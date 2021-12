–

La incidencia de coronavirus en Cataluña no deja de crecer. En las últimas 24 horas se han notificado 2.056 nuevos casos confirmados por PCR y 28 personas más han ingresado en el hospital por la enfermedad. El riesgo de rebrote no para de crecer y prácticamente cada día alguien muere por coronavirus.

Todo ello, a tan solo tres semanas de la celebración de las fiestas navideñas. Unas fiestas que, gracias a la elevada cobertura vacunal, se creía que serían más similares a las del 2019 que a las del año pasado. Sin embargo, el constante crecimiento de esta sexta ola, el relajamiento de la mayoría de las medidas y el inevitable contacto social pueden torcer los planes.

En pleno puente de la Constitución son muchas las personas que han aprovechado para salir a hacer las compras navideñas o bien pasear por los mercados y calles iluminadas. Esto ha provocado, inevitablemente, aglomeraciones en la mayoría de ciudades que preocupan y mucho a los expertos.

Según Quique Bassat, epidemiólogo de ISGlobal, podrían poner en riesgo las navidades de este año. En esta entrevista que ha concedido a NIUS, Bassat asegura que debemos ser cautos y no relajarnos si no queremos pasar una Navidad con restricciones.

PREGUNTA. ¿De qué manera pueden afectarnos las aglomeraciones que se han visto estos últimos días en distintos puntos de Cataluña?

RESPUESTA. Las aglomeraciones que se ven, igual que pasó el año pasado, no me gustan nada porque demuestran que tenemos una memoria muy corta con relación a lo que debemos y no debemos hacer. Parece que nos hemos olvidado del ABC de la prevención básica de este virus, que es, no juntarnos y no exponernos a la transmisión a partir del contacto con otras personas. No lo estamos haciendo bien.

P. Teniendo en cuanto la situación epidemiológica actual, ¿Cómo debemos actuar?

R. Mi consejo seria mucha prudencia. Sigamos utilizando las mascarillas, aunque estemos en el exterior y no sea obligatorio llevarlas. Tenemos que usarla si no podemos garantizar la distancia del metro y medio, que es imposible garantizar cuando estamos haciendo compras navideñas o mirando las luces de navidad de cualquier ciudad. Usemos la mascarilla y minimicemos los eventos de riesgo porque le estamos poniendo la vida muy fácil al virus para que se transmita.

P. ¿Nos estamos jugando vivir una Navidad más parecida a la del 2020 que a la del 2019?

R. Tenemos ejemplo de los países vecinos que van peor que nosotros, pero nos estamos empezando a parecer a como estaban hace un par de semanas. Si no hacemos algo y no nos ponemos serios la incidencia seguirá creciendo, las hospitalizaciones seguirán subiendo, que al final es lo único que debe preocuparnos y seguirá siendo necesario adoptar medidas más restrictivas. Si eso es así, en las próximas dos semanas puede ser que volvamos y demos un paso atrás, en alguna de las medidas habíamos podido abandonar hace mucho tiempo. Sí, en cierta manera nos estamos jugando la navidad y deberíamos ser un poco más cautos.

P. Las hospitalizaciones no dejan de crecer…

R. Las hospitalizaciones van ligadas al aumento de la incidencia y cuando llevas seis semanas de aumento consecutivo de la incidencia pues evidentemente va a haber una traslación en cuanto a los casos que requieren ingreso hospitalario, uci o las muertes. Estamos viendo muertes que podríamos haber prevenido.

P. ¿Nos hemos confiado con la vacuna?

R. La suerte que tenemos es que el colchón de las vacunas sigue protegiéndonos contra la enfermedad grave pero no es automático. Fijémonos en países como Alemania, que, aunque tengan una cobertura vacunal inferior a la nuestra, están experimentando 300-400 muertes al día. Están en una situación mucho más critica que la nuestra. Seamos muy cautos, no confiemos exclusivamente en que estamos bien protegidos o vacunados o portémonos bien estas fiestas para poder celebrarlo con la familia sin ser sometidos a restricciones que nadie desea.

P. A raíz de la ampliación del uso del certificado covid muchas personas se están vacunando ahora pensando que estarán protegidos ya en Navidad, pero la mayoría no llegará a tiempo.

R. Exacto, la protección no es inminente, pero si es cierto que si el pasaporte vacunal sirve para algo es para estimular a aquellos que no están vacunados. Si les haces la vida difícil a aquellos que no están vacunados por el motivo que sea, por pesados, acabarán cediendo y acabarán vacunándose y esto es positivo. Las colas que se están viendo estos últimos días para primeras dosis son muy positivas porque quiere decir que hemos conseguido convencer a estas personas para que se vacunen y eso solo puede ser beneficioso a nivel de transmisión comunitaria.

P. ¿Se sabe ya que impacto puede estar teniendo la variante Ómicron en esta ola?

R. Llevamos seis semanas ininterrumpidas de crecimiento de la pandemia en esta sexta ola particular y evidentemente durante los últimos días llevamos hablando única y exclusivamente de Ómicron, cuando es una cosa anecdótica todavía en nuestro país. Deberíamos ser muy conscientes de que tenemos un problema muy gordo que se llama variante delta, que es la que se está transmitiendo y sigue siendo más del 99,9% de los casos de nuestro país y es la que ha causado este aumento de casos y ha causado que Europa sea el epicentro de la pandemia en estos momentos.

