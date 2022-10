–

Por George Woodcock

La penetraci贸n de los sistemas de pensamiento anarquista en la edad que sigui贸 a la Revoluci贸n francesa y que estableci贸 tanto el sistema capitalista de producci贸n como el estado centralizado moderno, se demuestra, firmemente, en los distintos e independientes puntos de partida de autores de muchos pa铆ses que le condujeron a similares puntos de destino libertarios. Godwin, como ya hemos visto, lleg贸 a rechazar el gobierno a partir de la tradici贸n de los disidentes ingleses modificada por la Ilustraci贸n francesa. Josiah Warren en los Estados Unidos y Pierre-Joseph Proudhon en Francia alcanzaron, independientemente, el anarquismo durante la d茅cada de 1840, sobre todo, criticando las doctrinas socialistas ut贸picas, especialmente las de Charles Fourier y Robert Owen. Durante la misma d茅cada en Alemania, Max Stirner en su 煤nica obra importante, El 煤nico y su propiedad (Der Einzige und sein Eigentum), part铆a del hegelianismo hacia un cambio completo de una doctrina que negaba todos los absolutos y todas las instituciones y se basaba a s铆 misma, solamente, en la 鈥減ropiedad鈥 del individuo humano. Es cierto que Stirner hab铆a estudiado las primeras obras de Proudhon, pero 鈥揷omo Proudhon mismo hizo al rechazar a Godwin鈥 no advirti贸 la similitud entre sus propias conclusiones y las que se conten铆an en los escritos del anarquista franc茅s. Sus argumentos, y el individualismo extremo a que le condujeron, pueden, por lo tanto, considerarse razonablemente como consecuencia independiente de una tendencia general de aquel tiempo.

A primera vista, la doctrina de Stirner parece muy diferente de la de otros pensadores anarquistas. Estos tienden, como Godwin, a concebir alg煤n tipo de criterio moral absoluto al que el hombre debe subordinar sus deseos en nombre de la justicia y la raz贸n. O, como Kropotkin, a postular alguna fuerza innata que una vez que la autoridad haya sido derrocada induzca a los hombres a cooperar naturalmente en una sociedad gobernada por invisibles leyes de ayuda mutua. Stirner, por otra parte, se aproxima al nihilismo y al existencialismo en su negaci贸n de todas las leyes naturales y de una humanidad com煤n. Establece como su ideal el ego铆sta, que se realiza a s铆 mismo en conflicto con la colectividad y con otros individuos, que no rehuye utilizar cualquier medio en 鈥渓a guerra de cada uno contra todos鈥, que juzga cada cosa fr铆amente desde el punto de vista de su propio bienestar y que habiendo proclamado su 鈥減ropiedad鈥, puede entonces, entrar 鈥揷on individuos que piensen de modo semejante鈥 a formar una 鈥渦ni贸n de ego铆stas鈥, sin reglas ni 贸rdenes para resolver aquellos asuntos de conveniencia com煤n.

No hay necesidad de se帽alar el parecido entre el ego铆sta de Stirner y el superhombre de Nietzsche. El mismo Nietzsche consideraba a Stirner como una de las mentes m谩s creadoras e injustamente olvidadas del siglo XIX. Sin embargo, hay elementos en el pensamiento de Stirner que le llevan claramente a la tradici贸n anarquista y que le dan una influencia considerable en c铆rculos libertarios durante el siglo XX. Tanto como cualquiera de los pensadores anarquistas m谩s t铆picos, Stirner critica la sociedad existente por su car谩cter autoritario y antiindividual, postula una condici贸n deseable a la que puede llegarse s贸lo con la ca铆da de las instituciones gubernamentales. Aboga por la igualdad entre ego铆stas, aunque la vea en t茅rminos de la tensi贸n creada por un equilibrio del poder. Y sugiere 鈥揳unque vagamente鈥 medios insurreccionarios por los cuales pueda realizarse el cambio en la sociedad. Al mismo tiempo, han existido pocos anarquistas tan extremados como Stirner en la adoraci贸n de la fuerza, o tan jubilosos en su concepci贸n de la vida como un perpetuo y amoral conflicto de voluntades.

