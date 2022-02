El 10 de febrero de 1923 nace uno de los sindicatos m谩s combativos de Colombia, para luchar contra la explotaci贸n y la represi贸n de la compa帽铆a del magnate Rockefeller

“Aqu铆 estamos 3.000 obreros de Colombia para notificarle a la Tropical que hemos resuelto no seguir siendo esclavos”.

Ra煤l Eduardo Mahecha en una manifestaci贸n popular en Barrancabermeja, d茅cada de 1920.

A finales de la d茅cada de 1910 en una zona del Magdalena Medio, en inmediaciones donde hoy se encuentra la ciudad de Barrancabermeja, se estableci贸 un enclave petrolero por parte de la empresa estadounidense Tropical Oil Company, una filial de la Standard Oil Company del magnate Rockefeller. Tras la llegada de esa empresa a la regi贸n, se produjo una transformaci贸n total del espacio y de la sociedad donde se implant贸 la econom铆a de enclave, la cual necesitaba de un gran contingente de trabajadores asalariados.

Al ritmo vertiginoso del capital, con su nueva “racionalidad” econ贸mica y productiva, con su aceleraci贸n del tiempo y su contracci贸n del espacio, en Barrancabermeja se transformaron la vida de hombres y mujeres y los paisajes naturales. Se desmont贸 selva, se abrieron trochas de penetraci贸n, se talaron 谩rboles para construir campamentos y viviendas, se perforaron pozos, se construyeron carreteras y tramos f茅rreos, se empalmaron l铆neas telegr谩ficas y telef贸nicas, se erigieron cercas y mallas met谩licas y se construyeron oleoductos. Todo eso era inusitado para el tiempo y el espacio agr铆cola y precapitalista que hasta entonces hab铆a dominado la regi贸n. Lo que no fuera funcional a ese ruidoso capitalismo, tanto desde el punto de vista humano como espacial, ten铆a que desaparecer (all铆 ya no ten铆an cabida, por supuesto, los campesinos y menos los ind铆genas Yarigu铆es). La transformaci贸n territorial estuvo marcada desde un comienzo por la impronta del petr贸leo.

La represi贸n ocupaba un puesto central y singular en ese dispositivo espacial. En la d茅cada de 1920 se articularon no uno sino tres cuarteles de polic铆a (nacional, departamental y local) y luego uno para el Ej茅rcito. Esos espacios estaban subordinados a la actividad central del enclave (extracci贸n y procesamiento del crudo), para que la fuerza policial velara por su adecuado funcionamiento y mediante el control militar se mantuviera a la poblaci贸n a raya, literalmente hablando en este caso, y sometida a las nuevas imposiciones sociales y econ贸micas tendientes a controlar a la fuerza de trabajo y asegurar su venta permanente a la compa帽铆a. Era tan importante la polic铆a para la empresa, que 茅sta no dud贸 ni un instante en proporcionarle las habitaciones para que se albergaran los primeros contingentes, as铆 como tambi茅n le prest贸 un local como sede del tel茅grafo.

En t茅rminos espaciales se configuraron dos h谩bitats urbanos antag贸nicos: de un lado, la ciudad de la Troco (El Centro) donde se erigi贸 un tipo de vivienda, t铆pica de algunos lugares de los EEUU, con construcciones amplias y aireadas, con hospital y servicios p煤blicos adecuados. Este era el llamado barrio “Staff” donde viv铆an los t茅cnicos y administradores extranjeros, que incluso hoy un siglo despu茅s nos asombra por sus comodidades: “El barrio Staff semejaba una buc贸lica aldea poblada de peque帽as y atractivas villas, como manufacturadas en serie. En la colonia m谩s elevada y dominando el panorama se construy贸 la Casa Loma, hacia 1928, con destino a la residencia del gerente general de la Tropical. Con planos originales y con una t铆pica arquitectura colonial norteamericana, la casa se edific贸 con amplio vest铆bulo, circundantes pasillos y espl茅ndidas habitaciones dotadas de muebles importados que a煤n conserva. La sala, el comedor y el porche forman un hermoso conjunto que la hace saltar a la vista como un fino retrato de mansi贸n palaciega”[1].

