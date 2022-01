–

Por Sidi Maatala /ECS

Madrid (ECS). – Con el inicio de este 2022, se cumple un año y dos meses desde que reestalló el conflicto del Sáhara Occidental a causa de la violación del alto el fuego cometida por Marruecos al atacar a civiles saharauis y quemar sus jaimas en la brecha ilegal de El Guerguerat. Además, el ejército marroquí sembró un nuevo campo de 12.000 minas antipersona de aproximadamente 4 kilómetros de largo, al sur del Sáhara Occidental, desde El Guerguerat al punto 55 de Mauritania.

En 2021, el ejército saharaui condujo más de 1600 bombardeos contra una treintena de objetivos marroquíes, estando afectadas la mayoría de las regiones saharauis ocupadas, con especial cadenci en el norte y noreste del país. La guerra se recrudecerá durante este nuevo año, así lo confirmó el Ministerio de Defensa de la RASD en sus partes de guerra.

A pesar de los reportes de la MINURSO, Marruecos sigue negando la guerra pero moviliza tropas, cazas y drones al Sáhara Occidental y efectúa un desgaste diplomático con Occidente, pues en África sufrió el ostracismo derivado de su rechazo a la UA. Es evidente que Marruecos ha convertido el discurso en uno de los ejes de su estrategia: conduce una operación de censura y silenciamiento en el interior de su país, además impide la entrada de periodistas extranjeros, con el único objetivo de controlar el relato y poder construir un contra-discurso a su modo.

Los ataques saharauis en el año pasado de 2021.

A principios del año pasado de 2021, el sur de Marruecos, donde se encuentran las bases 1° hasta la base 25° en regiones como Touizgui, Lemsamir, Tarf Bouhenda, Labaaj y Uarkziz, fue severamente atacado por los efectivos del ELPS. Esa región fue bombardeada al menos seis veces entre enero y marzo. También fue atacada por un comandos saharaui dejando a cuatro soldados marroquíes muertos y captó una cantidad de munición.

MAHBES:

Norte del Sáhara Occidental. Aquí se encuentran las bases marroquíes 19, 20 y 23, varios puntos de observación y zanjas de atrincheramiento del ejército invasor. En dicha región, las zonas más atacadas fueron Rus Chedmiya, Um Legta y Sabjat Tinushad, donde se encuentra la base marroquí nº 20, con la mayoría de los ataques y en donde fue destruido una decena de puestos de mando de campo. Le sigue muy de cerca Rus Sabti. Durante todo el año, Mahbes se vio intensamente bombardeado por el ELPS, provocando el desplazamiento de tropas marroquíes a la mencionada región. El pasado 07 de abril tuvo lugar una batalla entre unidades saharauis del Sexto Regimiento Militar y el 40 Cuerpo de Infantería de las FAR que concluyó con la destrucción parcial de la base 23 del mismo cuerpo. En un rango inferior se sitúan las zonas de Um Legta y Güerat uld Blal.

HAUZA:

Esta región norteña del Sáhara Occidental acoge las bases militares marroquíes 4, 7, 8 y 13, el cuerpo de infantería Nº 70 de las FAR así como el Centro de Alerta Nº 71. Los bombardeos en esta zona fueron muy dispersos entre distintas zonas, sobresale Fadret Targant. El segundo lugar lo comparten Fadret Laghrab, Fadret Tamat y Fadret Al Ish. El resto se reparte en otras zonas como Harishat Dirt, Gleib Dirt y Rus Ben Zakka. En Hauza, debido a la intensa lluvia de misiles saharauis, el mando militar marroquí acantonó tropas a partir del 17 de diciembre de este año.

SMARA:

A pesar de ser una de las menos atacadas durante el primer mes de guerra, tan pronto como evolucionó la guerra, Smara se convirtió en blanco digno del ELPS en los últimos meses. Por aquí pasa el cinturón que protege el triángulo de riqueza del Sáhara Occidental, cuenta con innumerables bases, puntos de apoyo y de abastecimiento de las FAR. El distrito de Lafrina es el que alberga más ataques, seguido de Russ Udey Asif. Ocurre lo mismo con Hauza, la dispersión de bombardeos se extiende sobre la mayoría de los distritos de la región en cuestión, no obstante, es digno de mención los subsectores de Sabjat al Akrish y Benkarat. El pasado 12 de agosto fue severamente destrozado el cuartel general de las FAR en Tazuwet Miran, a 50 kilómetros de la ciudad homónima ocupada, tras varios ataques.

FARSIA:

Alberga la base marroquí Nº 25, el punto de alerta 191 y el centro de operaciones del batallón 40º de las FAR. Destaca el subsector de Alfaiyi´in con más ataques, ligeramente seguido de Russ Udeyat Chdida. Otras zonas que fueron objetivo de los obuses saharauis fueron Gararat Al Ramth, Lejcheibi y Russ Ben Zakka.

BAGARI:

Al sur del Sáhara Occidental, la zona del muro más costosa de mantener para Marruecos. Aquí se encuentran desplegados los batallones 63º, 67º y 69º de las FAR, concretamente en las zonas de Um Edeguen y Hafret Shiaf, que lideran la lista con más devastadoras ofensivas. Aquí se implementaron bombardeos cuádruples que dejaron graves daños a las bases marroquíes, pues fueron arrasados vehículos militares y se reportaron daños técnicos y materiales. Mención especial a Tiniguil, en donde fue demolido recientemente el radar marroquí que cubre dicha zona.

La guerra y los ataques del Ejército de Liberación Saharaui continuarán por 408 días, sin tregua hasta que haya una fecha establecida para la celebración del referéndum, tal y como dijo la Seguridad y Documentación de la RASD. Marruecos sigue sin reconocer las pérdidas, que con el tiempo se volverán significativas.