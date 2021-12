Robert Kennedy Jr exhibe al encargado de manejar la pandemia de Covid-19 en el r茅gimen de EEUU como un charlat谩n interesado en millonarios negocios personales

En un devastador libro documentado con rigor, valiente y pol铆ticamente significativo, el humanista Robert Francis Kennedy Jr exhibe al encargado de manejar la pandemia de Covid-19 en EEUU, Anthony Fauci, como un charlat谩n interesado en millonarios negocios personales, que ha servido de bisagra entre un espinoso entramado de militarizaci贸n global planificada y la monetarizaci贸n de la medicina; un proceso de demolici贸n controlada de la democracia constitucional estadounidense, que conduce a un totalitarismo tecnocr谩tico-digital y es llevado a cabo por la Big Pharma, el sector financiero, los gigantes tecnol贸gicos oligop贸licos de Silicon Valley y el complejo militar-industrial, incluyendo los servicios de inteligencia. En una alianza ideol贸gica-intelectual con grandes conglomerados medi谩ticos, considerados algunos independientes y/o progresistas.

Seg煤n Kennedy, el doctor Fauci 鈭抏l m茅dico m谩s poderoso y desp贸tico de la humanidad鈭, en lugar de salvaguardar la salud p煤blica de EEUU, convirti贸 los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en ingl茅s) en una incubadora de productos m茅dicos y es el principal arquitecto de la captura institucional ( institutional capture) de las agencias de gobierno, incluidas las de salud p煤blica, por las corporaciones olig谩rquicas de la industria farmac茅utica.

Lo acusa, asimismo, de que asociado con el megamillonario Bill Gates particip贸 en la creaci贸n de la fiebre del oro de las vacunas con estrategias anti茅ticas, utilizando simulacros de pandemia en colaboraci贸n estrecha con el Pent谩gono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Foro Econ贸mico Mundial de Davos y las principales corporaciones farmac茅uticas y medi谩ticas.

El autor de El verdadero Anthony Fauci. Bill Gates, las grandes farmac茅uticas y la guerra global contra la democracia y la salud p煤blica (Skyhorse Publishing y Children鈥檚 Health Defense) es sobrino del ex presidente John F. Kennedy 鈥揳sesinado en Dallas, Texas, en 1963鈥 y pertenece al establishment m谩s privilegiado de EEUU. Abogado y miembro del Partido Dem贸crata, lleva cuatro d茅cadas litigando en defensa de las instituciones del viejo New Deal de Roosevelt y la Carta de Derechos ( Bill of Rights) de la Constituci贸n, que intentan ser capturadas por intereses olig谩rquicos-corporativos a trav茅s de lo que 茅l llama t铆teres de calcet铆n (鈥 sock puppets鈥).

Robert Kennedy Jr conoce a la perfecci贸n las entra帽as del sistema. Como 茅l mismo asevera y describe, su padre, el ex fiscal general de EEUU y luego senador Robert F. Kennedy, tambi茅n fue asesinado. 脡ste en Los 脕ngeles, California, en 1968, por quien ese d铆a le cuidaba la espalda: un hombre que trabajaba para la CIA, Eugene Cesar, quien le dispar贸 cuatro veces a quemarropa. La investigaci贸n qued贸 a cargo de agentes de la CIA que operaban en Am茅rica Latina, y antes del juicio fueron destruidas 2 mil 800 fotos recolectadas por la polic铆a.

Seg煤n Kennedy, durante m谩s de cuatro d茅cadas Fauci ha sido un agente de la Big Pharma, cuyo entramado financiero involucra a grandes compa帽铆as fabricantes de f谩rmacos y medicamentos con organismos estatales como el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) 鈭抎el cual el propio Fauci es director desde 1984鈭, que se ha transformado en una subsidiaria sin fisuras de la industria farmac茅utica.

