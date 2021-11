Entonces, ¬Ņen qu√© pruebas se bas√≥ supuestamente esta declaraci√≥n? Esta pregunta ha sido formulada en las √ļltimas dos semanas por la comunidad de derechos humanos, as√≠ como por un peque√Īo n√ļmero de miembros de la Knesset [Parlamento israel√≠] y altos representantes de pa√≠ses amigos de Israel. Una fuente dentro del establishment de defensa fue ampliamente citada en los medios de comunicaci√≥n israel√≠es diciendo que las pruebas contra los grupos palestinos eran “s√≥lidas como una roca”.

Sin embargo, la información de los documentos clasificados que revelamos aquí por primera vez arroja serias dudas sobre esa afirmación.

Para fundamentar las acusaciones contra las ONG, algunas de las cuales gozan de gran prestigio en el √°mbito internacional, emisarios israel√≠es enviaron en mayo de 2021 un dossier clasificado de 74 p√°ginas preparado por el Shin Bet a representantes de pa√≠ses europeos, con la esperanza de persuadirles de que dejaran de financiar a esas organizaciones. Sin embargo, seg√ļn las pruebas que hemos reunido, el dossier no logr√≥ convencer a estos gobiernos extranjeros. Altos funcionarios de al menos cinco de los pa√≠ses europeos dijeron que el expediente no conten√≠a ninguna “prueba concreta”, y por ello decidieron seguir apoyando financieramente a las organizaciones.

+972, Local Call y The Intercept se hicieron con el dossier clasificado del Shin Bet, as√≠ como con cientos de p√°ginas de res√ļmenes en hebreo de los interrogatorios del Shin Bet y de la polic√≠a israel√≠ a dos contables palestinos: Said Abdat y Amro Hamuda. Ambos hombres trabajaban para una organizaci√≥n palestina que no figuraba en las √≥rdenes de Gantz, los Comit√©s de Trabajo de la Salud [HWC], y ambos fueron despedidos por la ONG tras ser sospechosos de malas pr√°cticas financieras. Ambos hombres permanecen detenidos en Israel.

El documento enviado a los europeos se basa casi por completo en los testimonios de Abdat y Hamuda. Afirma que estos testimonios prueban que las seis organizaciones en cuestión formaban parte de una red dirigida por el FPLP, y que los fondos que recibían las organizaciones se utilizaban para las actividades armadas del FPLP.

Y lo que es m√°s importante, incluso los testimonios no probados de Abdat y Hamuda indican, como mucho, que algunas de estas organizaciones participaban en actividades c√≠vicas y p√ļblicas, como actos estudiantiles, ayuda a los enfermos y clases de poes√≠a, que forman parte de la labor del FPLP como movimiento en la sociedad palestina. Un abogado que representa a uno de los contables, Abdat, alega adem√°s que su cliente podr√≠a haber sido presionado para prestar testimonio siguiendo m√©todos de interrogatorio que podr√≠an equivaler a tortura o malos tratos. Estos aspectos cr√≠ticos de los testimonios de Abdat y Hamuda se omitieron en el expediente del Shin Bet. De hecho, en contra de lo que afirma el Ministerio de Defensa israel√≠, el expediente no aportaba ni una sola prueba que demostrara que las seis organizaciones desviaran sus fondos al FPLP o a actividades violentas. Las acusaciones del dossier contra las seis ONG son casi id√©nticas a las del anuncio de Gantz de hace dos semanas. Los interrogatorios de los contables, que tuvieron lugar entre marzo y mayo de este a√Īo, tambi√©n fueron mencionados por el ministerio como fuente de las acusaciones. Sin embargo, un examen de las “pruebas” del expediente, junto con un examen de los res√ļmenes de los repetidos interrogatorios de Abdat y Hamuda, revela que los contables -que no trabajaban para ninguna de las seis organizaciones seleccionadas- basaron la mayor√≠a de sus acusaciones en hip√≥tesis generales, en lo que alegaron que era “conocimiento com√ļn” o en informaci√≥n que, seg√ļn ellos, era ampliamente “conocida”. Desde mayo, Israel ha allanado las oficinas de tres de los seis grupos de derechos humanos, y puede haber obtenido pruebas adicionales para intentar demostrar un v√≠nculo directo entre las organizaciones y el FPLP. Sin embargo, altos funcionarios de dos pa√≠ses europeos que hablaron con +972, Local Call y The Intercept bajo condici√≥n de anonimato dijeron que, desde el anuncio de Gantz, Israel ha ignorado todas las peticiones de m√°s informaci√≥n sobre el asunto. Altos funcionarios de otros tres pa√≠ses europeos han hecho declaraciones a los medios de comunicaci√≥n en ese sentido.

