Keiko y el premio Nobel han iniciado una guerra de desgaste que podr铆a derivar en un nuevo ‘lawfare’ regional

Con 100 por ciento de las actas procesadas, Pedro Castillo, candidato de Per煤 Libre, logr贸 una ventaja de apenas unas d茅cimas porcentuales (equivalente a 70 mil votos) sobre Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, en la segunda vuelta de la elecci贸n presidencial del pasado 6 de junio en el pa铆s andino. De ser confirmados los resultados por la autoridad electoral, Castillo, un humilde maestro rural de a caballo y dirigente del gremio magisterial, habr铆a derrotado a la representante del clan Fujimori apoyada por los poderes f谩cticos y el latifundio medi谩tico, pero tambi茅n a un antiguo enemigo ac茅rrimo del fujimorismo, el novelista Mario Vargas Llosa, marqu茅s del reino de Espa帽a, quien, como Keiko, defiende a ultranza las pol铆ticas neoliberales del gran 颅capital.

Lejos de aceptar su derrota, el mi茅rcoles 9 de junio, la hija del ex dictador, quien antes hab铆a conseguido un pronunciamiento en su favor de 22 ex presidentes derechistas de Espa帽a y Am茅rica Latina 鈭抜ncluidos Jos茅 Mar铆a Aznar, Enrique Pe帽a Nieto y 脕lvaro Uribe鈭, organiz贸 una marcha hacia el Ministerio de Defensa en Lima, para exigir al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que act煤e para impedir la victoria del comunismo. En ese sentido, d铆as antes del balotaje, el narcisista e imp煤dico Vargas Llosa hab铆a lanzado una solapada exhortaci贸n a una asonada castrense, al declarar a la revista lime帽a Caretas que si Castillo gana la segunda vuelta y establece el modelo cubano, no se puede descartar un golpe militar de derecha. Y el 31 de mayo, durante un acto de campa帽a de Fujimori en Arequipa, ciudad natal del Nobel de Literatura, preso de sus obsesiones, su racismo y su clasismo, en pantalla gigante desde Espa帽a, Vargas Llosa afirm贸 que Keiko Fujimori representa la libertad y el progreso, y el se帽or Castillo, la dictadura.

Junto al llamado al golpismo, y con la acci贸n concertada de las corporaciones empresarial, parlamentaria, judicial y medi谩tica, Keiko,cuyo padre Alberto Fujimori purga una sentencia de 25 a帽os de prisi贸n por corrupci贸n y cr铆menes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura, ha iniciado una guerra de desgaste que podr铆a derivar en un nuevo lawfare regional. Es decir, en el uso indebido de herramientas jur铆dicas como arma para destruir a Pedro Castillo por la v铆a judicial, a fin de apropiarse del Estado y (re)orientarlo hacia el neoliberalismo. Sin descartar manifestaciones callejeras violentas, atentados y acciones de bandera falsa de tipo terrorista que podr铆an atribuirse a un renacer de Sendero Luminoso, la antigua guerrilla mao铆sta.

Sometido a una feroz campa帽a de miedo de corte macartista por sus adversarios pol铆ticos y los medios chayoteros, que lo demonizaron como terruco (terrorista),castro-chavista y lo erigieron en el nuevo peligro rojo de Sudam茅rica al vincularlo con un ideario marxista-leninista que nunca ha profesado, Castillo, maestro rural de 51 a帽os nativo de Pu帽a, en el departamento de Cajamarca, lanz贸 la consigna No m谩s pobres en un pa铆s rico, en el marco de un programa de tipo nacionalista radical, industrialista, soberanista y popular, que entronca con las transformaciones realizadas por el gobierno militar nacionalista de Juan Velasco Alvarado a fines de la d茅cada de 1960, que incluy贸 la nacionalizaci贸n de la banca y la miner铆a, la estatizaci贸n de la industria pesquera y las telecomunicaciones, una reforma agraria en detrimento de la oligarqu铆a terrateniente, y un no alineamiento (ni con el capitalismo ni con el comunismo) en el 谩mbito internacional.

Pedro Castillo, cuyo salto a la pol铆tica nacional se dio en 2017 cuando fue uno de los principales dirigentes de una hist贸rica huelga magisterial que dur贸 75 d铆as en demanda de mejores salarios, ha prometido impulsar cambios estructurales, incluida la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna fujimorista de 1993, en la perspectiva de establecer un Estado plurinacional (hasta ahora gobernado por una 茅lite racista y clasista) que tiene como referencia expl铆cita los avances constitucionales en Ecuador y Bolivia; una profunda redistribuci贸n de la riqueza con base en una econom铆a popular con fuerte intervencionismo estatal (en un pa铆s con 75 por ciento de informalidad y precarizaci贸n laboral); nacionalizar los recursos estrat茅gicos minero-energ茅ticos ( versus el modelo extractivista primario-exportador privado actual) e impulsar una industrializaci贸n soberana, as铆 como una segunda reforma agraria que complete la de Velasco Alvarado y aumentar los presupuestos de educaci贸n y salud.

Castillo cuestion贸 las esterilizaciones forzosas bajo la dictadura de Alberto Fujimori, y en un contexto donde los 煤ltimos cinco presidentes electos terminaron destituidos y/o presos por ladrones, enarbol贸 una de las principales demandas populares del Per煤: la lucha anticorrupci贸n, a trav茅s de una cruzada que comience por arriba. De all铆, tambi茅n, la r谩pida acusaci贸n de fraude de Keiko Fujimori, quien pas贸 16 meses en prisi贸n preventiva y es investigada por la fiscal铆a acusada de ser la presunta jefa de una organizaci贸n criminal y obstruir a la justicia, adem谩s del lavado de activos millonarios supuestamente recibidos en sobornos secretos de la constructora brasile帽a Odebrecht y otros millonarios peruanos en sus campa帽as presidenciales de 2011 y 2016. De ser encontrada culpable podr铆a pasar 30 a帽os en prisi贸n; la presidencia le dar铆a inmunidad.

Castillo emerge como alternativa de poder plebeyo desde el Per煤 profundo andino-amaz贸nico, mestizo y perif茅rico y siempre marginado y despreciado por la 茅lite coste帽a metropolitana lime帽a. Su principal desaf铆o ser谩 gobernar sin mayor铆a parlamentaria y bajo la amenaza de un golpe de Estado que ya asoma. Existe el riesgo de que lo devore el sistema y sea cooptado. Pero tambi茅n podr铆a impulsar una democracia popular, directa, protag贸nica, organizada y movilizada en las calles, y refundar un pa铆s que, como imaginaba Mari谩tegui, no sea ni calco ni copia sino creaci贸n heroica.

La Jornada