Al lado del barrio Staff, fueron apareciendo otros barrios, que en 1928 agrupaban a unos 4.000 trabajadores, la mayor concentraci贸n de proletariado de todo el pa铆s. Estos trabajadores habitaban en r煤sticos campamentos, con p茅simas condiciones higi茅nicas y sanitarias, y soportando todo tipo de enfermedades tropicales.

Adem谩s, estaba la cabecera municipal, el antiguo Puerto Santander, transformada en un gran poblado y luego en una ciudad, caracterizada por el hacinamiento, casuchas de madera, sin servicios p煤blicos, plagada de enfermedades, como signo material de una notable divisi贸n entre la “barranca estadounidense” y la “barranca colombiana”. Las dos ciudades estaban separadas por una impenetrable alambrada que imped铆a el paso de los colombianos hacia al lado donde estaba la Troco, una frontera que separaba a Colombia de Gringolandia.

Desde un comienzo la compa帽铆a actu贸 bajo el criterio de separarse espacial y socialmente de todo aquello que fuera colombiano, en la cabecera municipal construyendo campamentos y en las zonas rurales fundando caser铆os. Esos terrenos eran para uso exclusivo de la compa帽铆a y estaban vedados para quienes no formaran parte de ella. Con la malla se ejerc铆a una violencia f铆sica y simb贸lica y se segregaba a los colombianos, puesto que se convirti贸 en protecci贸n para los residentes extranjeros y en c谩rcel para los trabajadores nacionales. Ten铆a connotaciones militares, al estar protegida por celadores de la compa帽铆a adentro en la ciudad gringa y afuera por la polic铆a nacional, que controlaba la v铆a de acceso a las instalaciones de la Troco. Lo mismo se puede decir de la “Armada Nacional” que circulaba por el r铆o y luego del ej茅rcito que se ubic贸 en una 贸ptima posici贸n para proteger los pozos y los tanques. Las dos ciudades eran distintas y entre ambas, a manera de protecci贸n, se encontraba un colch贸n de seguridad, proporcionado por el Estado colombiano para defender a la compa帽铆a estadounidense y para impedir que los colombianos penetraran en la zona vedada.

La separaci贸n espacial era una clara muestra de la segregaci贸n social entre los estadounidenses y los colombianos como se experimentaba en el ferrocarril de la Troco, en el que estaba dispuesto un vag贸n especial, con todas las comodidades para los estadounidenses; otro para los oficinistas, los capataces y sus familias; otro para los familiares de los obreros casados; y el 煤ltimo para los obreros solteros que viajaban en “cuarta categor铆a”, en vagones destartalados y sin asientos, en los que se amontonaban al lado de los materiales de construcci贸n.

Formaci贸n de los trabajadores petroleros

El naciente proletariado petrolero tuvo un origen geogr谩fico, social y 茅tnico muy diverso. En t茅rminos sociales, la mayor parte de los trabajadores colombianos era de origen campesino. Muchos de ellos eran peque帽os colonos y minifundistas, sin ninguna experiencia laboral como trabajadores asalariados, y fueron atra铆dos por la leyenda que empez贸 a circular en varios sitios del pa铆s sobre la bonanza econ贸mica que produc铆a el oro negro y los altos salarios que ofrec铆a la Troco. En cuanto a lo geogr谩fico se refiere, proven铆an de distintos lugares del pa铆s, preferentemente de las empobrecidas monta帽as antioque帽as, las s谩banas de Bol铆var y la Costa Atl谩ntica, as铆 como de las zonas circundantes de Santander y de otros lugares del interior del pa铆s.

