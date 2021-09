–

De parte de La Haine September 23, 2021 60 puntos de vista

“El error, al menos m铆o y lo asumo enteramente sin echar culpas a nadie, no fue fiarme de la socialdemocracia espa帽olistas, sino de dirigentes hist贸ricos del movimiento jornalero andaluz”

septiembre 21, 2021

Antonio Torres es un viejo camarada y amigo andaluz. Malague帽o, sindicalista y comunista, fu茅 responsable de la desaparecida Andalucia Comunista. Independentista, he querido hablar con el para tratar de actualizar, los conocimientos que, como internacionalista, quero tener sobre el entra帽able pais andaluz

Lo primero, Antonio, tocayo鈥.驴 Como definirias la situacion andaluza, vista desde un punto de vista social y tambi茅n nacional?

La situaci贸n de Andaluc铆a es dram谩tica, la pandemia del Covid 19 y sus consecuencias han venido a exponer de forma cruda y evidente nuestra situaci贸n de dependencia y marginaci贸n. Andaluc铆a tiene asignado una serie de roles que evitan un desarrollo propio y end贸geno, autocentrado, como dec铆an los te贸ricos marxistas de la dependencia; nuestra super especializaci贸n en actividades primarias, extractivas y en el turismo nos hacen especialmente vulnerables a cualquier sacudida, por leve que sea, en el sistema capitalista. Seg煤n los datos del INE publicados en mayo de este a帽o 12 de los 15 barrios m谩s pobres del Estado espa帽ol son andaluces, 12 de las 15 ciudades m谩s pobres del Estado espa帽ol son andaluzas o de los 10 municipios con m谩s paro del Estado espa帽ol 7 son andaluces. Pero hay algo m谩s curioso 鈥搊 no- y es lo siguiente: se nos dice desde que el turismo es nuestra tabla de salvaci贸n y casi la 煤nica manera que tenemos en Andaluc铆a de crear riqueza y empleo, pues resulta que no es as铆, que es falso; cuando tomas esos datos del INE te das cuenta de que municipios como Marbella, Estepona, Torremolinos, Fuengirola o Mijas est谩n a la cola en la clasificaci贸n por rentas; el motivo est谩 claro, se trata de un modelo basado en la super explotaci贸n de los trabajadores y trabajadoras, con bajos salarios, precariedad, temporalidad, etc., una situaci贸n que favorece los comportamientos empresariales m谩s brutales y autoritarios; igual ocurre con N铆jar, en Almer铆a, pero en este caso con la agricultura del pl谩stico, por eso, esto que digo sobre el turismo se puede trasladar al campo, donde encima, esos comportamientos son m谩s brutales y despiadados, especialmente contra las mujeres trabajadoras inmigrantes.

Por supuesto, la salida a esta situaci贸n no est谩 en un desarrollismo que aspire a la utop铆a reaccionaria de igualarnos a los territorios m谩s ricos del Estado espa帽ol o de Europa; un modelo de desarrollo propio y autocentrado solo es posible en Andaluc铆a en base a dos ejes: uno, soberan铆a nacional, y dos, un planteamiento estrat茅gico socialista, es decir, un planteamiento de poder pol铆tico obrero y popular y de transformaci贸n/destrucci贸n del modo de producci贸n capitalista. Digo esto no solo como aclaraci贸n, sino tambi茅n como cr铆tica a c贸mo se ha concebido el desarrollo econ贸mico y social andaluz en las 煤ltimas d茅cadas, y a c贸mo el proceso auton贸mico sirvi贸 para crear una quimera desarrollista, utilizada por el PSOE, y c贸mo, por desgracia, otros actores pol铆ticos importantes del momento, como el PSA o el PCE no supieron, no pudieron o no quisieron dar una alternativa.

Nuestra situaci贸n material determina nuestra conciencia, por supuesto no de una forma lineal y estrecha, pero generalmente a un subdesarrollo econ贸mico y social le suele acompa帽ar un subdesarrollo pol铆tico; en la Andaluc铆a actual existe conciencia andaluza, valga la redundancia, pero esa conciencia no est谩 politizada, no se convierte en reivindicaci贸n pol铆tica de masas, como si pas贸 durante la Transici贸n, a pesar de que es cierto que de unos a帽os para ac谩 est谩 habiendo una cierta ampliaci贸n de la conciencia pol铆tica 鈥揷onciencia nacional- , un mayor inter茅s hist贸rico por conocer nuestro pasado fuera de las tergiversaciones del nacionalismo espa帽ol, un resurgir cultural, especialmente en la m煤sica, etc. Hay quienes consideran que esta efervescencia supone una 鈥渢ercera ola del andalucismo鈥 (la primera ser铆a con Blas Infante en las primeras d茅cadas del siglo XX y la segunda durante la Transici贸n), yo personalmente discrepo de esa visi贸n, como ya he expuesto en varios art铆culos.

