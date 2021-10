–

Era finales de junio de 2021 cuando el covid entr贸 por la puerta del hogar de Helena del Pozo contagiando a toda la familia. Madre lactante con una beb茅 de cuatro meses, comenz贸 con s铆ntomas que fueron creciendo hasta que apareci贸 la fiebre alta y un d铆a noto que ten铆a dificultad para respirar. Es entonces cuando se dirigi贸 al madrile帽o Hospital Puerta de Hierro y empez贸 su primera lucha. 鈥淢e quer铆an trasladar al Isabel Zendal 鈥攕ito en Valdebebas鈥 pero me negu茅. Tengo una bebita, no puedo separarme de ella. Firm茅 el alta voluntaria y me fui a casa. Cuando entr茅 por la puerta empezaron las taquicardias鈥, cuenta Del Pozo quien, tras consultar con un familiar sanitario, decidi贸 volver al Puerta de Hierro. 鈥淰olv铆 con el sacaleches, preparada para ingresar. En urgencias comuniqu茅 que mi hija ten铆a una PCR positiva y que quer铆a continuar con la lactancia. Que necesitaba ingresar con ella鈥. Pero cuenta Helena que la ginec贸loga junto con la m茅dica de medicina interna, acompa帽adas de varias enfermeras, hicieron de muro de contenci贸n. 鈥淢e insist铆an en que una planta covid no es lugar para un beb茅. Que nunca se hab铆a hecho. Pero un beb茅 tiene que estar donde va su madre鈥, se queja. Es entonces cuando comenzaba su segunda lucha.

As铆, ingres贸 en planta pero no de brazos cruzados. Durante 24 horas movi贸 todos los hilos posibles para conseguir proseguir con la lactancia. Primero contacto con la Iniciativa para la Humanizaci贸n de la Asistencia al Nacimiento y la lactancia (IHAN), un certificado impulsado por la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) y Unicef para proteger la lactancia materna y con el que, parad贸jicamente, cuenta el Hospital Puerta de Hierro. Tambi茅n habl贸 con otras asociaciones como PETRA, Maternidades Feministas, la Liga de la Leche o Amamanta. Al d铆a siguiente el buz贸n del tel茅fono de recepci贸n del hospital rebosaba con mensajes a favor de la causa de Helena. Finalmente, y gracias a la presi贸n que tambi茅n realiz贸 su m茅dico internista, el doctor Tung, lo consigui贸.

Como Helena, muchas otras madres se han enfrentado a dificultades para practicar la lactancia durante la crisis del covid-19. As铆, la Asociaci贸n Espa帽ola de Pediatr铆a (AEP) avisa en un reciente comunicado que esta pr谩ctica se ha visto mermada en los 煤ltimos tiempos por la pandemia. 鈥淒esde el 谩rea de Lactancia Materna del Comit茅 de Nutrici贸n y Lactancia Materna (CNYLM) de la AEP se帽alan que las tasas actuales de lactancia materna en Espa帽a distan mucho de los objetivos ideales鈥, advierten. 鈥淎lgo preocupante si se tienen en cuenta todas las bondades de la ingesta de leche materna, que protege al beb茅 contra enfermedades comunes tanto a corto como a largo plazo, reduce el riesgo de la madre de padecer c谩ncer y otras dolencias e implica un ahorro enorme para las familias, adem谩s del beneficio ambiental que supone para el planeta鈥, advierten.

鈥淟os hospitales est谩n dando de alta a las madres y sus reci茅n nacidos temprano, lo que limita la cantidad de tiempo que las familias reciben atenci贸n especializada en lactancia, educaci贸n y asistencia t茅cnica鈥

La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses del beb茅 y complementada hasta los dos a帽os de vida. Seg煤n los 煤ltimos datos del INE, de 2017, en Espa帽a la practicaban el 74% de las madres entre las cero y las seis semanas de vida del beb茅 y se reduce al 39% a los seis meses. Desde AEP explican a El Salto que, aunque no se pueden dar cifras concretas del impacto de la pandemia en la lactancia porque a煤n no hay estad铆sticas nacionales, alertan de que esta ha producido cambios en la atenci贸n perinatal y neonatal para minimizar los riesgos de transmisi贸n al reci茅n nacido y al personal sanitario, desvi谩ndose en ocasiones hacia pr谩cticas 鈥渞estrictivas鈥.

鈥淟as recomendaciones al inicio de la pandemia sobre el cuidado y la alimentaci贸n del lactante cuando la madre tiene covid-19 van desde la separaci贸n de la madre con el lactante y evitar la alimentaci贸n con leche materna hasta retrasar el inicio del contacto temprano de piel a piel y la lactancia materna directa鈥, explica Susana Ares, coordinadora del 谩rea de lactancia materna del Comit茅 de Nutrici贸n y Lactancia Materna de la AEP.

Ares destaca que muchas pr谩cticas sanitarias durante la pandemia no han sido positivas para la lactancia. 鈥淎 pesar de las recomendaciones de la OMS para promover la lactancia materna temprana y directa y el contacto piel a piel, estas y otras recomendaciones no se est谩n siguiendo en el entorno cl铆nico鈥, explica 鈥淧or ejemplo contin煤a鈥 algunas madres se han visto obligadas a pasar por el trabajo de parto y el posparto solas, mientras que algunos hospitales tienen visitas de los padres limitadas o nulas a los beb茅s. Adem谩s, los hospitales est谩n dando de alta a las madres y sus reci茅n nacidos temprano, lo que limita la cantidad de tiempo que las familias reciben atenci贸n especializada en lactancia, educaci贸n y asistencia t茅cnica鈥.

