¬ŅPor qu√© intervino Ruanda en Mozambique en julio de 2021, en esencia para defender a dos grandes empresas de energ√≠a, francesa y estadounidense?

El 9 de julio de 2021 el gobierno de Ruanda afirmó que había enviado mil soldados a Mozambique para luchar contra los combatientes de al-Shabaab (1), que se habían apoderado de la provincia de Cabo Delgado, al norte del país. Un mes después, el 8 de agosto, soldados ruandeses tomaron la ciudad portuaria de Mocímboa da Praia, frente a la cual, en la costa, hay una enorme concesión de gas natural que está en manos de la empresa francesa de energía TotalEnergies SE y de la empresa estadounidense de energía ExxonMobil. Estos nuevos acontecimientos en la zona llevaron al presidente del Banco Africano de Desarrollo Akinwumi Adesina a anunciar el 27 de agosto que para finales de 2022 TotalEnergies SE reanudará el proyecto de gas natural licuado de Cabo Delgado.

Los militantes de al-Shabaab (o ISIS-Mozambique, como prefiere denominarlo el Departamento de Estado estadounidense) no combatieron hasta perder al √ļltimo hombre, sino que desaparecieron a trav√©s de la frontera dentro de Tanzania o en los pueblos del interior. Mientras tanto, las empresas de energ√≠a pronto empezar√°n a recuperar sus inversiones y a obtener jugosos beneficios, en gran parte gracias a la intervenci√≥n militar de Ruanda.

¬ŅPor qu√© intervino Ruanda en Mozambique en julio de 2021, en esencia para defender a dos grandes empresas de energ√≠a, francesa y estadounidense? La respuesta est√° en una serie muy particular de acontecimientos que tuvieron lugar meses antes de que las tropas abandonaran Kigali, la capital de Ruanda.

Miles de millones atrapados bajo el agua

Los combatientes de al-Shabaab aparacieron por primera vez en Cabo Delgado en octubre de 2017. Durante tres a√Īos el grupo estuvo jugando al rat√≥n y al gato con el ej√©rcito de Mozambique antes de tomar el control de Moc√≠mboa da Praia en agosto de 2020. En ning√ļn momento pareci√≥ posible que el ej√©rcito de Mozambique desbaratara los planes de al-Shabaab y permitiera a TotalEnergies SE y ExxonMobil reanudar sus actividades en la ensenada de Rovuma, frente a la costa norte de Mozambique, donde en febrero de 2010 se hab√≠a descubierto un inmenso yacimiento de gas natural.

El ministro del Interior de Mozambique había contratado a varios grupos mercenarios como Dyck Advisory Group (Sudáfrica), Frontier Services Group (Hong Kong) y Wagner Group (Russia). A finales de agosto de 2020 TotalEnergies SE y el gobierno de Mozambique firmaron un acuerdo para crear una fuerza conjunta de seguridad con el fin de defender las inversiones de la empresa ante del grupo al-Shabaab, pero ninguno de esos grupos armados tuvo éxito y las inversiones permanecieron atrapadas bajo el agua.

Fue entonces cuando el presidente de Mozambique Filipe Nyusi indic√≥, tal como me inform√≥ una fuente en Maputo, que TotalEnergies SE podr√≠a pedir al gobierno franc√©s que enviara un destacamento militar para contribuir a la seguridad de la zona. La discusi√≥n se prolong√≥ hasta 2021. El 18 de enero de 2021 la ministra francesa de Defensa Florence Parly y su hom√≥logo portugu√©s Jo√£o Gomes Cravinho mantuvieron una conversaci√≥n telef√≥nica en la que (como se sugiere en Maputo) hablaron de la posibilidad de una intervenci√≥n occidental en Cabo Delgado. Aquel d√≠a el presidente de TotalEnergies SE Patrick Pouyann√© se reuni√≥ con el presidente Nyusi y sus ministros de Defensa (Jaime Bessa Neto) e Interior (Amade Miquidade) para discutir acerca del “plan conjunto para reforzar la seguridad de la zona”. La reuni√≥n no dio frutos. Al gobierno franc√©s no le interesaba una intervenci√≥n directa.

Un alto cargo de Maputo me dijo que en Mozambique se cree con certeza que el presidente franc√©s Emmanuel Macron hab√≠a sugerido desplegar a las fuerzas ruandesas en vez de a las francesas para garantizar la seguridad de Cabo Delgado. En efecto, los ej√©rcitos ruandeses (muy bien adiestrados, bien armados por los pa√≠ses occidentales y que cuentan con impunidad para actuar al margen de los l√≠mites establecidos por el derecho internacional) han demostrado su val√≠a en las intervenciones que han llevado a cabo en Sud√°n del Sur y la Rep√ļblica Centroafricana.

