July 26, 2021

Desde hace más de tres meses, el ejército turco intenta, con todas sus fuerzas, ocupar las regiones de Metîna, Zap y Avaşîn, en las Zonas de Defensa de Medya, en el sur del Kurdistán (Bashur, norte de Irak). El comandante de las Fuerzas de Defensa Popular (HPG), Sipan Rojhilat, habló sobre la evolución actual de la resistencia ante los planes turcos de invasión en una entrevista en Stêrk TV.

-La región de Avaşîn es una de las zonas más atacadas. ¿Cómo han evolucionado la guerra y la resistencia allí desde el comienzo de la invasión?

-El Estado turco ha lanzado una gran operación de invasión. Esta invasión tiene como objetivo ocupar completamente las Zonas de Defensa de Medya. Avaşîn es una región que ha desempeñado un papel importante en anteriores incursiones de ocupación. Es conocida tanto por la dificultad del terreno como por su determinación. Los guerrilleros se enfrentaron allí a grandes dificultades, incluso antes de la invasión. Los Montes Zagros son una zona muy empinada. En el pasado, los combatientes de Avaşîn a veces tenían que caminar durante días para llevar a cabo una acción. Tras días de caminata, llegaban al objetivo, lo destruían y regresaban. Esta era la táctica de la guerrilla. El Estado turco fue golpeado duramente una y otra vez, por lo que está tratando de eliminar a los guerrilleros en estas tres áreas de las Zonas de Defensa de Medya.

Al mismo tiempo, la operación turca en Heftanîn continuó, siendo Xakurke y Garê los últimos en ser atacados. Tras su dura derrota en Garê, el Estado turco planeó compensar esta desgracia con sus ataques a Zap, Avaşîn y Metîna. Pero el cálculo no funcionó. La operación se desarrolla desde el 23 de abril, desde hace tres meses. El Estado turco no ha conseguido ninguno de los resultados que esperaba. ¿Por qué? No había contado con la grandeza de la resistencia guerrillera. Sin embargo, sobre todo al principio de la invasión, había cierta inexperiencia por parte de la guerrilla. Los guerrilleros tenían poca experiencia en resistir al Estado turco en túneles, organizados en pequeños equipos. Hubo algunas deficiencias. Pero, al mismo tiempo, la resistencia en Mamreşo con nuestros siete compañeros que cayeron allí, se ha convertido en un ejemplo. Estos compañeros son pioneros para nosotros, su resistencia determinó el curso de la operación. Nos mostraron cómo romper la operación.

La resistencia en los túneles de Mamreşo, y Şehîd Serdar nos dieron la experiencia necesaria para llevar a cabo la guerra de los túneles sin ninguna falla. Las zonas de Werxelê y Girê Sor también están en guerra. El enemigo lleva meses intentando capturar algunos de nuestros túneles, pero no lo consigue. Esto también es una realidad. El enemigo está siendo golpeado por la guerrilla, podemos explicarlo con ejemplos. La guerra en Avaşîn ha puesto una traba en la rueda del Estado turco. Las ofensivas que los guerrilleros habían llevado a cabo contra el enemigo en años anteriores, se están llevando a cabo ahora en el centro de Avaşîn contra el ejército turco. ¿Cómo ocurre esto? Por ejemplo, cuando el enemigo quiere acercarse a los túneles, los compañeros le salen al encuentro y no le permiten acercarse. De todos modos, el enemigo carece de valor para acercarse a los túneles de los compañeros.

Una y otra vez, nuestros compañeros han confirmado, incluso en los medios de comunicación, que el enemigo se comporta de forma muy cobarde. El Estado turco tiene miedo de la guerrilla. Les pongo un ejemplo: el enemigo apareció en un lugar de los Montes Zagros. Nuestros compañeros dispararon uno o dos tiros, a unos 15 o 20 soldados a 1000 o 1500 metros de distancia. Los soldados descargaron sus armas y huyeron. Cinco minutos más tarde, llegó otro grupo y tomó secretamente esas armas. Luchamos contra un ejército así. El enemigo pensaba que podría venir aquí, limpiar la región y destruir a los guerrilleros en una semana. Pero estas ideas no resistieron la realidad. En todas las regiones de Avaşîn, especialmente en las zonas de Mamreşo, Mervanos y Şehîd Serdar, los guerrilleros no cedieron ni una sola posición.