Sin embargo, advertimos un curioso aspecto interior del car谩cter de los extremistas te贸ricos cuando observamos a este fan谩tico del individualismo que lleg贸 a alarmar incluso a algunos de los anarquistas, como por ejemplo a Kropotkin por la ferocidad de sus ense帽anzas. El gran ego铆sta, el poeta del conflicto perenne que alab贸 el delito y exalt贸 el asesinato, era en la vida real, cuando public贸 El 煤nico y su propiedad, en 1843, un profesor apacible y sufrido en la academia berlinesa de Madame Gropius para se帽oritas j贸venes. Se llamaba Johann Kaspar Schmidt. El seud贸nimo con que sustituy贸 su vulgar apellido hace referencia a su extraordinario desarrollo frontal. Stirn en alem谩n significa frente, y Max Stirner puede traducirse razonablemente como Max el 鈥渇rontudo鈥.

De la misma forma que Schmidt tom贸 un nuevo nombre para publicar su libro, parece ser que cre贸 una nueva personalidad para escribirlo, por lo menos que apel贸 a alg煤n otro yo violento, no familiar, sumergido en su existencia diaria. Porque en la infeliz, desafortunada y desordenada carrera del t铆mido Schmidt no hay nada del emancipado ego铆sta que crea la apasionada quimera de Max Stirner. El contraste entre el hombre y su obra parece proporcionarnos el ejemplo cl谩sico del poder de la literatura como quimera compensatoria.

Los hechos conocidos de la vida de Schmidt, reunidos dificultosamente por el poeta individualista John Henry Mackay en la d茅cada de 1890, son escasos y pat茅ticos. Schmidt era b谩varo, nacido en 1806 en Bayreuth, entonces una ciudad oscura y carente de la fama que Wagner y Richter le traer铆an m谩s tarde. Salido de un hogar pobre, su padre muri贸 siendo 茅l joven y el segundo matrimonio de su madre le condujo a un per铆odo de vagabundeo por Alemania septentrional, interrumpido por enfermedades intermitentes. M谩s tarde, cuando la familia regres贸 a Bayreuth, Johann Kaspar sigui贸 sus estudios en el instituto local, embarc谩ndose luego en una larga, interrumpida y poco brillante carrera universitaria.

Casa en Bayreuth (Baviera, Alemania) donde naci贸 Johann Kaspar Schmidt, 鈥淢ax Stirner鈥

Desde 1826 a 1828, estudi贸 filosof铆a en la Universidad de Berl铆n, donde asisti贸 a las clases de Hegel, el primer h茅roe intelectual contra quien reaccionar铆a, decisivamente, m谩s tarde. Sigui贸 luego un semestre en Erlangen y su matriculaci贸n en K贸nigsberg, donde no asisti贸 a una sola clase. Posteriormente fue llamado a Kulm para cuidar a su madre v铆ctima de la demencia. S贸lo tres a帽os m谩s tarde, en 1832, pudo regresar a la Universidad de Berl铆n, donde por fin consigui贸 pasar, con apuros, el examen que le proporcionar铆a un certificado para dar clase en institutos prusianos.

Durante a帽o y medio Schmidt trabaj贸 como profesor a prueba, sin salario, en la Berlin K贸nigliche Realschule, y al final de dicho per铆odo, el gobierno prusiano no quiso nombrarle para una plaza asalariada. Schmidt no protest贸; ciertamente este per铆odo de su vida estuvo caracterizado por una apat铆a resignada que parec铆a impedir cualquier esfuerzo serio para tratar de superar sus desgracias. Y 茅stas continuaron. A pesar de carecer de empleo, Schmidt se cas贸 con la hija de su casera en 1837; ella muri贸 meses despu茅s al dar a luz. Schmidt reasumi贸 entonces la tarea de cuidar a su madre loca y tuvo que esperar casi dos a帽os antes de que finalmente hallara empleo como profesor en la escuela de Madame Gropius, donde permaneci贸 durante cinco a帽os dando clases satisfactoriamente.