Las “pruebas” del Shin Bet El expediente clasificado, en el que aparece el logotipo del Shin Bet, se titula: “Findings of Inquiry: Financiaci√≥n extranjera para el Frente Popular para la Liberaci√≥n de Palestina a trav√©s de una red de organizaciones de la ‘sociedad civil'”. El documento comienza con los antecedentes del FPLP -que Israel, Estados Unidos y la Uni√≥n Europea consideran una “organizaci√≥n terrorista”- y sus operaciones armadas desde la d√©cada de 1970, y contin√ļa argumentando que el FPLP estableci√≥ organizaciones de la sociedad civil para que sirvieran como fachada. Seg√ļn el documento, aunque algunas de estas ONG tienen objetivos humanitarios, una parte de las donaciones que se les hacen “han llegado a la propia organizaci√≥n terrorista”. El dossier menciona a Suiza, Alemania, Pa√≠ses Bajos, Reino Unido, B√©lgica, Suecia, Espa√Īa y la Uni√≥n Europea como pa√≠ses y organismos que apoyan financieramente a las seis ONG, y su objetivo era probablemente persuadirlos de que cortaran el dinero a esas asociaciones. Sin embargo, tanto el ministro de Asuntos Exteriores holand√©s como el de Desarrollo Econ√≥mico belga han declarado p√ļblicamente que el dossier no conten√≠a “ni una sola prueba concreta”. A ra√≠z del dossier, B√©lgica y Suecia dijeron que hab√≠an realizado auditor√≠as independientes sobre la conducta financiera de las seis organizaciones en cuesti√≥n y su conexi√≥n con el FPLP. Ninguno de los dos pa√≠ses encontr√≥ pruebas de las afirmaciones del Shin Bet. Adem√°s, dos fuentes estadounidenses familiarizadas con los detalles del asunto dijeron que una delegaci√≥n israel√≠ fue enviada a Washington para hacer un control de da√Īos tras la indignaci√≥n por las designaciones terroristas, y se reuni√≥ con miembros del Congreso y personal del Congreso para tratar de explicar el anuncio de Gantz. Una de las fuentes dijo que los documentos que la delegaci√≥n present√≥ a los legisladores estadounidenses eran muy similares a los presentados a los europeos en mayo, y a√Īadi√≥: “Eso es todo lo que vieron los miembros del Congreso.” Las dos fuentes estadounidenses, que pidieron el anonimato por no estar autorizadas a hablar de la diplomacia, dijeron que hab√≠a planes para presentar los mismos documentos al Departamento de Estado de Estados Unidos, que, seg√ļn noticias anteriores, hab√≠a solicitado m√°s informaci√≥n al gobierno israel√≠ sobre las designaciones. De hecho, la mayor parte del expediente no habla realmente de las seis ONG en el anuncio de Gantz, sino que se centra en una s√©ptima organizaci√≥n palestina, los Comit√©s de Trabajo de la Salud. La organizaci√≥n, que gestiona centros m√©dicos en toda la Cisjordania ocupada, no se incluy√≥ en la declaraci√≥n de Gantz porque ya fue ilegalizada en enero de 2020 despu√©s de que el subdirector del grupo, Walid Hanatshah, fuera acusado de conspirar para asesinar a la israel√≠ de 17 a√Īos Rina Shnerb en un atentado con bomba en la carretera en agosto de 2019. A principios de este a√Īo, cinco empleados pertenecientes a los Comit√©s de Trabajo de la salud -incluida su directora, Shatha Odeh- fueron detenidos e interrogados bajo la sospecha de malversar fondos para las actividades del FPLP utilizando informes financieros falsos [entre ellos est√° la espa√Īola Juana Ru√≠z].

