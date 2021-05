–

La organizaci贸n se pronunci贸 por la derogaci贸n del decreto macrista que cre贸 el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Ind铆genas e insisti贸 en el hist贸rico reclamo de una ley de propiedad comunitaria.

29/04/2021

El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO) solicit贸 al presidente Alberto Fern谩ndez que convoque a una mesa de di谩logo con las organizaciones originarias. El principal reclamo, ante la caducidad de la pr贸rroga de la ley 26.160, es que se mantengan relevamientos territoriales cont铆nuos teniendo en cuenta la din谩mica de las comunidades y que se promulgue una ley de propiedad comunitaria ind铆gena.

El ENOTPO tambi茅n se sum贸 a los pedidos de otras organizaciones respecto a la exigencia de derogaci贸n del decreto macrista N潞 672/16, que cre贸 el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Ind铆genas. As铆mismo, pidi贸 un cambio en la representaci贸n de la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas (INAI), entendiendo que la conducci贸n de ese organismo encargado de la pol铆tica p煤blica hacia los pueblos originarios debe estar en manos de integrantes de esos pueblos.

鈥淨ue el Estado a trav茅s de los organismos correspondientes garantice una convocatoria real, con la plena participaci贸n de los m谩s de 40 pueblos originarios en el pa铆s, a trav茅s de sus instituciones representativas con sus autoridades territoriales, para restablecer el di谩logo (鈥)鈥, manifiesta el pronunciamiento de ENOTPO.

David Pastrana, referente de la Uni贸n de Pueblos de la Naci贸n Diaguita de Salta (UPNDS), organizaci贸n de segundo grado que integra el ENOTPO, dijo a Salta/12 que vienen en la espera 鈥渄e se帽ales del gobierno nacional de avanzar en pol铆ticas p煤blicas para los pueblos originarios鈥, pero hasta ahora, 鈥淣o vemos avance sino retroceso鈥.

Respecto al pedido de disoluci贸n del Consejo Consultivo, Pastrana dijo que en lo personal no tienen nada en contra de F茅lix D铆az, pero apuntan a 鈥渦na construcci贸n m谩s colectiva, a la plurinacionalidad, y al respeto por el proceso de organizaci贸n de cada pueblo鈥. Por ello el ENOTPO pidi贸 una mesa de di谩logo entre las organizaciones ind铆genas y el presidente Alberto Fern谩ndez. 鈥淓l macrismo decidi贸 la representativad nuestra. No puede ser el Estado el que nos diga qui茅n nos representa. Para eso est谩n los procesos de los pueblos鈥, explic贸.

Del mismo modo, la cacica de la Comunidad Siwok (El Carpintero), coordinadora de cacicas del departamento San Mart铆n y coordinadora general del Pueblo Weenhayek, Elizabeth Medina, dijo a Salta/12 que ser铆a un error del Presidente 鈥渘ombrar a alguien que nosotros no hemos elegido鈥, por ello antes de decidir o no una continuidad del Consejo Consultivo, consider贸 que deber铆a dialogar con los pueblos originarios. Desde su creaci贸n el Consejo Consultivo es presidido por F茅lix D铆az, con lo que el pedido lo toca directamente.

Las quejas de ENOTPO tambi茅n apuntan a la designaci贸n de personas que no son de los pueblos originarios a cargo de la aplicaci贸n de los derechos y las pol铆ticas p煤blicas destinadas a ellxs. Es una clara referencia al INAI. Pastrana dijo que en la conducci贸n del organismo tiene que estar alguien de los pueblos originarios. Actualmente la conducci贸n cuenta con representantes de pueblos originarios, aunque la presidencia est谩 a cargo de la ex legisladora nacional Magdalena Odarda.

鈥淣o se nos ocurre ver al gobierno nacional y popular designando a un/a represor/a a cargo de las pol铆ticas de derechos humanos, o a un 鈥榤achirulo鈥 a cargo de las pol铆ticas de g茅nero, o a un esclavista a cargo de las cuestiones afrodescendientes, es urgente reparar de una vez y para siempre esta pr谩ctica racista hacia nosotrxs鈥, sostuvo la organizaci贸n.

El ENOTPO es una de las organizaciones que viene bregando por el respeto a la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios antes de implementar pol铆ticas p煤blicas que les ata帽en ya que quiere que 茅stas se basen en las prioridades reales de sus territorios. Para ello la organizaci贸n exige que se promulgue una ley que garantice la consulta previa.

