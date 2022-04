–

De parte de Amor Y Rabia April 7, 2022 166 puntos de vista

por Michael Hudson

Ahora est谩 claro que la Nueva Guerra Fr铆a se plane贸 hace m谩s de un a帽o, con una estrategia seria asociada con la percepci贸n de que Estados Unidos bloque贸 Nord Stream 2 como parte de su objetivo de impedir que Europa Occidental (“OTAN”) busque la prosperidad mediante el comercio y la inversi贸n mutuos con China y Rusia.

Como anunciaron el presidente Biden y los informes de seguridad nacional de EEUU, se consideraba a China como el principal enemigo. A pesar del papel 煤til de China al permitir que las empresas estadounidenses redujeran los salarios de los trabajadores mediante la desindustrializaci贸n de la econom铆a estadounidense en beneficio de China, se reconoci贸 que el crecimiento de esta 煤ltima planteaba el terror supremo: la prosperidad a trav茅s del socialismo. Es ese choque de sistemas econ贸micos 鈥搃ndustrializaci贸n socialista vs. capitalismo financiero neoliberal鈥 el que siempre ha sido el gran enemigo de la econom铆a rentista que se ha apoderado de la mayor铆a de las naciones en el siglo transcurrido desde que termin贸 la Primera Guerra Mundial, y especialmente desde la d茅cada de 1980.

En esta Nueva Guerra Fr铆a contra China, la estrategia de EEUU consiste en acabar con los aliados econ贸micos m谩s probables de China, especialmente Rusia, Asia Central, Asia Meridional y Asia Oriental. La pregunta era, por d贸nde empezar el reparto y el aislamiento.

Los estrategas estadounidenses vieron en Rusia la mejor oportunidad para el aislamiento, tanto de China como de la zona euroOTANica. Se elabor贸 鈥嬧媢na secuencia de sanciones contra Rusia cada vez m谩s severas, y con suerte fatales, para impedir que la OTAN comerciara con ella. Todo lo que se necesitaba para encender el terremoto geopol铆tico era un casus belli.

Eso se arregl贸 con bastante facilidad. La Nueva Guerra Fr铆a podr铆a haber comenzado en Oriente Medio: por la resistencia a la toma de los campos petroleros iraqu铆es por parte de Estados Unidos, o contra Ir谩n y los pa铆ses que lo ayudan a sobrevivir econ贸micamente, o en 脕frica Oriental. Se han elaborado planes para golpes, revoluciones de colores y cambios de r茅gimen para todas estas 谩reas, y el ej茅rcito africano de Estados Unidos se ha construido especialmente r谩pido durante los 煤ltimos uno o dos a帽os. Pero Ucrania ha estado bajo ataque durante ocho a帽os, desde el golpe de estado de Maidan en 2014, y ofreci贸 la oportunidad de la mayor primera victoria en esta confrontaci贸n contra China, Rusia y sus aliados.

Por lo tanto, las regiones de habla rusa de Donetsk y Lugansk fueron bombardeadas con una intensidad cada vez mayor, y cuando Rusia todav铆a se abstuvo de responder, se elaboraron planes para un gran enfrentamiento en febrero pasado: un fuerte ataque en Ucrania occidental organizado por asesores estadounidenses y armado por la OTAN.

La defensa de Rusia de las dos provincias del este de Ucrania y su subsiguiente destrucci贸n militar del ej茅rcito, la marina y la fuerza a茅rea de Ucrania en los 煤ltimos dos meses se ha utilizado como excusa para comenzar a imponer el programa de sanciones dise帽ado por Estados Unidos que estamos viendo desarrollarse hoy. Europa Occidental las ha apoyado por entero. En lugar de comprar gas, petr贸leo y granos alimenticios rusos, se los comprar谩 a los Estados Unidos, junto con un fuerte aumento de las importaciones de armas.

LA PR脫XIMA CA脥DA DEL TIPO DE CAMBIO EURO/D脫LAR

Por lo tanto, es apropiado analizar c贸mo afectar谩 probablemente esta guerra econ贸mica la balanza de pagos de Europa occidental y, por lo tanto, el tipo de cambio del euro frente al d贸lar.

El comercio y la inversi贸n europeos antes de la Guerra para Crear Sanciones hab铆an prometido una creciente prosperidad mutua entre Alemania, Francia y otros pa铆ses de la OTAN frente a Rusia y China. Rusia estaba proporcionando abundante energ铆a a un precio competitivo, y este suministro de energ铆a iba a dar un salto cualitativo con Nord Stream 2. Europa iba a ganar las divisas para pagar este creciente comercio de importaci贸n mediante una combinaci贸n de exportaci贸n de m谩s productos industriales a Rusia y inversi贸n de capital en la reconstrucci贸n de la econom铆a rusa, por ejemplo, por empresas alemanas de autom贸viles, aeronaves e inversiones financieras. Este comercio e inversi贸n bilateral ahora estar谩 detenido, durante muchos, muchos a帽os, debido a la confiscaci贸n por parte de la OTAN de las reservas extranjeras de Rusia mantenidas en euros y libras esterlinas brit谩nicas.

