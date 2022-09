–

De parte de Kurdistan America Latina September 14, 2022 212 puntos de vista

El ataque de invasi√≥n turco lanzado el 14 de abril de 2022 contra las fuerzas guerrilleras en Zap, AvaŇü√ģn, y m√°s tarde en Metina, en las Zonas de Defensa de Medya (Bashur, Kurdist√°n iraqu√≠) est√° a punto de cumplir cinco meses. El plan de ocupaci√≥n del r√©gimen fascista de Erdogan-Bah√ßeli fracas√≥ en su primer d√≠a, ya que la guerrilla predijo el ataque de invasi√≥n e hizo muchos preparativos necesarios desde el principio del a√Īo.

El plan original turco estaba dise√Īado para capturar Zap en poco tiempo. El plan consist√≠a en tomar Zap y destruir o forzar la rendici√≥n de todas las fuerzas guerrilleras de la zona en un mes, mediante una oleada de ataques a gran escala. Sin embargo, el plan de Ankara se ha derrumbado en Zap.

Las guerrillas de las HPG y de las YJA Star llevan 40 a√Īos luchando contra el colonialismo con una fuerza de voluntad basada en la postura abnegada apo√≠sta, y ahora est√°n resistiendo actualmente al ej√©rcito turco bas√°ndose en la misma voluntad. A decir verdad, esta fuerza de voluntad ha llegado a un punto √°lgido.

Tras un continuo bombardeo de decenas de zonas de la resistencia en una noche, miles de soldados turcos y sus fuerzas aliadas fueron desembarcados alrededor de los t√ļneles de batalla. La primera oleada de ataques fracas√≥ tras una r√°pida respuesta de la guerrilla. La t√°ctica de ataque m√°s evidente fue que las fuerzas turcas empezaron a utilizar armas qu√≠micas contra la guerrilla desde el primer d√≠a.

Como se recordar√°, el ej√©rcito turco invasor no utiliz√≥ armas qu√≠micas al principio de la guerra del a√Īo pasado. Despu√©s de los graves golpes que recibi√≥ en los primeros d√≠as de la guerra, el ej√©rcito turco comenz√≥ a utilizar armas qu√≠micas. El motivo era que Turqu√≠a quer√≠a llevar a cabo una destrucci√≥n total en poco tiempo. El ej√©rcito turco invasor y sus mercenarios han atacado a las fuerzas guerrilleras utilizando bombas nucleares t√°cticas y armas qu√≠micas 1.762 veces en cinco meses. Las fuerzas de la guerrilla anunciaron que han detectado cinco grupos de armas qu√≠micas de diferentes colores y sabores hasta ahora durante estos ataques. El m√°s reciente, el 9 de septiembre, se llev√≥ a cabo un ataque contra los t√ļneles de batalla de las fuerzas guerrilleras con gas cloro. Apoyada por la OTAN y los estados europeos, Turqu√≠a sigue cometiendo m√°s cr√≠menes contra la humanidad. Turqu√≠a se ve alentada por el silencio de las potencias mundiales.

El ej√©rcito turco ha utilizado repetidamente armas qu√≠micas en su guerra sucia contra las fuerzas de la guerrilla durante a√Īos, pero nunca ha utilizado tantas armas qu√≠micas como en los dos √ļltimos a√Īos de la guerra. Se han utilizado abundantemente todo tipo de sustancias qu√≠micas: venenos para el sistema nervioso (Tabun, Sar√≠n, Soman, Vx), productos qu√≠micos c√°usticos (Mostaza, Mostaza Nitrogenada, Lewisita), productos qu√≠micos irritantes para los pulmones (Fosgeno, Difosgeno, Cloropicrina), venenos sist√©micos (Cianuro de Hidr√≥geno, Sulfuro de Hidr√≥geno), productos qu√≠micos que alteran la capacidad ( BZ, LSD), productos qu√≠micos antidisturbios (Tears: CN,CS,CR, Vomitivos: DM), Herbicidas (2, 4-D, 2, 4, 5-T, √Ācido cacod√≠lico, Picloram) y muchas otras armas qu√≠micas. Especialmente se utilizan mucho los productos qu√≠micos que asfixian y paralizan el sistema nervioso. El uso de todas estas armas qu√≠micas se considera un crimen contra la humanidad.

El m√°s reciente crimen contra la humanidad cometido por el r√©gimen fascista de Erdońüan-Bah√ßeli fue denunciado el 9 de septiembre cuando el ej√©rcito turco utiliz√≥ gas cloro prohibido contra los t√ļneles de batalla. En una declaraci√≥n del 9 de septiembre, las HPG confirmaron que se utilizaron gases de cloro contra las posiciones de batalla de las fuerzas guerrilleras.

El cloro no es un producto qu√≠mico corriente. Seg√ļn las leyes internacionales, es la primera arma qu√≠mica ilegalizada en la guerra convencional. Como es sabido, todas las armas que no sean armas nucleares estrat√©gicas y t√°cticas entran en el √°mbito de las armas convencionales. El uso de este gas, clasificado como gas asfixiante, est√° prohibido seg√ļn las leyes internacionales. Anteriormente, los guerrilleros de la posici√≥n de combate de Martyr Berxwedan en la zona de resistencia de Ňěeh√ģd Ňěah√ģn hab√≠an detectado el uso de este gas. De hecho, Martyr Bager, un antiguo comandante del √Ārea de Resistencia de Ňěeh√ģd Ňěah√ģn, explic√≥ en unas im√°genes que el color de un producto qu√≠mico similar a este gas era verde amarillento y ol√≠a a lej√≠a. El ej√©rcito turco ya tiene una gran cantidad de este gas en su inventario. Estos gases est√°n prohibidos porque se consideran armas de destrucci√≥n masiva. No se ha presentado ninguna objeci√≥n contra la posesi√≥n de este gas por parte del ej√©rcito turco, incluidas todas las armas prohibidas.

FUENTE: Dogan Amed / ANF / Edición: Kurdistán América Latina