Financiaci√≥n del terror – sin ninguna prueba El expediente contiene nueve recibos falsos emitidos por los Comit√©s de Trabajo de la Salud, as√≠ como una grabaci√≥n de audio de Hamuda, en la que supuestamente admite haber falsificado dichos recibos. El expediente cita una llamada telef√≥nica que mantuvo con otro empleado, en la que Hamuda habr√≠a dicho: “Para cada proyecto comprar√°s algo real y comprar√°s algo que no es real. Lo que no es real, lo inflaremos y lo transferiremos al financiador, que pagar√° el importe. As√≠ cerraremos las deudas de los Comit√©s de Trabajo de la Salud”. Sin embargo, estos recibos, junto con los otros cientos de p√°ginas de las investigaciones del Shin Bet y de la polic√≠a, no ofrecen ninguna prueba de que la supuesta malversaci√≥n de fondos de la organizaci√≥n se hiciera con el fin de financiar actividades violentas. Por ejemplo, durante el interrogatorio de Hamuda el 29 de marzo, el interrogador le acus√≥ repetidamente de “jugar con las facturas” para apoyar al FPLP. Seg√ļn los documentos, Hamuda respondi√≥ que, aunque “jugaba aqu√≠ y all√°, no era para los fines del FPLP”, y que, en cambio, “ayudaba a inflar las facturas [debido a] las deudas del Comit√© de Trabajo de la Salud con los proveedores de servicios”. Estos apartados de la investigaci√≥n no aparecen en el expediente israel√≠ enviado a los europeos. Los recibos falsos presentados a los europeos proceden √ļnicamente de los Comit√©s de Trabajo de la Salud, y van acompa√Īados de alegaciones generales de Abdat y Hamuda. Hablando de la Uni√≥n de Comit√©s de Trabajo Agr√≠cola, Abdat dijo durante su interrogatorio del 7 de abril “Supongo que la imprenta Bisan [no relacionada con el Centro Bisan, uno de los seis grupos que figuran en la declaraci√≥n de Gantz] presta servicios a la Uni√≥n de Comit√©s de Trabajo Agr√≠cola y tambi√©n les ayuda a falsificar recibos”. En cuanto a la Uni√≥n de Comit√©s de Mujeres Palestinas y el Centro Bisan, Abdat afirm√≥ que ense√Ī√≥ a los empleados de esas organizaciones a “falsificar documentos y recibos, con el fin de obtener beneficios”. No se aportaron pruebas para respaldar su afirmaci√≥n. Dada la naturaleza infundada de los testimonios, el valor de las pruebas del Shin Bet parece muy escaso, especialmente si se tiene en cuenta que los contables [detenidos] nunca trabajaron para las seis organizaciones sobre las que testificaron, y que fueron despedidos de los Comit√©s de Trabajo de la Salud debido a las sospechas de malas pr√°cticas financieras. Apoyo ideol√≥gico a las clases de baile Abdat y Hamuda afirmaron supuestamente que se “sab√≠a” que las seis organizaciones estaban “afiliadas” al FPLP. Por