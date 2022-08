–

Rusia no debe allanar el camino para nuevos desastres contra el pueblo kurdo. Tenemos razones para decir esto. Porque hemos visto lo que ocurri贸 en Afrin. Entonces, Rusia acord贸 con Erdogan y retir贸 sus fuerzas, abriendo el espacio a茅reo a los ataques turcos. Turqu铆a no limit贸 su ocupaci贸n a Afrin. La ocupaci贸n turca trajo un verdadero desastre para los kurdos. Turqu铆a llev贸 a cabo una limpieza 茅tnica en Afrin. Los asentamientos hist贸ricos de los kurdos han sido arruinados. Se siguen cometiendo saqueos y cr铆menes contra la humanidad.

Mientras el Estado turco comet铆a tan graves cr铆menes contra la humanidad, Rusia no hizo ninguna declaraci贸n. No emiti贸 ninguna declaraci贸n para condenarlo. Rusia hizo la vista gorda ante todos los cr铆menes cometidos. Mientras tanto, la administraci贸n rusa invit贸 a una gran delegaci贸n del norte y el este de Siria a Sochi, en 2018. Un d铆a antes de la cumbre, Rusia lleg贸 a un acuerdo con el Estado turco y excluy贸 a las regiones aut贸nomas de las conversaciones de negociaci贸n. Rusia sigui贸 cooperando con el fascista Erdogan, que invadi贸 Siria y organiz贸 fuerzas militares contra el gobierno de Damasco. Posteriormente, se inici贸 el proceso de Astana. Las conversaciones de Astana contribuyeron a legitimar la invasi贸n turca de Siria. 鈥淎poyamos la unidad pol铆tica y la integridad territorial de Siria鈥, dijeron Ir谩n, Rusia y Turqu铆a en sus declaraciones conjuntas.

驴Contra qui茅n apoyan la unidad pol铆tica y la integridad territorial de Siria? Contra los kurdos y los pueblos del norte y el este de Siria, por supuesto. Los pueblos que viven en estas tierras son ciudadanos de Siria. No vinieron de fuera e invadieron Siria como lo hizo Turqu铆a. Adem谩s, hicieron los mayores sacrificios por la integridad territorial de Siria y aportaron m谩s de 10 mil m谩rtires para ello. Tambi茅n prestaron el mayor apoyo al gobierno de Assad para que no cayera. Imaginemos que el norte y el este de Siria est谩n controlados por el ISIS. 驴Podr铆a el gobierno de Damasco sobrevivir en ese caso? Fueron las Fuerzas Democr谩ticas Sirias (FDS) las que expulsaron al ISIS de esas zonas. Si Rusia e Ir谩n no intervinieran en la guerra y prestaran apoyo, el gobierno de Assad no habr铆a sobrevivido. Mientras tanto, Turqu铆a abri贸 sus fronteras a organizaciones como el ISIS y Al Nusra desde el principio. Turqu铆a desempe帽贸 el mayor papel en arrastrar a Siria a un sangriento callej贸n sin salida. Sin embargo, Turqu铆a supuestamente respeta la integridad territorial de Siria.

Si Turqu铆a respeta la integridad territorial de Siria, 驴por qu茅 no retira su ej茅rcito y pone fin a la ocupaci贸n? Los funcionarios turcos siguen diciendo que 鈥渉emos aplastado el corredor del terror en las regiones kurdas. Tambi茅n limpiaremos las zonas desde Afrin hasta Derik y reubicaremos a millones de refugiados que viven en Turqu铆a en estos lugares鈥. 驴Qu茅 clase de respeto es este? Turqu铆a est谩 ocupando las tierras de otro pa铆s, organizando movimientos de poblaci贸n y al Ej茅rcito Nacional Sirio (ENS), que tiene cientos de miles de combatientes contra el ej茅rcito oficial, y sin embargo sigue diciendo que respeta la soberan铆a de Siria.

Turqu铆a no habla en absoluto de Idlib. Intenta dejar la situaci贸n de Idlib fuera de la agenda. Al Nusra y otras organizaciones similares han mantenido su poder all铆 durante a帽os. Tienen decenas de miles de fuerzas armadas. Todos los pa铆ses califican a estas fuerzas de organizaciones terroristas. Sin embargo, 隆los kurdos son el principal problema para Turqu铆a! Son terroristas y deben ser destruidos. En un momento en que el mundo entero dice que hay que poner fin a la guerra en Siria y encontrar una soluci贸n pol铆tica, Erdogan quiere aumentar a煤n m谩s las tensiones. Sin embargo, la administraci贸n rusa est谩 negociando con esta administraci贸n fascista ocupante, que est谩 preparando nuevos desastres para los kurdos.