El Estado turco se jacta, en la televisión, de haber llegado a lugares a los que nadie habría creído que se podría acceder. El Estado turco no ha penetrado en esas zonas. Sólo ha enviado su tecnología por delante. Entonces, ¿con qué tipo de ejército estamos tratando? El ejército del que se habla no existe. Las operaciones en Avaşîn han demostrado que los soldados turcos no tienen la fuerza necesaria para luchar contra la guerrilla. También hay ejemplos de ello. Querían entrar en los túneles de Werxelê, los compañeros encendieron sus cámaras y les atacaron. Pudimos oírlos. Los soldados turcos lloraron, gritaron de pánico y huyeron. ¿Cómo puede un ejército así luchar? Quieres entrar en los túneles con 150 soldados y un equipo enorme, te golpean con armas ligeras y gritas a pleno pulmón. Atacan a los guerrilleros con aviones y una amplia gama de armas, pero los guerrilleros no dan ni un paso atrás. Son ellos los que huyen de las posiciones, e incluso dejan sus armas. Por eso, desde el comienzo de la operación, la resistencia continúa en todas las posiciones de Avaşîn. No es una resistencia ordinaria. En Werxelê, se mantiene desde hace 40 días. Los soldados intentan acercarse a los túneles con explosivos, TNT o gas venenoso cada día. Hasta ahora, los compañeros no han retrocedido ni un solo paso. Al contrario, golpean a los ocupantes todos los días.

-Has hablado de la tecnología de guerra turca. ¿Qué tecnología se utiliza?

-El Estado turco no se basa sólo en la tecnología. Por ejemplo, utiliza decenas de aviones de reconocimiento y de combate para proteger a sus propias tropas. Aun así, no se puede detener la desmoralización de los soldados. Cada unidad tiene un dron, que se utiliza continuamente. Y eso no es todo: los ocupantes utilizan perros para su protección en el campo. También utilizan contras, guardias de pueblo y mercenarios. El ejército afirma que sus soldados son héroes y que penetran en las zonas de la guerrilla. Pero es todo lo contrario: se trata de un ejército que hace todo lo posible para protegerse.

Las fuerzas de ocupación deberían comportarse como guerrilleros en una zona de guerrilla. Pero eso no funciona. En los túneles, por ejemplo, piden a los guerrilleros que se rindan. ¿A quién se supone que deben rendirse? Frente a los guerrilleros hay un ejército cobarde y colapsado. ¿Cómo puede uno rendirse ante un ejército así? Esta es la realidad. Es un ejército derrotado. Se levantan y dicen: “Ríndanse, tenemos agua”. Los propios guerrilleros tienen mucha agua. Los combatientes dentro de los túneles no tienen hambre, ni sed, ni están solos. La comida, las municiones y las posiciones se han preparado con mucha antelación. Pero también se han adaptado psicológicamente a la situación y han planificado todos los métodos y tácticas.

Déjenme darles un ejemplo. En Tabura Ereban), el ejército turco fue atacado con un arma especial. Las imágenes de la acción pueden haber aparecido en la televisión. En el video se puede ver que los compañeros están disparando cohetes contra el ejército turco. Un grupo de soldados es alcanzado, otro huye y una tercera unidad está bajo fuego. Los soldados que huyen no acuden en ayuda de los otros, sino que huyen, como diciendo “sálvese quien pueda, al diablo con los demás”. Un día utilizaron gas venenoso contra los túneles. Algunos de nuestros compañeros fueron alcanzados por el gas. Fueron rescatados por compañeros que no estaban heridos. Cuando alguien va a rescatar a sus compañeros, no se esfuerza por salvarse a sí mismo, sino por ayudar a los demás. Todos los compañeros sobrevivieron con buena salud, porque también pueden luchar contra las armas químicas. La diferencia entre los dos ejemplos es clara. Un bando deja a su compañero y huye sin mirar atrás. Su compañero es abandonado en el fuego. Las armas químicas se utilizan contra el otro bando, pero los combatientes piensan más en su compañero que en sí mismos. Están dispuestos a sacrificarse por sus compañeros.

-¿Qué hay de nuevo en la resistencia de los guerrilleros a esta operación?

-Hemos tenido grandes experiencias en la guerra de los túneles. Creemos que si estas experiencias se ponen en práctica, lograremos grandes resultados en la guerra de los túneles. Porque la tecnología del Estado turco no funciona en los túneles. Las armas químicas son las más utilizadas y, como he dicho, los compañeros han encontrado la manera de combatirlas. Además, hemos desarrollado métodos para romper el cerco del ejército turco. No nos sentamos en los túneles a esperar a que llegue el Estado turco. Independientemente de lo que hicieran, creamos una alternativa. Ellos utilizan tecnología avanzada, nosotros luchamos con técnicas y métodos creativos. Esto hace que el Estado turco se quede atascado. Si esta situación se prolonga un poco más y la guerrilla avanza lentamente hacia la posición de ataque, la operación del ejército turco fracasará por completo. Esto se debe a que a medida que la operación crece, también lo hace la experiencia de los guerrilleros. Esta es la etapa de la guerra en Avaşîn. Ahora el ejército turco no duda en utilizar armas químicas. Es tan cobarde que no puede luchar contra nosotros. Hasta ahora, ni uno solo de nuestros amigos de Avaşîn ha sido asesinado directamente por el ejército. Todos los que cayeron fueron asesinados por agentes químicos o por ataques aéreos.

