May 27, 2021

Cuando se les pregunta a las personas qu茅 es lo m谩s importante para su felicidad y bienestar, tienden a hablar de la importancia de sus relaciones con familiares, amigos y compa帽eros de trabajo. Otorgan m谩s importancia a su mundo 铆ntimo y a sus relaciones personales que a sus posesiones materiales, ingresos o riqueza.

La mayor parte de la gente no se para a pensar que los elementos estructurales m谩s amplios relacionados con la pol铆tica y la econom铆a tengan algo que ver con su salud emocional y bienestar en general, pero lo tienen. Es sabido desde hace mucho tiempo que la desigualdad crea una amplia gama de problemas sociales y de salud que incluye desde una menor esperanza de vida y una mayor mortalidad infantil, hasta un bajo nivel educativo, menor movilidad dentro de la escala social y un incremento en los niveles de violencia. Las diferencias en estas 谩reas entre sociedades m谩s o menos igualitarias son considerables y nos afecta a todos.

En nuestro libro Desigualdad: Un an谩lisis de la (in)felicidad colectiva de 2009 (Edici贸n en espa帽ol publicada por Turner, t铆tulo original: The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone) presentamos la hip贸tesis de que esto ocurr铆a porque la desigualdad aumenta el concepto de clase y estatus social en nuestras mentes, haciendo que las comparaciones a nivel social nos afecten significativamente y que esto cree a煤n m谩s distancias sociales y psicol贸gicas entre las personas.

En nuestro nuevo libro Igualdad: c贸mo las sociedades m谩s igualitarias mejoran el bienestar colectivo (Edici贸n en espa帽ol publicada por Capit谩n Swing, t铆tulo original: The Inner level: How More Equal Societies Reduce Streess, Restore Sanity and Improve Everyone鈥檚 Well-Being) recopilamos evidencias s贸lidas que muestran que no est谩bamos equivocados: la desigualdad corroe el coraz贸n de nuestro mundo m谩s personal e inmediato y la desigualdad afecta a la gran mayor铆a de la poblaci贸n, de tal forma que se convierte en el enemigo entre nosotros. Lo que se interpone entre nosotros y los dem谩s son las mismas cosas que hacen que estemos inc贸modos unos con otros, que nos preocupe c贸mo nos ven los dem谩s y que seamos t铆midos o nos sintamos mal en su compa帽铆a: todas nuestras ansiedades sociales.

En el caso de algunas personas, estas ansiedades se vuelven tan graves que el contacto social se convierte en un aut茅ntico calvario y se retiran de la vida social. Los hay que siguen participando en la vida social, pero se ven acosados por la preocupaci贸n constante de no tener una conversaci贸n fluida o de parecer aburridos, est煤pidos o poco atractivos. Lamentablemente, hay una tendencia en todos nosotros a pensar que estas ansiedades son nuestras propias debilidades psicol贸gicas personales y que tenemos que ocultarlas a los dem谩s o buscar terapia o tratamiento para intentar superarlas por nosotros mismos.

Pero una reciente encuesta de la Fundaci贸n para la Salud Mental revel贸 que el 74% de los adultos en Reino Unido estaban tan estresados en alg煤n momento del pasado a帽o que se sintieron abrumados e incapaces de hacer frente a la situaci贸n. Un tercio ten铆a pensamientos suicidas y el 16% se hab铆a autolesionado alguna vez en su vida. Las cifras eran mucho m谩s elevadas en el caso de los j贸venes. En Estados Unidos, las tasas de mortalidad est谩n aumentando, sobre todo entre hombres y mujeres blancos de mediana edad, debido a la 鈥渄esesperaci贸n鈥: muertes por adicci贸n a las drogas y al alcohol, suicidio y accidentes de tr谩fico. Una epidemia de angustia parece atenazar a algunas de las naciones m谩s ricas del mundo.

La desigualdad socioecon贸mica es importante porque refuerza la creencia de que algunas personas valen mucho m谩s que otras. Los que est谩n en la cima parecen enormemente importantes y los que est谩n en la base son vistos como si no tuviesen ning煤n valor. En las sociedades m谩s desiguales llegamos a juzgarnos m谩s por el estatus y nos preocupamos m谩s por c贸mo nos juzgan los dem谩s. Las investigaciones realizadas en 28 pa铆ses europeos muestran que la desigualdad aumenta la ansiedad por el estatus en todos los niveles de ingresos, desde el diez por ciento m谩s pobre hasta el diez por ciento m谩s rico. Los pobres son los m谩s afectados, pero incluso el diez por ciento m谩s rico de la poblaci贸n est谩 m谩s preocupado por el estatus en las sociedades desiguales.

Otro estudio sobre la forma en que las personas experimentan el bajo estatus social tanto en pa铆ses ricos como en pa铆ses pobres revel贸 que, a pesar de las enormes diferencias a nivel de posesiones materiales, las personas que viven en la pobreza relativa ten铆an un fuerte sentimiento de verg眉enza y autodesprecio, y se sent铆an fracasados: estar en la parte inferior de la escala social se siente de la misma forma independientemente de si se vive en el Reino Unido, Noruega, Uganda o Pakist谩n. El simple aumento del nivel de vida material no es por tanto suficiente para producir un verdadero bienestar o calidad de vida frente a la desigualdad.

Aunque parezca que la inmensa mayor铆a de la poblaci贸n se ve afectada por la desigualdad, la realidad es que respondemos de diferentes maneras a las preocupaciones que genera el c贸mo nos ven y juzgan los dem谩s. Como mostramos en nuestro libro Desigualdad, una forma es sentirse agobiado y oprimido por la falta de confianza en uno mismo, tener sentimientos de inferioridad y baja autoestima. Todo ello conduce a altos niveles de depresi贸n y ansiedad en las sociedades m谩s desiguales.