En lo relacionado a la configuraci贸n 茅tnica de los primeros n煤cleos obreros, sobresalieron las influencias afrocampesinas, puesto que gran parte de los emigrantes proven铆an de las s谩banas de Bol铆var, Sucre y C贸rdoba y otras regiones de la costa atl谩ntica. Como estos pobladores era el producto de una mezcla racial de varios siglos entre “blancos”, ind铆genas y negros, lo que en realidad se estaba reproduciendo en Barrancabermeja era la cultura tri茅tnica, tan importante para determinar lo propio de los habitantes del bajo y medio Magdalena. No por azar, los primeros contingentes de trabajadores de la Tropical, aquellos que abr铆an trocha eran de color oscuro, por su probada resistencia y fortaleza para asumir las duras labores de descuajar monte a punta de machete. Estos macheteros se cuentan entre los primeros afiliados de la Uni贸n Obrera, desde su fundaci贸n en 1923, por el influjo que tendr铆an dos personajes, vinculados social y 茅tnicamente con ellos, Ra煤l Eduardo Mahecha y Escol谩stico 脕lvarez, ambos coparticipes en la organizaci贸n inicial de los trabajadores petroleros en la regi贸n de Barrancabermeja. No sobra recordar que a Mahecha le dec铆an familiarmente el “negro” Escol谩stico 脕lvarez era, efectivamente, un personaje con rasgos faciales negros.

Del exterior tambi茅n llegaron trabajadores, pues la Troco enganch贸 obreros calificados de origen caribe帽o y antillano, conocidos con el apelativo de Yumecas, negros fuertes y resistentes que hab铆an demostrado su capacidad de trabajo en empresas y enclaves de banano, az煤car y otros productos. Parad贸jicamente, los yumecas fueron considerados por los trabajadores colombianos como parte de la elite de la empresa, que los incorpor贸 como personal fijo y los “aloj贸” en instalaciones muy superiores a los campamentos miserables y desvencijados en los que resid铆an los obreros colombianos. Los yumecas ten铆an una ventaja con respecto a los trabajadores colombianos, puesto que hablaban ingl茅s y ten铆an experiencia en trabajos similares en otros enclaves del Caribe (tal como el del Canal de Panam谩), lo cual les permit铆a relacionarse de manera m谩s f谩cil y directa con los capataces, administradores e ingenieros de la Tropical.

Como resultado de diversas influencias 茅tnicas, Barrancabermeja se convirti贸 desde la d茅cada de 1920 en un crisol cultural, como lo registr贸 pocos a帽os despu茅s el escritor y poeta Tomas Vargas Osorio: “Japoneses menudos y avellanados; chinos reverentes y humildes; gringos con camisas de kaki fuerte y botas ferradas; alemanes de cabeza rasurada, blancos y rollizos; negros de Cuba, mulatos de la costa, hombres de Antioquia y de Santander con sus camisas blancas de seda y su andar ligero y vivo”[2].

Obreros de la Troco en los primeros a帽os de la explotaci贸n petrolera. El Gr谩fico, No. 411-412, mayo 25 de 1918, p. 90.

El naciente proletariado petrolero se desempe帽aba en dis铆miles actividades, empezando por las relativas a la extracci贸n (perforaci贸n y sondeo de los pozos) y procesamiento del crudo, que en un comienzo eran realizadas por trabajadores calificados de EEUU o por algunos yumecas pero que luego fueron efectuadas por obreros colombianos. La configuraci贸n productiva del enclave precisaba de un variado n煤mero de actividades, en las que tambi茅n se form贸 el proletariado de la regi贸n. El desmonte de selva, la construcci贸n de carreteras, tramos f茅rreos, instalaciones de la compa帽铆a, campamentos y el tendido de un oleoducto de m谩s de 500 kil贸metros hasta la Costa Atl谩ntica fueron algunas de las actividades desempe帽adas por los primeros trabajadores. Junto a estas se desarrollaron otras labores complementarias, como las realizadas en Barrancabermeja, donde exist铆a un grupo dedicado a cocinar, lavar, limpiar los campamentos y habitaciones de la compa帽铆a, que configuraron un heterog茅neo grupo de trabajadores asalariados, formado por hombres vinculados a la empresa, ya que las mujeres trabajadoras se desempe帽aban, algunas por su cuenta y riesgo, en las actividades de cocinar, atender sitios de fritanga, limpiar los hoteles, labores que se llevaban a cabo en la cabecera municipal. Estas labores eran complementarias al trabajo masculino en los campos petroleros y se originaron por la implantaci贸n del enclave en la regi贸n.

