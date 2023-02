–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga February 1, 2023 214 puntos de vista

Un espacio social de tu barrio, abierto al p├║blico, donde se realizan actividades regularmente, y donde compartes tranquilamente con la gente. No hay nada que esconder. Las actividades se publicitan en carteles en la calle y en las redes, y las puertas siempre est├ín abiertas: cine gratis, talleres contra la violencia machista, huertos urbanos o conciertos se mezclan con las campa├▒as pol├şticas habituales de los movimientos sociales habituales. Desde el derecho a la vivienda, pasando por la solidaridad internacionalista, la defensa de los servicios p├║blicos y mil asuntos m├ís que forman parte de las agendas de los colectivos que trabajan al margen de las instituciones y que cuestionan constantemente al poder. Y que son publicitadas abiertamente.

Este fue el objetivo de la infiltraci├│n de un agente de Polic├şa, destapada, una vez m├ís, por La Directa, meses despu├ęs de descubrir otro topo en movimientos juveniles independentistas y en colectivos de barrio. Aqu├ęl, que se hac├şa llamar Marc y a quien dediqu├ę otra columna, particip├│ incluso en actividades de desobediencia civil y fue retratado en m├ís de una acci├│n. Tras publicarse su verdadera identidad, I. J. E. G. public├│ en sus redes personales, las de verdad, im├ígenes jact├índose de su gran haza├▒a en una piscina de su Menorca natal. Su trabajo, sin embargo, no logr├│ desarticular ninguna banda armada, ni prevenir ning├║n ataque violento ni ning├║n crimen. Simplemente fich├│ militantes y simpatizantes de aquellos movimientos. Fichas policiales de personas que dedican parte de su tiempo a intentar cambiar las cosas, incluso sin cometer ning├║n delito. Fichas de gente, s├ş. Por su ideolog├şa.

Para quien no est├í familiarizado con los movimientos sociales, estos pueden parecer espacios opacos, organizaciones semiclandestinas que conspiran bajo el m├ís absoluto secreto. Quien conoce a los movimientos sociales sabe que se enfrenta al poder con su cuerpo, asumiendo las consecuencias, y en absoluta desproporci├│n de fuerzas dejando en evidencia c├│mo el Estado protege los intereses de unos pocos y machaca a la disidencia que le saca los colores. Y todo, incluso las acciones, est├í siempre explicado, anunciado y retratado por ellos mismos en sus redes. No hay nada que esconder. No hay nada de lo que avergonzarse. Y eso, quiz├ís, es algo que tambi├ęn molesta. Por eso, quiz├ís, hay quienes se enfrentan a a├▒os de prisi├│n por intentar parar un desahucio. Molestan. Son peligrosos. Porque ponen en evidencia los rotos de un sistema que hace aguas por todas partes.

Esta vez, el polic├şa infiltrado fue m├ís all├í y traspas├│ algunas l├şneas que hacen de este caso un asunto mucho m├ís grave: mantuvo relaciones sexoafectivas con varias personas del entorno de estos movimientos sociales. Mujeres a las que enga├▒├│ con una personalidad falsa y a las que us├│ sexual y emocionalmente para obtener informaci├│n sobre otras personas. Con alguna de ellas lleg├│ incluso a mantener una relaci├│n duradera, haci├ęndole creer que era otra persona. “Se ha utilizado a las personas, su intimidad, sus deseos, sus proyectos de vida, sus ambiciones, sus inseguridades, su tiempo, sus esperanzas pol├şticas… para acceder a nuestros espacios de activismo con el fin de recabar informaci├│n. Una vez m├ís los cuerpos y los deseos de las mujeres utilizados como herramientas de control por el Estado”, manifestaban feministas madrile├▒as en sus redes tras conocer la noticia.

