De parte de ANRed February 16, 2023 162 puntos de vista

Sebasti├ín Volco se presenta ma├▒ana, viernes 17 de febrero, en el teatro Hasta Trilce. Va a ser su ├║nica presentaci├│n en Argentina, que adem├ís ser├í grabada para un futuro ├ílbum en vivo. El pianista y compositor argentino residente en Francia est├í lanzando su nuevo trabajo The Relentless Advance of Stupidity ( El Avance Implacable de la Estupidez ), una obra conceptual dividida en 5 cap├ştulos y una introducci├│n. El mismo se presenta como una cr├ştica al funcionamiento actual de la comunicaci├│n manejada por algoritmos: ÔÇťLa informaci├│n que llega a nuestros tel├ęfonos, sean noticias sobre pol├ştica, nuevas series o pel├şculas, accidentes, guerras, cat├ístrofes, o chismes, son absorbidas y consumidas por nosotros como entretenimiento┬╗, reflexiona. En conversaci├│n con este medio, el artista comenta algunas de sus influencias musicales, ampl├şa la idea que transmite su nuevo trabajo y anticipa algo de lo que va a presentar en vivo. ┬źPienso que el artista debe aportar algo positivo, no debe trabajar para el enemigo┬╗. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Sebasti├ín Volco naci├│ en Buenos Aires, Argentina y actualmente reside en Francia. Es un m├║sico reconocido por sus facetas como compositor, pianista y multi-instrumentista. En su larga trayectoria profesional se destaca su proyecto Orquesta Metaf├şsica, un s├║per grupo que re├║ne influencias del rock, el jazz, la m├║sica cl├ísica y los ritmos tradicionales argentinos, y tambi├ęn el d├║o de tango electro-ac├║stico Volco & Gignoli. En paralelo, ha colaborado como m├║sico y productor con artistas de todas las latitudes y compuso m├║sica para cine, teatro y ballet.

Sus influencias fueron diversas y pese a estar siempre descubriendo algo nuevo reconoce que sus primeras influencias fueron las que impregnaron su vida. ÔÇťCuando uno es muy chico, lo que escucha o descubre queda impregnado para siempre y en mi caso fue la m├║sica cl├ísica y el rock. Luego tuve etapas de descubrir a los grandes m├║sicos de jazz, a Piazzolla, a los innovadores del rock progresivo de fines de los a├▒os sesenta y sesenta, la m├║sica popular argentina, Spinetta, Charly. Luego, sigo estudiando y descubriendo cosas de todos lados y de todas las ├ępocas pero de una manera menos apasionada que en la adolescencia. Lo que estoy escuchando ahora es el canto de un p├íjaro que viene de visita algunas ma├▒anas al jard├şn trasero de la casa en donde vivoÔÇŁ, comenta con un final que de alg├║n modo expresa su postura sobre el actual momento de la comunicaci├│n y la m├║sica de consumo masivo.

Con una respuesta ir├│nica a la actualidad, el primer cap├ştulo de su nuevo trabajo ya est├í disponible. El mismo est├í integrado por 3 temas: News are entertainment (Las noticias son entretenimiento), Daydreaming (So├▒ar despierto) y Sleepwalker at work (Son├ímbulo en el trabajo). El primero cuenta con un video que muestra lo expresado por el artista: dos personas con movimientos robotizados miran sus tel├ęfonos, consumen t├ştulos, se toman fotos con sonrisas falsas. Las noticias llegan, no hay un pensamiento propio, mucho menos cr├ştico. Todo es entretenimiento.

┬źNarcisismo┬╗, ┬źego├şsmo┬╗, ┬źemociones falsas┬╗, son algunas de las caracter├şsticas que aparecen se├▒aladas en el video. ┬źCuidado con el tel├ęfono. Todo lo que el algoritmo es para apartarnos de la realidad y encerrarnos en un mundo controlado por su conocimiento y deseo. Las cosas no son blanco o negro, est├ín en cambio perpetuo. La vida es un milagro y la existencia un misterio infinito. Pens├í por vos mismo/a┬╗, plantea desde el final del video.

┬źPienso que el artista, si tiene la posibilidad de expresarse, debe aportar algo positivo, no debe trabajar para el enemigo de la vida y la luz. El entretenimiento vac├şo me parece una traici├│n a la existencia┬╗, respondi├│ al ser indagado sobre el contenido extra musical que comunica la obra.

