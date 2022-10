–

Despu茅s de dos a帽os, miles de mujeres, travestis, trans y mujeres ind铆genas volver谩n a reunirse masivamente en San Luis. Una historia tramada entre debates.

Por Agustina Ramos. Edici贸n: Maby Sosa.

El Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No binaries se har谩 este a帽o el 8, 9 y 10 de octubre en San Luis, territorio huarpe, comeching贸n y ranquel. Es el n煤mero 35, lo que implica una historia atravesada por debates que acompa帽aron cada momento hist贸rico y luchas compartidas. Tambi茅n por quiebres. El 煤ltimo de ellos a ra铆z del cambio de nombre que busc贸 incorporar la mirada plurinacional y de diversidad.

Sin las travestis, trans, mujeres y diversidades ind铆genas ese cambio no hubiera existido. Presentes convers贸 con la militante travesti Alma Fern谩ndez, Noelia Romina Naporichi de la naci贸n Qom, y Paula Lorenzo, autora junto a Amanda Alma del libro Mujeres que se encuentran. Una recuperaci贸n hist贸rica de los Encuentros Nacionales de Mujeres en Argentina (1986-2005) sobre la participaci贸n de estas identidades en los encuentros.

De la expulsi贸n a la inclusi贸n

鈥淐uando era m谩s chica hab铆a le铆do en un diario que 鈥榣os travestis鈥 hab铆an sido expulsados del Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan. Me dio mucha tristeza. Me acuerdo que Lohana (Berkins) hab铆a ido. Ese d铆a hab铆a estado heavy (pesado). Desde aquella vez empec茅 a prestar atenci贸n a los encuentros鈥, cuenta a Presentes Alma Fern谩ndez. Ella comenz贸 a participar de estas instancias en el 2014 siendo estudiante del Bachillerato Travesti Trans Popular Mocha Celis.

Sobre esa experiencia, recuerda: 鈥淔ue un momento donde entend铆 por qu茅 se llama 鈥榚ncuentro鈥 y c贸mo te transforma a trav茅s de cada participaci贸n鈥.

El colectivo travesti trans fue ampli谩ndose en cada encuentro a lo largo de los a帽os. A veces con rechazos y otras con la atenci贸n atenta de otras compa帽eras hacia sus reclamos y narraciones. Muchas recuerdan las intervenciones de Lohana Berkins, la hist贸rica activista travesti salte帽a.

鈥淟ohana era una mam谩 trava que nos hac铆a pensar, pon铆a en tensi贸n reclamos, visibilizaba luchas鈥, cuenta Fern谩ndez, y recuerda: 鈥淣os hac铆a entender que cuando alguien se re铆a de nosotras, nosotras como hermanas deber铆amos cubrirnos, aislarnos, organizarnos. Nos hizo tomar conciencia desde los talleres hermosos que coordinaba que necesit谩bamos sentarnos en las mesas pol铆ticas y dar las discusiones. Era un cuenco de saber, como escribe (Marlene) Wayar鈥.

En el encuentro de 2015 que se llev贸 adelante en la ciudad de Mar del Plata, la comunidad vivi贸 un gran golpe. Ese fin de semana esperaban la llegada de la militante travesti Diana Sacay谩n, pero no lleg贸. El 11 de octubre fue asesinada. Su muerte despert贸 una enorme lucha del colectivo para comenzar a hablar de los cr铆menes por odio a la identidad de g茅nero. El 18 de junio de 2018, el Tribunal Oral Criminal N掳4 de la ciudad de Buenos Aires conden贸 al asesino, Gabriel David Marino, con una sentencia que por primera vez reconoci贸 que se trat贸 de un travesticidio.

El reclamo por la vida de las travas

La primera Marcha contra los Travesticidios y Transfemicidios se llev贸 adelante al a帽o siguiente, en el encuentro de Rosario en 2016. 鈥淔ue cuando empezamos a pedir justicia por Diana Sacay谩n. Quedamos hu茅rfanas porque en febrero hab铆a muerto tambi茅n Lohana. Empez贸 un camino de llevar sus banderas, de abrazar nuestras consignas y siempre desde la pobreza鈥, recuerda Fern谩ndez.

Desde aquel momento, el colectivo travesti trans tambi茅n logr贸 grandes avances. En 2017 en Chaco se armaron talleres para personas no binarias, y luego se abrieron para infancias travestis y trans. En Trelew (2018) ya con la condena por travesticidio, la marcha contra estos cr铆menes sali贸 de la clandestinidad y pas贸 a formar parte de la grilla de los encuentros. Y en La Plata (2019) la marcha 鈥渢uvo m谩s de 15 cuadras鈥, recuerda Alma.

鈥淪e hab铆a instalado la participaci贸n de las travestis en el encuentro. Pero tambi茅n se hab铆a construido el d铆a s谩bado como la marcha de las travas y todo el encuentro nos acompa帽aba. No puedo dejar de emocionarme por lo que venimos construyendo las hijas de Diana y de Lohana鈥, dice Fern谩ndez entre l谩grimas. A esto agrega: 鈥淢e encanta saber que, desde nuestros espacios, desde los documentos y lo consensuado entre todas hicimos que el encuentro sea m谩s inclusivo鈥.