La ultima vez que nos vimos en Malaga definias la situacion de Andalucia como de colonia interior del estado espa帽ol 驴Podias explicar esto para la gente que lea la entrevista?

Bueno, a m铆 el t茅rmino 鈥渃olonia interior鈥 tal y como lo defini贸 el mexicano Pablo Gonz谩lez Casanova no me convence, ni me parece acertado para el caso andaluz, si acaso el t茅rmino 鈥渃olonialismo interior鈥 puede tener sentido para grupos 茅tnicos oprimidos como los afroamericanos en los EEUU, poblaciones ind铆genas en Latinoam茅rica, o el caso del Apartheit en Sud谩frica. Darle el t铆tulo de 鈥渋nterno鈥 no aporta nada ni en este ni en otros casos de naciones orpimidas como Escocia, Canarias o C贸rcega, 驴interno porque formamos parte de un Estado? Claro, pero la cuesti贸n es c贸mo hemos sido incorporados a esos Estados no que formamos parte de ellos que es la consecuencia de lo anterior, 驴o acaso Senegal o Mali o Argelia no fueron tambi茅n, con sus peculiaridades incorporadas a Francia?

La cuesti贸n es que el nacimiento de lo que hoy es Andaluc铆a tiene lugar por un proceso de conquista y ocupaci贸n militar del al Andalus del Guadalquivir que empieza con la batalla en 1212 de las Navas de Tolosa y termina con la ca铆da de Granada en 1492. Los cuatro reinos resultantes de esa conquista: Ja茅n, C贸rdoba, Sevilla y Granada, se incorporan a la corona castellana de forma muy diferente a otros territorios, pura conquista. Las tierras se reparten entre los nobles, y especialmente con los Reyes Cat贸licos, se proh铆ben religi贸n, lengua, costumbres, vestimentas, etc. Quienes a partir de entonces toman el control econ贸mico de Andaluc铆a son una nobleza terrateniente invasora, por un lado, y por otro, a ra铆z de la conquista y colonizaci贸n de Am茅rica, una burgues铆a comercial afincada en los puertos de C谩diz y Sevilla, y con el tiempo, en el de M谩laga. Si te fijas, esta 煤ltima burgues铆a comercial tambi茅n es for谩nea: genoveses, catalanes, franceses, alemanes, ingleses m谩s tarde, etc. Posteriormente, tanto la construcci贸n de ferrocarriles, obra fundamentalmente de capitales brit谩nicos, franceses o belgas, como los n煤cleos industriales andaluces del siglo XIX, son obra de agentes externos, si tomas los grandes apellidos de la peculiar 鈥渋ndustrializaci贸n andaluza鈥 como Larios, Heredia, Echevarrieta, Ybarra, Pickman, Benjumea, Loring, Grund etc., ninguno era andaluz, 驴por qu茅? Porque Andaluc铆a qued贸 como un territorio en el que la poblaci贸n local estuvo vetada al ascenso social y al poder econ贸mico; esto para cualquier pa铆s es determinante porque implica que toda su econom铆a va a estar extravertida, por cierto, muchos de esos 鈥済randes鈥 apellidos que he nombrado tambi茅n fueron grandes terratenientes. Ten铆as una peque帽a burgues铆a que durante todo el siglo XIX y parte del XX se estuvo debatiendo entre la radicalizaci贸n ante el peligro de proletarizaci贸n y su escasa capacidad de acumulaci贸n, y por otro, su dependencia de esos grandes capitalistas para existir. Estos capitalistas jam谩s pensaron centrar y diversificar la econom铆a andaluza, sino en extraer la mayor cantidad tanto de materias como plusval铆as y a la mayor velocidad posible, 驴a d贸nde quiero llegar con todo esto? A que toda esta gente se comportaron como colonos, o mejor dicho como colonialistas, y lo hicieron porque pol铆ticamente, en lo real, as铆 fue considerada Andaluc铆a desde la conquista. Por supuesto esto ha cambiado en las 煤ltimas d茅cadas, quiz谩 ya esos apellidos no tengan tanto peso en la econom铆a andaluza, aunque habr铆a que ver caso por caso, porque no es la misma la suerte que han corrido los Domecq que los Larios, por poner un ejemplo, tambi茅n es cierto que ha habido m谩s movilidad social, no mucha tampoco, pero evidentemente la ha habido, pero, a pesar de que no haya datos exactos que lo avalen y solo me apoyo en indicios y sensaciones, me atrever铆a a decir que la inmensa mayor铆a de los cargos directivos de multinacionales instaladas en Andaluc铆a no son andaluces.

