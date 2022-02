–

De parte de Amor Y Rabia February 25, 2022 80 puntos de vista

El arma de guerra m谩s poderosa de Estados Unidos no se dispara, no vuela ni explota. No es un submarino, avi贸n, tanque o rayo l谩ser. El arma estrat茅gica m谩s poderosa de Estados Unidos hoy en d铆a es el d贸lar.

Estados Unidos usa el d贸lar estrat茅gicamente para recompensar a sus amigos y castigar a sus enemigos. El uso del d贸lar como arma no se limita a guerras comerciales y guerras de divisas, aunque el d贸lar se usa t谩cticamente en esas disputas. El d贸lar es mucho m谩s poderoso que eso.

El d贸lar puede usarse para cambios de r茅gimen al crear hiperinflaci贸n, provocar p谩nicos bancarios y crear disidencia interna en los pa铆ses que Estados Unidos tiene como objetivo. Estados Unidos puede derrocar gobiernos de sus adversarios, o al menos suavizar sus pol铆ticas sin disparar un tiro.

Considera lo siguiente. El d贸lar constituye alrededor del 60% de las reservas globales, el 80% de los pagos globales y casi el 100% de las transacciones petroleras globales. Los bancos europeos que otorgan pr茅stamos denominados en d贸lares a los clientes tienen que pedir prestado d贸lares para financiar esos pasivos.

Tener la sede en Suiza o Alemania no permite escapar del dominio del d贸lar.

Estados Unidos no solo controla el propio d贸lar. Controla el sistema de pagos en d贸lares. Esto consiste en el libro de contabilidad digital del Tesoro de los tenedores de deuda de EEUU, el sistema de pagos Fedwire entre los bancos miembros de la Fed de EEUU y la Clearing House Association/Asociaci贸n de la C谩mara de Compensaci贸n (sucesora de la C谩mara de Compensaci贸n de Nueva York/New York Clearing House y propietaria de CHIPS, el Sistema de Pagos Interbancarios de la C谩mara de Compensaci贸n/Clearing House Interbank Payments System) compuesta por el los bancos m谩s grandes de EEUU.

Un pago en d贸lares que va de un banco en Shangh谩i a otro banco en S铆dney pasa por uno de estos sistemas de pago controlados por Estados Unidos. En resumen, el d贸lar es el suministro de ox铆geno para el comercio mundial y EEUU puede cortar su ox铆geno cuando quiera.

La lista de formas en que el d贸lar puede convertirse en un arma es extensa. EEUU usa el d贸lar para obligar a sus enemigos a entrar en frentes, para intercambios crudos o el mercado negro si quieren hacer negocios.

Los ejemplos de EEUU empleando estas armas financieras son omnipresentes.

Estados Unidos impuso sanciones a Rusia despu茅s de la anexi贸n de Crimea en 2014 y la invasi贸n del este de Ucrania. EEUU libr贸 una guerra financiera a gran escala con Ir谩n entre 2011 y 2013 que dio lugar a p谩nicos bancarios, hiperinflaci贸n, devaluaci贸n de la moneda local y malestar social.

Estados Unidos impuso severas sanciones a China por robo de propiedad intelectual. Otras v铆ctimas obvias de las armas financieras estadounidenses son Corea del Norte, Siria, Cuba y Venezuela.

Las acciones descritas anteriormente no surgieron en el curso normal del comercio y las finanzas. Las sanciones rusas, iran铆es y de otro tipo mencionadas son expl铆citamente geopol铆ticas, mientras que las sanciones chinas son geoestrat茅gicas en la medida en que EEUU y China compiten por la supremac铆a tecnol贸gica en el siglo XXI.

Ninguna de estas sanciones ser铆a efectiva o incluso posible sin el uso del d贸lar y el sistema de pagos en d贸lares.

Sin embargo, para cada acci贸n hay una reacci贸n. Los adversarios de Estados Unidos se dan cuenta de lo vulnerables que son a las sanciones basadas en d贸lares. A corto plazo, tienen que sonre铆r y soportarlo. Est谩n completamente llenos de d贸lares tanto en sus reservas como en el deseo de sus empresas m谩s grandes como Gazprom (Rusia) y Huawei (China) de convertirse en jugadores globales importantes.