En el pasado, el Estado turco podía llegar a nuestras posiciones en dos o tres días. Pero ahora ya está tardando más de tres meses, y puede que tarde aún más. La voluntad de la guerrilla es férrea y así es como luchan los guerrilleros.

-¿Existe el peligro de que el Estado turco amplíe esta operación e invada otro lugar?

-Nuestro movimiento ha declarado en repetidas ocasiones que el Kurdistán del Sur es el objetivo del Estado turco. Esto significa que el Estado turco ampliará la operación. Erdogan está utilizando esta guerra para su propio beneficio. Esto es conocido por todos. Está tratando de sacar provecho político de ella para presentarse como exitoso y sacar provecho para las elecciones. Aunque las operaciones del Estado turco se expanden por todas partes, los preparativos de la guerrilla son completos. La guerrilla está lista para la contraofensiva. Todas nuestras fuerzas están listas, no sólo para resistir la operación sino también para lanzar sus propias operaciones. Todas nuestras posiciones están listas para luchar. La resistencia, hasta ahora, especialmente la de Zendûra, ha sido un buen ejemplo y la acogemos con entusiasmo. La determinación y la resistencia allí nos han demostrado que es posible luchar con fuerza durante meses.

El Estado turco intenta demostrar su valía en todos los frentes, pero así cansa y debilita a su propio ejército. Desde el 23 de abril, las tropas han sido lanzadas por aire en las zonas y se han utilizado armas químicas. Los aviones bombardean los túneles de guerra todos los días. Avaşîn, Zap, Çemço, Metîna y otras zonas son bombardeadas por los aviones de guerra. Los soldados atacan con más frecuencia que la aviación. Sin embargo, no son eficaces. ¿Qué quieren conseguir en lugares con lanzacohetes B7, cuando la artillería pesada ya ha sido infructuosa? Realmente no se consigue nada. Los ataques con armas químicas han aumentado. Como he dicho, al principio no teníamos experiencia con las armas químicas, ahora estamos ganando experiencia poco a poco. Incluso si llegan a otras zonas, en base a la experiencia adquirida, cualquier otra operación del Estado turco será aplastada.

Las guerrillas también pueden lanzar contraoperaciones al mismo tiempo, según sus capacidades. Podemos golpear al enemigo desde muchos lados. El Estado turco está utilizando toda su energía para luchar en esta guerra. Si observamos el tráfico de helicópteros de transporte Sikorsky, vemos que están en movimiento las 24 horas del día. Si hay 50 o 60 soldados en una colina, a veces el Sikorsky viene siete u ocho veces por noche. Creo que estos helicópteros Sikorsky son para el suministro de alimentos. Los soldados de esta zona están desmoralizados. No son capaces de resistir.

En mi opinión, la operación de invasión en Avaşîn ya es un fiasco. Si quieren dar más pasos en el futuro, sólo podrán hacerlo con técnicas de guerra prohibidas. ¿Por qué? No son capaces de llevar a sus soldados a los túneles de guerra y dejar que luchen allí. Tal vez usen armas químicas, tal vez explosivos. Con otra cosa, el Estado turco no es capaz de luchar contra nuestros túneles de guerra. Eso está clarísimo.

Los túneles de guerra son una experiencia para nosotros. Si seguimos con estos métodos, podemos derrotar al Estado turco de muchas maneras. Para Erdogan, Soylu y Akar, la muerte de los soldados no es importante, pero sí su reputación política. No anuncian cuando mueren sus soldados. Mueren decenas de soldados, pero lo mantienen en secreto. ¿Por qué? No quieren perder su reputación política. No quieren decir que han sido derrotados. Cuando lleguen a otras regiones, será mucho más difícil para ellos. Nuestras posiciones allí son aún más fuertes y estoy seguro de que allí serán golpeados con fuerza. La determinación de los guerrilleros no existe en ningún ejército. Un guerrillero no piensa en sí mismo, sino en sus compañeros.

FUENTE: Stêrk TV / ANF / Edición: Kurdistán América Latina

