–

De parte de La Haine June 28, 2021 21 puntos de vista

El cese del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, exigido por vig茅simo noveno a帽o consecutivo en la Asamblea General de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas y aprobado de forma abrumadora por 184 votos a favor, 2 en contra (EE.UU. e Israel) y 3 abstenciones (Colombia, Ucrania y Brasil), reafirma la libertad de comercio y navegaci贸n ante un bloqueo anacr贸nico instaurado por Kennedy en 1.962 y que habr铆a supuesto para la Isla unas p茅rdidas directas e indirectas estimadas en 110.000 millones $ seg煤n el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y cerca del Bill贸n $ seg煤n el Gobierno cubano. Adem谩s, la renovaci贸n autom谩tica por parte de EEUU por un a帽o m谩s del embargo comercial a la isla atentar铆an contra el vigente sistema financiero y pol铆tico internacional y podr铆an suponer para Cuba p茅rdidas estimadas en cerca de 7.000 millones de $, abocando al r茅gimen cubano a una asfixia econ贸mica que puede tornarse letal tras la irrupci贸n de la pandemia del cor onavirus.

Cuba, la obsesi贸n de Trump Donald Trump adopt贸 como leit motiv de su Presidencia eliminar todo vestigio del legado obamaniano. As铆, tras el intento de finiquitar el Obamacare, el anuncio de revisi贸n del Tratado NAFTA y la retirada de EE.UU. del Acuerdo de Par铆s contra el Cambio Clim谩tico, el siguiente paso fue deshacer los avances diplom谩ticos y comerciales alcanzados con Cuba bajo el mandato de Barack Obama. As铆, los cambios propuestos por la administraci贸n Trump ten铆an como intenci贸n aumentar las regulaciones y la supervisi贸n para dificultar a las empresas estadounidenses rubricar acuerdos con Cuba as铆 como para que los estadounidenses contin煤en viajando al pa铆s y ser铆an fruto de la extenuante presi贸n de los destacados representantes cubano-americanos Marco Rubio y Mario D铆az-Balart, ambos republicanos. Seg煤n un estudio realizado por Engage Cuba , la nueva pol铆tica 鈥渓e costar铆a 6.600 millones de d贸lares a la econom铆a estadounidense y afectar铆a a 12.295 empleos durante el primer manda to de Trump鈥. Por su parte, Mike Pence, anunci贸 la implementaci贸n de nuevas medidas contra dos compa帽铆as que transportan el crudo venezolano hasta Cuba as铆 como contra los 34 buques que utiliza PDVSA para tal cometido con el objetivo confeso de provocar la 鈥渁sfixia energ茅tica de Cuba鈥 mediante la amputaci贸n del cord贸n umbilical que unen Venezuela y Cuba siguiendo la teor铆a kentiana del 鈥減alo y la zanahoria 鈥 expuesta por Sherman Kent en su libro 鈥淚nteligencia Estrat茅gica para la Pol铆tica Mundial Norteamericana鈥 (1949). En dicho libro, Kent afirma que 鈥 la guerra no siempre es convencional: en efecto, una gran parte de la guerra, de las remotas y las m谩s pr贸ximas, ha sido siempre realizada con armas no convencionales: […] armas […] pol铆ticas y econ贸micas. La clase de guerra en que se emplean […] (son la) guerra pol铆tica y la guerra econ贸mica.鈥 Siguiendo con la escalada represiva, el Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones a la empresa estatal cubana Cubametales por 鈥渟u continuada importaci贸n de crudo venezolano y apoyo al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicol谩s Maduro鈥. Como consecuencia de esta medida, quedan congelados los activos que la empresa pueda tener bajo jurisdicci贸n estadounidense y quedan prohibidas transacciones financieras con entidades estadounidenses pues Cubametales ser铆a seg煤n el Gobierno de EE.UU. 鈥渞esponsable de garantizar el total de las importaciones y exportaciones de combustibles desde y hacia Cuba鈥.