Sus se帽alamientos sobre el poder acumulado por Fauci est谩n apoyados en datos duros: el director del NIAID es el funcionario federal mejor pagado de EEUU, con un salario de 417 mil 608 d贸lares anuales (el presidente gana 400 mil); maneja un presupuesto anual de 6 mil 100 millones y obtiene otros mil 600 millones del Ej茅rcito para realizar investigaciones sobre armas biol贸gicas; controla 57 por ciento de la financiaci贸n biom茅dica mundial directa e indirecta a trav茅s de los NIH, la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates y el Wellcome Trust, y por lo tanto controla a los cient铆ficos que buscan financiamiento para sus investigaciones; posee 57 patentes de vacunas. Adem谩s, Fauci y otros funcionarios reciben hasta 150 mil d贸lares anuales en pagos de regal铆as por productos que ayudan a desarrollar y por la ejecuci贸n del proyecto de aprobaci贸n.

En su documentada investigaci贸n, Kennedy acusa al principal propagandista y vendedor ambulante de vacunas Covid-19 del Deep State, de haber seguido estrategias anti茅ticas desde el comienzo de la llamada pandemia corona, desde la obstrucci贸n de tratamientos tempranos hasta la promoci贸n de dos remedios mortales: los ventiladores y el remdesivir de los laboratorios Gilead, a medida que las ganancias farmac茅uticas y los poderes burocr谩ticos crec铆an y la salud p煤blica deca铆a. El remdesivir, con un perfil de seguridad catastr贸fico, y donde la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates tiene una gran participaci贸n, cuesta 3 mil d贸lares por tratamiento.

Anthony Fauci.

De manera conjunta con su socio Bill Gates 鈭抷 para acorralar a los estadounidenses hacia la inyecci贸n para Covid como soluci贸n 煤nica鈭, Fauci no invirti贸 un d贸lar para estudiar o promover el tratamiento temprano con combinaciones de medicamentos que podr铆an reducir dr谩sticamente las muertes y hospitalizaciones, suprimiendo, saboteando y haciendo la guerra a profil谩cticos m谩s baratos y no t贸xicos de la competencia, como, entre otros, la hidroxicloroquina, la ivermectina, el zinc y las vitaminas D y C intravenosa, disponibles en el mercado.

Simult谩neamente, en un asalto a la garant铆a de la libertad de expresi贸n de la Primera Enmienda de EEUU, Fauci y las corporaciones medi谩ticas aliadas censuraron las cr铆ticas a sus pol铆ticas en las principales redes sociales y colaboraron para silenciar cualquier informaci贸n m茅dica sobre terapias y tratamientos que podr铆an poner fin a la pandemia y competir con inyecciones y vacunas (Ver: Tratamiento Zelenko; Association of American Physicians and Surgeons; FLCCC Alliance, etc茅tera).

Como refiere en su obra Kennedy, en 2000, Fauci se reuni贸 con Gates, quien le pidi贸 asociarse con los Institutos Nacionales de Salud para inocular al mundo con una bater铆a de nuevas vacunas. En 2009, ese acuerdo se rebautiz贸 como La D茅cada de las Vacunas, cuyo objetivo era implantar la vacunaci贸n obligatoria de todos los ni帽os y adultos del planeta para el a帽o 2020. Y desde 2016, eso iba de la mano con la Alianza ID2020 para una identificaci贸n digital universal, patrocinada por la alianza global para vacunaci贸n GAVI (Fundaci贸n Gates), Microsoft y Accenture, en asociaci贸n con la ONU.

En su libro, Kennedy afirma que el llamado capitalismo filantr贸pico de Bill Gates es utilizado por el magnate para acumular dinero: tiene una fundaci贸n en la que escondi贸 50 mil millones de d贸lares libres de impuestos, dinero que utiliza para controlar a las agencias de salud p煤blica en EEUU y a la Organizaci贸n Mundial de la Salud, lo que le permite establecer las pol铆ticas m茅dica, farmac茅utica y de salud p煤blica mundial, maximizando los beneficios de su participaci贸n en grandes compa帽铆as del ramo.