En lugar de eso, los pa铆ses de la OTAN comprar谩n gas licuado (LNG) de EEUU -cuando hayan podido gastar los miles de millones de d贸lares en construir una capacidad portuaria suficiente, quiz谩s en 2024 (buena suerte hasta entonces). La escasez de energ铆a aumentar谩 dr谩sticamente el precio mundial del gas y el petr贸leo. Estos pa铆ses tambi茅n aumentar谩n sus compras de armas del complejo militar-industrial de Estados Unidos. La compra cercana al p谩nico tambi茅n aumentar谩 su precio. Y los precios de los alimentos tambi茅n aumentar谩n como resultado de la desesperada escasez de cereales resultante del cese de las importaciones de Rusia, por un lado, y la escasez de fertilizantes de amon铆aco hechos de gas.

Las tres din谩micas comerciales fortalecer谩n al d贸lar frente al euro. La pregunta es, 驴c贸mo equilibrar谩 Europa sus pagos internacionales con Estados Unidos? 驴Qu茅 tiene que exportar que la econom铆a estadounidense acepte a medida que sus propios intereses proteccionistas ganan influencia, ahora que el libre comercio global est谩 muriendo r谩pidamente?

La respuesta no es mucho. Entonces, 驴qu茅 har谩 Europa?

Podr铆a hacer una propuesta modesta. Ahora que Europa pr谩cticamente ha dejado de ser un estado pol铆ticamente independiente, comienza a parecerse m谩s a Panam谩 y Liberia: centros bancarios extraterritoriales de “bandera de conveniencia” que no son “estados” reales porque no emiten su propia moneda. pero usa el d贸lar estadounidense. Dado que la eurozona se ha creado con esposas monetarias que limitan su capacidad de crear dinero para gastar en la econom铆a m谩s all谩 del l铆mite del 3% del PIB, 驴por qu茅 no simplemente tirar la toalla financiera y adoptar el d贸lar estadounidense como moneda, como han hecho Ecuador, Somalia y Islas Turcas y Caicos? Eso dar铆a seguridad a los inversionistas extranjeros contra la depreciaci贸n de la moneda en su creciente comercio y su financiamiento de exportaciones.

Para Europa, la alternativa es que el costo en d贸lares de su deuda externa se asuman para financiar su creciente d茅ficit comercial con Estados Unidos por petr贸leo, armas y alimentos.

Para Estados Unidos, esta es la hegemon铆a del d贸lar con esteroides, al menos frente a Europa. El continente se convertir铆a en una versi贸n algo m谩s grande de Puerto Rico.

EL D脫LAR FRENTE A LAS MONEDAS DEL SUR GLOBAL

Es probable que la 鈥淕uerra de Ucrania鈥 en su versi贸n completa como la Nueva Guerra Fr铆a dure al menos una d茅cada, tal vez dos, mientras EEUU extiende la lucha entre el neoliberalismo y el socialismo para abarcar un conflicto mundial. Adem谩s de la conquista econ贸mica de Europa por parte de EEUU, sus estrategas buscan hacerse con el control de pa铆ses africanos, sudamericanos y asi谩ticos de manera similar a lo que se ha planeado para Europa.

El fuerte aumento de los precios de la energ铆a y los alimentos afectar谩 duramente a las econom铆as con d茅ficit de alimentos y petr贸leo, al mismo tiempo que sus deudas denominadas en d贸lares extranjeros con los tenedores de bonos y los bancos est谩n venciendo y el tipo de cambio del d贸lar est谩 aumentando. Muchos pa铆ses africanos y latinoamericanos, junto con el norte de 脕frica, tendr谩 que elegir entre pasar hambre, reducir el uso de gasolina y electricidad o pedir prestados d贸lares para cubrir su dependencia del comercio moldeado por Estados Unidos.

Se ha hablado de emisiones del FMI de nuevos DEG (Derechos Especiales de Giro, SDR) para financiar el creciente d茅ficit comercial y de pagos. Pero tal cr茅dito siempre viene con una cuerda atada. El FMI tiene su propia pol铆tica de sancionar a los pa铆ses que no obedecen la pol铆tica estadounidense. La primera demanda de Estados Unidos ser谩 que estos pa铆ses boicoteen a Rusia, China y su emergente alianza de autoayuda comercial y monetaria. 鈥溌縋or qu茅 deber铆amos darle DEG o extenderle nuevos pr茅stamos en d贸lares, si simplemente va a gastarlos en Rusia, China y otros pa铆ses que hemos declarado enemigos鈥, preguntar谩n los funcionarios estadounidenses.

Al menos, este es el plan. No me sorprender铆a ver a alg煤n pa铆s africano convertirse en la “pr贸xima Ucrania”, con tropas de apoyo de EEUU (todav铆a hay muchos defensores y mercenarios wahab铆es) contra los ej茅rcitos y las poblaciones de pa铆ses que buscan alimentarse con granos de la agricultura y el petr贸leo rusos. o gas de pozos rusos.

Se est谩 prendiendo fuego a la econom铆a mundial, y Estados Unidos se ha preparado para una respuesta militar y la conversi贸n en armas de sus exportaciones de petr贸leo y agricultura, exigiendo a los pa铆ses eligir a qu茅 lado del nuevo Tel贸n de Acero desean unirse.