Fueron 茅stos los a帽os menos desgraciados de la vida de Stirner, la 茅poca en que se relacion贸 con algunas de las inteligencias m谩s vitales de Alemania. Bajo su est铆mulo, emergi贸 del estancamiento de su vida para escribir El 煤nico y su propiedad, un libro que, pese a sus fallos, jam谩s se puede criticar por falto de fuerza y ardor.

El medio ambiente que cataliz贸 estas calidades inesperadas de la hasta entonces, improductiva mente de Johann Kaspar Schmidt, fue la taberna de Hippel en la Friedrichstrasse donde, durante los primeros a帽os de la d茅cada de 1840, los j贸venes hegelianos de Berl铆n se reun铆an para discutir, corregir e incluso refutar las ense帽anzas del maestro. Se denominaban a s铆 mismos Die Freien 鈥搇os Libres鈥 y formaban una especie de sociedad de debates irregular bajo el liderato de los hermanos Bruno y Edgar Bauer. Marx y Engels, y los poetas Herwegh y Hoffman von Fallersleben, fueron visitantes ocasionales. Los debates eran brillantes, extravagantes y ruidosos. Se trataba irrespetuosamente a los dignatarios visitantes y una tarde Arnold Ruge, que se hab铆a constituido a s铆 mismo en una especie de sumo sacerdote entre los hegelianos de izquierda, se enzarz贸 en una enconada disputa con el grupo de Berl铆n, lo que Engels celebr贸 con un boceto a l谩piz, boceto que se ha conservado. Ruge, grueso y fatuo, aparece chillando encolerizado contra los berlineses entre un tumulto de sillas patas arriba y papeles pisoteados. Mientras, ajeno a la refriega, una figura solitaria de ancha frente, con gafas, fumando displicentemente un cigarrillo, contempla la escena con gesto ir贸nico. Se trata de Stirner, captado en el papel silencioso y desvinculado que desempe帽贸 en la compa帽铆a de los Libres, el papel del oyente sonriente y cr铆tico, en buenas relaciones con todos pero amigo de ninguno.

S贸lo en una ocasi贸n cay贸 la armadura de su desapego y fue despu茅s de la llegada, procedente de Medenburgo, de una mujer joven, guapa, brillante y superficialmente emancipada llamada Marie Dahnhardt, que frecuentaba la taberna de Hippel y fue aceptada por los Libres como una buena camarada que pod铆a apurar su vaso de vino y fumar un cigarro como el mejor de ellos. Stirner vio en Marie una esperanza para recuperar la felicidad que hab铆a perdido en la vida y en 1843 se casaron. La ceremonia, que tuvo lugar en el apartamento de Stirner, fue bohemia y ca贸tica, ya que cuando lleg贸 el pastor encontr贸 al novio y los testigos jugando a las cartas en mangas de camisa. La novia lleg贸 tarde, con ropa de diario, y como que nadie se hab铆a acordado de comprar alianzas, la ceremonia tuvo que completarse con los anillos de cobre del portamonedas de Bruno Bauer. El 煤nico y su propiedad se public贸 durante el primer a帽o de su matrimonio.

