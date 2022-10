–

El conflicto en Villa Mascardi con el Lof Lafken Winkul Mapu es un emergente de un proceso largo de recuperaci贸n territorial del pueblo mapuche-tehuelche. La respuesta estatal, sin importar el signo pol铆tico, es la represi贸n como continuidad del genocidio que fund贸 el Estado Nacional.

Por Mauro Mill谩n, Lonko del Lof Pilla帽 Mahuiza. Fotos: Luan Colectiva Fotogr谩fica.

No les bast贸 con despojarnos de la historia y el territorio: ahora nos despojan del relato. No tenemos cabida, nuestro relato es inaudible en los medios masivos. Y si lo hacemos vamos a tener un tribunal conformado por periodistas, jueces y fiscales dispuestos a condenarnos. El tema de Lof Lafken Winkul Mapu requiere un relato general de c贸mo se est谩n avasallando los derechos de los pueblos originarios y, en concreto, del pueblo mapuche-tehuelche. No hay sociedad que pueda soportar tanto atropello, tanta persecuci贸n.

Se valen de la RAM y de argumentos absurdos para generar un enemigo interno inexistente. Si a m铆 me vienen a sacar de mi territorio, yo voy a defenderme con lo que tengo, que por lo general son piedras y palos. Con eso nos defendemos en los territorios mapuche, porque si tuvi茅ramos armas de fuego, como dicen, tendr铆a que haber muertos del otro lado. 驴Cu谩ntos efectivos de las fuerzas represivas murieron? Los muertos son todos nuestros y, sin embargo, nos tratan de terroristas.

El pueblo mapuche nunca renunci贸 a la idea de retornar a su territorio. A pesar de que nos arrebataron nuestra historia, nuestro idioma, nuestra filosof铆a, nuestra ideolog铆a, nuestra espiritualidad. Esos territorios est谩n en manos de la Sociedad Rural, del empresariado, de pol铆ticos, jueces y abogados. Comenzamos a reafirmar nuestra presencia en los territorios, esto viene desde hace treinta a帽os.

Las comunidades viven permanentemente en la incertidumbre de no saber si van a reprimirlas o a asesinar a alg煤n integrante, eso es violencia psicol贸gica y estatal. Cada vez hay m谩s gente judicializada, criminalizada, mujeres, hombres. Cada vez somos m谩s. El aparato judicial est谩 condicionado por una negacionismo profundo estructural. Todos los fallos que vamos a obtener van en desmedro de nuestros derechos.

En 1994 se reform贸 la Constituci贸n Nacional para equiparar medianamente la vulneraci贸n de derechos que ten铆an las minor铆as, entre ellos los pueblos ind铆genas. El Estado Argentino elabor贸 esa Constituci贸n y debe cumplirla, pero jueces y fiscales no toman en cuenta nuestros derechos y se basan s贸lo en el C贸digo Penal. La prioridad n煤mero uno es la propiedad privada, que para ellos est谩 por encima de todos los derechos.

Nosotros, cuando hablamos de propiedad privada, no hablamos de la vulneraci贸n de los derechos de los ciudadanos comunes de a pie que desean contar con algunos bienes. Ellos llevan la discusi贸n a un grado tal para que cualquier vecino, de cualquier ciudad patag贸nica, piense 鈥淰an a venir por mi terreno鈥. Se ponen a la altura de Benetton, Lewis y los qatar铆es que tienen negocios en la regi贸n. Buscan generar empat铆a por medio de los resortes pol铆ticos.

Hemos visto a Patricia Bullrich y a Miguel 脕ngel Pichetto que vinieron a fogonear discursos de odio. Y lo han logrado. Tanto el macrismo como la derecha peronista, a la hora de los negocios van juntos. Ah铆 no hay grieta. Para ellos, fortalecer a los sectores econ贸micos concentrados es garantizar su perpetuidad en los cargos p煤blicos.