Una segunda forma es alardeando de la propia val铆a y de los logros, 鈥榚naltecerse鈥 y volverse narcisista. Los s铆ntomas psic贸ticos, como los delirios de grandeza, son m谩s comunes en los pa铆ses m谩s desiguales, al igual que la esquizofrenia. Como muestra el siguiente gr谩fico, el narcisismo aumenta a medida que aumenta la desigualdad de ingresos, seg煤n las puntuaciones del 鈥淚nventario de Personalidad Narcisista鈥 (NPI) obtenidas de sucesivas muestras de la poblaci贸n estadounidense.

Una tercera manera de reaccionar es encontrar otras formas de superar lo que los psic贸logos denominan el 鈥渕iedo a la evaluaci贸n negativa鈥 mediante las drogas, el alcohol o el juego, mediante la comida o adquisici贸n de estatus y el consumismo exacerbado. Aquellos que viven en lugares m谩s desiguales son m谩s propensos a gastar dinero en coches caros y a comprar bienes de estatus. Y son m谩s propensos a tener altos niveles de deuda personal porque intentan demostrar que no son 鈥減ersonas de segunda clase鈥 poseyendo 鈥渃osas de primera clase鈥.

La evidencia que mostramos en nuestro libro sobre el impacto de la desigualdad en el bienestar mental es s贸lo una parte del nuevo panorama. Tambi茅n discutimos dos de los mitos clave que algunos comentaristas utilizan para justificar la perpetuaci贸n y la tolerancia de la desigualdad.

En primer lugar, al examinar nuestro pasado evolutivo y nuestra historia como cazadores-recolectores igualitarios y cooperativos, disipamos la falsa idea de que los humanos son, por naturaleza, competitivos, agresivos e individualistas. La desigualdad no es inevitable y los humanos tenemos todas las aptitudes psicol贸gicas y sociales para vivir de otra manera.

En segundo lugar, tambi茅n abordamos la idea de que los niveles actuales de desigualdad reflejan una 鈥渕eritocracia鈥 justificable en la que los que tienen una capacidad natural ascienden y los incapaces languidecen en el fondo. En realidad, lo que ocurre es lo contrario: las desigualdades de resultados limitan la igualdad de oportunidades; las diferencias en los logros y en los resultados son impulsadas por la desigualdad, en lugar de ser una consecuencia de ella.

Por 煤ltimo, sostenemos que la desigualdad es un obst谩culo importante para crear econom铆as sostenibles que sirvan para optimizar la salud y el bienestar de las personas y del planeta. Dado que el consumismo tiene que ver con la superaci贸n personal y la competencia por el estatus, se ve intensificado por la desigualdad. Y como la desigualdad conduce a la ruptura de la confianza, la solidaridad y la cohesi贸n social, reduce la voluntad de las personas de actuar por el bien com煤n. Esto se muestra en todo, desde la tendencia de las sociedades m谩s desiguales a reciclar menos hasta las encuestas que muestran que los l铆deres empresariales de las sociedades m谩s desiguales apoyan menos los acuerdos internacionales de protecci贸n del medio ambiente. Al actuar como un enemigo entre nosotros, la desigualdad nos impide actuar juntos para crear el mundo que queremos.

Entonces, 驴qu茅 podemos hacer? El primer paso es reconocer el problema y difundir esta informaci贸n. Hay que empoderar a las personas para que se den cuenta de que las ra铆ces de su angustia y malestar no est谩n en sus debilidades personales, sino en la divisi贸n que genera la desigualdad y su 茅nfasis en la superioridad y la inferioridad. Es un paso necesario para activar nuestra capacidad colectiva de luchar por el cambio.

La organizaci贸n ben茅fica que fundamos en Reino Unido, The Equality Trust, dispone de recursos para activistas y una red de grupos locales. En Estados Unidos se puede consultar inequality.org. En el resto del mundo la Alianza para la Lucha contra la Desigualdad colabora con m谩s de 100 socios que trabajan por un mundo m谩s igualitario. Y este oto帽o estad atentos a la nueva Alianza para la Econom铆a del Bienestar a nivel global.

Nuestro propio objetivo para el cambio es trabajar en el aumento de todos tipos de democracia econ贸mica: desde m谩s cooperativas y empresas que sean propiedad de los empleados, hasta sindicatos m谩s fuertes, mayor n煤mero de trabajadores en los consejos de administraci贸n de esas empresas y una transparencia salarial. Creemos que la ampliaci贸n de los derechos democr谩ticos de los trabajadores hace que la igualdad se integre m谩s firmemente en cualquier cultura.

Por supuesto, tambi茅n nos gustar铆a ver una fiscalidad m谩s progresiva y medidas contra la evasi贸n fiscal y los para铆sos fiscales. Nos gustar铆a que m谩s ciudadanos cobraran un salario digno, y que se actuara sobre la provisi贸n universal de una educaci贸n de alta calidad a lo largo de toda la vida, de una sanidad universal y de unos servicios sociales para todos. Hay muchas formas de abordar la desigualdad a nivel internacional, nacional y local, por lo que todos debemos trabajar en formas que se adapten a nuestras capacidades y valores.

La desigualdad crea las divisiones sociales y pol铆ticas que nos a铆slan a unos de otros: es hora de que todos nos acerquemos, conectemos, hablemos y actuemos colectivamente. Es algo que nos concierne a todos.