ejemplo, cuando se le pregunt√≥ por Al-Haq el 7 de abril, Abdat dijo que cualquiera que no sea miembro del FPLP tiene “prohibido trabajar en Al-Haq”. Al hablar de la UAWC y de DCI-Palestina, Abdat dijo a los interrogadores que ambas organizaciones est√°n asociadas al FPLP u operan bajo sus √≥rdenes. El interrogador del Shin Bet resumi√≥ las declaraciones de Abdat en el interrogatorio del 6 de abril de la siguiente manera: “Las instituciones pertenecen al FPLP, est√°n conectadas entre s√≠ y constituyen el alma de la organizaci√≥n desde el punto de vista econ√≥mico y organizativo. Es decir, a trav√©s del blanqueo de dinero y en la financiaci√≥n de las actividades del FPLP”. El interrogador resumi√≥ as√≠ las declaraciones de Hamuda en su interrogatorio del 31 de marzo “El FPLP maneja instituciones, centros y comit√©s de manera centralizada con el prop√≥sito de recibir fondos para las actividades del FPLP”. Cuando se le pregunt√≥ c√≥mo se transfiere el dinero al FPLP y con qu√© fines, Hamuda respondi√≥ que “no lo sabe exactamente”. Adem√°s, dos empleados pertenecientes a la Uni√≥n de Comit√©s de Trabajo Agr√≠cola, una de las seis ONG en cuesti√≥n, fueron detenidos por el asesinato de Shnerb, quiz√° el √ļnico v√≠nculo conocido entre alg√ļn miembro de los seis grupos y la actividad violenta. Tras el asesinato, las fuerzas de seguridad israel√≠es detuvieron a decenas de activistas pol√≠ticos, empleados de diversas organizaciones de derechos humanos, activistas y estudiantes por sospechar que ten√≠an v√≠nculos con el FPLP, entre ellos Khalida Jarrar, miembro del Consejo Legislativo Palestino por el FPLP. En el caso de Jarrar, el Shin Bet emiti√≥ una dram√°tica declaraci√≥n en la que la vinculaba con las actividades violentas del FPLP, pero la acusaci√≥n estaba totalmente ausente de su hoja de acusaci√≥n y nunca fue condenada por v√≠nculos con la violencia. Sin embargo, en todos los casos en los que se pidi√≥ a Abdat y Hamuda que especificaran lo que quer√≠an decir con “actividades del FPLP”, s√≥lo describieron proyectos educativos o humanitarios aparentemente afiliados a la organizaci√≥n. En ning√ļn caso describieron la financiaci√≥n de actividades violentas. Cuando se le pregunt√≥ c√≥mo hab√≠a llegado a entender que “el dinero llegaba a las actividades del FPLP”, Abdat respondi√≥ que “vio recibos que se utilizaban para diversas actividades del FPLP, como los cursos de dabke [una danza tradicional palestina] celebrados en Ramallah, Bel√©n y Jerusal√©n”. S√≥lo se present√≥ a los europeos la primera parte de esta frase, mientras que la segunda -de la que se deduce que los recibos se refieren a una clase de baile- se omiti√≥ en el expediente.