Desde un principio, la Troco se preocup贸 por no vincular a los trabajadores de manera indefinida para evitar conflictos sindicales y para impedir que los obreros colombianos adquirieran conocimientos especializados sobre la industria petrolera. Por estas razones, en los primeros a帽os del enclave exist铆a una poblaci贸n flotante, de trabajadores y de otras personas, que iba tras una ganancia r谩pida que le permitiera regresar luego a sus lugares de origen, tal como era el caso de comerciantes y prostitutas. Sobre esta poblaci贸n flotante se teji贸 toda una leyenda negativa, como lo expresaba un polic铆a de Barrancabermeja, que ped铆a mano dura contra esos indeseables que merodeaban en el puerto: “La apreciaci贸n p煤blica es que hay cerca de 3000 personas que imponen constante preocupaci贸n, las cuales precisa expulsar paulatinamente, siendo conveniente establecer en seguida una oficina autorizadora de inmigrantes ante certificados honorables si conviene o no su arribo al lugar. […] Con 80 o 100 polic铆as… tanto aqu铆 como en las Infantas se puede garantizar que en 90 d铆as queda saneada la comarca. Si no se hace con severidad y rigor lo que deje anotado m谩s tarde ser谩 dif铆cil debido al crecimiento que hay de gente extra帽a todos los d铆as, perversa en parte considerable”[3].

A pesar de la afluencia masiva de gentes hacia Barrancabermeja, exist铆an momentos en que a la compa帽铆a le faltaban brazos para trabajar. Cuando esto acontec铆a, se recurr铆a al sistema de enganche, encargando a los capataces para que salieran a buscar trabajadores en otras zonas del pa铆s. Los enganchadores vinculaban a los trabajadores prometi茅ndoles lo divino y lo humano, aunque cuando los nuevos obreros llegaban se decepcionaran muy r谩pido al ver que las promesas no coincid铆an con la realidad. Y esto por varias razones. Primero, las condiciones clim谩ticas y ambientales eran muy dif铆ciles, en un medio dominado por un clima c谩lido, tropical h煤medo, con una temperatura promedio de 35 grados cent铆grados, en un medio asolado por multitud de mosquitos que produc铆an enfermedades como el paludismo y la fiebre amarilla.

Segundo, no exist铆a un adecuado aprovisionamiento de agua potable para el consumo humano, pues no hab铆a plantas de tratamiento ni acueducto. Por eso, proliferaban enfermedades estomacales, como la disenter铆a y la gastroenteritis, lo que se complementaba con la mala de los alimentos y las condiciones antihigi茅nicas en que se preparaban y suministraban.

Tercero, las condiciones de trabajo tampoco eran atractivas, ya que los obreros laboraban en extensas jornadas de 10 y 12 horas, de lunes a s谩bado, recib铆an una p茅sima alimentaci贸n y eran alojados en campamentos inadecuados, sin ning煤n tipo de servicio sanitario ni de protecci贸n que impidiera la entrada de mosquitos. Adem谩s, recib铆an muy mal trato por parte de los capataces, nacionales y extranjeros.

Tanto los rigores del trabajo como las enfermedades tropicales minaban la salud de los obreros y la empresa no mostraba ning煤n inter茅s en reponer su integridad f铆sica. Por ello, en principio no dispuso la construcci贸n de un hospital o un centro de salud adecuada para ellos, sino un sitio desvencijado y mal atendido, aunque s铆 ten铆a uno de primera categor铆a para el personal estadounidense.

