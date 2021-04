–

La Comunidad de Madrid apuesta por el cierre de aulas en la educaci贸n p煤blica y la subida de ratios. Mientras, la comunidad educativa lamenta el silencio en torno a la situaci贸n que enfrenta el sector.

Marzo de 2021, se acerca la Semana Santa y tras ella llegar谩n los procesos de matriculaci贸n en los centros educativos. Cuando en los colegios p煤blicos acceden al sistema Ra铆ces, algunos se llevan una desagradable sorpresa, sus plazas en las aulas de tres a帽os se han reducido a la mitad: donde antes se ofertaban 50 vacantes, ahora solo hay lugar para 25 ni帽as y ni帽os. El proceso de reducci贸n de plazas p煤blicas que viene d谩ndose desde hace a帽os en la Comunidad de Madrid les ha alcanzado, quiz谩s no por primera vez: muchos pasar谩n a tener una sola l铆nea.

Para el curso 2021-2022 al habitual goteo de cierres se suma la desaparici贸n de las aulas covid o desdoblamientos, pues el ejecutivo auton贸mico estima que la bajada de ratio ya no es necesaria. Ya en diciembre, cuando prescindi贸 de los 1.117 profesores y profesoras contratados como refuerzo por la pandemia marc贸 el camino, a pesar de que sigue mostrando los peores datos sanitarios del estado.

Como hace a帽o tras a帽o, La Federaci贸n de Ense帽anza de Comisiones Obreras en Madrid se ha ocupado de mapear el cierre de aulas. A煤n no han completado el mapeo, pero las cifras con las que ya cuentan son preocupantes. Con un 43% de los datos recogidos en un total de 1055 centros, son 114 las aulas suprimidas, a las que se suma la desaparici贸n de 4.987 aulas covid. 鈥淗ay datos bastante escandaloso, suprimen unidades porque suben las ratios, pero tambi茅n hay recortes a帽adidos de oferta de plazas p煤blicas en infantil, en la ESO y luego en Bachillerato. Los recortes est谩n repartidos de manera homog茅nea por todo Madrid, luego ah铆 hay un plan articulado鈥, reflexiona su portavoz, Isabel Galv铆n.

Los cierres, apunta la sindicalista, se producen en centros situados en zonas donde hay una alta demanda de escolarizaci贸n, es algo que vienen denunciando a帽o tras a帽o, pero en septiembre del 2020 qued贸 solapado por la apertura extraordinaria de aulas como respuesta a la pandemia. Y es que seguir el ritmo de la contracci贸n de la educaci贸n p煤blica en Madrid no es f谩cil, la opacidad se debe a que no hay una base de datos o registro que permita acceder a toda la informaci贸n sobre las plazas ofertadas de una forma sistematizada. 鈥淒esde hace a帽os en Madrid est谩 todo el proceso de matriculaci贸n desregularizado, la 煤nica manera de hacer una valoraci贸n es llamar centro a centro鈥, para ello, afirma Galv铆n, cuentan con la colaboraci贸n de colegios e institutos, pues es una de las 煤nicas armas que tienen para enfrentar la supresi贸n de unidades.

Entre los municipios que m谩s aulas ver谩n cerradas est谩 Aranjuez. Carmen Cuss贸, portavoz de la Plataforma por la Escuela P煤blica de Aranjuez, constata esta indefensi贸n de los centros: 鈥淣o ha habido ninguna comunicaci贸n oficial ni por escrito. A los directores se les confirm贸 la situaci贸n en una reuni贸n que mantuvieron con la inspecci贸n. Se les dijo verbalmente, no hay ning煤n documento escrito ni firmado por nadie, y l贸gicamente no hay ruedas de prensa como se hicieron en agosto para decir que se iban a adaptar las aulas. Es muy vergonzoso鈥, explica antes de apuntar: 鈥測 esto solo pasa en la p煤blica鈥,

114 aulas son las que se cerrar谩n en el municipio, sumando las aulas covid que desaparecen, la reducci贸n de las plazas para tres a帽os, y la reorganizaci贸n de ratios 鈥渁 lo que ellos consideran el m谩ximo legal permitido que es, lo que marca la ley m谩s el 10%. Piensan que eso lo pueden aplicar desde el primer d铆a, y no es as铆, de hecho este tema est谩 en los tribunales鈥.