驴Qu茅 puede saber Jorge Lanata? 驴Qu茅 puede saber Clar铆n de lo que es vivir en la Patagonia? Nada. Son mercenarios con micr贸fonos, dicen barbaridades de nosotros, no tienen ni idea de lo que est谩n hablando. Ah铆 se cierra este tri谩ngulo macabro del aparato judicial, empresarial, pol铆tico y period铆stico, o como quieran llamarlo.

Nosotros hablamos de la concentraci贸n de territorio ancestral mapuche, que est谩 en pocas manos, que es usado para los negocios y est谩 contaminado. Es la visi贸n que tiene el capitalismo sobre lo que significa la tierra y lo que el pueblo mapuche-tehuelche pone en discusi贸n.

Frente a eso, tenemos una decisi贸n pol铆tica que estamos materializando y es la defensa del territorio. Es una decisi贸n colectiva del pueblo mapuche-tehuelche que traspasa las fronteras provinciales y de los pa铆ses. Cuando nos preguntan qu茅 proyecto pol铆tico tenemos, les decimos que hay uno que ya est谩 en marcha: la defensa del territorio.

驴La defensa del territorio contra qu茅 o contra qui茅n? La gran amenaza es este sistema extractivista capitalista, est谩n avanzando sobre los territorios que muchas veces est谩n habitados por comunidades y quedan a merced del empresariado y de los negocios inmobiliarios. Estos territorios est谩n bajo amenaza.

驴Qu茅 significa que Naci贸n haya acordado unificar las fuerzas represivas con las provincias? Cuando los Estados generan ese tipo de alianzas y crean este clima, lo que realmente buscan es fortalecer la imagen del enemigo interno.

La Justicia dictamin贸 que el empresario Joe Lewis, uno de los tantos empresarios que se ha apoderado del agua, debe abrir los caminos para que quien sea que habite este territorio tenga derecho a acceder al Lago Escondido. 驴Qu茅 hace el Estado rionegrino? Sale a cuestionar ese fallo.

Entonces nos preguntamos: 驴qui茅n est谩 amenazando estos derechos b谩sicos que debe tener cada ciudadano? 驴Somos los mapuche o es el propio Estado el que est谩 creando este tipo de pol铆ticas hip贸critas para defender los intereses extranjeros empresariales? El Estado deber铆a preguntarse qu茅 est谩 pasando con el pueblo mapuche-tehuelche.

Es tremendo todo lo que ha vivido nuestro pueblo, con episodios como la Pacificaci贸n de la Araucan铆a y la Conquista del Desierto. Eso dej贸 da帽os colaterales sobre nosotros. Mis bisabuelos lo vivieron en carne propia, estuvieron presos en campos de concentraci贸n. Alguno sobrevivi贸, porque el que muri贸, muri贸 mutilado, empalado, las mujeres sin pechos, les cortaban los talones.

Es la historia triste que heredamos, a nosotros se nos impuso la nacionalidad chilena-argentina porque no nos qued贸 otra, pero en este proceso de deconstrucci贸n del pueblo mapuche-tehuelche, decimos que somos mapuche. Por decir eso somos una amenaza.

En este proceso de retorno al territorio, tambi茅n est谩n retornando nuestras autoridades ancestrales. En Winkul se levant贸, despu茅s de muchos a帽os, la primera Machi en Puelmapu (鈥渢ierra del Este鈥, de este lado de la cordillera). Las y los Machi, nuestros m茅dicos, nos curan el esp铆ritu y el cuerpo. Para todo Puelmapu es un acontecimiento y para nosotros es importante tambi茅n, porque de alguna manera vienen a diagnosticar este proceso de curaci贸n que tiene el pueblo mapuche.

Yo soy Lonko porque me enferm茅 de esp铆ritu. Yo tuve un antepasado que me vino a indicar que me tengo que levantar como Lonko. Yo no lo puedo diagnosticar, ni tampoco lo puede hacer un m茅dico cl铆nico o un generalista. Por eso para el pueblo mapuche es tan importante, porque empiezan a recomponer tejidos hist贸ricos, antiguos de nuestra institucionalidad mapuche. En Winkul est谩 esta Machi y vienen mapuche de todos lados, de todas las provincias a atenderse con ella.