No fue 茅sta la primera obra de Stirner que se public贸; Karl Marx ya hab铆a hecho imprimir en la Rheinische Zeitung un ensayo de aqu茅l sobre m茅todos educativos. Pero fue el libro lo que condujo a Stirner a la fama, breve y escandalosa. En sus p谩ginas no abogaba simplemente por un ego铆smo y una amoralidad repugnante a la mayor铆a de las mentalidades del siglo XIX, sino que atacaba tambi茅n el espectro total del pensamiento contempor谩neo. No s贸lo Hegel, sino tambi茅n Feuerbach, Marx y Proudhon 鈥搚a un anarquista confesado鈥 fueron rechazados. Los habituales de la taberna de Hippel y especialmente Bruno Bauer, fueron condenados con el resto. Stirner se aplic贸 a demoler no solamente todas las creencias religiosas, sino tambi茅n cualquier doctrina pol铆tica, social o filos贸fica que le pareciera capaz de iniciar de nuevo todo el proceso religioso al postular cualquier cosa ajena al individuo, ya fuese un principio absoluto o un partido o incluso una abstracci贸n colectiva como el hombre. El extremismo de sus argumentos provoc贸 que celebridades como Feuerbach y Moses Hess le replicaran en letra impresa.

Segunda edici贸n de El 煤nico y su propiedad (1845)

Pero el 茅xito de Stirner fue tan insustancial como la mayor铆a de los que proceden de la notoriedad. Su libro desapareci贸 r谩pidamente de la atenci贸n p煤blica y s贸lo cincuenta a帽os m谩s tarde, despu茅s de que la moda por Nietzsche hubiera preparado a los lectores para el culto de la propia voluntad ilimitada, tuvo lugar una resurrecci贸n popular de El ego y su propiedad. Durante la d茅cada de 1890 y la era eduardiana, fue muy le铆do, tanto dentro, como fuera de los c铆rculos anarquistas. Algo hab铆a en el indisciplinado vigor del libro, que llamaba la atenci贸n especialmente a los rebeldes autodidactas de aquel tiempo, los adictos de los Institutos Mec谩nicos. Todav铆a en la d茅cada de 1940, pude encontrar un grupo de obreros anarquistas en Glasgow para los que el libro constitu铆a a煤n un evangelio.

Esta moda, no obstante, tuvo lugar mucho despu茅s de la muerte de Stirner, y su ef铆mero 茅xito fue seguido por renovada mala suerte. Abandon贸 la escuela de Madame Gropius. Aunque no se conoce la causa de su marcha, se debi贸 probablemente al descubrimiento de que el dulce Herr Schmidt ten铆a por alter ego al terrible Herr Stirner que recomendaba la rebeli贸n y glorificaba la violencia. Para ganarse la vida inici贸 una serie de traducciones de economistas franceses e ingleses y public贸 varios vol煤menes de J. B. Say y Adam Smith. Era 茅sta una tarea ardua y poco remuneradora y, en un desesperado intento por conseguir r谩pidamente alg煤n dinero, invirti贸 lo que quedaba de la dote de su esposa en una lecher铆a, que a su vez fracas贸 por su falta de experiencia comercial. Hacia 1847, Marie Dahnhardt estaba tan harta de la inexperiencia y de los golpes que la vida daba a Stirner que le abandon贸, march谩ndose, primero a Inglaterra y m谩s tarde a Australia. Mucho tiempo despu茅s, en Londres, durante la d茅cada de 1890, John Henry Mackay la visit贸 encontrando que el recuerdo de aquellos d铆as, medio siglo atr谩s, a煤n permanec铆a. Ella no quiso hablar de Stirner sino para decir que era 鈥渕uy p铆caro鈥 y de una egolatr铆a imposible.

Solo, Stirner se hundi贸 progresivamente en la pobreza y la oscuridad. Vivi贸 en una serie de antros, gan谩ndose la vida miserablemente, organizando arreglos entre peque帽os comerciantes, y publicando una Historia de la reacci贸n cuya pedestre estupidez lleva la marca de Johann Kaspar Schmidt y no la de Max Stirner. Dos veces ingres贸 en prisi贸n por deudas, y los 煤ltimos a帽os de su vida, hasta que falleci贸 en 1856, los pas贸 principalmente tratando de eludir a sus numerosos acreedores.