Para Cuss贸 la subida de ratio y el cierre de las aulas covid no es solo un desprop贸sito en t茅rminos sanitarios, cuando, opina, nada permite saber en qu茅 momento de la pandemia se estar谩 el pr贸ximo septiembre, sino que lo es tambi茅n en t茅rminos educativos: 鈥渁umentar las ratios de las aulas en Madrid, que ya estaban llenas antes de la pandemia. nos coloca en una situaci贸n de mayor vulnerabilidad del alumnado que necesita atenci贸n individualizada鈥. Una necesidad exacerbada tras los meses de confinamiento y par贸n de las clases.

Romance con la concertada

Las aulas cierran, pero las familias siguen necesitando escolarizar a sus hijos e hijas, y en general, encuentran d贸nde: en la escuela concertada, la ni帽a bonita de las administraciones del PP. 鈥淗ay pr谩cticamente una correlaci贸n casi autom谩tica en zonas donde cierran unidades de p煤blica y abren concertadas, pero esto es mucho m谩s dif铆cil de mapear y nuestro objetivo este a帽o es conseguirlo. Nos llegan llamadas de los directores de las zonas donde ocurren o de familias que ven que les suspenden una unidad aqu铆 y tiene m谩s plazas en el centro concertado que tiene dos calles m谩s all谩鈥, denuncia Galv铆n.

Desde Aranjuez, Cuss贸 tiene indicios en esta direcci贸n, explica c贸mo en el municipio han cerrado dos aulas de tres a帽os en las escuelas p煤blicas, escuelas que cubr铆an hasta ahora todas las plazas ofertadas. 鈥淪in embargo hay un colegio concertado que el a帽o pasado cubri贸 26 de 50 plazas ofertadas, eso quiere decir que tiene un aula con 13 y otra con 13, y sin embargo: mantienen ambas unidades este a帽o鈥. La activista afirma que aunque la concertada se est茅 estabilizando, el impulso a este tipo de educaci贸n en detrimento de la p煤blica ha sido fragante en a帽os anteriores. 鈥淪e han construido hasta colegios que nacieron concertados 鈥攍o cual es ilegal鈥 entonces hab铆a que nutrirlos, as铆 no se finaliz贸 la construcci贸n de un colegio p煤blico hasta que no se hizo el concertado y se llen贸 de ni帽os. Es tremendo鈥.

El maltrato a la educaci贸n infantil

驴Qu茅 hace una familia que no puede escolarizar a su hijo o hija de tres a帽os en un colegio donde pueda continuar en primaria? Puede buscar en otro lugar del municipio, alej谩ndose de su domicilio, o matricular a sus peque帽os en un lugar que s铆 le ofrezca esa posibilidad, como un colegio concertado. La reflexi贸n es de Sheyla, integrante de la Plataforma de Educaci贸n 0-6 de Madrid.

La maestra entiende a las familias que desean que sus hijos empiecen en centros educativos que garanticen su continuidad en primaria, pero considera que 鈥渆sto supone que la tan mencionada libertad de elecci贸n es totalmente mentira鈥. 鈥淓n muchos barrios nuevos ya directamente los espacios que est谩n concebidos para dotaciones educativas se los est谩n dando a la concertada鈥, advierte.

Para Sheila, por un lado hay un problema de desprecio hacia la educaci贸n infantil: 鈥渘o est谩 considerada como una etapa fundamental al menos en lo que respecta a la Comunidad de Madrid. Durante el confinamiento fue la etapa m谩s olvidada de todas: en lo que respecta al primer ciclo que fue completamente menospreciado, se fue mucha gente a la calle鈥, rememora. Pero el cierre de aulas de tres a帽os en los centros implica mucho m谩s: el cierre de l铆neas va ascendiendo en los a帽os posteriores abocando incluso a algunos colegios al cierre.