Letales experimentos con ni帽os

Sin embargo, Gates no atrajo a Fauci al lado oscuro de esta historia. 脡ste ya hab铆a pasado d茅cadas jugando con la vida de las personas y sacrificando la salud p煤blica por el beneficio. En particular, Kennedy expone el papel de Fauci en la epidemia de VIH en los a帽os 80 del siglo pasado; construy贸 el NIAID en torno a un medicamento contra el sida llamado azidotimidina (AZT), un f谩rmaco de quimioterapia tan t贸xico que mataba a las ratas. El inventor consider贸 que no era seguro para uso humano y no lo patent贸. Pero Fauci se asoci贸 con 茅l y aceler贸 su regulaci贸n haciendo trampa en los ensayos cl铆nicos.

Seg煤n la revista SPIN, el AZT era peor que la enfermedad y mataba m谩s r谩pido que la progresi贸n natural del sida si no se trata. El AZT hab铆a sido un medicamento contra el c谩ncer descartado debido a su toxicidad fatal, resucitado con los pacientes con sida con el pretexto de que de todos modos se iban a morir. Fauci sabote贸 tratamientos alternativos y el AZT fue el medicamento m谩s caro de la historia: 10 mil d贸lares por un suministro de un a帽o (su fabricaci贸n costaba 5 d贸lares por dosis); mat贸 a unas 330 mil personas.

Kennedy tambi茅n exhibe los experimentos del tecn贸crata Fauci con medicamentos t贸xicos contra el sida en ni帽os adoptivos negros e hispanos del Incarnation Children鈥檚 Center de Nueva York. Al menos 85 murieron, pero el n煤mero podr铆a llegar a mil. Escribe Kennedy: 鈥溌縌u茅 oscura tendencia se encuentra en el Dr. Fauci que permiti贸 supervisar y luego encubrir las atrocidades en el Incarnation Children鈥檚 Center? 驴Acaso supone que el sufrimiento y la muerte de ni帽os son da帽os colaterales aceptables en su 鈥榥oble鈥 b煤squeda de innovaciones en salud p煤blica? En el peor de los casos, es un soci贸pata que ha llevado a la ciencia a la escala del sadismo鈥.

Kennedy establece comparaciones con la recomendaci贸n de Fauci de usar remdesivir para tratar el Covid-19. Dice que 茅ste copi贸 la estrategia para obtener la autorizaci贸n del uso de emergencia que us贸 en el caso del sida y que repiti贸 a lo largo de su carrera para obtener aprobaciones de medicamentos ineficaces y letales, y aunque gan贸 mucho dinero con el AZT, no se puede comparar con las ganancias de Pfizer con su inyecci贸n anti-Covid: 35 mil millones de d贸lares en 2021. Y a diferencia del AZT, Pfizer est谩 absolutamente libre de riesgos y nunca podr谩 ser demandada por lesiones o muertes.

Fauci 鈭抋severa Kennedy鈭, ha sido una figura clave en la planificaci贸n de pandemias, y no precisamente en c贸mo prevenir una sino en c贸mo crearla. A帽ade: 鈥淟as pandemias se han dramatizado y resultaron ser un completo fraude (鈥), Fauci y Gates tomaron las lecciones de otras pandemias falsas y la trasladaron al coronavirus. Quiero dejar claro que no estoy diciendo que el coronavirus no sea una pandemia o que no mate a mucha gente. Lo hace. Pero todos hemos sido manipulados por la exageraci贸n de los casos, las muertes y el oscurantismo de los datos鈥. En el cap铆tulo 12, Kennedy documenta casi dos docenas de simulacros pand茅micos de bioseguirdad, siendo la m谩s reciente el Event 201 del 19 de octubre de 2019; todos con participaci贸n de las agencias de inteligencia. Todos planteaban c贸mo instaurar estados de excepci贸n como remedio para afrontar la simulada amenaza.

Seg煤n Kennedy, la 煤nica m茅trica de Fauci es: 驴Cu谩ntas vacunas hemos puesto? 驴Cu谩ntos f谩rmacos hemos vendido? 驴Cu谩ntas comisiones estamos recibiendo? Como explica en el libro, el NIAID se ha convertido en una incubadora para la industria farmac茅utica. Afirma, tambi茅n, que 鈥渆ntre 70 y 90 por ciento de las muertes y hospitalizaciones por Covid podr铆an haberse evitado y hay estudios que lo avalan. Sin embargo, proh铆be que la gente lo haga. Es un soci贸pata鈥︹

La Jornada