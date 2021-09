“Yo considero que sí es preferible que la administren, una segunda dosis me parece razonable, no es una locura”, afirma Iborra. Se basa para ello en los resultados preliminares del ensayo clínico de Johnson & Johnson que estudia la segunda dosis, compartidos a finales de agosto , en el que se observó que los anticuerpos neutralizantes aumentaban nueve veces. El estudio, sin embargo, todavía no ha concluido ni se han publicado sus resultados finales.