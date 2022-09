–

De parte de SAS Madrid September 14, 2022 233 puntos de vista

“Ayuso mejorará la retribución de más de 22.000 trabajadores temporales del SERMAS al implantar la carrera profesional”. Este lunes la semana se desperezaba con esta noticia de Europa Press que filtraba el gobierno regional de la Comunidad de Madrid antes de que comenzara el Debate de Estado de la Región. Hablaban de incrementos salariales que pueden alcanzar hasta los 14.600 euros anuales para los que se invertirá un total de 85 millones de euros. La noticia, que llega a un Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) con un 54% de la plantilla en situación de temporalidad, generaba ríos de críticas entre los sindicatos, quienes veían en esta “falsa promesa” un “anuncio propagandístico”, en palabras de CC OO, que además llega tarde. “Es algo que lleva sin hacerse desde que el 4 de junio de 2018 se acordó que en menos de un mes tendría que empezar a desarrollarse la carrera profesional para los no fijos”, explicaba Ángela Hernández Puente, del sindicato médico AMYTS.

Pero, ¿qué es la carrera profesional y por qué se quiere ampliar al personal no fijo? Este incremento salarial es un concepto que se paga como complemento y viene condicionado por una serie de requisitos: experiencia, formación y la valoración de los jefes, esto último totalmente subjetivo, tal y como explica Santiago Zarapuz, portavoz del sindicato MATS. “Es un concepto discriminatorio que está creado para dividir a los trabajadores ya que en la actualidad solo cobra el personal fijo”, explica el portavoz del MATS quien recalca que supone abonar a los trabajadores “a igual trabajo distinto salario”. “Si un fijo tiene 25 años trabajados y otro temporal también tiene los mismos años trabajados, gracias a este complemento salarial puede haber una diferencia de 1.000 euros entre el primero y el segundo”, ejemplifica.

“Ayuso intenta hacer creer que se va a efectuar el pago por su voluntad. La realidad es que todos los trabajadores que están denunciando lo están ganando, les reconocen el pago y les tienen que dar las cuantías no percibidas cuatro años atrás”

Hoy Ayuso propone que este complemento salarial se extienda hasta los trabajadores no fijos, algo a lo que ya se comprometieron con los sindicatos en Mesa Sectorial hace cuatro años. Y algo que, ante el inmovilismo de la administración, los profesionales están ganando en los tribunales. Por eso desde el MATS hablan de engaño, de anuncio propagandístico y electoralistas, con los comicios autonómicos a la vuelta de la esquina. “Ayuso intenta hacer creer que se va a efectuar el pago por su voluntad. La realidad es que todos los trabajadores que están denunciando lo están ganando, les reconocen el pago y les tienen que dar las cuantías no percibidas cuatro años atrás”, explica Zarapuz. “Yo mismo, que llevo 25 años trabajando como celador, no cobro carrera profesional. Lo he recurrido en los tribunales y lo he ganado”, explica.

Estabilizar profesionales

Otras promesas regaron el Debate del Estado de la Región en materia sanitaria. Entre ellas, estabilizar una plantilla con más de la mitad de trabajadores en situación de interinidad o eventualidad. Para ello, la presidenta regional pretende incorporar antes del 31 de diciembre de 2024 a más de 32.000 trabajadores como personal estatutario fijo. “Llegaremos al 86% de personal fijo”, aseguraba.

Madrid quedaría con un índice de temporalidad en el SERMAS del 14%. Mientras, desde la Unión Europea se exige a las administraciones que reduzcan su temporalidad en un 8%

Así las cosas, la Comunidad quedaría con un índice de temporalidad en el SERMAS del 14%. Mientras, desde la Unión Europea se exige a las administraciones que reduzcan su temporalidad en un 8%, para lo que en España se aprobó la conocida Ley Iceta.

Mientras, “las oposiciones de 2018 están todavía sin ejecutar, los trabajadores no han tomado su plaza. No es cierto que ahora se ofrezcan 32.000 plazas de empleo público. Hace ya cuatro años que muchas de estas plazas tendrían que estar ejecutadas, no tienen prisa porque sean fijos y una de las causas de no hacerles fijos es por no abonarles la carrera profesional”, expresa el portavoz del MATs. No obstante, según los datos que maneja este sindicato, desde 2016 hay 15.718 temporales más. “No solamente no está estabilizando empleo sino que está aumentando la temporalidad”, zanja Zarapuz.

Más medidas

La reducción de listas de espera y la recuperación de todos los espacios sanitarios también ocuparon su espacio entre las promesas de Ayuso. De un lado, se compromete a reducir los tiempos de espera a la mitad “con una inversión de 215 millones”. Hoy más de 835.000 pacientes esperan a ser intervenidos, a ser diagnosticados o a tener una consulta con el médico especialista. Desde que la presidenta del gobierno llegó a su cargo este dato ha aumentado un 43%.

Del otro, volvió a recordar que abrirían todas urgencias hospitalarias, mensaje lanzado durante el pasado mes de julio. Para ello, Ayuso, habla de la creación de una red de 78 Puntos de Atención Continuada (PAC). El 22 de marzo de 2020, y con la pandemia como excusa, cerraban los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). Y así siguen.

“Se promete abrir nada menos que 78 puntos de atención continuada y, sin embargo, no hay abiertos, como prometió recientemente, ni uno solo de los 37 servicios de urgencias de atención primaria (SUAP), cerrados en marzo de 2020”, se quejan desde la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM).

Y la batería de promesas no queda ahí y esta asociación desconfía de la gran mayoría. “Se dice que se destinarán 10 millones para un plan de infraestructuras en los 255 centros de salud, una cantidad insuficiente para las necesidades de los centros públicos de la región”, se quejan desde ADSPM quienes resumen así su postura: “Muchas promesas, la mayoría reiteradamente incumplidas hace años y un horizonte cada vez más preocupante para el sistema sanitario madrileño, porque mientras la Sra. Ayuso monta su espectáculo, a la chita callando, continúa su senda de privatización y deterioro de la Sanidad Pública”, concluyen.