Fundaci贸n de la Sociedad Uni贸n Obrera

En vista de las condiciones laborales y de vida imperantes en el enclave, las protestas de los trabajadores no se hicieron esperar. En un principio fueron espont谩neas, individuales y desorganizadas. Las quejas se refer铆an al p茅simo estado de los campamentos, las continuas enfermedades, la inexistencia de hospital, la mala calidad de la alimentaci贸n y al mal trato a que eran sometidos los trabajadores colombianos por los capataces, en su gran mayor铆a coterr谩neos. Algunas de esas quejas se hicieron o铆r t铆midamente fuera del marco de la Troco y de los l铆mites de Barrancabermeja, porque fueron conocidas por personas que visitaban la regi贸n o difundidas por la prensa nacional. A pesar de todas esas dificultades, el 10 de febrero de 1923 fue fundado en la clandestinidad La Uni贸n Obrera o la Uni贸n Obreros, los nombres originarios de la Uni贸n Sindical Obrera (USO). Antes de describir este hecho, miremos las razones que explican la aparici贸n de una organizaci贸n sindical en el seno del enclave petrolero de Barrancabermeja.

Su fundaci贸n debe ser relacionada con razones objetivas y subjetivas, que confluyeron en ese momento y la hicieron posible. Entre los factores objetivos se encontraban las p茅simas condiciones materiales de vida y de trabajo que ten铆an que soportar los trabajadores (jornadas extenuantes, p茅sima alimentaci贸n, falta de hospitales y servicios m茅dicos), las cuales fueron evidentes desde el mismo momento de llegada de la Tropical Oil Company al Magdalena Medio en 1916.

Junto a las dif铆ciles condiciones materiales en que se fueron formando los trabajadores asalariados en el enclave petrolero de la Tropical, deben destacarse los factores subjetivos que hacen posible la constituci贸n de una embrionaria conciencia de clase, la cual s贸lo se adquiere y se consolida mediante la lucha contra la explotaci贸n y la opresi贸n. Desde los primeros momentos de implantaci贸n del enclave se fue gestando un sentimiento de dignidad y de justicia por parte de los trabajadores. Desde 1916, en virtud de “los abusos que han cometido las autoridades colombianas de aquel lugar para complacer a los Empresarios, y que 茅stos recompensan por medio de sobresueldos”, “un grupo de honorables vecinos, inspir谩ndose en sentimientos de humanidad y patriotismo, fundaron un peri贸dico manuscrito, para censurar aquellos funestos procedimientos, a la vez que impulsar la prosperidad de su tierra”[4]. Este peri贸dico hecho enteramente a mano, del cual solo se alcanz贸 a publicar un n煤mero, era una muestra de la dignidad que asumieron importantes sectores de trabajadores y de inmigrantes relacionados directamente con ellos. Ese peri贸dico llevaba como nombre “El dedo en el ojo del” y se presentaba como un Semanario de Intereses Generales, trayendo adem谩s la ciudad y la fecha: Barrancabermeja, octubre 15 de 1916. Escrito a dos columnas y a mano, como muestra de las dif铆ciles condiciones all铆 imperantes, donde era obvio que no deb铆a existir nada que hiciera posible la publicaci贸n de un peri贸dico “normal” (tipograf铆as o cosas parecidas), era un indicador de un sentimiento nacionalista y antiimperialista.

Como una muestra de lo que iba a venir en los a帽os posteriores, debido a la intolerancia de la Tropical a cualquier intento de organizaci贸n de los trabajadores, “dicha hoja, fundada con fines tan laudables y nobles, no tuvo larga duraci贸n, porque tan pronto como apareci贸 el primer n煤mero, se prohibi贸 la publicaci贸n y circulaci贸n por medio de un Decreto dictado por el inspector y Corregidor. Tal medida fue puesta en pr谩ctica tan solo porque en el mencionado papel hay un sueldo (sic) tendiente a censurar la conducta de los Americanos”[5].

Desde luego, en la zona de Barrancabermeja incidieron los cambios pol铆ticos que se presentaron en el pa铆s despu茅s de 1918, con la oleada de huelgas y de luchas sociales, que se expresaron en la fundaci贸n del Partido Socialista en Bogot谩, organizaci贸n que adquiri贸 una notable fuerza en las riberas del r铆o Magdalena, donde se empez贸 a escuchar una pr茅dica social en la que se hablaba de terminar con la clerical y retardataria hegemon铆a conservadora.

