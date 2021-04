Abr21 de Jon Rappoport

21 de abril de 2021

21 de abril de 2021

La comunidad médica mundial ha estado afirmando que “una pandemia está siendo causada por un virus, el SARS-Cov-2”.

Pero, ¿y si el virus no existe?

La gente me ha estado pidiendo un análisis paso a paso de una afirmación de la corriente principal de aislamiento de virus. Bueno, aquí está.

“Aislamiento” debería significar que el virus ha sido separado de todo el material que lo rodea, para que

los investigadores puedan decir: “Mira, lo tenemos. Existe”.

Tomé un pasaje típico de un estudio publicado, una sección de “métodos”, en la que los investigadores describen cómo “aislaron el virus”. Se lo envié al Dr. Andrew Kaufman [ 1] , y él proporcionó su análisis en detalle.

Encontré varios estudios que utilizaban un lenguaje muy similar al explicar cómo “se aisló el SARS-CoV-2”. Por ejemplo, “Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 from Patient with Coronavirus Disease, United States, (Emerging Infectious Diseases, Vol. 26, No. 6 – June 2020)” [ 2] .

En primer lugar, quiero proporcionar un poco de información de fondo que ayude al lector a entender lo que ocurre en el estudio.

Los investigadores están creando una sopa en el laboratorio. Esta sopa contiene una serie de compuestos. Los investigadores suponen, sin pruebas, que “el virus” está en esta sopa. En ningún momento separan el supuesto virus del material que lo rodea en la sopa. No se produce el aislamiento del virus.

Se propusieron demostrar que las células de mono (y/o humanas) que pusieron en la sopa están muriendo. Esta muerte celular, afirman, está siendo causada por “el virus”. Sin embargo, como se verá, el Dr. Kaufman desmantela esta afirmación.

No hay ninguna razón para inferir que el SARS-CoV-2 está en la sopa en absoluto, o que está matando las células.

Por último, los investigadores afirman, sin ninguna prueba ni explicación racional, que fueron capaces de descubrir la secuencia genética de “el virus”.

Aquí están las afirmaciones del estudio en las que se afirma el aislamiento, alternadas con el análisis del Dr. Kaufman:

ESTUDIO: “Utilizamos células Vero CCL-81 para el aislamiento y el paso inicial…”

KAUFMAN: “Las células Vero son células extrañas procedentes de los riñones de los monos y una fuente de contaminación. Las partículas del virus deben purificarse directamente de las muestras clínicas para demostrar que el virus existe realmente. Aislar significa separar de todo lo demás. Entonces, ¿cómo se puede separar/aislar un virus cuando se añade a otra cosa?”

ESTUDIO: “…Cultivamos células Vero E6, Vero CCL-81, HUH 7.0, 293T, A549 y EFKB3 en medio esencial mínimo de Dulbecco (DMEM) complementado con suero bovino fetal inactivado por calor (5% o 10%)…”

KAUFMAN: “¿Por qué utilizar medios esenciales mínimos, que proporcionan una nutrición incompleta [a las células]? El suero fetal bovino es una fuente de material genético extraño y de vesículas extracelulares, que no se distinguen de los virus.”

ESTUDIO: “…Utilizamos muestras de hisopos de PN y OP para el aislamiento del virus. Para el aislamiento, la dilución limitante y el paso 1 del virus, pipeteamos 50 μL de DMEM libre de suero en las columnas 2-12 de una placa (microtituladora) de cultivo de tejidos de 96 pocillos, luego pipeteamos 100 μL de especímenes clínicos en la columna 1 y diluimos en serie 2 veces a través de la placa…”

KAUFMAN: “Una vez más, el mal uso de la palabra aislamiento”.

ESTUDIO: “…A continuación, tripsinizamos y resuspendimos las células Vero en DMEM que contenía 10% de suero bovino fetal, 2× penicilina/estreptomicina, 2× antibióticos/antimicóticos y 2× anfotericina B a una concentración de 2,5 × 105 células/mL…”

KAUFMAN: “La tripsina es una enzima pancreática que digiere las proteínas. ¿No causaría eso daños a las células y partículas del cultivo que tienen proteínas en su superficie, incluyendo la supuesta espícula viral (o peplómero)?”