Era 茅sta la carrera de un hombre cuya tendencia al fracaso proced铆a claramente de algo m谩s personal que simple mala suerte. De alg煤n fallo de la voluntad que da a su 煤nico libro importante, visto contra el trasfondo gris de su vida, el aspecto de un violento esfuerzo para liberarse de una apat铆a natural y sofocante. La apat铆a se cerni贸 de nuevo sobre Johann Kaspar Schmidt, el hombre, y finalmente lo engull贸 Max Stirner, el escritor, sobrevivi贸 por la completa desesperaci贸n que da a su protesta su vigor peculiar.

Lo que llama la atenci贸n en El 煤nico y su propiedad es su antiintelectualismo apasionado. En contraste con el acento que puso Godwin en la raz贸n, Stirner habla de la voluntad y los instintos. Trata de surcar todas las estructuras del mito y la filosof铆a, todas las construcciones artificiales del pensamiento humano, hasta el ego elemental. Niega la realidad de conceptos abstractos y generalizados, como el de hombre y humanidad. El ser humano es la 煤nica cosa de lo que tenemos un cierto conocimiento, y cada individuo es 煤nico. Es esta individualidad lo que cada hombre debe cultivar. El ego es la 煤nica ley, y no hay obligaciones para ning煤n c贸digo, credo o concepto fuera de 茅l. No existen los derechos; hay s贸lo el poder del ego dispuesto para el combate. Incluso, conceptos godwinianos como el deber y las leyes morales inmutables, Stirner los niega completamente. Sus propias necesidades y deseos le proporcionan la 煤nica regla de conducta para el individuo autorrealizado.

Incluso la libertad, el gran objetivo de la mayor铆a de los anarquistas, es en opini贸n de Stirner, superada por la individualidad o 鈥減ropiedad鈥. Stirner ve la libertad como una condici贸n de estar exento de ciertas cosas, pero se帽ala que la misma naturaleza de la vida hace de la libertad absoluta un imposible.

Uno consigue liberarse de muchas cosas, pero no de todas. Interiormente se puede ser libre a pesar de la condici贸n de esclavitud, aunque, tambi茅n, se es libre s贸lo de algunas cosas, no de todas. Pero uno no puede ser libre, como esclavo, del l谩tigo o del car谩cter dominante del amo. 鈥溌a libertad vive tan s贸lo en el reino de los sue帽os!鈥. La propiedad, por el contrario, es mi ser y mi existencia totales, es yo mismo. Soy libre de aquello de lo que estoy exento, due帽o de aquello que tengo en mi poder o que yo controlo. Me pertenezco en todo momento y en cualquier circunstancia, si s茅 c贸mo poseerme a m铆 mismo y no sacrificarme en vano por los dem谩s. Ser libre es algo que no puedo querer realmente, porque yo no puedo serlo, no puedo crearlo. S贸lo puedo desearlo y aspirar a ello ya que no es m谩s que un ideal, una quimera. Los grilletes de la realidad son causa continua de las mayores llagas en mi carne. Pero yo me sigo perteneciendo.

Dibujo de Friedrich Engels de una reuni贸n en Berl铆n de los Freier (los Libres), que contiene la 煤nica imagen conocida de Johann Kaspar Schmidt, 鈥淢ax Stirner鈥, realizada durante su vida.

No obstante, en su lucha por la 鈥減ropiedad鈥, Stirner se halla a s铆 mismo enfrentado con el mismo enemigo que el anarquista en su lucha por la libertad: el estado.

El estado y yo somos enemigos. Yo, el ego铆sta, no me preocupo del bienestar de esta 鈥渟ociedad humana鈥. No sacrifico nada a ella. S贸lo la utilizo: pero para poder utilizarla completamente necesito transformarla en mi propiedad y mi criatura: esto es, debo aniquilarla y constituir en su lugar la Uni贸n de los Ego铆stas.

