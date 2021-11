–

November 28, 2021

La locomotora china avanza imparable. Ya el principal motor de la econom铆a mundial. Y, de acuerdo con un informe del McKinsey Global Institute, super贸 a EEUU como la naci贸n m谩s rica del planeta (https://mck.co/2ZdpRxc).

El informe de la consultora analiza los balances nacionales de 10 pa铆ses, que poseen m谩s de 60 por ciento de la renta mundial. Documenta c贸mo la riqueza neta en el mundo pas贸 de 156 billones de d贸lares en 2000, a 514 billones de d贸lares en 2020. Concluye: el gigante asi谩tico gener贸 50 por ciento del crecimiento del patrimonio neto en estos 煤ltimos 20 a帽os.

Pese a la pandemia, China es la 煤nica de las grandes econom铆as que no sufri贸 recesi贸n en 2020. De hecho, aument贸 su PIB en 2.3 por ciento. De acuerdo con expertos, alcanzar谩 entre 2021 y 2025 un crecimiento promedio anual de 5.7 por ciento. Encarrerada, el a帽o pasado rebas贸 a Washington como principal socio comercial de la Uni贸n Europea (UE). Seg煤n el Foro Econ贸mico Mundial (World Economic Forum), se perfila para ser el principal socio comercial de Am茅rica Latina y el Caribe en menos de 15 a帽os.

El gran drag贸n oriental es clave en la econom铆a de Am茅rica Latina. Es voraz consumidor de los alimentos, minerales, metales y combustibles que se producen en la regi贸n. Los intercambios comerciales, la ayuda financiera y las inversiones de ese pa铆s han sido centrales en permitirle al 谩rea, m谩s all谩 del signo pol铆tico de sus gobiernos, enfrentar sus retos de crecimiento.

Seg煤n Alicia B谩rcena, secretaria ejecutiva de la Comisi贸n Econ贸mica para Am茅rica Latina y el Caribe (Cepal), la cooperaci贸n entre China y Am茅rica Latina y el Caribe ofrece una oportunidad para reducir las asimetr铆as globales y apoyar una recuperaci贸n econ贸mica transformadora inclusiva que promueva el desarrollo sostenible (https://bit.ly/3oST3m1).

Aunque el gigante asi谩tico ha restringido sus pr茅stamos en el hemisferio (https://bbc.in/3cy9rCu), aumenta aceleradamente en los dem谩s rubros: intercambios comerciales, inversiones directas, cooperaci贸n al desarrollo e, incluso, actividades culturales. En el marco de la pandemia, se han intensificado los acuerdos de investigaci贸n y desarrollo, sobre todo en el 谩rea farmac茅utica. Su apuesta (sin abandonar los otros sectores) es avanzar en log铆stica, servicios, telecomunicaciones y transporte. Nada parece indicar que esta tendencia vaya a desaparecer.

La naci贸n asi谩tica es el segundo socio comercial de Am茅rica Latina, por encima de la Uni贸n Europea. Ahora representa 15 por ciento del comercio de la zona. Simult谩neamente, es la tercera fuente de inversi贸n en las econom铆as del 谩rea. Entre 2015 y 2020, empresas privadas y paraestatales invirtieron unos 7 mil 850 millones de d贸lares en el hemisferio. Pa铆ses como Chile tienen desde 2006 un tratado de libre comercio con la patria de Mao Tse-Tung. Y Per煤 se convirti贸 en el destino favorito de las inversiones de empresas chinas en el continente.

Seg煤n el Centro de Estudios China-M茅xico (Cechimex), el coloso de oriente tiene 138 proyectos de infraestructura en Am茅rica Latina, con una inversi贸n aproximada de 94 mil millones de d贸lares, que han generado 600 mil empleos directos (https://bit.ly/3kT1L2g).

La creciente presencia China en un 谩rea tradicionalmente de influencia estadounidense se topa con la creciente inquietud de Washington. El imperio ha buscado contener y administrar el impacto de la potencia oriental y circunscribirlo a la esfera econ贸mica. A su vez, Pek铆n ha actuado con cautela y ha dejado claro que su intenci贸n es ampliar sus fronteras econ贸micas.

Se trata de negocios, inversiones y pr茅stamos no condicionados a la aceptaci贸n de dogmas de desarrollo, consideraciones ideol贸gicas o criterios estrictamente pol铆ticos. Ellos hablan siempre de cooperaci贸n y apoyo mutuo.

En entrevista con La Jornada, el ex presidente de Bolivia Evo Morales explicaba as铆 esta relaci贸n: China apoya el desarrollo sin chantajearnos, sin condicionarnos. EEUU apoya, pero a cambio de la privatizaci贸n a favor de empresas yanquis de los recursos naturales y de servicios b谩sicos, adem谩s de condicionar la lucha contra el narcotr谩fico. China s铆 te da cr茅dito, no te pone ninguna condici贸n. Esa es la profunda diferencia. Igual Rusia y otros pa铆ses. En mi experiencia, estamos peleados con un imperio, pero no con otras potencias. Nos equilibramos bien (https://bit.ly/3DHg3ub).

En un breve mensaje videograbado difundido en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe帽os (Celac) en septiembre pasado, el presidente chino, Xi Jinping, ofreci贸 ayuda a los pa铆ses de Am茅rica Latina y el Caribe para contribuir con su pronta recuperaci贸n tras la pandemia y para avanzar en el desarrollo socioecon贸mico. Las relaciones 鈥搒e帽al贸鈥 han entrado en una nueva era caracterizada por la igualdad, el beneficio mutuo, la innovaci贸n, la apertura y el bienestar para los pueblos. Su pa铆s 鈥揹ijo鈥 est谩 dispuesto a trabajar coordinadamente para crear oportunidades en la regi贸n y construir un futuro compartido. Seg煤n Enrique Dussel Peters, uno de los m谩s profundos conocedores de la relaci贸n entre China y Am茅rica Latina, el videomensaje no es detalle menor.

La contundencia de la presencia china en la regi贸n significa, lisa y llanamente, que no hay proceso de integraci贸n regional latinoamericana viable al margen de ella. El drag贸n del oriente lleg贸 a la regi贸n para quedarse.