Lo que obtuvo Kagame por la intervención

Paul Kagame gobierna Ruanda desde 1994, primero como vicepresidente y ministro de Defensa, y desde 2000 como presidente. Bajo Kagame se han ignorado e Ruanda las normas democr√°ticas, al tiempo que las tropas ruandesas han operado despiadadamente en la Rep√ļblica Democr√°tica del Congo. Un informe de un Proyecto Cartogr√°fico de la ONU de 2010 sobre las graves violaciones de derechos humanos en la Rep√ļblica Democr√°tica del Congo demostr√≥ que entre 1993 y 2003 las tropas ruandesas hab√≠an asesinado “a cientos de miles, si no millones” de civiles congole√Īos y refugiados ruandeses. Kagame rechaz√≥ este informe de la ONU y sugiri√≥ que esta teor√≠a del “doble genocidio” negaba el genocidio de Ruanda de 1994. Quiere que Francia asuma su responsabilidad en el genocidio de 1994 y espera de que la comunidad internacional ignore las masacres cometidas al este de Congo.

El 26 de marzo de 2021 el historiador Vincent Duclert present√≥ un infome de 992 p√°ginas sobre el papel que desempe√Ī√≥ Francia en el genocidio de Ruanda. El informe deja claro que Francia deber√≠a aceptar su “abrumadora responsabilidad” (tal como lo expres√≥ M√©decins Sans Fronti√®res) en el genocidio. Pero el informe no afirma que el Estado franc√©s fuera c√≥mplice de la violencia. Duclert viaj√≥ a Kigali el 9 de abril para entregar personalmente el informe a Kagame, el cual afirm√≥ que la publicaci√≥n del informe “supone un paso importante para entender colectivamente lo que ocurri√≥”.

El 19 de abril el gobierno ruand√©s public√≥ un informe que hab√≠a encargado al bufete de abogados estadounidense Levy Firestone Muse. El t√≠tulo del informe es elocuente: “A Foreseeable Genocide: The Role of the French Government in Connection with the Genocide Against the Tutsi in Rwanda” [Un genocidio previsible: el papel del gobierno franc√©s respecto al genocidio contra los tutsis en Ruanda]. Los franceses no negaron las duras afirmaciones de este documento, que afirma que Francia arm√≥ a los genocidas y despu√©s se apresur√≥ a protegerlos del escrutinio internacional. Macron, que se ha resistido a aceptar la brutalidad que despleg√≥ Francia en la guerra de liberaci√≥n de Argelia, no discuti√≥ la versi√≥n que Kagame tiene de la historia. Era un precio que Macron estaba dispuesto a pagar.

Lo que quiere Francia

El 28 de abril de 2021 el presidente de Mozambique, Nyusi, visit√≥ a Kagame en Ruanda. Nyusi declar√≥ a los medios de Mozambique que hab√≠a ido a aprender acerca de las intervenciones de Ruanda en la Rep√ļblica Centroafricana y a determinar la voluntad de Ruanda de ayudar a Mozambique en Cabo Delgado.

El 18 de mayo Macron fue el anfitri√≥n de una cumbre en Par√≠s “con vistas a fomentar la financiaci√≥n en √Āfrica en plena pandemia de COVID-19”. A la cumbre asistieron varios jefes de gobierno, incluidos Kagame y Nyusi, el presidente de la Uni√≥n Africana (Moussa Faki Mahamat), el presidente del Banco Africano de Desarrollo (Akinwumi Adesina), el presidente del Banco de Desarrollo de √Āfrica Occidental (Serge Eku√©) y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (Kristalina Georgieva). El principal punto de la genda era salir de la “asfixia financiera”, aunque en reuniones privadas se habl√≥ de la intervenci√≥n de Ruanda en Mozambique.

Una semana despu√©s Macron emprendi√≥ una visita a Ruanda y Sud√°frica, y permaneci√≥ en Kigali los d√≠as 26 y 27 de mayo. Repiti√≥ las conclusiones generales del informe Duclert, llev√≥ 100.000 vacunas de COVID-19 a Ruanda (donde en el momento de su visita solo aproximadamente el 4% de la poblaci√≥n hab√≠a recibido la primera dosis) y tuvo un encuentro privado con Kagame. El 28 de mayo, junto con el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, Macron habl√≥ sobre Mozambique, y afirm√≥ que Francia estaba dispuesta a “participar en las operaciones en el √°mbito mar√≠timo”, pero que en lo dem√°s se remitir√≠a a la Comunidad de Desarrollo de √Āfrica Austral (SADC, por sus siglas en ingl√©s) y a otras potencias regionales. No mencion√≥ Ruanda espec√≠ficamente.

Ruanda entr√≥ en Mozambique en julio seguida de las fuerzas de la Comunidad de Desarrollo de √Āfrica Austral, entre las que hab√≠a tropas sudafricanas. Francia obtuvo lo que quer√≠a: ahora su gigante de energ√≠a puede recuperar lo que hab√≠a invertido.

—-

(1) Al-Shabaab es un movimiento yihadista de Somalia surgido en 2006 y relacionado con al-Qaeda, al que se unió formalmente en 2012 (N. de la t.).

countercurrents.org. Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos. Revisado por La Haine.