En 1921 llegaron a Barrancabermeja Carlos Avenda帽o y Teodoro Lozano, enviados por el Comit茅 Regional Socialista de Antioquia. Ellos intentaron organizar una marcha para el primero de mayo de ese a帽o, exigiendo como primera reivindicaci贸n la destituci贸n de un odiado capataz de la Troco, Rafael Ariza, medida que fue respaldada por los trabajadores. La respuesta de la Compa帽铆a fue negativa, argumentando que los delegados de los trabajadores no eran empleados de la empresa. En respuesta se intent贸 organizar un paro, que fue reprimido y los socialistas fueron expulsados de Barrancabermeja.

Ra煤l Eduardo Mahecha en compa帽铆a de su hermana Mar铆a Claudina. Barrancabermeja, 1923.

Durante los primeros a帽os, cuando las condiciones de organizaci贸n, movilizaci贸n y lucha de los trabajadores eran muy complicadas, la empresa y las autoridades locales optaron por la represi贸n y la persecuci贸n de cualquier intento de protesta adelantado en la regi贸n. Se recurr铆a a las fuerzas policiales para expulsar a las personas que protestaban catalog谩ndolos como sujetos malsanos e indeseables. As铆, en agosto de 1922, Martiniano Valbuena, Comisario de Polic铆a, procedi贸 a desterrar a Jos茅 Calixto Mesa, por haber intentado organizar una huelga contra la Troco, “determinando la pena de expulsi贸n por el t茅rmino de seis meses del territorio santandereano adyacente a las laderas del Magdalena y sobre el cual tiene jurisdicci贸n esta Comisar铆a”[6]. Esto hizo parte de una serie de protestas en 1921 y 1922, lo que produjo p谩nico tanto a la empresa como a la polic铆a nacional, el servicio de seguridad de la Troco, que registraba con temor la llegada de “elementos socialistas”, y las proclamas en las que se convocaba a la resistencia obrera contra los desmanes de la empresa y se anunciaba una pr贸xima huelga.

En 1922 se present贸 un cambio significativo en las condiciones de organizaci贸n y de lucha de los trabajadores petroleros, cuando lleg贸 a la regi贸n el curtido l铆der obrero y popular Ra煤l Eduardo Mahecha, con experiencia combativa en diversos lugares del pa铆s, en especial en los puertos del r铆o Magdalena. En septiembre de ese a帽o, Mahecha se instal贸 como un inquilino m谩s en una de las atiborradas casas de la poblaci贸n, ofreciendo sus servicios como abogado para solucionar todo tipo de pleitos. Inmediatamente, inici贸 un trabajo de organizaci贸n en la zona de colonizaci贸n, desde donde influy贸 en las cuadrillas de perforaci贸n de la Troco. Mahecha empez贸 organizando a los campesinos, para lo cual fund贸 una tienda, administrada por Jes煤s Piedrahita,

en la cual los colonos compraban a bajo costo los art铆culos de primera necesidad. Estos campesinos fueron afiliados a una organizaci贸n que Mahecha denomin贸 La Sociedad Uni贸n Obrera o Sociedad Uni贸n Obreros o simplemente Uni贸n Obrera. Aunque todas estas actividades eran clandestinas, la Tropical las descubri贸 y vali茅ndose del reci茅n llegado comisario de polic铆a Martiniano Valbuena, desaloj贸 con violencia a Jes煤s Piedrahita y decomis贸 los alimentos de la tienda.

