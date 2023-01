–

Las expresiones 鈥済uerra significa destrucci贸n鈥, 鈥済uerra significa muerte鈥, etc., utilizadas por muchos al describir una conflagraci贸n b茅lica, se refieren, por supuesto, a la masacre de seres humanos.

Estos son tiempos en los que nos enfrentamos a una destrucci贸n de la que, quiz谩s, la historia nunca haya sido testigo: la destrucci贸n del medio ambiente. Los Estados y un pu帽ado de capitalistas que monopolizan el poder est谩n destruyendo y saqueando todos nuestros espacios vitales y el medio ambiente.

Destruir la naturaleza en el Kurdist谩n forma parte de una pol铆tica de genocidio. El ej茅rcito turco lleva a帽os quemando y talando bosques de forma rutinaria, y lo triste es que da el trabajo a algunos colaboradores locales (del Estado turco) a cambio de unos c茅ntimos. El Estado turco destruye la naturaleza en el Kurdist谩n del Norte (Bakur, sudeste de Turqu铆a) y ahora lo hace tambi茅n en el Kurdist谩n del Sur (Bashur, norte de Irak). All铆, primero tala 谩rboles en las zonas que ocupa y luego los colaboradores locales comercian con esos 谩rboles. Esto es ahora un problema global.

El ej茅rcito turco tuvo que retirarse de muchas zonas de Zap (en Bashur), en diciembre de 2022. Mientras visitaba los campamentos y posiciones dejados atr谩s por el ej茅rcito turco, fui testigo, en primera persona, de esta masacre de la naturaleza. Me resulta dif铆cil expresar con palabras la desolaci贸n que encontr茅. Volv铆 a sentir con gran dolor la destrucci贸n que deja tras de s铆 la guerra. Esa destrucci贸n que hab铆a seguido y presenciado durante el a帽o. Sent铆 rabia al ver esos 谩rboles talados y destruidos por las bombas. No pod铆a hablar.

鈥淐obardes, 驴qu茅 quer铆an de estos 谩rboles?鈥, murmur茅. Conoc铆a la mentalidad y la hostilidad con la que talaban esos 谩rboles. Lo aprend铆 de los guerrilleros y las guerrilleras el a帽o pasado. Mientras el ej茅rcito turco talaba 谩rboles, algunos guerrilleros y guerrilleras no pudieron soportarlo e intervinieron, y fueron asesinados. El Estado turco no conoce l铆mites en hostilidad y brutalidad, y ha masacrado cabras montesas, jabal铆es y las mulas de los guerrilleros y las guerrilleras utilizando toneladas de bombas. Por si fuera poco, el enemigo no quiere dejar nada en esta tierra y bombardea tambi茅n fuentes naturales y 谩rboles frutales junto al agua.

Creo que el crimen del Estado turco contra la naturaleza deber铆a a帽adirse al de genocidio. Por supuesto, sus colaboradores locales tambi茅n deber铆an ser desenmascarados.

FUENTE: Kurtay Serhat / ANF