Por otro lado, como ya he se帽alado anteriormente en la econom铆a andaluza prima lo extractivo, la agroexportaci贸n y el turismo, actividades que caracterizan lo perif茅rico y lo colonial o semicolonial, y todo esto, sin entrar en algo fundamental como es la cultura y se帽as de identidad andaluzas, es decir, en el proceso de c贸mo se ha conformado esa cultura y se帽as de identidad, de c贸mo han sido manipuladas y presentadas como espa帽olas, o como la realidad material ha moldeado la conciencia que los andaluces y andaluzas tienen de si mismos. Como andaluz, leo Los Condenados de la Tierra de Fanon y me veo reflejado.

Por supuesto, Andaluc铆a no es Palestina ni el Sahara ni Puerto Rico, quiz谩 los m谩s claros ejemplos de pa铆ses que se pueden considerar estrictamente como colonias sin ning煤n g茅nero de dudas, pero de lo que no se puede tener dudas es de que Andaluc铆a fue y sigue siendo un pa铆s del que se extraen recursos que no generan un desarrollo econ贸mico y que no beneficia a la inmensa mayor铆a de la poblaci贸n y de que, pr谩cticamente desde que existe, el poder econ贸mico ha estado en manos no solo de personas de fuera de Andaluc铆a sino que esas personas han procurado que los beneficios que extra铆an en Andaluc铆a repercutieran o ayudasen a desarrollar a otros territorios. El desarrollo de unos territorios ha comportado dial茅cticamente el subdesarrollo de otros. Podemos leerlo en Marx y Engels cuando escribieron sobre la cuesti贸n irlandesa, en Lenin cuando nos expone la teor铆a del imperialismo, en Bujarin con su interesante La econom铆a mundial y el imperialismo, en Gramsci con la 鈥渃uesti贸n meridional鈥, o en los te贸ricos marxistas de la dependencia, como Samir Amin, etc.

Voy a entra a saco con la cuestion de Podemos…Andalucia Comunista se rompe en el momento que se decide participar de ese proyecto, del cual salisteis trasquilados, y una parte no quiso participar鈥.驴Como fu茅 exastamente el proceso de ruptura de Andalucia Comunista?

Pues no tengo m谩s remedio que negarte la mayor. Vamos por parte porque creo que aqu铆 se est谩n enredando cosas que no tienen nada que ver y que son fruto de la difusi贸n de bulos y mentiras. A ver, hablas de un proceso de ruptura y lo relacionas con una presunta participaci贸n en Podemos: falso. Voy a intentar ser lo m谩s claro posible. Lo primero, yo abandono el Comit茅 Ejecutivo de Andaluc铆a Comunista sobre el 15 de agosto de 2015 y abandono el partido en octubre de 2015, por tanto, lo que ocurriera despu茅s de octubre de 2015 es cosa de otras personas, de quienes estuvieran militando y especialmente en puestos de direcci贸n. Mi baja del Comit茅 Ejecutivo tuvo que ver con un comportamiento que en mi opini贸n fue muy desleal y contrario a lo acordado en las normas de funcionamiento del Comit茅 Ejecutivo por parte de quien por aquellos a帽os ejerc铆a las tareas de organizaci贸n; mi posterior abandono del Partido tuvo que ver con unos planteamientos que entend铆a oportunistas y sectarios y que ten铆an como consecuencia bandazos y giros bruscos de tim贸n en la l铆nea pol铆tica del Partido. Por tanto, aqu铆 Podemos no tuvo absolutamente nada que ver.

Hablas de ruptura, como si el Partido en aquellos a帽os hubiera estado dividido sobre la cuesti贸n de Podemos, pues no, mira, pod铆amos tener muchas m谩s diferencias o incluso divisiones sobre c贸mo afrontar la participaci贸n en el SAT 鈥 que justo en octubre de 2015 celebraba su II Congreso Nacional- que sobre Podemos. Por otro lado, entiendo que mi marcha del Partido, as铆 como la de otros camaradas, no se puede calificar de ruptura. No hay ni un Comit茅 Nacional ni un Congreso en el que se escenifique una ruptura, o dos visiones irreconciliables sobre una cuesti贸n fundamental, lo que se da es un goteo sostenido en el tiempo de militantes que no terminan de comprender ni de asimilar ni, por supuesto, de estar de acuerdo con las decisiones de la direcci贸n de Partido en diferentes momentos. Para m铆 eso no es una ruptura y, ni mucho menos, una escisi贸n.