De hecho, en los cientos de p√°ginas de los res√ļmenes de los interrogatorios, s√≥lo hay una referencia a las actividades militares. Seg√ļn el resumen de su interrogatorio del 8 de abril, Abdat afirm√≥ que existe un comit√© del FPLP que “decide c√≥mo dividir los fondos entre las actividades militares y las organizaciones”. Aunque esta parte aparece en el expediente, se present√≥ sin mencionar que Abdat tambi√©n hab√≠a a√Īadido: “No s√© c√≥mo llegan los fondos al comit√© y c√≥mo los distribuyen”. Cuando se le pidi√≥ que describiera las actividades del FPLP, Abdat s√≥lo habl√≥ de “actividades en el campus universitario, apoyo a los heridos o enfermos y apoyo a las familias de los m√°rtires y los prisioneros.” Abdat tambi√©n dijo a los interrogadores que tres de las seis organizaciones en cuesti√≥n apoyaban una iniciativa educativa titulada “Proyecto Kanan”, que seg√ļn √©l est√° afiliada al FPLP. En sus sesiones informativas a los periodistas israel√≠es, el Ministerio de Defensa tambi√©n mencion√≥ el Proyecto Kanan como una de las razones por las que la UAWC fue declarada organizaci√≥n terrorista. Sin embargo, incluso en este caso, los detalles de las actividades en s√≠ no se presentaron en el expediente, probablemente para crear la impresi√≥n de una actividad clandestina. Los documentos de la investigaci√≥n revelan que el 6 de abril, Abdat dijo a su interrogador que el Proyecto Kanan “se centraba en la rehabilitaci√≥n de j√≥venes; clases de dabke; cursos del FPLP con contenido del FPLP; preparaci√≥n de campamentos de verano; competiciones deportivas y oportunidades de voluntariado; estudios e investigaci√≥n; actividades en el campus; y actividades para adolescentes de Jerusal√©n contra la ocupaci√≥n sionista. Todos los cursos est√°n dirigidos por miembros del FPLP e incluyen contenidos relacionados con el FPLP”. Seg√ļn el Shin Bet, el Proyecto Kanan cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco a trav√©s de la fundaci√≥n Mundubat. Ese mismo d√≠a, los interrogadores del Shin Bet tambi√©n preguntaron a Abdat sobre un proyecto adicional, titulado “Cinco Asociaciones”, en el que supuestamente participan cuatro de las seis organizaciones, y cuyas actividades son p√ļblicas. Los interrogadores resumieron las respuestas de Abdat como sigue: Como parte del proyecto de las Cinco Asociaciones: Defensa de los Ni√Īos Internacional-Palestina public√≥ las detenciones y ataques a adolescentes menores de 18 a√Īos por parte de la “ocupaci√≥n israel√≠”. El Centro Bisan se ocup√≥ de la financiaci√≥n de un abogado para los detenidos, as√≠ como de los campamentos de verano para los presos liberados del FPLP. Los Comit√©s de Trabajo de la Salud se ocuparon del ejercicio de los derechos m√©dicos de los residentes de Jerusal√©n Este frente a las instituciones israel√≠es y de las actividades de los j√≥venes en nombre del FPLP, como las clases de teatro y poes√≠a. La Uni√≥n de Comit√©s de Mujeres Palestinas se ocup√≥ de ejercer los derechos relacionados con los derechos de las mujeres, en particular en beneficio de las mujeres que apoyan al FPLP. Supuesta “presi√≥n” en los interrogatorios Ninguno de los testimonios mencionados en el expediente del Shin Bet est√° respaldado por ninguna prueba concreta, incluidos documentos o recibos que demuestren las alegaciones de los contables. Adem√°s, los res√ļmenes de los interrogatorios de Abdat y Hamuda revelan el escaso conocimiento que ten√≠an de las seis organizaciones enumeradas en la declaraci√≥n de Gantz. Por ejemplo, durante su interrogatorio del 31 de marzo, Hamuda mencion√≥ los seis grupos, pero se√Īal√≥ err√≥neamente que la parlamentaria Khalida Jarrar es la directora de Addameer, una organizaci√≥n que defiende los derechos de los presos pol√≠ticos palestinos, a pesar de que no dirige la organizaci√≥n desde 2006 (la actual directora de Addameer es la abogada Sahar Francis). El abogado Labib Habib, que representa a Abdat, dijo que los interrogadores israel√≠es le presionaron repetidamente para que incriminara a las otras seis organizaciones, y que la investigaci√≥n continu√≥ hasta que accedi√≥ a decir que pertenec√≠an al FPLP. Durante el interrogatorio de Hamuda el 29 de marzo, se le pregunt√≥ qu√© actividades del FPLP eran financiadas por los Comit√©s de Trabajo de la Salud, a lo que respondi√≥: “Son diferentes actividades para los estudiantes, como los campamentos de verano”. En otro interrogatorio, Hamuda respondi√≥ que financiaban “cursos sobre liderazgo con profesores externos, y cursos para mujeres sobre derechos de la mujer”. Cuando el interrogador le pregunt√≥ el 29 de marzo c√≥mo contribu√≠an estas organizaciones al FPLP, Hamuda respondi√≥ que “no lo sabe”. “Esta declaraci√≥n carece de valor probatorio”, dijo Habib, “porque [Abdat] no tiene los datos pertinentes seg√ļn los cuales puede determinar qu√© pertenece o no pertenece [al FPLP]. M√°s all√° de la contabilidad que hizo para la organizaci√≥n para la que trabajaba, no tiene forma de determinar tal cosa.”