Antes de la cumbre de Teher谩n, diversos c铆rculos pol铆ticos hac铆an valoraciones. Algunos dec铆an que se hab铆a llegado a un acuerdo con Rusia para una posible invasi贸n turca de Rojava, pero que la decisi贸n se tomar铆a despu茅s de una reuni贸n con Ir谩n. Parece que Ir谩n no dio luz verde a una invasi贸n abierta porque Turqu铆a no abandona las zonas que ha ocupado, donde prepara y organiza grupos armados, incluidos los grupos afiliados a los Hermanos Musulmanes. Esto es una clara amenaza para la administraci贸n de Damasco e Ir谩n. Pero no tendr铆an mucha objeci贸n a los actos de golpear y debilitar a los kurdos. Turqu铆a no estaba satisfecha con esto y fue a Sochi, el 5 de agosto, para convencer a Putin. Las negociaciones sobre los kurdos y las regiones aut贸nomas continuaron all铆 tambi茅n. Y parece que los asesinatos de los comandantes de las Fuerzas de Autodefensa y de los l铆deres regionales fueron aprobados en Sochi. Porque despu茅s de las conversaciones de Teher谩n y Sochi, los ataques con drones de Turqu铆a han aumentado.

No ha habido ninguna objeci贸n o declaraci贸n de Ir谩n o Rusia contra los ataques turcos. Turqu铆a no puede llevar a cabo esos ataques si no hay aprobaci贸n y apoyo de otros pa铆ses, porque el ej茅rcito sirio se ha posicionado a lo largo de las fronteras de Turqu铆a. Rusia tambi茅n est谩 patrullando all铆. El espacio a茅reo de Siria est谩 controlado por Rusia.

Expresemos aqu铆 una vez m谩s este hecho: lo m谩s cruel e injusto del mundo es cuando el destino de un pueblo es negociado por sus enemigos y otros. Desgraciadamente, estas negociaciones se llevan a cabo en detrimento de los kurdos. Antes de estas conversaciones, Rusia no pregunt贸 a los kurdos su opini贸n. No comparti贸 ninguna informaci贸n sobre el resultado de las conversaciones. En la cumbre de la OTAN fuimos testigos de la misma indiferencia. Erdogan se preocup贸 por Rojava y los kurdos en la cumbre de la OTAN. Impuso condiciones para la candidatura a la OTAN de Suecia y Finlandia, ninguna de las cuales intent贸 dar una explicaci贸n a los kurdos. El secretario general de la OTAN hizo declaraciones como si fuera el portavoz de Erdogan.

Rusia deber铆a dejar de hacer del fascista Erdogan un problema para los pueblos. Erdogan tiene enormes problemas en su pa铆s. Turqu铆a lleva mucho tiempo realizando fuertes ataques a las fuerzas guerrilleras en Irak. Pero debido a la resistencia de la guerrilla, los ataques turcos no dieron ning煤n resultado. Erdogan quiere ir a las elecciones incitando a los sentimientos nacionalistas. Por lo tanto, necesita una guerra, una victoria, aunque sea falsa. Rusia necesita abandonar las pol铆ticas que ayuden al agresivo Erdogan a mantener su poder.

Erdogan quiere destruir a los kurdos. En este sentido, instamos a Rusia a no ser socio de escenarios desastrosos contra los kurdos. La cuesti贸n principal que Ir谩n y Rusia deber铆an discutir con Erdogan es cu谩ndo retirar谩 Turqu铆a su ej茅rcito y pondr谩 fin a la ocupaci贸n. Curiosamente, Turqu铆a nunca habla de cu谩ndo pondr谩 fin a la ocupaci贸n y retirar谩 su ej茅rcito. La unidad pol铆tica y la integridad territorial de Siria son posibles si el norte y el este de Siria cooperan con la administraci贸n de Damasco y ponen fin a la ocupaci贸n. Potencias como Rusia deber铆an dar prioridad a esta cuesti贸n.