En cuanto a Podemos, no hay ni un solo documento de ning煤n 贸rgano que aprobase la entrada de Andaluc铆a Comunista en Podemos, porque nunca se tom贸 tal decisi贸n. Lo que pas贸 fue lo siguiente, se decidi贸 o mejor dicho se dio v铆a libre a que si en alg煤n lugar, en alguna localidad o barrio en los que tuvi茅ramos presencia, hab铆a alg煤n c铆rculo de Podemos 鈥揷uando 茅stos exist铆an de verdad y ten铆an actividad- en los que se pudiera trabajar y hacer avanzar nuestras posiciones, se participara y as铆 ocurri贸, por tanto, era una decisi贸n que depend铆a del caso concreto; por cierto, la c茅lula de M谩laga, a la que yo pertenec铆a, decidi贸 volcarse enteramente en un c铆rculo de Podemos cuando yo ya no pertenec铆a al Partido, te lo digo por desmentir eso de que hubo una ruptura motivada por la participaci贸n en Podemos. En todo caso, esa decisi贸n ten铆a sentido en un momento en el que exist铆an en Andaluc铆a muchos c铆rculos de Podemos especialmente activos y en algunos casos hasta combativos, igualmente, hablamos de los a帽os 2014/2015, un momento en el que gran parte de lo que en aquellos momentos pod铆amos considerar como nuestra base social, ante una CUT que se manten铆a en IU y un MAIS (Movimiento Andaluz de la Izquierda Soberanista) 鈥揹el que Andaluc铆a Comunista formaba parte- que hab铆a entrado en v铆a muerta, opt贸 por apoyar y acercarse a Podemos. Digo esto 煤ltimo porque es necesario contextualizar, en pol铆tica un a帽o puede durar un siglo, y de todo aquello hace ya 6 a帽os.

Otra cuesti贸n fue la participaci贸n en la candidatura Utop铆a y Dignidad encabezada por Diego Ca帽amero en las primarias de Podemos que paso seguidamente a explicar. Desde el entorno de Ca帽amero se pusieron en contacto conmigo para ver si quer铆amos participar en esa candidatura, nosotros dijimos que s铆, 驴por qu茅? Porque en las conversaciones que yo mismo tuve con esas personas puse encima de la mesa la necesidad de que esa candidatura sirviera para impulsar un proceso m谩s amplio de unidad popular soberanista y de izquierdas. La persona del entorno de Ca帽amero que habl贸 conmigo de esta cuesti贸n me dijo que estaba de acuerdo, pero que de momento nos centr谩semos en esa candidatura y que despu茅s de las primarias se ir铆a viendo c贸mo trabajar esa posibilidad. Por desgracia, esa posibilidad se vio abortada en diferentes momentos 鈥揺n diferido- por el propio Diego Ca帽amero que jam谩s estuvo interesado en crear esa alternativa pol铆tica porque sus intenciones eran otras.

Por resumir y aclarar todo esto: no hubo entrada en Podemos, eso era absurdo e inconcebible para la inmensa mayor铆a de la militancia de Andaluc铆a Comunista, lo que hubo fue participaciones puntuales y motivadas seg煤n el caso en determinados espacios que en su momento ofreci贸 Podemos, nada m谩s, punto.

Desde m谩s de 1000 kilometros de distancia, y lo digo abiertamente y con la confianza de un amigo y camarada creo que cometisteis un gran error fiandoos de la socialdemocracia espa帽olista que representaba Podemos鈥鈥

No tengo m谩s remedio que volver a lo mismo, nadie en Andaluc铆a Comunista se fiaba de Podemos, es m谩s, desde el minuto uno tuvimos calado al triunvirato que dirigi贸 al primer Podemos, es decir, a Iglesias, Monedero y Errej贸n. Otra cosa es lo que ocurri贸 con esa base social, con ese p煤blico al que nos dirig铆amos y con esas personas con las que coincid铆amos en el SAT o en los movimientos populares que en su mayor铆a dieron su apoyo o participaron en Podemos. Por otro lado, a la gente de Anticapitalistas ya la conoc铆amos, en mi caso, en la d茅cada del 2000, cuando en Andaluc铆a se llamaban Espacio Revolucionario Andaluz, ya tuve discusiones con ellos sobre la cuesti贸n nacional andaluza, cuando no se cortaban en acusarnos de tener una visi贸n 鈥渢ercermundista鈥 de Andaluc铆a o de 鈥渜uerer imitar a los vascos鈥.