Habib tambi√©n afirm√≥ que durante todo el interrogatorio, Abdat ten√≠a las manos atadas a la espalda y las piernas atadas (lo que se conoce como la posici√≥n “shabah”), lo que le caus√≥ un fuerte dolor. Tambi√©n se le impidi√≥ reunirse con su abogado durante la mayor parte del periodo de interrogatorio. Seg√ļn los documentos que hemos recibido, Abdat fue interrogado 32 veces. Khaled al-Araj, abogado de Amro Hamuda, dijo: “No hay ni una sola frase en la investigaci√≥n en la que Hamuda afirme haber transferido dinero al FPLP… [los investigadores] distorsionaron su testimonio para perseguir a las organizaciones de derechos humanos; es algo que llevan haciendo desde hace a√Īos”. El abogado Tal Steiner, director ejecutivo del Comit√© P√ļblico contra la Tortura en Israel, dijo que las pr√°cticas del Shin Bet expuestas por el abogado de Abdat pueden equivaler a tortura. “La shabah es una posici√≥n de estr√©s que causa al detenido un grave sufrimiento f√≠sico, hasta el punto de ser una tortura”, dijo Steiner. Steiner a√Īadi√≥ que la privaci√≥n del sue√Īo causa graves da√Īos mentales y f√≠sicos al detenido, y que utilizar a los miembros de la familia para ejercer presi√≥n psicol√≥gica sobre el detenido -un acto que fue prohibido por el Tribunal Supremo de Israel- puede considerarse tortura psicol√≥gica. Pa√≠ses europeos: “No hay pruebas concretas Seg√ļn m√ļltiples fuentes, el expediente de Israel no logr√≥ convencer a los funcionarios europeos de que las organizaciones estuvieran efectivamente vinculadas al FPLP o a actividades violentas. Por ejemplo, durante un debate en el Parlamento Federal belga en julio, la ministra de Cooperaci√≥n al Desarrollo del pa√≠s, Meryame Kitir, dijo que su gobierno hab√≠a recibido el dossier, tras lo cual dio instrucciones a la administraci√≥n para que “examinara a fondo” el documento. “Nuestra investigaci√≥n revel√≥ que no hay ni una sola prueba concreta en el documento israel√≠ que haga sospechar que hubo fraude en estas organizaciones”, continu√≥ Kitir. “Di instrucciones a la administraci√≥n para que volviera a examinar la informaci√≥n… las investigaciones se completaron y los resultados me fueron entregados en julio. Sobre esa base, he determinado que no hay raz√≥n para congelar la financiaci√≥n de estas organizaciones.” Habib dijo que present√≥ una moci√≥n para descalificar el testimonio de su cliente. “Fue sometido a mucha presi√≥n, [los interrogadores] amenazaron con detener a su mujer y a su familia, presionaron a sus familiares”. Seg√ļn Habib, algunos d√≠as su cliente fue interrogado durante 22 horas seguidas. Tambi√©n dijo que Abdat se desmay√≥ varias veces durante el interrogatorio, tras lo cual los interrogadores del Shin Bet le echaron agua y continuaron el interrogatorio sin permitirle un tratamiento m√©dico adecuado. En mayo, cuando a√ļn estaba en el cargo, la ex ministra de Asuntos Exteriores holandesa Sigrid Kaag -cuyo pa√≠s ayuda a financiar a tres de las seis organizaciones- dijo que su gobierno “recibi√≥ informaci√≥n de Israel en la que se afirmaba que exist√≠a un v√≠nculo entre las organizaciones palestinas y el FPLP”. La informaci√≥n sobre las organizaciones que son financiadas indirectamente por los Pa√≠ses Bajos ha sido examinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores holand√©s, y no hay ninguna prueba concreta que vincule a las organizaciones con el FPLP”.