El estado, ya sea desp贸tico o democr谩tico, es la negaci贸n de la voluntad individual. Est谩 basado en la adoraci贸n del hombre colectivo. Adem谩s, sus propios sistemas de legislaci贸n y promulgaci贸n de leyes conducen a una estabilizaci贸n, a una congelaci贸n de la acci贸n y la opini贸n, que no puede tolerar el hombre que desea pertenecer a s铆 mismo. Por lo tanto, la lucha entre el ego铆sta y el estado es inevitable.

Para el estado es indispensable que nadie tenga una voluntad propia. Si alguien la tuviera, el estado se encargar谩 de excluirle, encerrarle o desterrarle. Si la tuvieran todos, conseguir铆an destruir el estado. No puede concebirse el estado sin dominio y sin esclavitud; ya que el estado quiere ser se帽or de todo lo que abarca. A esta voluntad se la llama la 鈥渧oluntad del estado鈥… Mi propia voluntad es el destructor del estado; por lo tanto, el estado la estigmatiza como 鈥渁uto voluntad鈥. La propia voluntad y el estado son poderes en lucha a muerte, entre los cuales no es posible 鈥減az eterna鈥

En el vac铆o dejado por el estado aniquilado surge el mundo de los ego铆stas. Un mundo que Stirner caracteriza de modo alarmante por el uso liberal de palabras como fuerza, poder y potencia, palabras que la mayor铆a de los anarquistas usan tan s贸lo en un sentido peyorativo. Como ya he observado, Stirner opone estas palabras al derecho.

No pido ning煤n derecho; por lo tanto no tengo que reconocer ninguno. Lo que puedo obtener por la fuerza as铆 lo obtengo. Si no puedo obtenerlo por la fuerza es que no tengo derecho a ello, ni debe importarme demasiado. Ni me consuelo hablando de mi derecho imprescriptible […] Con t铆tulos o sin ellos, eso no me concierne; yo s贸lo soy poderoso, me he dado poder a m铆 mismo, y no necesito que nadie me de poderes ni derechos.

La accesi贸n de cada hombre a su poder, que implica su individualidad, no sugiere, sin embargo, para Stirner un reino de rapacidad universal y matanza perpetua. Ni significa, tampoco, esgrimir el poder contra los dem谩s. Cada hombre defiende por la fuerza su propia individualidad, pero una vez alcanzada la autorrealizaci贸n del verdadero ego铆smo no necesita ser agobiado con m谩s posesiones que las que requiere. Reconoce que gobernar a los dem谩s destruir铆a su propia independencia. 鈥淎quel que, para mantener su propiedad debe contar con la ausencia de voluntad en los otros, es una hechura de esos otros, como el due帽o es una hechura del esclavo. Si cesara la sumisi贸n se terminar铆a de una vez con el dominio鈥.

En el mundo de Stirner no existir铆an amos ni esclavos, sino s贸lo ego铆stas y el mismo hecho de la retirada de cada hombre a su individualidad impedir铆a el conflicto antes que agravarlo.

Como individuo, t煤 no tienes nada en com煤n con los dem谩s, por lo tanto, nada divisivo u hostil. No buscas tener raz贸n contra 茅l ante un tercer partido, y contiendes con 茅l no 鈥渆n base al derecho鈥, ni tampoco sobre ning煤n otro terreno com煤n. La oposici贸n se desvanece en completa divisi贸n o simplicidad. Esto puede considerarse como un nuevo punto en com煤n o una nueva paridad. Pero aqu铆 la paridad consiste precisamente en la disparidad.