El error, al menos m铆o y lo asumo enteramente sin echar culpas a nadie, no fue fiarme de la socialdemocracia espa帽olistas, sino de dirigentes hist贸ricos del movimiento jornalero andaluz, y este error que comet铆 es aun m谩s grave cuando yo precisamente no era nuevo, es decir, yo ven铆a de dos experiencias militantes con lo que se podr铆a llamar el espacio SOC/CUT que no fueron positivas, una cuando milit茅 en la CUT y la otra cuando se conform贸 el BAI (Bloque Andaluz de izquierdas). Me encerr茅 en una falsa dicotom铆a de 鈥渙 con ellos o la nada鈥, y no era as铆 en absoluto porque hab铆an m谩s opciones. Cuando sal铆 de Andaluc铆a Comunista me esforc茅 en dos cuestiones: una, la reconstrucci贸n de un espacio militante comunista andaluz, la otra, hacer realidad la propuesta que hice cuando se cre贸 la candidatura Utop铆a y Dignidad; respecto a esta 煤ltima cuesti贸n y llevado por esa falsa dicotom铆a de la que antes he hablado, intent茅 hacer lo que pude, pero fue in煤til, el conjunto de personas que formaban ese liderazgo hist贸rico del movimiento jornalero andaluz ten铆an muy claro que quer铆an diluirse en Podemos y subordinarse a la l铆nea de Pablo Iglesias, a m铆 entender radicalmente contraria a lo que siempre ese liderazgo hab铆a venido defendiendo hist贸ricamente. Hoy, y me duele mucho decirlo, personas como Diego Ca帽amero guardan un silencio sepulcral ante el desastre monumental del 鈥済obierno m谩s progresista de la Historia鈥.

驴Piensas que hay un espacio en Andalucia para un proyecto como el que represent贸 en su momento Andalucia Comunista?

Por supuesto que s铆, un s铆 rotundo. Vamos a ver, si estamos hablando de Andaluc铆a como un pa铆s perif茅rico, marginado, dependiente y oprimido, lo hacemos en base a un instrumento de an谩lisis 鈥揺l marxismo-, no por sensaciones y apariencias. Por tanto, sin una organizaci贸n pol铆tica armada del marxismo-leninismo, por supuesto, sin dogmas, sin sectarismos ni visiones ultra vanguardistas, pero tampoco sin caer en el oportunismo, dec铆a, sin una organizaci贸n armada de la ideolog铆a marxista poco camino hacia nuestra liberaci贸n vamos a recorrer. Y esto no es solamente v谩lido para Andaluc铆a.

A ver, antes hemos hablando de la experiencia de Andaluc铆a Comunista, pues bien, habr铆a que decir tambi茅n rescatando lo positivo que tuvo esa experiencia que en ciertos momentos logramos hacer avanzar la conciencia all铆 donde est谩bamos y hac铆amos un trabajo organizado y sistem谩tico. Mira, cuando lo m谩s agudo de la crisis, cuando estaban de moda lemas como 鈥淣o es una crisis, es una estafa鈥 que desviaban la atenci贸n hacia el mal comportamiento de los capitalistas financieros y no entraban a analizar las din谩micas del capitalismo y c贸mo inevitablemente llevan a la crisis, nosotros salimos con la ca铆da tendencial de la tasa de ganancia explicada por Marx; cuando el actual ministro Alberto Garz贸n soltaba el mantra keynesiano de que se trataba de una crisis de subconsumo, nosotros le dimos la vuelta a esos argumentos y afirm谩bamos que se trataba de una crisis de sobreproducci贸n, igual pas贸 cuando Eduardo Garz贸n 鈥揺l hermano de Alberto- escribi贸 una serie de art铆culos disparatados en los que trataba de explicar el subdesarrollo andaluz por una mera desventaja geogr谩fica. Llegamos a tener una militancia en un momento determinado orgullosa de pertenecer a un partido comunista que luchaba por la liberaci贸n nacional de Andaluc铆a y eso ocurri贸 porque procuramos que ni Marx, ni Engels, ni Lenin, ni tampoco Blas Infante fueran letra muerta, sino algo real, palpable, diario, presente en nuestro d铆a a d铆a militante en el Partido, en el SAT o en los movimientos sociales y populares. Volver a repetir eso tal cual es imposible, pero lo que es perfectamente posible, porque hay condiciones, es la existencia de un espacio pol铆tico comunista que intervenga en el d铆a a d铆a de la clase obrera y del conjunto del pueblo trabajador, y que a partir de esa intervenci贸n se vuelva a generar esa subjetividad revolucionaria que en los mejores momentos de Andaluc铆a Comunista logramos crear.