La educaci贸n infantil, constata Galv铆n, ha salido tocada de la pandemia: 鈥渟e habla de una p茅rdida de entorno al 30% del alumnado, de media, por falta de medios de las familias, porque si no se est谩 trabajando, la situaci贸n econ贸mica no es la misma y los ni帽os se quedan en casa. Atenci贸n con esto, porque la educaci贸n infantil no es solo conciliaci贸n, es el derecho a la educaci贸n de los ni帽os, es la etapa m谩s compensadora鈥.

Legan茅s: hechos y discurso

Las familias pepineras 鈥攄e Legan茅s鈥 con ni帽os y ni帽as peque帽os no lo tienen f谩cil 煤ltimamente si quieren recurrir a la educaci贸n p煤blica. Mientras desde la Comunidad se van a cerrar 10 aulas, en las escuelas infantiles de gesti贸n directa del Ayuntamiento se suceden los problemas.

Ruth es madre de un ni帽o que va a la casa de ni帽os y ni帽as Burbujas, dependiente del consistorio. Lleva meses llamando a todas las puertas ante una situaci贸n que considera insostenible: Ayer 31 de marzo finalizaba el contrato de la 煤nica maestra del centro al que acuden 16 peque帽os, que comparten el mismo aula a pesar de tener diferentes edades, por falta de personal. Tras insistir mucho ante la administraci贸n municipal, el mi茅rcoles se le confirm贸 que una maestra de apoyo, proveniente de otro centro, sustituir铆a a la maestra saliente que ten铆a un contrato a su vez temporal para cubrir una baja materna.

El movimiento de profesionales de un centro al otro, y la temporalidad son paradigm谩ticos de la situaci贸n de la educaci贸n infantil de gesti贸n directa municipal, seg煤n denuncian las familias. Escandalizada por la falta de personal, de informaci贸n y de previsi贸n del ayuntamiento, Ruth est谩 en contacto con las AFAS de otros centros que acusan los mismos problemas: desde la no incorporaci贸n de refuerzos covid en septiembre, a la no sustituci贸n desde hace a帽os de vacaciones o jubilaciones.

鈥淓n Legan茅s van a cerrarse 10 aulas del segundo ciclo de educaci贸n infantil. En nuestra escuela infantil por ejemplo, se da este tipo de educaci贸n, esta ser铆a la mejor oportunidad para el ayuntamiento para decir, bueno, lo que no hace la Comunidad de Madrid lo voy a hacer yo, incluso en t茅rminos pol铆ticos lo podr铆an a hacer鈥, apunta Fernando del AFA del Jerom铆n, asociaci贸n muy activa en la denuncia del abandono del ayuntamiento de Legan茅s, gobernado por el PSOE y por Leganemos, de los servicios municipales que incluyen tres escuelas infantiles, la casa de ni帽as y ni帽os y el Conservatorio.

鈥淎 nosotros nos afecta lo del Ayuntamiento porque nuestro centro es de gesti贸n directa, pero cuando lleguemos al cole nos afectar谩 lo que pasa en la Comunidad鈥. La falta de personal ha llevado a que El Jerom铆n haya tenido que cerrar aulas a mitad de curso, por tener a dos maestras de baja a la vez, una situaci贸n que no es extraordinaria. Los problemas de contrataci贸n que aduce el Ayuntamiento, implican mucha incertidumbre para las familias que apuestan por este servicio municipal, llegando a preguntarse, como apunta Fernando, si el consistorio no preferir铆a dejar caer la educaci贸n infantil, a la que percibir铆a como un lastre.

