sentido, me veo obligado a anunciar hoy que Rusia suspende su participaci贸n en el Tratado de Armas Estrat茅gicas Ofensivas. Repito, no se retira del Tratado, no, suspende su participaci贸n. Pero antes de volver a la discusi贸n de este tema, debemos entender por nosotros mismos qu茅 afirman todav铆a pa铆ses de la Alianza del Atl谩ntico Norte como Francia y Gran Breta帽a, y c贸mo tendremos en cuenta sus arsenales estrat茅gicos, es decir, el potencial de ataque combinado de la alianza. .

Ahora han hecho su declaraci贸n, de hecho, una solicitud de participaci贸n en este proceso. Bueno, gracias a Dios, vamos, no nos importa. No hay necesidad de volver a intentar mentirles a todos, construirse como campeones de la paz y la distensi贸n. Conocemos todos los entresijos: sabemos que los per铆odos de validez de la garant铆a para el uso en combate de ciertos tipos de armas nucleares de los Estados Unidos est谩n expirando. Y en este sentido, como sabemos con certeza, algunos pol铆ticos en Washington ya est谩n pensando en la posibilidad de pruebas naturales de sus armas nucleares, incluso teniendo en cuenta que Estados Unidos est谩 desarrollando nuevos tipos de armas nucleares. Hay tal informaci贸n.

En esta situaci贸n, el Ministerio de Defensa ruso y Rosatom deben garantizar la preparaci贸n para probar las armas nucleares rusas. Por supuesto, no seremos los primeros en hacer esto, pero si Estados Unidos realiza pruebas, las realizaremos. Nadie deber铆a tener la peligrosa ilusi贸n de que se puede destruir la paridad estrat茅gica mundial.

隆Estimados colegas! Queridos ciudadanos de Rusia!

Hoy estamos atravesando juntos un camino dif铆cil, dif铆cil y superando todas las dificultades juntos. No podr铆a ser de otra manera, porque fuimos educados a ejemplo de nuestros grandes antepasados y estamos obligados a ser dignos de sus preceptos, que se transmiten de generaci贸n en generaci贸n. Solo salimos adelante gracias a la devoci贸n a la Patria, la voluntad y nuestra unidad.

Esta solidaridad se manifest贸 literalmente desde los primeros d铆as de la operaci贸n militar especial: cientos de voluntarios, representantes de todos los pueblos de nuestro pa铆s, acudieron a las oficinas de registro y alistamiento militar, decidieron ponerse al lado de los defensores de Donbass, luchar por su tierra natal, por la Patria, por la verdad y la justicia. Ahora, guerreros de todas las regiones de nuestra patria multinacional est谩n luchando hombro con hombro en el frente. Sus oraciones suenan en diferentes idiomas, pero todas son por la victoria, por los compa帽eros de armas, por la Patria. (Aplausos.)

Su arduo trabajo militar, su haza帽a encuentra una poderosa respuesta en toda Rusia. La gente apoya a nuestros luchadores, no quiere, no puede hacerse a un lado. El frente ahora est谩 pasando por los corazones de millones de nuestra gente, est谩n enviando medicamentos, medios de comunicaci贸n, equipos, transporte, ropa de abrigo, redes de camuflaje, etc. a la l铆nea del frente, todo lo que ayuda a salvar la vida de nuestros muchachos. .

S茅 c贸mo las cartas de ni帽os y escolares calientan a los soldados de primera l铆nea. Los llevan a la batalla como lo m谩s preciado, porque la sinceridad y la pureza de los deseos de los ni帽os se conmueven hasta las l谩grimas, los luchadores tienen una comprensi贸n m谩s s贸lida de por qu茅 luchan, a qui茅n protegen.

Es muy significativo para los soldados y sus familias, para los civiles, y el cari帽o con el que los voluntarios los rodean. Desde el comienzo de la operaci贸n especial, actuaron con audacia y decisi贸n: bajo fuego, bombardeos, sacaron de los s贸tanos a ni帽os, ancianos, a todos los que ten铆an problemas, entregaron comida, agua, ropa a los puntos calientes y a煤n lo hacen. esto, despliegan centros de ayuda humanitaria para refugiados, ayudan en hospitales de campa帽a y en la l铆nea de contacto, a riesgo de ellos mismos, salvan y siguen salvando a otros.

S贸lo el Frente Popular, en el marco del 鈥溌odo por la Victoria!鈥 recolect贸 m谩s de cinco mil millones de rublos. Este flujo de donaciones es continuo. Aqu铆, la contribuci贸n de todos es igualmente importante: tanto una gran empresa como los emprendedores, pero las situaciones son especialmente conmovedoras e inspiradoras cuando personas con ingresos modestos transfieren parte de sus ahorros, salarios y pensiones. Esa unidad para ayudar a nuestros soldados, civiles en la zona de guerra, refugiados, vale mucho.

Gracias por este sincero apoyo, solidaridad y ayuda mutua. No se pueden sobrestimar.

Rusia responder谩 a cualquier desaf铆o, porque todos somos un solo pa铆s, un pueblo grande y unido. Confiamos en nosotros mismos, confiamos en nuestras capacidades. La verdad est谩 detr谩s de nosotros. (Aplausos.)

Gracias.

Suena el himno de la Federaci贸n Rusa.