Nuestros adversarios y los llamados aliados no se quedan quietos. Ya est谩n visualizando un mundo donde el d贸lar no es la principal moneda de reserva y comercio. A m谩s largo plazo, Rusia, China, Ir谩n y otros est谩n trabajando a toda m谩quina para inventar e implementar monedas transaccionales distintas del d贸lar y sistemas de pago independientes.

He estado advirtiendo durante a帽os sobre los esfuerzos de naciones como Rusia y China para escapar de lo que llaman 鈥渉egemon铆a del d贸lar鈥 y crear un nuevo sistema financiero que no dependa del d贸lar y los ayude a salir de las sanciones econ贸micas basadas en el d贸lar. Estos esfuerzos solo est谩n aumentando.

El oro es la forma m谩s antigua de dinero. El uso del oro es la forma ideal de evitar la guerra financiera estadounidense. El oro es f铆sico, por lo que no puede ser pirateado. Es completamente fungible (un elemento, n煤mero at贸mico 79) por lo que no se puede rastrear. El oro se puede transportar en contenedores sellados en aviones, por lo que los movimientos no se pueden identificar a trav茅s del tr谩fico de mensajes de transferencias electr贸nicas o la vigilancia satelital.

Rusia, por ejemplo, puede liquidar sus obligaciones de balanza de pagos con env铆os de oro o ventas de oro y evitar la congelaci贸n de activos de EEUU al no tener activos que EEUU pueda alcanzar. Rusia est谩 brindando a otras naciones un modelo para lograr una distancia similar de los esfuerzos de EEUU de usar el d贸lar para hacer cumplir sus prioridades de pol铆tica exterior.

Incluso Europa est谩 mostrando se帽ales de que quiere escapar de la hegemon铆a del d贸lar. El ministro de Asuntos Exteriores alem谩n ha pedido un nuevo sistema de pagos basado en la UE independiente de los EEUU y SWIFT (Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales/Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) que no implique pagos en d贸lares.

SWIFT es el centro neur谩lgico de la red financiera global. Todos los principales bancos transfieren todas las divisas principales utilizando el sistema de mensajes SWIFT. Separar a una naci贸n de SWIFT es como quitarle el ox铆geno.

Estados Unidos hab铆a prohibido previamente a Ir谩n del sistema de pagos en d贸lares (Fedwire), que controla, pero Ir谩n recurri贸 a SWIFT para transferir euros y yenes a fin de mantener su recepci贸n de divisas para las exportaciones de petr贸leo.

En 2013, EEUU expuls贸 con 茅xito a Ir谩n de SWIFT. Este fue un golpe demoledor para Ir谩n porque no pod铆a recibir pagos en moneda fuerte por su petr贸leo. Esto empuj贸 a Ir谩n a la mesa de negociaciones, lo que result贸 en un acuerdo nuclear con los EEUU en 2015.

Pero a largo plazo, este es solo un desarrollo m谩s que empuja al mundo en general lejos de los d贸lares y hacia alternativas de todo tipo, incluidos nuevos sistemas de pago y criptomonedas, posiblemente respaldadas por oro.

Imagine un comercio a tres bandas en el que Corea del Norte vende armas a Ir谩n, Ir谩n vende petr贸leo a China y China vende alimentos a Corea del Norte. Todas estas transacciones pueden registrarse en una cadena de bloques y compensarse trimestralmente con el pago de liquidaci贸n neto realizado en oro enviado a la parte con el saldo neto adeudado. Ese es un vistazo de c贸mo se ve un futuro sistema de pagos que no sea en d贸lares.

La conclusi贸n es que el mundo est谩 buscando alejarse del dominio del d贸lar en las finanzas globales. Puede terminar antes de lo que la mayor铆a espera. Nos estamos acercando peligrosamente a ese punto en este momento.