Por tanto, espacio hay porque el an谩lisis objetivo de la situaci贸n apunta a que mientras sigamos desempe帽ando este rol en la internacionalizaci贸n del capital, nuestro futuro no puede ser otro que el de la miseria y la opresi贸n; a que es necesaria una ideolog铆a, unos principios y un instrumento de an谩lisis, y a que sin organizaci贸n los principios no se pueden llevar a la pr谩ctica.

驴Consideras posible que haya personas que den el paso de hacer el trabajo inmenso de crear una organizaci贸n netamente comunista en Andalucia?

Claro que las hay y si no hay m谩s es porque no se ha hecho un trabajo sistem谩tico ni una apelaci贸n a esos sectores que objetiva o subjetivamente est谩n interesados en una organizaci贸n pol铆tica con esas caracter铆sticas. La gente no va a acudir a ti, t煤 tienes que acudir a la gente, y tienes que hacerlo de forma organizada, sincera, con humildad, pero con la seguridad de ofrecer una alternativa de cambio real.

驴Como calificarias Adelante Andalucia? 驴No crees que estan muy escorados a la derecha y con las mismas tendencias espa帽olistas pese a que su discurso dea otro? El c煤mulo de siglas que esta habiendo en Andalucia, 驴Estan en la orbita de Adelante Andalucia?

Bueno, antes de entrar a responder estas preguntas quisiera dejar claras algunas cuestiones. La primera es que siento mucho respeto por determinadas personas que est谩n participando en Adelante Andaluc铆a, siento un profundo respeto por su labor militante en el SAT o en otros sindicatos de clase o en movimientos sociales y en el tejido popular. La segunda es que quiero que esas personas comprendan que mis cr铆ticas no se deben llevar a lo personal y pongo un ejemplo, si digo que Adelante Andaluc铆a es oportunista no estoy insultando a nadie, el oportunismo es una acusaci贸n puramente pol铆tica no personal, por dura que sea. Por 煤ltimo, y esto quiz谩 va a ser dif铆cil de entender fuera de Andaluc铆a, cuando se hace una cr铆tica a Adelante Andaluc铆a hay que tener un especial cuidado porque subjetivamente hay gente que entiende que se est谩 construyendo un proyecto pol铆tico del que Andaluc铆a est谩 hu茅rfana, evidentemente, herir sensibilidades de personas con cierta conciencia pol铆tica andaluza no ha de ser motivo para no criticar, pero s铆 para hacerlo con cuidado, con tacto y con mucha pedagog铆a.

Hay una frase del que fue gran l铆der de los Panteras Negras, Huey Newton que ven铆a a decir: 鈥淐omo revolucionarios, debemos darnos cuenta de las diferencias entre lo que el pueblo puede hacer y lo que har谩. El pueblo puede hacer todo lo que desee pero solo har谩 aquello relacionado con su nivel de conciencia鈥. Comprender lo que quiere decir esta frase en Andaluc铆a es un ejercicio m谩s complejo de lo que aparentemente parece. Vamos a ver, yo entiendo que ahora mismo el nivel de conciencia del pueblo andaluz es el que es, por tanto, entiendo que un espacio pol铆tico soberanista y popular amplio ha de responder en primera instancia a lo que puede hacer de acuerdo a ese nivel de conciencia, el problema empieza cuando esa atenci贸n a lo m谩s inmediato y a ese estado de conciencia supone renegar o anular el debate estrat茅gico de c贸mo ir hacia la liberaci贸n nacional y el socialismo; esto se agrava adem谩s cuando la organizaci贸n que destaca por encima de todas y a veces hasta anulando al resto es Anticapitalistas, 驴qu茅 se deriva en la pr谩ctica de todo esto? Pues en todo un argumentario lleno ocurrencias que mezclan el marketing, la pose intrascendente y la continua y excesiva apelaci贸n a los sentimientos y que llevan a una praxis err谩tica y fundamentalmente centrada en el ideal institucional. Desde los discursos de la 鈥渢ercera ola andalucista鈥 que dan la sensaci贸n equivocada de un gran movimiento andalucista y de un nivel de conciencia que por desgracia no se ha alcanzado, hasta la peligrosa confusi贸n entre sujeto pol铆tico y organizaci贸n pol铆tica, la apelaci贸n a un confuso 鈥減atrimonio constitucional andaluz鈥, o cuestiones ya disparatadas como afirmar que el 28 de Febrero de 1980 se ejerci贸 del derecho de autodeterminaci贸n. A veces, todo es tan de pose y hay tan poca convicci贸n que todo recuerda al anuncio de Cruzcampo con la Lola Flores y el 鈥渁cento鈥.

