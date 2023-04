Con un brutal ataque con balas de goma y gases lacrim贸genos, el ej茅rcito israel铆 reprimi贸 dentro de un estadio de un f煤tbol mientras se jugaba la final de la Copa de Palestina. El hecho ocurrio el pasado jueves, futbolistas, ni帽os y ancianos terminaron con serios problemas respiratorios. La FIFA no aplic贸 ningun castigo ni comunicado sobre lo sucedido. Por ANRed.

El partido que med铆a a los equipos de Central Balata y de Jabal Al Mukaber fue interrumpido por la fuerza del ej茅rcito de Israel. Las fuerzas armadas irrumpieron en el estadio lanzando gases lacrim贸genos que provocaron la asfixia de aficionados y jugadores, obligando a detener el partido durante muchos minutos.

New scenes showing the Israeli forces attack on the final match of the Palestinian official Football Cup near Alram in Occupied East Jerusalem.

Tens of Palestinians were suffocated (incl players) from tear gas. Jibril Rjoub said that he will report this incident to [@FIFAcom] pic.twitter.com/QtBpyHrAxU