Existen precedentes en estas pr├ícticas como el caso Spycops Scandal del Reino Unido que destap├│ la infiltraci├│n de Mark Kennedy, un agente de la polic├şa secreta que hab├şa mantenido una relaci├│n de varios a├▒os con la activista de izquierdas Kate Winslow. Tal y como relata La Directa en una pieza separada de la investigaci├│n reci├ęn publicada, “el Tribunal de las Facultades de Investigaci├│n, un organismo dedicado a investigar las quejas relativas a abusos cometidos por organismos p├║blicos brit├ínicos dictamin├│, en septiembre de 2021, que esta operaci├│n secreta de la polic├şa brit├ínica hab├şa vulnerado hasta cinco derechos fundamentales del activista Kate Wilson”. Por ello, el Estado tuvo que indemnizar con decenas de miles de libras a la activista. Pero este no era el ├║nico caso. Se descubri├│ que, desde finales de los a├▒os 60, hab├şa habido cientos de infiltrados. Algunos, incluso, hab├şan tenido hijos con las afectadas.

Ayer, cinco de las mujeres que se vieron afectadas por el polic├şa infiltrado en Barcelona, acompa├▒adas por el sindicato CGT y el Centre per la Defensa dels Drets Humans, Iridia, anunciaron una querella contra este por abusos sexuales continuados, delitos de tortura o contra la integridad moral, descubrimiento y revelaci├│n de secretos e impedimento del ejercicio de derechos c├şvicos. Veremos c├│mo justificar├í el Estado este asunto, qui├ęn planific├│ todo esto, qu├ę peligro supon├şan estos movimientos sociales y qu├ę recursos se emplearon para qu├ę fin. Por qu├ę ten├şan los agentes documentaci├│n falsa, qu├ę persegu├şan, de quienes recib├şan ├│rdenes, a qui├ęn rend├şa cuentas y hasta donde se justifica la instrumentalizaci├│n de los cuerpos de las mujeres para estos fines.

Posiblemente para el polic├şa “Marc” y para el reci├ęn descubierto “Daniel”, ellos tampoco tienen nada de lo que avergonzarse. Cumplen su funci├│n. Se han entrenado para ello y est├ín convencidos de que lo hacen por un bien superior, por salvaguardar el statu quo, el orden, su orden, el que les ense├▒├│ que esos chavales y esas chavalas son peligrosos y hay que tenerlos controlados. Y por dinero, claro. De eso viven. Y lo grave de este asunto es que, una gran parte de la ciudadan├şa lo avala. Llevan a├▒os escuchando a los medios explicar lo malos que son los ÔÇśantisistemaÔÇÖ (ese caj├│n de sastre donde cabe cualquiera que cuestione el statu quo) y para esto existen las brigadas de informaci├│n de las polic├şas. Tambi├ęn los pol├şticos y gobernantes lo toleran cuando no lo promueven.

La gravedad de todos estos casos, m├ís all├í de la grav├şsima instrumentalizaci├│n de los cuerpos de las mujeres, es, como bien apuntan las feministas, el constante acecho a la libre asociaci├│n y a la libertad de pensamiento. Es estar constantemente en el punto de mira de las autoridades por pensar o por organizarte para cambiar las cosas. Aunque lo vistan de potencial peligro que hay que vigilar y aludan a amenazas de violencia que nunca se materializan, como se han demostrado en estos dos casos descubiertos.

El problema a├▒adido es que, un gobierno democr├ítico (que ya pas├│ p├ígina de las denuncias contra el anterior agente descubierto), y una parte de esa ciudadan├şa que se llama dem├│crata, defiende que esto pase y lo asume como mal menor para salvaguardar el orden. El problema es no querer ver que estas praxis son inherentes a esas democracias sustentadas por un orden social y econ├│mico que tolera est├ęticamente y hasta cierto punto, la disidencia y la discrepancia, mientras esta no suponga una amenaza real. Y en este caso, como en tantos otros, esta “amenaza real” es que pongan en evidencia sus miserias. Como ya lo han hecho las compa├▒eras de La Directa desvelando de nuevo otra pr├íctica abusiva del Estado.

P├║blico