En tiempos de impacto, reduccionismo, monoton├şa y falta de avidez para buscar sus propios consumos culturales, Volco lanza una propuesta que confronta con lo establecido: lanzar una obra conceptual era algo recurrente hace 50 a├▒os, hoy parece extra├▒o, en esta actualidad. ┬┐C├│mo comunicarlo sabiendo que estamos, de alg├║n modo, forzados al juego de las redes sociales? ┬źTengo grandes dudas ÔÇŽ. O mejor dicho estoy seguro de que el juego de las redes sociales no tiene nada que ver con la comunicaci├│n de una obra. Al mismo tiempo, al ser de una generaci├│n que tuvo que esforzarse por encontrar algo bueno ( el algoritmo no nos dec├şa lo que era bueno para nosotros ÔÇŽ). Pienso que el p├║blico debe esforzarse un poquito para encontrar algo valioso para ellos mismos . La idea de mantener el concepto de un ├ílbum conceptual es eso. Yo aporto algo que tiene much├şsimo trabajo y mucha sustancia para consumir. Si hay gente que puede encontrarlo y usarlo para alimentarse de alguna manera, ┬ífant├ístico!┬╗, respondi├│.

La resistencia

Previo al primer cap├ştulo, la saga tiene una introducci├│n. ┬źEs un ├ílbum conceptual, y mi manera de adaptarme a las formas actuales de distribuci├│n es dividirlo por cap├ştulos. La introducci├│n a la saga es Awakening Ray y luego ir├ín apareciendo los 5 cap├ştulos┬╗. Lanzado un par de meses antes, la introducci├│n presenta, en formato animado, una distop├şa. All├ş se presenta una sociedad completamente manipulada en modo ┬źOrweliano┬╗, controlada por un poder que solo piensa en dividir para dominar. La idea de ┬źluz┬╗ est├í muy presente en su relato: una luz para enfrentar la oscuridad, o mejor dicho iluminar en tiempos de oscurantismo.

Un m├║sico y una hacker intentan liberar a la poblaci├│n oprimida. Los medios los presentan como terroristas. Con algo de iron├şa, Volvo se presenta como quien busca esa liberaci├│n, siendo parte de ┬źla resistencia┬╗. Aparecen criticas a la represi├│n, la censura, la cancelaci├│n, y un mensaje de unidad. ┬źVamos a destruir la ilusi├│n de estar divididos, porque siempre fuimos uno┬╗, sostiene el personaje que lo encarna en una parte del video.

Una pregunta se desprende del video y dispara los comentarios bajo el mismo: ┬┐El arte puede transformar el mundo? desde su propuesta y quienes lo acompa├▒an la respuesta se presenta como afirmativa.

Un espacio de resistencia, libre de algoritmos, puede ser la presentaci├│n en vivo. Volco coincide con esta apreciaci├│n. ┬źPienso que la experiencia en vivo es algo ancestral y universal. En nuestro caso, no estamos interesados en repetir el solito del tema y transformemos en mu├▒ecos de torta. Es claramente un espacio de realidad pura, comunicaci├│n y comuni├│n. Presente┬╗.

En ese contexto anticipa algo de lo que ser├í su presentaci├│n. ┬źNo habr├í visuales pero s├ş un trabajo de iluminaci├│n cuidado. Vamos a tocar la nueva m├║sica que compuse y los nuevos arreglos de otras partituras adoradas por nosotros┬╗.

La única presentación de Sebastián Volco será el viernes 17/2 a las 21hs en en Hasta Trilce, Maza 177. Lo acompañarán Mariano Malamud en viola, Luciano Giambastiani en clarinete bajo, Pat Coria y Salvet en voces, Pablo Della Maggiora y Sebastian Ricciardi en percusiones y el propio Volco en piano, sintetizadores, bajos, voces y sampler.

Tras la presentaci├│n en Hasta Trilce, Volco va a seguir con diversos proyectos. ┬źNo me detengo jam├ís. Tengo muchos proyectos discogr├íficos, (el concierto de este viernes 17 ser├í grabado y seguramente editado como un ├ílbum en vivo), luego conciertos con el d├║o Volco & Gignoli y m├ís creaciones fabulosas! Oui.┬╗