El 10 de febrero de 1923, en la clandestinidad se reuni贸 la primera junta directiva de la Uni贸n Obrera, a orillas de la quebrada La Putana. Entre las personas que se encontraban ese d铆a estaban los dirigentes socialistas Manuel Francisco Hern谩ndez, Jos茅 Mar铆a Blanco, Pedro Sosa, Dionisio Vera, Juan F. Moreno, V铆ctor P谩jaro, Alfredo Campos y Rozo Carrascal, quienes declararon fundada la Sociedad Uni贸n Obrera y distribuyeron los cargos directivos. El primer presidente de la Sociedad Uni贸n Obreros, su denominaci贸n original, fue E. S谩nchez Sanmiguel y como Secretario General fue escogido Ra煤l Eduardo Mahecha. Pese a que este 煤ltimo s贸lo fue designado presidente hasta 1924, era el nervio de la embrionaria organizaci贸n de trabajadores, su promotor y constructor. Para posibilitar el funcionamiento del naciente sindicato se aprob贸 una cuota de 10 centavos por afiliado, la cual empez贸 a ser cancelada por una importante cantidad de trabajadores, a pesar de que representaba un gran porcentaje de su salario. Seg煤n informaci贸n de prensa, en 1923 el sindicato ya contaba con m谩s de 400 colonos y 1.500 afiliados, y un a帽o despu茅s la cifra de afiliados llegaba a los 3.000.

Con respecto a la fundaci贸n de la USO, es necesario hacer dos clarificaciones, con referencia a la fecha en que por primera vez se reuni贸 el sindicato y al nombre utilizado. En cuanto a la fecha, reiteramos que el 10 de febrero de 1923 fue fundada la USO y no el 12 de febrero de ese a帽o y tampoco ninguna otra fecha de 1922. La duda queda zanjada de una vez por todas con el breve documento, que m谩s adelante citamos en su totalidad, que constituye la primera referencia de la Uni贸n Obrera o de la Uni贸n Obreros, en donde se dice: “La junta Directiva UNION OBREROS de esta localidad… en su secci贸n (sic) inaugural del 10 del Pte….“. No hay duda alguna, el documento fue emitido el 12 de febrero, pero la reuni贸n clandestina inaugural se llev贸 a cabo el d铆a 10 de febrero de 1923.

Algunos de los primeros dirigentes de la Uni贸n Obrera en la d茅cada de 1920. De izquierda a derecha Julio Buritic谩, Ra煤l Eduardo Mahecha, Ricardo L贸pez y Floro Piedrahita.

En cuanto al nombre utilizado para denominar a la organizaci贸n, es pertinente indicar que se emple贸 no uno, sino por lo menos tres, a saber: Uni贸n Obrera, Uni贸n de Obreros y Uni贸n Obreros. Estas tres denominaciones aparecen en el documento que abajo citamos. Hasta ahora se hab铆a dicho que el nombre inicial era el de Uni贸n Obrera, tomando como fuente una afirmaci贸n de Ignacio Torres Giraldo, historiador de las gestas populares de comienzos del siglo XX, que despu茅s casi todos los historiadores han repetido. La referencia original de este autor dice as铆: “Pero ya el 12 de febrero de 1923 se hab铆a creado la ‘Uni贸n Obrera’ de Barrancabermeja que habr铆a de conducir grandes batallas por la soberan铆a nacional y los derechos de los trabajadores”[7]. Por nuestra parte, hemos tenido la fortuna de encontrar unos documentos de 1923 en los que queda claro que el primer nombre que emple贸, lo que luego se llamar铆a la USO, no fue el de Uni贸n Obrera sino Uni贸n Obreros. Podr铆a pensarse que es un error tipogr谩fico, pero cuando en dos documentos de 1923 y 1924 aparece este nombre se disipan las dudas. En efecto, la comunicaci贸n original dice as铆:

“UNI脫N OBRERA

(PRESIDENCIA)

Barrancabermeja, Febrero 12 de 1923

Se帽or

Presidente del Consejo Municipal HH. Consejales (sic)

E. S. D

La junta directiva UNI脫N OBREROS de esta localidad, que me honro en presidir en su secci贸n (sic) inaugural del 10 del Pte, aprob贸 la siguiente proposici贸n: La Junta directiva al iniciar sus labores en pr贸 del obrerismo de este Municipio, se permite saludar atenta y respetuosamente a las Autoridades de la Rep煤blica y al Honorable Consejo Municipal, esperando obtener los sagrados derechos de protecci贸n, apoyo y garant铆as para la UNI脫N de OBREROS. Dios guarde a ustedes”[8].

