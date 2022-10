–

El ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Fernando Alejandre Mart铆nez, ha escrito un libro en el que lamenta que La Moncloa no pidi贸 ayuda al Ej茅rcito espa帽ol ni su intervenci贸n activa para frenar la independencia de Catalunya. En su libro 鈥橰ey servido y patria honrada鈥, Alejandre relata c贸mo el Ej茅rcito puso en marcha un plan con cuatro niveles de riesgo. Se justifica en que los atentados yihadistas en Catalunya de agosto de 2017 y la celebraci贸n del refer茅ndum de independencia previsto para octubre hab铆an generado una sensaci贸n de incertidumbre y parec铆a que el Gobierno espa帽ol de Mariano Rajoy estaba infravalorando los riesgos y carec铆a de previsi贸n. De ah铆 que se pusieran a disposici贸n de La Moncloa que, sin embargo, declin贸 reunir el Consejo de Seguridad Nacional en vista del delicado clima pol铆tico en Catalunya. Y ah铆 fue donde comenzaron a moverse los engranajes del Ej茅rcito, seg煤n informa El Pa铆s, al constatar que Moncloa no contaba con los militares.



Se salva de la quema a la ministra de Defensa, Mar铆a Dolores de Cospedal, que al parecer dio una autorizaci贸n gen茅rica al Ej茅rcito para que actuara si la situaci贸n se desbordaba, y a la que Alejandre define como una 鈥減atriota鈥 y 鈥渧aliente鈥.

Por lo visto, Alejandre llam贸 al comandante del mando de operaciones, Fernando L贸pez del Pozo. Y empez贸 a tomar forma la Operaci贸n Recuperar Soberan铆a (con el nombre en clave Romero Sierra) con cuatro fases, de las cuales se llegaron a poner en marcha dos de inmediato. El plan estuvo vigente durante ocho segundos tras la aprobaci贸n de la declaraci贸n unilateral de independencia en 2017, suspendida casi instant谩neamente despu茅s.

El primer nivel consisti贸 en dar apoyo log铆stico a los 5.000 polic铆as y guardias civiles desplazados a Catalunya a trav茅s de literas, taquillas, cocinas y duchas. El nivel de alerta dos, que tambi茅n lleg贸 a activarse, pretend铆a evitar que los Comit茅s de Defensa de la Rep煤blica (CDR) cometieran actos de ultraje a la bandera o que irrumpieran en instalaciones del Ej茅rcito, para lo cual se establecieron turnos reforzados de vigilancia en puntos cr铆ticos. Este nivel incluy贸 el traslado de maquinaria pesada por si se daba la circunstancia de que los manifestantes levantaran barricadas para impedir la salida de los polic铆as del barco Piol铆n.

Emular la t谩ctica en los Balcanes

Los otros dos niveles no se llegaron a poner en pr谩ctica. El tercero contemplaba que los militares se dedicaran a proteger infraestructuras delicadas fuera del territorio catal谩n, de manera que los polic铆as no tuvieran que encargarse de esa tarea y pudieran acudir en masa a Catalunya. El cuarto nivel era el m谩s peliagudo: emular la t谩ctica del Ej茅rcito espa帽ol en los Balcanes, denominada Green Box en la jerga de la OTAN, para acordonar los disturbios con militares y que la polic铆a tuviera libertad de maniobra. En total, el plan contemplaba movilizar a 3.500 efectivos del Ej茅rcito de Tierra.

En septiembre de 2017 se produjo una reuni贸n entre el Jemad, los ministerios de Interior y Defensa y otras autoridades, pero se sald贸 de manera decepcionante a ojos de Alejandre, seg煤n relata El Pa铆s, porque Interior rechaz贸 la oferta. Y lleg贸 la declaraci贸n de independencia. A partir de ah铆, queda en el aire la pregunta de si el Ej茅rcito activ贸 el plan por su cuenta, sin autorizaci贸n ni conocimiento del Gobierno espa帽ol. El citado medio de comunicaci贸n se帽ala que Alejandre no avis贸 a la ministra de Defensa, Mar铆a Dolores de Cospedal, de la puesta en marcha tras la declaraci贸n de independencia, pero dijo que hab铆an apalabrado que tendr铆an que actuar llegados a ese punto. Adem谩s, la declaraci贸n solo dur贸 ocho segundos y, seg煤n se explica, al Jemad no le dio tiempo ya de llamar a Cospedal porque todo qued贸 en agua de borrajas.