鈥淪e dan una serie de acciones que nos hacen pensar que la intenci贸n es degradarla para hacer que las familias nos desesperemos y el a帽o que viene nos vayamos a otro centro鈥, lamenta Fernando respecto a unas escuelas que, en su opini贸n: 鈥淒eber铆an ser la joya de la corona de la gesti贸n municipal, son instancias que dependen directamente del ayuntamiento, el buen servicio podr铆as ser algo que se capitaliza y que los ayuntamientos dijeran, pues mira, qu茅 bien tenemos los servicios p煤blicos y as铆 lo reivindicamos鈥. Lejos de ello, Fernando lamenta que lo mismo que algunos partidos denuncian a nivel auton贸mico como oposici贸n, lo acaban reproduciendo en el plano municipal como gobierno. 鈥淒a tristeza pero es as铆鈥.

La educaci贸n en campa帽a

En conexi贸n con lo expresado con Fernando, Sheila apunta a un problema de fondo: 鈥淧arece ser que los pol铆ticos entienden la educaci贸n como un gasto y no como una inversi贸n鈥, algo que se hace particularmente visible en el caso de la educaci贸n infantil: 鈥渟iempre somos como los patitos feos, y somos la base. Sin embargo, no somos capaces de desterrar la idea de que el 0 a 3 infantil es la guarder铆a. Pero les estamos educando鈥.

Hace no mucho tiempo la mayor铆a de los partidos llevaban en sus programas pol铆ticos medidas para ampliar la educaci贸n de 0 a 3, sin embargo, la pandemia podr铆a haber supuesto un retroceso en la valoraci贸n de este ciclo: 鈥淎l final estamos m谩s pensando en t茅rminos de conciliaci贸n que en el derecho a la educaci贸n de los ni帽os. Se ha salido de la agenda pol铆tica, como estamos m谩s tiempo en casa, pues los ni帽os en casa鈥, apunta Galv铆n.

Pero no es solo la educaci贸n infantil la que parece quedarse fuera de todo debate, 鈥減or parte de los partidos pol铆ticos, en la asamblea, no se est谩 poniendo la educaci贸n en un primer plano鈥, valora Cuss贸. Por ello considera necesario insistir en la denuncia por el cierre de aulas sin di谩logo con la comunidad educativa, un cierre que no se apoyar铆a en ninguna base sanitaria y que afecta a la escuela p煤blica y no a la concertada.

Por cada cierre de aula que han conocido, desde CC OO han presentado un escrito para evitarlo, 鈥渘uestra idea es incluso en este caso judicializar, porque dado que va a haber una ley si gana el PP con VOX que blinde la concertada, vemos que hay una vulneraci贸n incluso de sus propios criterios, que ser铆a la libertad de elecci贸n. Si cierro unidades qu茅 libertad tengo鈥. La ley maestra, a la que alude Galv铆n, implicar铆a blindar los conciertos por diez a帽os.

El cierre de aulas sin embargo, se ha hecho como en sordina 鈥渆n un periodo de suspensi贸n de las sesiones donde todo el foco est谩 puesto en las elecciones鈥. 鈥淭odav铆a no sabemos cu谩les van a ser los grandes temas de los programas electorales en educaci贸n de las elecciones que tenemos encima, pero en principio no es un tema del que se est茅 hablando鈥, lamenta Galv铆n.

Tanto la sindicalista como la portavoz de la Plataforma por la Escuela P煤blica de Aranjuez dan una pista: la bajada de ratios funciona. Existen pruebas: los resultados del segundo cuatrimestre son muy alentadores para el alumnado que ha podido beneficiarse de ella. No es ning煤n misterio, es una demanda antigua de quienes defienden la educaci贸n p煤blica. Sin embargo, la Comunidad de Madrid va en la direcci贸n opuesta, subir la ratio en la p煤blica y privilegiar la concertada. 鈥淓n Madrid, claramente, la ley maestra ha venido para blindar la concertada, minimizar la p煤blica y derivar alumnado, y con el alumnado dinero p煤blico a centros concertados鈥, sentencia Galv铆n.