Hay un personaje llamado Diego Frutos que supuestamente es vecino junto en la zona en conflicto, junto al Lago Mascardi. Pero 茅l no vive ah铆, no es una persona que se levanta toda las ma帽anas a tirarles ma铆z a sus gallinas en su terreno. 脡l vive en Buenos Aires, es un puntero de Patricia Bullrich y part铆cipe n煤mero uno de la agrupaci贸n Consenso Bariloche y de toda la difamaci贸n que se genera contra nosotros.

Frutos es el que contrata fuerzas de seguridad, patotas y amedrenta al lof permanentemente. Imaginen tener un vecino as铆, que permanentemente te est谩 filmando, provocando. Lo que hizo la gente del lof fue controlar ese espacio territorial, que es una hect谩rea o media hect谩rea, donde este hombre va una o dos veces al a帽o.

En una situaci贸n de tanta crisis econ贸mica y territorial, hay mucha gente que tiene su lugar de fin de semana en territorio de Parques Nacionales. Son tierras de Parques Nacionales. 驴Nadie se puso a pensar c贸mo es que Diego Frutos y mucha gente del empresariado se hacen de esas tierras p煤blicas? 驴Ustedes o yo tendr铆amos derecho a una parcela en Parques Nacionales? Bueno, no, no es para cualquiera. Se lo dan a cierta 茅lite.

Se est谩 elaborando un documento donde todas las comunidades vamos a salir a avalar este proceso de recuperaci贸n que hizo el lof. Obviamente, esto va a generar un accionar absolutamente represivo, porque Frutos no es un pobre vecino de Villa Mascardi. Es un puntero del Pro, evidentemente va a recurrir a las fuerzas pol铆ticas y van a querer desalojar a la gente de ah铆 con violencia.

El modus operandi que estamos viviendo por estas horas en Lafken Winkul Mapu es que Gendarmer铆a corta la ruta junto con las fuerzas especiales de R铆o Negro y hacen tipo comando. Van, tirotean, se suben a la camioneta y se van. Vuelven, tirotean y as铆鈥 Lo viv铆 personalmente y se recolectan todo tipo de vainas: de escopeta, 9 mm, todo lo que puedan imaginarse. Nuestra gente las va guardando como pruebas, pero esas pruebas nos sirven a nosotros porque鈥 驴a qu茅 Justicia vamos a reclamar?

Estamos armando una comitiva para viajar a Buenos Aires pronto. Estamos hartos del relato que se est谩 haciendo y queremos hacer una gran caminata para all谩. Varios lonkos y varias comunidades que estamos en lucha nos estamos organizando. Vamos a pedir el acompa帽amiento de todas las organizaciones y la sociedad consciente, que est茅n con nosotros y nos acompa帽en, que vayamos a desmentir las falacias de esos medios nacionales que hacen un relato de la vida, no s贸lo del mapuche, sino tambi茅n de la vida de la gente pobre, del campesinado, de los pueblos ind铆genas en general.

Ellos se adjudican el derecho a relatar lo que estamos viviendo en este momento de la historia de la humanidad. 驴Por qu茅 ellos y nosotros no podemos? 驴Por qu茅 aceptamos pasivamente que s贸lo ellos puedan ser los relatores de nuestra historia? Hay que desobedecer y buscar las alianzas, porque la capacidad econ贸mica de ellos nunca la tendremos, pero s铆 tenemos la capacidad para solidarizarnos.

El proyecto que tenemos desde el pueblo mapuche-tehuelche no es un proyecto ego铆sta. No es un proyecto donde queremos tener un Estado sobre el Estado. De ninguna manera. Estamos planteando una decisi贸n pol铆tica de defender el territorio, y cuando defendemos el territorio defendemos a mapuche y no mapuche para que puedan seguir bebiendo el agua y seguir acampando en la orilla de los r铆os y los lagos del Puelmapu.