A lo m谩s estrat茅gico que se llega es a una futura presencia en las instituciones, especialmente en el parlamento espa帽ol 鈥撯渢ener voz en Madrid鈥- con la que forzar al gobierno espa帽ol de turno a que invierta m谩s en Andaluc铆a. No me niego en absoluto a dar la batalla en las instituciones, a estar en presentes en ellas, es m谩s, en la fase actual es imprescindible estar en ellas, por otro lado, tampoco me niego, evidentemente, a que el gobierno espa帽ol invierta m谩s en Andaluc铆a y se puedan solucionar situaciones sangrantes por ejemplo en infraestructuras, pero si a estas alturas no tienes claro que ning煤n gobierno espa帽ol 鈥損or la propia naturaleza del Estado- va a ayudar a superar nuestra situaci贸n de marginaci贸n y dependencia es que realmente no se tienen los pies en el suelo ni la cabeza sobre los hombros. De ah铆 que, en muchas ocasiones el t茅rmino 鈥渟oberan铆a鈥 en Adelante sea casi un chicle que se estira significando mil cosas, o ninguna. O se tiene conciencia de que hay que ir a una acumulaci贸n de fuerzas paciente para romper con el Estado postfranquista espa帽ol o no avanzaremos, mientras la soberan铆a quedar谩 en el aire, sin saberse bien en qu茅 y c贸mo se puede materializar.

Por 煤ltimo, y no menos importante, la internacionalizaci贸n de la econom铆a capitalista y lo que eso supone para Andaluc铆a y para un futuro soberano es ignorado; tener claro qu茅 rol cumple Andaluc铆a en la internacionalizaci贸n de la econom铆a es fundamental, nos va la vida en ello, porque si no no podremos organizar nuestros sectores productivos, desde la agricultura hasta el golpeado sector industrial. Al respecto, preocupa mucho el peso de una organizaci贸n como Anticapitalistas, con su apoyo en un pasado no muy lejano a las 鈥渞evoluciones鈥 libia y siria, es decir su apoyo a la agresi贸n imperialista a Libia y Siria, o, recientemente su actitud hacia Nicaragua haciendo que los parlamentarios de Adelante pidieran una reuni贸n al embajador por la 鈥渞epresi贸n del r茅gimen de Ortega鈥, mientras en Cuba se estaba viviendo la en茅sima injerencia extranjera para destruir la Revoluci贸n o cuando en Colombia hay un aut茅ntico genocidio social. Y si ya entramos en cuestiones vitales como la Uni贸n Europea, el euro, la OTAN o las bases militares norteamericanas en Andaluc铆a, la cuesti贸n se complica porque la ambig眉edad es absoluta; dentro de Adelante solo Defender Andaluc铆a parece tener una posici贸n clara de rechazo al respecto, pero el resto solo se dedican a lanzar cr铆ticas dirigidas m谩s a determinadas maneras de funcionamiento 鈥損or tanto susceptibles de ser corregidas- que a marcos que cumplen una funci贸n estructural, entre ellas, impedir la soberan铆a de los pueblos, el progreso, la democracia y, por supuesto, el socialismo.

Formas parte del colectivo 鈥淎lboreaa鈥…驴Que piensas que podemos esperar de 茅l, piensas que fruto del debate puede surgir un nuevo colectivo o partido comunista nacional andaluz?

Bueno, 驴qu茅 podemos esperar? Pues que de momento lo que cabr铆a esperar es que crezca y se fortalezca. Se est谩 haciendo un trabajo de an谩lisis lo m谩s riguroso posible y desde situaciones muy precarias, es decir, con personas que estudian y/o trabajan y que no pueden dedicar todo su tiempo a la militancia, tal y como les gustar铆a. Somos personas que nos tenemos que buscar la vida, por eso creo que lo que se est谩 haciendo tiene a煤n m谩s valor.

Sin debate es que es imposible construir nada, sea un partido comunista o un club de f煤tbol de barrio. La cuesti贸n de los debates a la hora de construir una organizaci贸n comunista es centrarlos, es decir, saber qu茅 debatir y en qu茅 momento toca debatir una cosa u otra. Por poner un ejemplo, a lo mejor no tan absurdo y quiz谩 bastante real, no puedes hablar de tener una estructura organizativa basada en el centralismo democr谩tico cuando sois 5 personas, pero ojo, que a veces puede ser m谩s central y determinante debatir sobre el Manifiesto Comunista, el Anti D眉hring, sobre la teor铆a imperialista de Lenin o sobre en nuestro caso la Historia de Andaluc铆a, que sobre cuestiones muy inmediatas y candentes, 驴qu茅 quiero decir? Que o tienes un suelo donde pisar, o no podr谩s echar a andar. Hay que saber qu茅 suelo se pisa y a d贸nde quieres llegar antes de echarte a andar, que no se me entienda mal no estoy haciendo apolog铆a de debates est茅riles, del academicismo y del elitismo intelectual, sino de algo tan injustamente despreciado e infravalorado en la izquierda andaluza como es la ideolog铆a: qu茅 visi贸n tenemos del mundo y en qu茅 sentido y c贸mo queremos transformarlo.