No hay duda de la originalidad del documento, pues aparece a m谩quina, con la fecha del 12 de febrero de 1923 y con las firmas de Sanmiguel y Mahecha. Debe ser un documento originario del Concejo de Barrancabermeja, aunque no lo localizamos all铆 cuando visitamos ese archivo a mediados de 2005.

Un documento posterior, de octubre de 1924, confirma que se usaba con m谩s frecuencia el nombre Sociedad Uni贸n Obreros. El documento en menci贸n est谩 dirigido al Gerente de la Tropical Oil Co. y constituye el Pliego de Peticiones de aquel a帽o, el cual, en vista del rechazo de la empresa, origin贸 la primera huelga petrolera en Barrancabermeja. El encabezado de ese documento, escrito a m谩quina, dice as铆 en su parte superior: “REPUBLICA DE COLOMBIA/ Departamento de Santander/ SOCIEDAD UNION OBREROS/ PRESIDENCIA/ BARRANCABERMEJA”. Y el texto se inicia de la siguiente manera: “Tengo el gusto de transcribir a usted, la proposici贸n aprobada por unanimidad de votos de la Junta Directiva de la Sociedad Uni贸n Obreros de esta localidad, en su sesi贸n del cuatro del presente mes y a帽o, para los fines del caso”[9].

De tal manera que una de las primeras denominaciones del sindicato fue la de Uni贸n Obreros, apelativo que de manera directa daba a entender el sentido de la reci茅n creada organizaci贸n: era una uni贸n de obreros establecida para luchar contra el pulpo imperialista de la Tropical Oil Company, como se ver谩 en su primera prueba de fuego en 1924, cuando organiz贸 la primera huelga de los trabajadores petroleros en Colombia.

Comunicaci贸n oficial donde la Uni贸n Obrera anuncia su constituci贸n el 10 de febrero de 1923

—-

NOTAS

[1] Miguel 脕ngel Santiago Reyes, Cr贸nica de la Concesi贸n de Mares, Empresa Colombiana de Petr贸leos, Bogot谩, 1986, p. 57.

[2] Tomas Vargas Osorio, “La ciudad junto al r铆o”, en Tomas Vargas Osorio y Segundo Algevis, Santander, alma y paisaje, Editorial UNAB, Bucaramanga, 2001, pp. 41-44.

[3] Informe de Polic铆a, 1922, Archivo General de la Naci贸n, Fondo Ministerio de Gobierno, Secci贸n Primera, Tomo 899, fs. 440-441

[4] Comunicaci贸n de Carlos Neira al Ministro de Obras P煤blicas, Bogot谩, diciembre 9 de 1916, en Archivo General de la Naci贸n, Ministerio de Minas y Energ铆a. Serie Minas, Transferencia 2, Tropical Oil Company, f. 197.

[5] Ibid., f. 197.

[6] Archivo General de la Naci贸n, Fondo Ministerio de Gobierno, Secci贸n Cuarta, Tomo 156, f. 493.

[7] I. Torres Giraldo, Los Inconformes. Historia de la Rebeld铆a de las masas en Colomba, Tomo 4, Editorial Latina, Bogot谩, 1978, p. 724.

[8]. Carta al Concejo Municipal, Barrancabermeja, febrero 12 de 1923, Archivo USO, Carpeta No. 45, Concejo Municipal Barrancabermeja, 1922-1923, 1930/33, 1948.

[9] Carta de la Sociedad Uni贸n Obreros al Gerente de la Tropical Oil Co., Barrancabermeja, octubre 5 de 1924, en Archivo USO, Carpeta No. 45 Consejo Municipal Barrancabermeja, 1922-1923, 1930/33, 1948. (脡nfasis nuestro).

El Colectivo