“Hubo mucha presi√≥n para que detuvi√©ramos la financiaci√≥n, pero en el documento presentado por Israel no hab√≠a pruebas s√≥lidas contra las organizaciones”, dijo un embajador adjunto europeo en Israel que hab√≠a visto el expediente. “Nos dirigimos al Ministerio de Defensa [israel√≠] esta semana y dijimos que para dar un paso tan brusco, necesitar√≠amos [ver] materiales reales que probaran sus afirmaciones. Les pedimos que nos enviaran m√°s materiales, pero no hemos recibido nada desde entonces”. Los representantes de otras embajadas recibieron respuestas similares”. Un alto funcionario de la UE con el que hablamos esta semana tambi√©n dijo que “el documento que nos proporcion√≥ Israel en mayo era, como m√≠nimo, poco convincente. Nos pusimos en contacto [con los israel√≠es] de nuevo inmediatamente despu√©s del anuncio para pedir m√°s informaci√≥n, pero hasta este momento no hemos recibido nada. Nos dijeron que cualquier otra informaci√≥n se transmitir√≠a s√≥lo a trav√©s de los canales de inteligencia”. Un ataque pol√≠tico bajo la apariencia de seguridad El dossier llega tras una d√©cada en la que Israel ha ejercido una inmensa presi√≥n sobre los donantes europeos para que dejaran de financiar a las organizaciones de la sociedad civil palestina. La presi√≥n aument√≥ significativamente cuando el ahora desaparecido Ministerio de Asuntos Estrat√©gicos de Israel asign√≥ fondos especiales a la campa√Īa de presi√≥n. El ministerio recopil√≥ informes en los que se afirmaba que muchos grupos palestinos de derechos humanos, as√≠ como los activistas que promueven el boicot a Israel, est√°n afiliados a organizaciones terroristas. Los pa√≠ses donantes no estaban claramente convencidos y no congelaron su financiaci√≥n. Los seis grupos han denunciado p√ļblicamente las afirmaciones de Israel, calific√°ndolas de “persecuci√≥n pol√≠tica”. En una conferencia de prensa celebrada en Ramala la semana pasada por cinco de los seis grupos, los representantes de las organizaciones afirmaron que fueron objeto de falsas acusaciones para silenciarlos a ellos y a su labor de denuncia de las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel. “Nuestro trabajo es totalmente legal y transparente”, dijo Hisham Sharbati, investigador principal de Al-Haq, a +972 hace dos semanas. “Nuestros financiadores reciben informes detallados. Estamos bajo una estricta supervisi√≥n, y todo el mundo sabe a d√≥nde va cada siclo”. “Llevamos a√Īos en el punto de mira por una raz√≥n: estamos consiguiendo cambiar el paradigma en todo el mundo al hablar del apartheid”, dijo tambi√©n a +972 la directora de Addameer, Sahar Francis. “Debemos volver a las ra√≠ces de este ataque”. Seg√ļn el abogado especializado en derechos humanos Michael Sfard, que representa a Al-Haq en su batalla legal contra la designaci√≥n, el expediente se envi√≥ para persuadir a los europeos de que dejaran de financiar a las organizaciones, pero “despu√©s de que este paso fracasara, ya que los europeos no se tragaron las acusaciones, [las autoridades israel√≠es] utilizaron una guerra no convencional: declarar a las organizaciones grupos terroristas.” Sfard dijo que la historia de las seis organizaciones “comenz√≥ en el Ministerio de Asuntos Estrat√©gicos, no en el Ministerio de Defensa, cuando fueron clasificadas por primera vez como organizaciones que “deslegitiman a Israel”. Todo comienza y termina con el hecho de que se considera que estas organizaciones promueven el boicot a Israel y la investigaci√≥n de los cr√≠menes de guerra en