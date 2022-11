–

La agencia de noticias ANF entrevistó a Demir Çelik, copresidente de la Federación Democrática Aleví (FEDA), y a Rıza Yağmur, un notable de la comunidad de Derviş Cemal, sobre el uso de armas químicas y prohibidas por parte del ejército turco contra las tropas guerrilleras en Kurdistán del Sur (Bashur, norte de Irak) y el incendio de los cadáveres de sus propios soldados turcos en los campos de batalla.

El copresidente de la FEDA dijo que el ejército turco no tuvo éxito a pesar de usar armas tecnológicamente avanzadas contra las guerrilleras: “El ejército turco está atacando y reclutando bandas del PDK (Partido Democrático de Kurdistán) y Siria. Las guerrillas kurdas están oponiendo una resistencia épica contra la campaña de invasión turca que ha estado ocurriendo durante siete meses, con el apoyo militar y de inteligencia del mundo imperialista, particularmente la OTAN y los Estados Unidos”.

Çelik agregó que “el Estado turco, que ha fracasado a pesar de todo el apoyo que recibe, no duda en utilizar cualquier forma de métodos de guerra sucia en violación de las leyes de la guerra. Al no poder avanzar sobre el terreno, utilizan armas químicas y bombas prohibidas con ojivas nucleares. Se entiende que el Estado turco está pasando por un momento muy difícil en esta guerra. Los voceros del gobierno fascista ocultan sus derrotas y niegan sus crímenes contra la humanidad”.

El titular de la FEDA recordó que las convenciones internacionales, de las que Turquía es parte, prohíben el uso de armas químicas. “La jefa de la Asociación Médica Turca y experta en Medicina Forense, Şebnem Korur Fincancı, fue encarcelada por afirmar que el presunto uso de armas químicas debería ser investigado”, indicó.

“Los políticos, artistas e intelectuales que instan al gobierno a ser sensible en este tema se enfrentan a una ofensiva –aseguró Çelik-. Este enfoque paranoico demuestra que el Estado está teniendo dificultades en la guerra sucia que está librando. Los funcionarios corruptos insisten en el genocidio físico y cultural contra los kurdos y los alevíes”.

Çelik también indicó que el Estado turco convenció a los que luchaban contra la guerrilla de que “caerían como mártires cuando fueran asesinados”. A su vez, explicó que “los soldados que reclutan deben firmar un contrato que dice que el Estado se ocupará del proceso si mueren en la guerra. De esta manera, ocultan su número de muertos a la sociedad, tratando de no provocar la reacción pública. Además, el ejército no ve ningún daño en quemar los cadáveres de sus propios soldados y no entregarlos a sus familias. No existe tal cosa en ninguna ley de guerra”.

El presidente de la FEDA denunció que “el tratamiento de los combatientes kurdos muertos ya nos ha demostrado que la mentalidad negacionista y genocida no respeta a los muertos desde el entierro de cuerpos bajo las aceras y la entrega de huesos a las familias por correo o entrega de restos en una bolsa. El Estado turco considera que es un deber someter a los kurdos a todas y cada una de las atrocidades. La forma en que tratan a sus propios soldados muertos muestra que ya no tienen ningún valor humano o islámico para ellos. Una vez que falta el respeto a los valores humanos, no habrá límites ni fronteras”.

“El ejército turco quema los cuerpos de los soldados muertos en conflictos armados para que no caigan en manos de las fuerzas guerrilleras –advirtió Çelik-. Esto muestra cuán lejos han crecido de los valores humanos. Tienen tanques, vehículos blindados, helicópteros, pero aún no recuperan a las víctimas del suelo. Esto no tiene explicación, ni con respecto a la humanidad ni a la conciencia. Aquellos que se alimentan de enemistad pueden hacer cualquier cosa. Quemar los cadáveres es una consecuencia de la ilegalidad de la guerra brutal, bárbara y sucia”.

El titular de la FEDA afirmó que “también es posible que quemen los cadáveres para evitar la exposición de sus identidades y crímenes en la guerra. Este salvajismo y barbarie continuarán sin cesar, si el Estado negacionista y genocida no es confrontado, responsabilizado y concedido a las leyes universales y a una vida común democrática. Por lo tanto, en lugar de esperar que los soberanos y los tiranos muestren misericordia, nosotros, como pueblos oprimidos de Mesopotamia, debemos cumplir con nuestras responsabilidades humanitarias y de conciencia contra este salvajismo y barbarie”.

Por su parte, Rıza Yağmur, subrayó que “el sistema estatal turco está inspirado en las reglas opresivas de Muawiya y Yazid, que masacraron al Imam Husayn y su comunidad en Karbala. El orden y la mentalidad actuales son los mismos. La historia se repite. Poseído por la misma mentalidad, el ejército turco está asesinando cruelmente a los hijos del pueblo kurdo oprimido. Esto es injusticia, crueldad, vergüenza, pecado. Todos los oprimidos deben unirse para poner fin a esta locura. Quemar los cadáveres de tus propios soldados no puede asociarse con ninguna fe o valor humano. Es un crimen contra la humanidad, contra el cual todos los pueblos oprimidos deben actuar juntos”.

