Sanidad notificaba este jueves 27.688 nuevos casos y 41 fallecimientos. La incidencia acumulada sigue subiendo y supera ya los 500 casos por cada 100.000 habitantes, seg煤n el informe de datos publicado por el Ministerio de Sanidad .

Quique Bassat: “La trasmisi贸n est谩 disparad铆sima”

‘Ya es mediod铆a’ ha hablado con el epidemi贸logo Quique Bassat, que ha advertido de la cr铆tica situaci贸n que atravesamos: “La pandemia est谩 clar铆simamente descontrolada y tenemos una incidencia como no hab铆amos visto desde la primera ola. La trasmisi贸n est谩 disparad铆sima y tendr铆amos que dar un paso atr谩s en las medidas que hab铆amos liberalizado con cierta alegr铆a”.

El epidemi贸logo advierte en que habr铆a que dar marcha atr谩s en algunas medidas

El epidemi贸logo ha dejado claras las medidas principales que habr铆a que tomar cuanto antes: “Hablo en especial de los toques de queda y de las aglomeraciones. La mayor parte de los contactos est谩n siendo entre los m谩s j贸venes, as铆 que hay que limitar que puedan agolparse”.

Quique Bassat: “Las vacunas no son infalibles”

Adem谩s, Quique Bassat ha advertido de que te puedes contagiar de coronavirus a pesar de tener completa la pauta de vacunaci贸n: “Las vacunas no son infalibles. protegen de forma muy efectiva, pero no de manera total. Por lo tanto, es posible infectarse y lo que es menos probable es que la enfermedad se desarrolle, aunque no grave”.