el Tribunal Penal Internacional. El ataque contra ellas es pol√≠tico bajo el disfraz de la seguridad”. Lara Friedman, que dirige la Fundaci√≥n para la Paz en Oriente Medio, calific√≥ el dossier como “una combinaci√≥n de citas fuera de contexto que implican a las [seis] organizaciones, y que fueron tomadas durante los interrogatorios de personas que fueron detenidas por otras cosas, junto con supuestos documentos que sugieren que no todos los d√≥lares que los europeos dieron a uno de los grupos se destinaron al fin previsto, aunque sin conectar ese dinero con el terror. En un tribunal, esto no se considera el nivel m√°s alto de pruebas. Esto no es una prueba”. (Revelaci√≥n completa: El FMEP apoya financieramente a la organizaci√≥n sin √°nimo de lucro que publica la revista +972). Friedman dice que la raz√≥n por la que los europeos, a diferencia de los estadounidenses, son mucho m√°s reticentes a aceptar las acusaciones israel√≠es como verdad es el resultado de una “larga escalada”. Dos diplom√°ticos europeos en Israel que han visto el dossier dijeron a +972, Local Call y The Intercept que, a pesar de las repetidas peticiones, Israel no les ha proporcionado nuevas pruebas desde mayo para apoyar las acusaciones de que las seis organizaciones desviaron fondos europeos a la violencia. “Los israel√≠es llevan mucho tiempo intentando que los europeos dejen de financiar a estos grupos: primero acus√°ndoles de deslegitimar a Israel, luego acus√°ndoles de ser grupos terroristas y ahora acus√°ndoles de estar afiliados a grupos terroristas. En Estados Unidos, en cambio, hay un desconocimiento general del proceso para deslegitimar a estas organizaciones y cerrar su financiaci√≥n. Por eso, cuando los israel√≠es se presentan en D.C. y dicen que tienen pruebas, los estadounidenses no saben nada m√°s”, dijo Friedman.

En el momento de la publicaci√≥n de este art√≠culo, el Ministerio de Defensa israel√≠ no hab√≠a respondido a nuestra consulta sobre si el establecimiento de defensa tiene pruebas adicionales sobre las seis organizaciones m√°s all√° de lo que se present√≥ a los pa√≠ses europeos y a Estados Unidos. Correcci√≥n: La versi√≥n original de este art√≠culo se refer√≠a a Sigrid Kaag como la actual ministra de Asuntos Exteriores holandesa. Se ha actualizado para reflejar el hecho de que ya no ocupa ese cargo. No todos los legisladores estadounidenses est√°n dispuestos a aceptar las acusaciones de Israel. Al parecer, la oficina de Bernie Sanders en el Senado tiene previsto organizar una sesi√≥n informativa para los miembros del personal del Congreso en la que participar√°n como ponentes algunas de las seis ONG, as√≠ como el abogado de derechos humanos Sfard. “Pensamos que era importante que el personal escuchara a los propios grupos palestinos para comprender plenamente las ramificaciones legales, as√≠ como el contexto de la represi√≥n del activismo de los derechos civiles”, dijo Matt Duss, asesor de pol√≠tica exterior de Sanders. Este art√≠culo se public√≥ en colaboraci√≥n con The Intercept y en hebreo con Local Call.

Desde mayo de este a√Īo, los enviados del Ministerio de Asuntos Exteriores israel√≠ han apelado repetidamente a la comunidad internacional de que las seis organizaciones palestinas -Al-Haq, Addameer, Bisan Center, Defense For Children International-Palestine, la Uni√≥n de Comit√©s de Trabajo Agr√≠cola y la Uni√≥n de Comit√©s de Mujeres Palestinas- est√°n estrechamente vinculadas al FPLP, e incluso participan en la financiaci√≥n de actividades terroristas.