KAUFMAN:

“¿Por qué se añaden antibióticos? Se utiliza una técnica estéril para el cultivo. Las bacterias pueden filtrarse fácilmente de la muestra clínica mediante filtros comerciales disponibles (GIBCO) [ 3] . Por último, las bacterias pueden verse fácilmente en el microscopio y se identificarían inmediatamente si estuvieran contaminando la muestra. Los antibióticos específicos utilizados, la estreptomicina y la anfotericina (también conocida como “anfo-terrible”), son tóxicos para los riñones y ¡estamos utilizando células renales en este experimento! También hay que tener en cuenta que se utilizan a una concentración “2X”, que parece ser el doble de la cantidad normal. Estos ciertamente causarán daño a las células Vero”.

ESTUDIO: “…Añadimos 100 μL [no aislados] de suspensión celular directamente a las diluciones de las muestras clínicas y las mezclamos suavemente con una pipeta. A continuación, hicimos crecer los cultivos inoculados en una incubadora humidificada a 37°C en una atmósfera de 5% de CO2 y observamos los efectos citopáticos (CPE) diariamente. Utilizamos ensayos de placa estándar para el SARS-CoV-2, que se basaron en los protocolos del SARS-CoV y del coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV)…”

ESTUDIO: “Cuando se observaron los CPE, raspamos las monocapas celulares con la parte posterior de una punta de pipeta…”

KAUFMAN: “No se ha descrito ningún experimento de control negativo. Los experimentos de control son necesarios para una interpretación válida de los resultados. Sin eso, ¿cómo podemos saber si fue la sopa tóxica de antibióticos, la nutrición mínima y el tejido moribundo de una persona enferma lo que causó el daño celular o un virus fantasma? Un control adecuado consistiría en el mismo experimento exacto, salvo que la muestra clínica debería proceder de una persona con una enfermedad no relacionada con el covirus, como el cáncer, ya que no contendría un virus.”

ESTUDIO: “…Utilizamos 50 μL de lisado viral para la extracción de ácido nucleico total para las pruebas de confirmación y la secuenciación. También utilizamos 50 μL de lisado viral para inocular un pocillo de una placa de 24 pocillos confluente al 90%”.

KAUFMAN: “¿Cómo se confirma algo cuya existencia no se ha demostrado previamente? ¿Con qué compararon las secuencias genéticas? ¿Cómo sabes el origen del material genético, ya que procedía de un cultivo celular que contenía material de humanos y toda su microflora, de fetos bovinos y de monos?”

-final de las citas del estudio y del análisis de Kaufman-

Mis comentarios: El Dr. Kaufman hace varias cosas aquí. Demuestra que el aislamiento, en cualquier sentido significativo de la palabra “aislamiento”, no se está produciendo.

El Dr. Kaufman también muestra que los investigadores quieren utilizar el daño a las células y la muerte celular como prueba de que “el virus” está en la sopa que están creando. En otras palabras, los investigadores asumen que si las células están muriendo, debe ser el virus el que las está matando. Pero el Dr. Kaufman muestra que hay otras razones obvias para el daño y la muerte de las células que no tienen nada que ver con un virus. Por lo tanto, no existe ninguna prueba de que “el virus” esté en la sopa o exista en absoluto.

Y por último, el Dr. Kaufman explica que la pretensión de secuenciar genéticamente “el virus” es absurda, porque no hay pruebas de que el virus esté presente. ¿Cómo se puede secuenciar algo cuando no se ha demostrado que existe?

Los lectores que no estén familiarizados con mi trabajo (más de 300 artículos sobre el tema de la “pandemia” durante el año pasado [ 4] ) se preguntarán: ¿Entonces por qué está muriendo la gente? ¿Qué pasa con el enorme número de casos y muertes? He respondido a estas y otras preguntas con gran detalle. El tema de este artículo es: ¿han demostrado los investigadores que el SARS-CoV-2 existe?

La respuesta es no.