El objetivo confeso era que la Isla se viera abocada a una asfixia de resultados imprevisibles tras el hundimiento del turismo provocado por la irrupci贸n en la Isla de la pandemia del coronavirus y en el paroxismo de la insolidaridad, la Administraci贸n Trump bloque贸 las compras y entregas de mascarillas, ventiladores pulmonares y dem谩s insumos sanitarios b谩sicos para el tratamiento de pacientes con Covid-19 pues el objetivo 煤ltimo de la Administraci贸n Trump ser铆a conseguir el desabastecimiento total de petr贸leo, alimentos e insumos sanitarios vitales para hacer tambalear el actual status quo de la Isla y como traca de despedida, Trump volvi贸 a incluir a Cuba en la lista de 鈥淓stados Patrocinadores del Terrorismo鈥 hasta completar la cifra r茅cord de 240 sanciones contra la Isla. Biden y Cuba La utop铆a ser铆a el camino para alcanzar un sue帽o que llevar铆a impl铆cito en su potencia la facultad de devenir en acto concreto siendo preciso transitar por la senda marcada por il poverello d麓Assisi: 鈥淐omienza haciendo lo que es necesario, despu茅s lo que es posible y de repente estar谩s haciendo lo imposible鈥. As铆, la utop铆a ser铆a la normalizaci贸n de las relaciones entre Cuba y EEUU, destino final de un recorrido jalonado por lo necesario (finiquito del Bloqueo energ茅tico) y lo posible ( suspensi贸n del anacr贸nico Bloqueo) hasta llegar a lo que parec铆a imposible (normalizaci贸n de las relaciones entre Cuba y EEUU). Joe Biden en una entrevista concedida a la cadena CBS asegur贸 que 鈥渆n el supuesto de ganar las elecciones retomar铆a la pol铆tica llevada a cabo por Barack Obama hacia Cuba鈥, lo que podr铆a traducirse en un futuro mediato en un cambio sensible en las relaciones cubano-estadounidenses y en este contexto, se enmarcar铆a la petici贸n del think tank Cuba Study Group (CSG) a la Administraci贸n Biden de 鈥渦n compromiso diplom谩tico renovado con Cuba鈥.

Dicho grupo de an谩lisis presidido por el empresario Carlos Saldrigas representar铆a a la tendencia moderada de la comunidad cubanoestadounidense y estar铆a compuesta por destacados empresarios y activista pol铆ticos que participaron activamente en mejorar las relaciones con Cuba durante la Presidencia de Obama. En su petici贸n a la Administraci贸n Biden destaca que 鈥渦na pol铆tica de acercamiento hacia Cuba resulta vital para promover los intereses nacionales de Estados Unidos y un futuro m谩s libre y pr贸spero para el pueblo cubano鈥 al tiempo que adjunta una agenda exhaustiva de los pasos necesarios para conseguirlo, lo que podr铆a ser en suma, un primer borrador para traducir la utop铆a en realidad . As铆, el camino a recorrer estar谩 jalonado por los retos del finiquito del bloqueo energ茅tico a la Isla, la retirada de Cuba de la lista de 鈥淓stados Patrocinadores del Terrorismo鈥, la derogaci贸n de la Ley Hemls-Burton y finalmente, la suspensi贸n del anacr贸nico Bloqueo vigente desde 1.962. que dar铆a paso al intercambio de embajadores y a la anhelada normalizaci贸n de las relaciones entre Cuba y EEUU. Sin embargo, en una entrevista concedida a la CNN, el asesor de Joe Biden para Am茅rica Latina, el colombiano Juan Gonz谩lez , descart贸 un nuevo deshielo con Cuba y asegur贸 que 鈥淛 oe Biden no es Barck Obama en la pol铆tica hacia la Isla鈥 al tiempo que a帽adi贸 que 鈥渆l momento pol铆tico ha cambiado de forma importante鈥 , con lo que quedar铆a demostrada la miop铆a geopol铆tica de la Administraci贸n Biden que podr铆a generar un vac铆o en el Caribe de resultados imprevisibles en plena Guerra Fr铆a 2.0 entre EEUU y Rusia.

GERM脕N GORRAIZ L脫PEZ-Analista pol铆tico