El ego铆smo no niega la uni贸n entre los individuos. Ciertamente, puede llegar a incitar a la uni贸n genuina y espont谩nea. 鈥淓l individuo es 煤nico, no como miembro de un partido. Se une libremente y se separa despu茅s鈥. Stirner, que rechaza lo pr谩ctico y siempre prefiere el aforismo al argumento, no entr贸 en muchos detalles sobre la forma de la organizaci贸n social que deber铆a producir la Uni贸n de Ego铆stas. Desde luego, algo lo suficiente est谩tico, como para ser definido con una palabra como 鈥渙rganizaci贸n鈥, existe fuera de la perspectiva stirneriana. Y 茅l, claramente, se opone a la sociedad, tanto como al estado, porque la considera como una instituci贸n basada en una concepci贸n colectiva del hombre, en la subordinaci贸n del individuo al conjunto. A la sociedad todo lo que Stirner opone es una uni贸n basada en la libre reuni贸n de ego铆stas, que utilizan su 鈥渞elaci贸n鈥 o 鈥渃omercio鈥 para su propio provecho y los abandonan tan pronto como han dejado de serles 煤tiles.

T煤 llevas a una uni贸n tu entero poder, tu competencia y te haces valer a ti mismo. En una sociedad eres empleado, con tu poder de trabajo. En la primera vives ego铆sticamente, en la segunda humanamente, es decir, religiosamente, como 鈥渕iembro en el cuerpo del Se帽or鈥. A una sociedad debes cuanto tienes y est谩s ligado a ella por deberes, est谩s pose铆do por 鈥渄eberes sociales鈥. En cambio, t煤 utilizas una uni贸n y la rechazas, sin ning煤n deber y sin deberle ninguna fidelidad cuando ya no ves forma de utilizarla. Si una sociedad es m谩s que tu, entonces es m谩s para ti que t煤 mismo. Una uni贸n es s贸lo tu instrumento, o la espada con la que puedes agudizar y aumentar tu fuerza natural. La uni贸n existe para ti y a trav茅s de ti, la sociedad, por el contrario, te reclama para s铆 misma y existe aun sin ti. En resumen, la sociedad es sagrada, la uni贸n tu propiedad; la sociedad te consume a ti, t煤 consumes a la uni贸n.

UN 脡XITO INTERNACIONAL: Traducciones de El 煤nico y su propiedad al ingl茅s, franc茅s e italiano. En Alemania ha sido el libro anarquista m谩s le铆do de la historia, siendo reeditado constantemente.

Si en la vida real pudiera conseguirse el mundo de los ego铆stas stirnerianos, ese libre intercambio de seres 煤nicos, cada uno acastillado en su poder, adquirir铆a una forma similar a la Utop铆a subterr谩nea que Bulwer Lytton describe en The Coming Race, donde cada individuo posee poder en forma de energ铆a mortal llamada vril. Se establece una suerte de equilibrio basado en el respeto mutuo, y la hermandad, parad贸jicamente, surge del peligro de la destrucci贸n mutua. Por lo tanto, los gobiernos ya no son necesarios, y nada tienen que hacer frente a esta uni贸n de lo poderoso.

Pero el mundo en que reinar谩 la Uni贸n de Ego铆stas no puede conseguirse sin lucha. Mientras permanezca el estado, afirma Stirner, el ego铆sta debe luchar contra 茅l con todos los medios a su alcance, y la idea de esta lucha constante, llevada a cabo fuera de todas las concepciones de moralidad, le conduce a una raps贸dica glorificaci贸n del crimen. 鈥淓n el crimen el ego铆sta se ha afirmado a s铆 mismo y se ha burlado de lo sagrado; la ruptura con lo sagrado, o m谩s bien de lo sagrado, puede hacerse general. Una revoluci贸n nunca compensa, pero un crimen poderoso, atrevido, desvergonzado, sin conciencia y orgulloso 驴no retumba en distantes truenos y no veis c贸mo el cielo se hace silencioso y l煤gubre?鈥.

Stirner puede no haber tenido influencia directa sobre los criminales orgullosos y atrevidos cuya presencia oscureci贸 el movimiento anarquista en los pa铆ses latinos durante las d茅cadas de 1880 y 1890, pero con frecuencia, se anticipa a ellos notablemente. Anticip贸 tambi茅n la idea anarquista posterior del alzamiento espont谩neo del pueblo, como una conjunci贸n de individuos rebeldes, mejor que una insurrecci贸n de masas.