La diversidad cultural

La primera marcha que form贸 parte de los encuentros tuvo lugar en la provincia de Neuqu茅n en 1992. 鈥淟as mujeres recorrieron las calles de la ciudad en repudio al genocidio y a los 500 a帽os de la conquista (espa帽ola) como una de las principales consignas鈥, describe el libro Mujeres que se encuentran sobre ese Encuentro que fue el s茅ptimo desde su origen. 鈥淪e hizo porque tambi茅n era 12 de octubre y las originarias estaban haciendo una marcha el 11, el 煤ltimo d铆a de libertad. En el encuentro quisieron participar de la marcha y a partir de ah铆 se instituy贸 que haya marcha en los encuentros鈥, cuenta a Presentes Paula Lorenzo, una de las autoras del libro.

El primer Encuentro en el que particip贸 Noelia Romina Naporichi, perteneciente a la naci贸n Qom, y oriunda de Juan Jos茅 Castelli, provincia de Chaco, fue en Misiones, cuando ten铆a 18 a帽os. 鈥淟a participaci贸n de la mujer ind铆gena dentro de los encuentros fue fuerte y muy tremendo. Llenos de energ铆as y dolor. Tambi茅n porque muchas venimos llevando reclamos de muchos siglos poniendo en los espacios de los encuentros las situaciones que viven en los territorios o en las urbanidades鈥, cuenta a Presentes.

Actualmente, Naporichi pertenece al Movimiento de Mujeres Ind铆genas por el Buen Vivir. Para ella, esta participaci贸n se dio desde 鈥渦na lucha colectiva de mujeres l铆deres de diferentes naciones, partes de movimiento, comunidades u organizaciones鈥. En relaci贸n esto, Paula Lorenzo cuenta que en los Encuentros cuando un taller sobrepasa el l铆mite de 40 personas se abre otro. Sin embargo, 鈥渓as de pueblos originarios siempre quisieron hacerlo juntas, no quisieron dividirse鈥, destaca.

Noelia ubica en el Encuentro de Rosario (2016) el origen del deseo de cambiarle el nombre a estas instancias. 鈥淓mpez贸 a gestarse el tema de lo plurinacional en el encuentro de Rosario a partir de que algunas hermanas de diferentes lugares vinieron y se sintieron mal porque no estaban siendo bien recibidas. Ni siquiera siendo parte de algunas participaciones en los espacios. Les costaba鈥, cuenta. Los debates en este sentido se incrementaron en Resistencia (Chaco) y en Trelew (Chubut).

Nombrar para que exista

En el 煤ltimo encuentro, que se realiz贸 en La Plata -territorio querand铆- se formaron dos comisiones. Una de ellas era la 鈥榦ficial鈥, la cual se neg贸 al cambio de nombre. En tanto, una paralela, la Campa帽a Somos Plurinacional, propici贸 el debate por el cambio de identidad.

Esta divisi贸n se mantuvo en las comisiones organizadoras del encuentro de San Luis. Cuando comenzaron las reuniones para organizarlo, un sector -liderado por el Partido Comunista Revolucionario (PCR), el cual desde hace a帽os organiza los encuentros- se opuso al cambio de identidad. Impuls贸, adem谩s, un encuentro paralelo convocado para noviembre. Luego de varias reuniones donde se busc贸 un consenso para unificar los encuentros, el debate no fue saldado ya que a煤n se encuentra abierta la inscripci贸n al 鈥淓ncuentro Nacional de Mujeres鈥.

En tanto, la comisi贸n organizadora del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, organiza el encuentro que se llevar谩 adelante este fin de semana.

鈥淐reemos, humildemente, que tenemos la responsabilidad pol铆tica de darles respuesta a eses miles de compa帽eres que vienen expresando desde hace a帽os que no se sienten nombrades cuando se habla del Encuentro Nacional. Y tal cual nos ense帽贸 el feminismo, lo que no se nombra no existe, creemos que ten铆amos una deuda con todes eses compa帽eres invisibilizades por este sistema colonialista, capitalista y patriarcal鈥, concluy贸 la comisi贸n organizadora al adoptar el nuevo nombre.

Los talleres

La lista de talleres del encuentro ya fue publicada. Son 105 y contempla 15 ejes:

1. 鈥淔eminismos, transfeminismos, mujeres y diversidades ind铆genas鈥

2. 鈥淚dentidades y sexualidades鈥

3. 鈥淭erritorios鈥

4. 鈥淎ctivismos y organizaci贸n鈥

5. 鈥淣i帽eces, adolescencias y adulteces鈥

6. 鈥淩elaciones Sexo-afectivas, familias diversas y crianzas鈥

7. 鈥淔eminismos, transfeminismos, mujeres y diversidades ind铆genas y sus luchas en el 谩mbito de la salud y el autocuidado鈥

8. 鈥淔eminismos, transfeminismos, mujeres y diversidades ind铆genas y sus luchas en el mundo del trabajo鈥

9. 鈥淔eminismos, transfeminismos, mujeres y diversidades ind铆genas y sus luchas en el 谩mbito de la educaci贸n, la ciencia y la t茅cnica鈥

10. 鈥淔eminismos, transfeminismos, mujeres y diversidades ind铆genas y sus luchas en el 谩mbito de la cultura, el arte y el deporte鈥

11. 鈥淰iolencias patriarcales en todos los 谩mbitos鈥

12. 鈥淭rata de personas y sistema prostituyente鈥

13. 鈥淒erechos humanos y acceso a la justicia鈥

14. 鈥淔eminismos, transfeminismos y su relaci贸n con las religiones e instituciones religiosas鈥

15. 鈥淐oyuntura geopol铆tica y econ贸mica鈥

Los talleres son gratuitos y desde la Comisi贸n organizadora del Encuentro recomiendan inscribirse. La inscripci贸n no es obligatoria y tiene un costo de $500.

