De parte de Grup Antimilitarista Tortuga February 11, 2023 173 puntos de vista

Albert Sanchis

Hace unas semanas, la Secretaria del Ej├ęrcito de los EEUU, Christine Wormuth, explicaba que el pa├şs corr├şa riesgo de quedarse atr├ís en la carrera militar contra China si no consegu├şan reclutar suficientes soldados. “Podemos desarrollar todos los nuevos sistemas de armas de la m├ís alta tecnolog├şa, pero si no contamos con personal talentoso y motivado para usarlos no tenemos nada que hacer”.

El ej├ęrcito de EEUU se enfrenta a la misma escasez de mano de obra a la que se enfrentan las empresas. El ajustado mercado laboral ha hecho que sea cada vez m├ís dif├şcil encontrar y contratar trabajadores. Y le est├í pasando lo mismo al Ej├ęrcito, que tiene actualmente una fuerza laboral actual de 466.400 personas, un 25% por debajo de su meta de reclutamiento para este a├▒o.

Dado que las ofertas de trabajo siguen siendo elevadas y las empresas ofrecen salarios y beneficios mejores, muchos j├│venes han optado por otras carreras en los ├║ltimos a├▒os. Y ni los bonos de 50.000 euros del Ej├ęrcito para reclutar han resuelto el problema.

Pero es que la ca├şda de reclutamiento se atribuye a muchos otros factores, incluida la pandemia y una disminuci├│n de la condici├│n f├şsica entre los j├│venes. Incluso si millones de ellos comenzaran a acudir a las filas, la mayor├şa ser├şan rechazados. El 77% de los j├│venes de 17 a 24 a├▒os no calificar├şan para el servicio militar, seg├║n un informe del Pent├ígono. Y no solo eso. Otros motivos por los que la mayor├şa de la Generaci├│n Z no es apta son la obesidad, el uso de drogas y los tatuajes.

Otro problema es lo que el Ej├ęrcito llama “propensi├│n a servir”. En este momento, solo el 9% de los j├│venes dicen estar interesados ÔÇőÔÇően alistarse. Y es en este punto en el cual el Ej├ęrcito est├í utilizando todas sus bazas. Una de ellas, pagar a influencers atractivas por hacer propaganda del Ej├ęrcito en TikTok. Bienvenidos al mundo de las E-Girl de batalla, o c├│mo el Ej├ęrcito de Estados Unidos est├í tratando de reclutar a la generaci├│n Z con la ayuda de un par de tetas.

“No vayas a la universidad, convi├ęrtete en agricultor o soldadoÔÇŁ, dice entre risas la influencer conocida como Haylujan en un video para sus 363.000 seguidores de TikTok. Totalmente maquillada, pecas dibujadas y uniforme militar, esta joven de 20 a├▒os es el rostro de una nueva generaci├│n de E-girls que obtiene millones de visitas online en sus redes sociales.

Hailey Lujan, tambi├ęn conocida como @lunchbaglujan en TikTok, es empleada de la divisi├│n de operaciones psicol├│gicas (OPSIC) del ej├ęrcito de EEUU. Pero a diario publica TikToks y fotos en Instagram que juegan con esto mismo, atraer a una gran base de p├║blico masculino para que se interesen por el Ej├ęrcito. Para ello, publica selfies dentro de helic├│pteros o sujetando rifles de asalto, con hashtags como #pewpew y #militarycurves. Los v├şdeos est├ín, claramente, sexualizados.

Resulta algo desconcertante que te est├ę hablando sobre b├║nkeres mientras se maquilla, pero, vistas las cifras de su canal, funciona. La teor├şa, seg├║n KnowYourMeme, es que el Ej├ęrcito de EEUU est├í usando a Hailey y a chicas como ella para conseguir que los “simps” (o desesperados) se alisten.

Se trata de un fen├│meno global

Pero Haylujan no es la ├║nica E-girl que usa el atractivo sexual para atraer a posibles reclutas, hay todo un submundo en el hashtag #miltok de TikTok. Entre ellas destacan Bailey Crespo, Kayla Salinas o Bella Porch, que tambi├ęn sirvi├│ en la Marina durante cuatro a├▒os antes de viralizarse en TikTok en 2020. Y lo cierto es que es algo que ocurre en todos los pa├şses. Natalia Fadeev, conocida como Gun Waifu, es una influencer israel├ş y soldado de las FDI que utiliza el cosplay para difundir propaganda a favor de Israel entre sus 756.000 seguidores.

Nadie hubiera imaginado hace una d├ęcada que este tipo de propaganda hipersexualizada iba a convertirse en un arma del Gobierno de los EEUU para “transformar” la violencia de la guerra en algo kawai e inocente. Y que se consiga as├ş enervar sentimientos nacionalistas en los j├│venes reclutas.

El a├▒o pasado salt├│ el rumor de que el Ej├ęrcito de los EEUU invirti├│ millones de euros para reclutar influencers de Twitch con el objetivo de “crear videos de contenido original que muestren la amplia gama de conjuntos de habilidades que ofrece el Ej├ęrcito”. Aunque se centraron m├ís en los e-sports como Call of Duty, es otro ejemplo de c├│mo el Internet de hoy en d├şa es un buen rinc├│n para llamar la atenci├│n de la generaci├│n Z.

La guerra entre Rusia y Ucrania ha acentuado a├║n m├ís la tendencia. Las mujeres soldados han recurrido a lo largo del conflicto a las redes sociales para compartir videos y fotos de ellas en su intento por ganar la guerra propagand├şstica. En el bando ucraniano, los clips de chicas con uniformes militares bailando, jugando en los cuarteles e incluso sosteniendo balas se han vuelto virales en TikTok e Intagram. Una de ellas, Katiusha, presenta una serie de videos bailando sexy en los barracones. Su cuenta ha crecido r├ípidamente a casi 70.000 seguidores.

Otra cuenta presenta v├şdeos de tres j├│venes reclutas posando juntas en maniobras en el bosque, fingiendo azotarse en sus barracones y durmiendo en sus habitaciones. La cuenta tiene la siguiente biograf├şa: ÔÇťNi├▒a del coraz├│n camufladoÔÇŁ. Iryna Greytsarovska, otra influencer tiene: “Ucrania por encima de todo”.





Este fen├│meno no es algo nuevo. La utilidad estrat├ęgica de este arquetipo er├│tico ya se hizo evidente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la producci├│n de carteles de pin-ups se convirti├│ en una industria en crecimiento. La mayor├şa representaban lo mismo: belleza occidental posando de manera sugerente.

Debido a su uso masivo en los distintos frentes b├ęlicos, pero tambi├ęn en casa, el papel del pin-up fue importante y, muy r├ípidamente, las autoridades comenzaron a usar esta iconograf├şa como s├şmbolo del esfuerzo de guerra. Algunas revistas empezaron a publicar fotos semanalmente por decisi├│n del Secretario de Guerra de EEUU, que consideraba que las pin-ups eran esenciales para mantener la moral de las tropas.

En una entrevista, Hugh Hefner, creador de Playboy, relat├│: “Tras la escuela, armado con mi diploma, me un├ş al ej├ęrcito. Al igual que cualquier ni├▒o que hace su servicio militar, ten├şa lo m├şnimo indispensable: un uniforme, un casco y una pin-up”. Hoy en d├şa, ese chaval tendr├şa el TikTok lleno de Haileys.

Fuente: https://magnet.xataka.com/un-mundo-…