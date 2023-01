–

Varios m煤sicos afincados en Vallecas firman una canci贸n contra la incineradora de Valdeming贸mez. Los vecinos del Ensanche de Vallecas quieren respirar aire sano.

El viernes 13 de enero se present贸 en el local de la Asociaci贸n Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas el videoclip de la canci贸n 鈥淨ue la cierren ya鈥, una declaraci贸n de intenciones que, a ritmo de rock, pide a las autoridades que pongan fin a la incineradora de Valdeming贸mez. En una semana marcada en la m煤sica popular por el despecho y la revancha entre dos millonarios, esta canci贸n muestra otros intereses l铆ricos y otras intenciones bien diferentes. 鈥淨uiero respirar, quiero disfrutar un barrio saludable sin miedo a enfermar鈥 es el primer verso de un tema que es una adaptaci贸n de la canci贸n 鈥淣o, no, no, no鈥 grabada por los brit谩nicos The Sorrows en 1965 y que ahora revive con un nuevo significado gracias al trabajo de m煤sicos y t茅cnicos vinculados a Vallecas como Juana Chicharro (voz), Mac Hern谩ndez (bajo, Sex Musem, Tequila), Guille Gobierno (voz y guitarra), Grass Boikot (bater铆a, Boikot), Robertez (voz y arm贸nica, Motociclon), Julio Rojo (t茅cnico sonido) y Alberto Pla (montaje).

鈥淗emos versionado una canci贸n de The Sorrows para a ver si con m煤sica al se帽or Almeida y al se帽or Carabante les llega mejor el mensaje鈥, afirma Rosa Mar铆a P茅rez Mateo, presidenta de la asociaci贸n vecinal, desde donde aseguran que el Ensanche de Vallecas est谩 鈥渉arto de que el Ayuntamiento de Madrid no se tome en serio los problemas de salud que puede generar la incineradora de Valdeming贸mez en la poblaci贸n y de que no tenga en sus prioridades pol铆ticas resolver el problema de la generaci贸n y el tratamiento de residuos en la ciudad de Madrid鈥.

Esta asociaci贸n denuncia que el alcalde Jos茅 Luis Mart铆nez-Almeida se situ贸 desde el principio de su mandato junto a la Comunidad de Madrid en el contencioso que esta present贸 contra la Estrategia de Residuos del anterior gobierno municipal, que preve铆a la reducci贸n de la incineraci贸n al 50% en 2022 y el cierre de la incineradora de Valdeming贸mez en 2025. Adem谩s, se帽alan que Almeida 鈥渁cept贸 que se trajeran los residuos de la Mancomunidad del Este a Valdeming贸mez, residuos que llegaron sin separar y que aumentaron las toneladas de basura tratadas en nuestro vertedero, mantuvo la incineradora de Valdeming贸mez sin contrato durante m谩s de dos a帽os y permiti贸 el dep贸sito de sus cenizas en un vertedero al aire libre sin medidas especiales que evitaran la dispersi贸n de esas cenizas contaminantes鈥. Para esta asociaci贸n vecinal, la acci贸n del Consistorio va en la direcci贸n contraria a la que deber铆a 鈥攔educci贸n de generaci贸n de residuos y eliminaci贸n de la incineraci贸n鈥 ya que 鈥渟igue dise帽ando barrios a escasos kil贸metros de esta contaminante instalaci贸n, como el nuevo desarrollo de Valdecarros, poniendo en riesgo la salud de miles de vecinas y vecinos m谩s鈥.

La incineradora de Valdeming贸mez, oficialmente Centro de Tratamiento Las Lomas, es un complejo situado en el distrito de Vallecas que funciona desde 1996. Gestionado por la concesionaria Urbaser 鈥攁ntigua filial de ACS vendida en 2016 a un grupo chino y desde 2021 propiedad del fondo estadounidense Platinum鈥, incluye una planta de clasificaci贸n de residuos, la propia incineradora, la antigua planta de compostaje y el vertedero de la incineradora denunciado oficialmente en noviembre de 2022, que tambi茅n han llevado ante la Fiscal铆a de Medio Ambiente los grupos pol铆ticos de Unidas Podemos, M谩s Madrid y Alianza Verde. Tambi茅n en el pleno municipal se pidi贸 un an谩lisis de las cenizas y vertidos que han alcanzado zonas habitadas.

En noviembre, asociaciones vecinales y organizaciones medioambientales acusaron al Ayuntamiento de Madrid de actuar con negligencia y falta de transparencia en el caso de la contaminaci贸n provocada por la incineradora de Valdeming贸mez. En octubre, la Federaci贸n Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acci贸n y el Grupo de Acci贸n para el Medio Ambiente (GRAMA) ya hab铆an presentado denuncia ante el Servicio de Protecci贸n de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Rivas-Vaciamadrid por el esparcimiento de cenizas de sacas rotas. Para el domingo 22 de enero est谩 convocada la cuarta marcha por el cierre de la incineradora, organizada por la Mesa de Trabajo por el Cierre de la Incineradora de Valdeming贸mez.