Del otro lado, Ares insiste en remarcar lo que para la AEP son puntos claves: es poco probable que el SARS-CoV-2 se transmita a trav茅s de la leche materna y las madres pueden amamantar de forma segura con las medidas adecuadas de control de infecciones.

鈥淒urante la pandemia, achacando todo a los protocolos del covid, se han vulnerado sistem谩ticamente los derechos de las madres y de las criaturas鈥

Vulneraci贸n de derechos

鈥淒urante la pandemia, achacando todo a los protocolos del covid, se han vulnerado sistem谩ticamente los derechos de las madres y de las criaturas鈥. Esther Coronado, presidenta de la asociaci贸n Amamanta, es clara al resumir la situaci贸n. Por ello, desde la entidad que preside se pusieron a trabajar a favor de la lactancia desde el minuto uno. Su asociaci贸n ejerc铆a como grupo de apoyo en tres hospitales de Valencia (La Fe, Cl铆nic y Manises) impartiendo talleres de lactancia y con voluntariado. 鈥淟lega el estado de alarma y no podemos tener ese contacto con las madres, pero necesitaban nuestro apoyo. Comenzamos talleres virtuales, todos los d铆as de lunes a viernes uno por la ma帽ana y otro por la tarde. Es infinitamente m谩s f谩cil poder observar una toma desde pocos cent铆metros, poder ayudar a una madre en una postura, poder coger al beb茅. No sab铆amos pero no quer铆amos dejarlas solas y lo hicimos鈥.

La iniciativa que les ense帽贸 a comunicarse 鈥渄e otra forma鈥 les permiti贸 crecer. Y de una manera torrencial sus talleres llegaron hasta madres de toda Espa帽a e incluso de Latinoam茅rica. 鈥淓n los hospitales ponen un cartel con un c贸digo QR que les redirige a nuestros talleres鈥, explica Coronado.

Desde Amamanta ten铆an claro que la pandemia no pod铆a acabar con su necesario asesoramiento porque 鈥渓as madres somos uno de los colectivos que m谩s se ha abandonado durante la pandemia鈥. 鈥淟as mam谩s llegaban a los talleres m谩s verdes, no hab铆an podido tener clases de preparaci贸n al parto. Adem谩s durante este tiempo ha sido muy dif铆cil juntarse con mujeres con experiencia en lactancia en su entorno鈥, cuenta la presidenta de Amamanta

鈥淪e han dado casos de madres que ten铆an que ingresar por una operaci贸n y no se les ha dejado ingresar con la criatura y hemos tenido que intervenir para explicarles la necesidad de que el beb茅 continuara pegado para proseguir con la lactancia. En muchos casos se ha imposibilitado鈥

Coronado cuenta que durante estos 煤ltimos meses las llamadas con consultas al servicio jur铆dico de su asociaci贸n denunciando vulneraciones de derechos no han parado. 鈥淪e han dado casos de madres que ten铆an que ingresar por una operaci贸n y no se les ha dejado ingresar con la criatura y hemos tenido que intervenir para explicarles la necesidad de que el beb茅 continuara pegado para proseguir con la lactancia. En muchos casos se ha imposibilitado鈥, alerta.

Salud mental y lactancia

Las medidas restrictivas tambi茅n han hecho mella en el estado an铆mico de las madres. Seg煤n un estudio de la Universidad de Alberta en Canad谩 el n煤mero de mujeres que reportaron depresi贸n materna durante la pandemia pas贸 de un 15 a un 41%. Liset 脕lvarez es psic贸loga perinatal y forma parte de Mammasur, un grupo de apoyo a la maternidad, lactancia y crianza. Durante estos 煤ltimos meses confirma que ha constatado un aumento de la depresi贸n posparto y de cuadros de ansiedad, que dificultan la lactancia materna.

鈥淓n las mam谩s primerizas la lactancia tiene que instaurarse, circula una especie de fantas铆a de que la leche surge a chorros de repente, y eso no es as铆. El proceso de pasar del calostro hasta la subida de la leche requiere su tiempo y si est谩n muy angustiadas cuesta mucho鈥, explica 脕lvarez, quien alerta que esto se ha traducido en muchos casos en el abandono de la lactancia.

鈥淟os primeros protocolos de separaci贸n precoz de los beb茅s han sido horrorosos. Las 24 horas de instauraci贸n de la lactancia son fundamentales. Y, todo esto, ha contribuido a que disminuya la lactancia o a que se abandonen antes鈥

鈥淓stas madres han llegado al parto recorriendo unos kil贸metros de angustia. En muchos casos han asistido solas a las ecograf铆as, a las consultas, en la parte m谩s dura algunas parieron solas鈥, cuenta esta psic贸loga perinatal. 鈥淟os primeros protocolos de separaci贸n precoz de los beb茅s han sido horrorosos. Las 24 horas de instauraci贸n de la lactancia son fundamentales. En muchos casos estas primeras 24 horas no se pudieron dar鈥. Y, todo esto, 鈥渉a contribuido a que disminuya o a que abandonen antes. Ha dificultado que se instale y mucho m谩s que se mantenga. Ha habido grandes tasas de cese de la lactancia鈥, explica.

Helena del Pozo, por su parte, es consciente de que no todas han tenido la misma suerte. 鈥淒ec铆an que en 18 meses nunca hab铆a ingresado una beb茅 en la unidad covid鈥, alerta mientras es consciente de que probablemente le precedieron muchas madres que vieron su derecho a la lactancia bloqueado. 鈥淎yer tuve revisi贸n y la matrona me dijo que de las 煤ltimas 20 madres que hab铆a visto era la 煤nica que continuaba con el pecho鈥, cuenta. 鈥淢i caso cre贸 un precedente y espero que est茅 sirviendo de algo鈥, concluye.

