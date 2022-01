–

De parte de SAS Madrid January 11, 2022 21 puntos de vista

No son pocos los expertos que consideran que 贸micron puede ser el fin de esta pandemia. Creen que podr铆a ocurrir siempre que exista una alta tasa de vacunaci贸n, una infecci贸n generalizada de la poblaci贸n y la aprobaci贸n de un antiviral eficaz para tratar a los enfermos. Sin embargo, Jos茅 Luis Jim茅nez, doctor en Ingenier铆a por el MIT, no comparte esa opini贸n y explica ante las preguntas de M贸nica Carrillo en Antena 3 Noticias Fin de Semana qu茅 deber铆amos a hacer para que el fin de la pandemia de coronavirus pueda convertirse en realidad.

驴Estamos haciendo algo bien dos a帽os despu茅s?

Hemos mejorado con respecto al principio de la pandemia, pero yo creo que no estamos tratando en serio de luchar contra la transmisi贸n. La OMS nos dice en su p谩gina web que se transmite por el aire, al hablar cerca de alguien o a compartir la habitaci贸n porque la habitaci贸n atrapa al aire. Entonces, habr铆a que tratar en serio de parar la transmisi贸n o de disminuir la velocidad. Aparte de por los efectos en la salud y los hospitales, por el covid persistente y por la aparici贸n de nuevas variantes que salen de la transmisi贸n. Por tanto, que en Espa帽a haya bares y restaurantes sin mascarillas es irresponsable.

驴Es usted partidario del pasaporte covid?

Es 煤til para reducir los contagios de gente no vacunada, que son los m谩s graves, pero en Dinamarca hay un estudio de 贸micron que se帽ala que tienen solo 2 dosis de Pfizer o Moderna se contagian igual que los no vacunados y sabemos que la vacuna de AstraZeneca pierde inmunidad m谩s r谩pido. Por ello, mucho m谩s importante ahora ser铆a que todo el mundo llevase en interiores mascarillas FFP2 de las de verdad, no de las de orejeras que no sellan bien, sino de las que llevan los hilos por detr谩s. Al d铆a de hoy esto es mucho m谩s efectivo contra 贸micron que las vacunas de 2 dosis.

驴Es una medida adecuada que los ni帽os vuelvan a clase presencial?

No, estamos acerc谩ndonos al pico del virus que se trasmite m谩s r谩pido que conoce la humanidad y hay mucho covid persistente. En el Reino Unido estiman un mill贸n y medio de casos y pasa en casos que no son graves porque este virus se mete al cerebro, en los ri帽ones, etc. Lo que yo creo que se deber铆a hacer es mantener dos o tres semanas por internet, hasta que se pase el pico, y luego ya se puede volver presencial con ventilaci贸n, con medidores de CO2 y con mascarillas buenas.

驴Cu谩ndo podremos convivir con el virus sin que suponga un problema de salud p煤blica?

Cuando nos lo tomemos en serio, que no lo hemos hecho en toda la pandemia. Yo estoy tan harto como el que m谩s de esto, pero hay un art铆culo en ‘Science’ esta semana donde los cient铆ficos y la OMS dicen que no se sabe. Hay mucho de lo que llamamos ‘hopium’. de ‘hope’ (espezanza) y ‘opium’ (opio), que es decir que s铆 cuando en realidad no se sabe porque depende de las otras variantes. No sabemos si se nos acabar谩 el alfabeto griego y tendremos que usar el alfabeto hebreo. Las variantes salen de los contagios y 贸micron ha generado muchos contagios, por lo que lo normal es que salgan nuevas variantes.

驴’Deltacron’ puede suponer una nueva ola de contagios?

Hay muchas variantes que se identifican y luego quedan en nada, pero algunas como 贸micron, si se saltan las vacunas y pueden ser muy transmisibles, s铆 que pueden provocar una buena ola de contagios. Hay que entender que la selecci贸n del virus no tiene que ver con la gravedad. Como la transmisi贸n se produce antes que los s铆ntomas, que sea m谩s o menos graves no tiene nada que ver con los contagios y pensar esto es un error. Los expertos vir贸logos dicen que las variantes nuevas no tienen por qu茅 ser m谩s suaves.

Enlace relacionado Antena3.com (10/01/2022).