Al mismo tiempo, Stirner ataca a los socialistas y a los comunistas por su creencia de que la cuesti贸n de la propiedad puede resolverse de modo amistoso. Ser谩 necesaria la fuerza. Cada hombre, declara Stirner, debe poseer y obtener aquello que necesita, y esto significa 鈥渓a guerra de cada uno contra todos鈥, ya que 鈥渆l pobre se hace libre y poderoso s贸lo cuando se levanta鈥. Aqu铆 Stirner hace una distinci贸n fundamental desde su punto de vista entre la revoluci贸n y la rebeli贸n. Como Albert Camus en nuestra propia generaci贸n, niega la revoluci贸n y exalta la rebeli贸n y sus razones van estrechamente unidas a su concepci贸n de la unicidad individual.

No debe considerarse a la revoluci贸n y a la rebeli贸n como sin贸nimos. La primera consiste en un trastrueque de las condiciones, de la condici贸n establecida, o status, el estado o la sociedad, y es por lo tanto un acto pol铆tico o social. La segunda tiene, ciertamente, como inevitable consecuencia una transformaci贸n de las circunstancias, sin embargo, no arranca de ah铆, sino del descontento de los hombres consigo mismos. No es un alzamiento armado, sino un alzamiento de individuos, un levantamiento sin mirar las consecuencias que de 茅l puedan derivarse. La revoluci贸n apunta a nuevos arreglos; la rebeli贸n nos libera de estar sujetos a arreglos, nos lleva a arreglarnos a nosotros mismos y no pone ninguna esperanza deslumbrante en las 鈥渋nstituciones鈥. No es una lucha contra lo establecido, ya que, si 茅sta prospera, lo establecido muere por s铆 mismo…

Como mi objetivo no es derrocar ning煤n orden establecido, sino mi elevaci贸n sobre 茅l, mi prop贸sito y mis acciones no son pol铆ticos ni sociales, sino ego铆stas. La revoluci贸n le fuerza a uno a hacer arreglos; la rebeli贸n pide que uno se alce o se ensalce a s铆 mismo.

Desde Godwin, que pon铆a su fe en leyes morales inmutables y ve铆a la discusi贸n racional como los medios mejores para cambiar la condici贸n del hombre, hasta Stirner que exalt贸 al individuo amoral y abog贸 por la rebeli贸n ego铆sta y autoafirmadora, el camino puede parecer largo. Sin embargo, termina para ambos en una sociedad de individuos orgullosos, cada uno seguro de su integridad y cooperando con otros individuos s贸lo en la medida que le convenga. Trabajando aislado, y separado de la corriente hist贸rica principal del anarquismo, uno de ellos desarroll贸 la conclusi贸n l贸gica y el otro la apasionada del pensamiento anarquista. Es significativo que estos dos pensadores tan diferentes hayan llegado, por caminos distintos, al mismo punto de destino.

Es cierto que El 煤nico y su propiedad es un libro altamente personal, un producto del descontento de Stirner, gritando desaforadamente contra todo lo que en la vida subyugara o destruyese su voluntad. Sin embargo, cuando uno ha meditado sobre 茅l y ha soportado la terrible verborrea con que la sustancia de un brillante ensayo fue desmesurada hasta convertirla en el m谩s tedioso de todos los cl谩sicos libertarios, queda expreso un punto de vista que pertenece claramente a un extremo del variado espectro de la teor铆a anarquista.

De la teor铆a anarquista, pero no del movimiento anarquista. Como Godwin, Stirner no iba a ser descubierto por escritores libertarios hasta despu茅s de que el anarquismo asumiera una forma definitiva como credo de su tiempo. Incluso entonces su influencia afect贸 s贸lo a unos pocos y peque帽os grupos marginales de individualistas. A Stirner se le debe un lugar en la historia del anarquismo como el rapsoda solitario de la individualidad de cada ser humano.