鈥淩eafirmamos nuestra Preexistencia Identitaria, Cultural y Territorial, la cual se refleja en el Derecho Colectivo y en la jurisprudencia, el Estado tiene la obligaci贸n de respetarlo, hacerlo cumplir y no puede omitirla bajo ning煤n punto de vista. Somos los pueblos originarios los 煤nicos interlocutores v谩lidos para definir nuestros destinos y nuestro devenir cultural, nuestra voz y nuestra institucionalidad es irreemplazable. Juntos por Memoria, Identidad y Territorio鈥, sostiene el pronunciamiento.

El ENOTPO tambi茅n se pronunci贸 respecto a la necesidad de promulgaci贸n de la ley de Propiedad Comunitaria Ind铆gena. 鈥淪olo a trav茅s de una ley como 茅sta se har谩 efectiva, en forma de t铆tulo de propiedad comunitaria, la posesi贸n reconocida a trav茅s de los relevamientos territoriales realizados en el marco de la Ley 26.160鈥, afirm贸. Tambi茅n record贸 que hay una diferencia entre tierra, entendida como una extensi贸n o porci贸n de suelo, como un inmueble alienable y factible de ser negociado, y territorio, un espacio vital cargado de sentidos, memorias y v铆nculos hist贸ricos, culturales y espirituales. 鈥淟os pueblos originarios y nuestras comunidades tenemos derecho a obtener la propiedad de nuestros territorios, que son estos espacios cultural e hist贸ricamente significativos鈥, manifestaron.

Las organizaciones integrantes del ENOTPO afirmaron que esta ley debe especificar que las tierras tituladas no ser谩n enajenables, transmisibles, ni susceptibles de grav谩menes o embargos. Asimismo, afirmaron que es urgente la titulaci贸n de los territorios comunitarios para resolver las injusticias hist贸ricas que se han cometido contra estos puebloos. 鈥淟a titulaci贸n de las tierras no s贸lo evitar谩 los conflictos, sino que permitir谩 a nuestros pueblos y comunidades desarrollarnos con identidad y alcanzar el ideal del Buen Vivir鈥, aseguraron.

Medina manifest贸 su preocupaci贸n porque ya est谩 pr贸xima a caducar la pr贸rroga de la ley 26.160 y en el Pueblo Weenhayek solo hubo un relevamiento, en la comunidad El Quebracho. Resalt贸 que a煤n con la vigencia de esta legislaci贸n esa comunidad fue reprimida y desalojada en 2014, aunque luego lograron volver al territorio.

Pastrana consider贸 por su parte que el relevamiento del INAI tiene que ser 鈥渃ont铆nuo, porque los procesos nuestros son din谩micos鈥. Pidi贸 que haya fondos para que se ejecuten estos relevamientos y destac贸 que desde que sobrevino la pandemia no se est谩n haciendo.

Medina record贸 por otro lado que su pueblo viene luchando por el reconocimiento oficial en la provincia, para poder participar y tener representaci贸n en el Instituto Provincial de Pueblos Ind铆genas de Salta (IPPIS). Frente a esto, expres贸 que no tienen apoyo de Naci贸n y que pidieron una audiencia con la presidenta del INAI la 煤ltima vez que estuvo en Salta pero a煤n no se las dio. 鈥淣osotros no estamos incluidos en Naci贸n, no tenemos CPI (representante en el Consejo de Participaci贸n Ind铆gena, que funciona en el INAI). Se olvidaron de nosotros, quedamos a la deriva. Pedimos que se nos incluya, el reconocimiento de Naci贸n, que el Presidente vuelva a dirigirse a las organizaciones ind铆genas. No tenemos ni di谩logo, no nos convoc贸 todav铆a鈥, asever贸.

El ENOTPO tambi茅n pidi贸 al Estado una campa帽a educativa orientada a sus 谩reas, funcionarios y a la sociedad civil con el fin de que se conozca y concientice sobre el marco de derecho ind铆gena en Argentina y se trabaje en pos de eliminar los estereotipos y estigmas que existen sobre los pueblos originarios y que son causas de la discriminaci贸n que sufren. De este modo, consideran que disminuir谩n las persecuciones, la negaci贸n de sus derechos y la violencia simb贸lica, jur铆dica y f铆sica que a煤n padecen.