Una pregunta sobre el peligro fascista…驴Piensas que el fascismo esta logrando legitimidad social en todo el estado y el peligro es mas importante de lo que pensamos? 驴Se hace lo sufucuente para frenarlo?

El peligro de una manera o de otra siempre ha estado ah铆, venimos de un r茅gimen que se bas贸 en el pacto entre pol铆ticos del r茅gimen fascista y un sector de la oposici贸n al mismo, es decir, PSOE, PCE y los representantes pol铆ticos de las burgues铆as nacionales vasca y catalana. Por tanto, lo primero que habr铆a que hacer es caracterizar al r茅gimen del 78 tal cual es, como un postfranquismo, pero nunca como una superaci贸n del fascismo.

Walter Benjamin ven铆a a establecer una relaci贸n entre ascenso del fascismo y revoluci贸n fracasada, eso pod铆a tener sentido en los a帽os 30 del siglo pasado, pero no en la actualidad. Si lo medular del fascismo tanto hoy como ayer es el disciplinamiento autoritario de la clase obrera, impidiendo su organizaci贸n y lucha, y contaminando la conciencia obrera de nacionalismo, chovinismo, racismo, fanatismo religioso, irracionalidad, ego铆smo, homofobia y machismo, entonces, debemos concluir que las nuevas formas de fascismo son m谩s preventivas que resultado de revoluciones derrotadas. En el Estado espa帽ol, el ascenso no solo de Vox, sino en general de lo que parece una nueva hegemon铆a reaccionaria 鈥揳l que se han prestado gustosamente los grandes medios de comunicaci贸n- tiene que ver con una pretensi贸n de la oligarqu铆a de un cierre definitivo de la crisis de r茅gimen que se viene arrastrando desde hace casi una d茅cada, reforzando la monarqu铆a postfranquista espa帽ola y disciplinando a la clase obrera en base a un nacionalismo espa帽ol exaltado, el anti feminismo y el racismo. Ante este panorama, Unidas Podemos ha fracasado al pretender una imposible versi贸n 鈥減rogresista鈥 del r茅gimen postfranquista, frustrando a importantes sectores de la poblaci贸n que o bien por sentido pr谩ctico votar谩n al PSOE o se ir谩n a la abstenci贸n, que por desgracia en este caso no es tampoco una opci贸n pol铆tica progresista, sino ap谩tica e impregnada de desesperanza que tanto gusta al fascismo.

Mi experiencia me dice que al fascismo, en su diversidad de apariencias, se le hace frente d铆a a d铆a; cuando hemos estado fuertes en los barrios, ofreciendo alternativas y haci茅ndonos visibles, no solo los grupos abiertamente fascistas reculaban, sino tambi茅n la llamada 鈥渄erecha civilizada鈥. Recuperar la calle, la organizaci贸n y la lucha popular es vital, fiarlo todo a las instituciones ha sido lo peor que ha podido ocurrir y ahora estamos pagando las consecuencias.

驴Como ves el estado de salud de las ideas marxistas, comunistas hoy d铆a en 2021, en tu pais y en el resto del mundo

Creo que el marxismo siempre ha gozado de una estupenda mala salud de hierro. Quienes han tratado de negarle en diferentes oleadas, algunas incluso reivindic谩ndose 鈥渕arxistas鈥, su capacidad de an谩lisis y su utilidad pr谩ctica transformadora, como quienes han pretendido convertirlo en un fetiche o en dogma, han fracasado. El posmodernismo en sus diferentes variantes sirven para entretener, especialmente en los centros universitarios de los Estados imperialistas, pero en la pr谩ctica no han demostrado nada, bueno s铆, que sirven de coartada y justificaci贸n ideol贸gica a los intereses del capital. Sin embargo todas esas derrotas de las diferentes corrientes anti marxistas, ya sean oportunistas como dogm谩ticas no se ha traducido en una clarificaci贸n ideol贸gica ni en una pr谩ctica consecuente.

脷ltimamente, en el Estado espa帽ol y en Europa vivimos un ataque al marxismo desde posturas posturas nacionalistas y reaccionarias que reivindican a Marx, Engels, Lenin o Stalin. Tomando al reformismo como su mu帽eco de paja, plantean una falsa lucha, que puede llegar a ser atractiva 鈥揹e ah铆 su peligro-, por rescatar el marxismo de las garras del posmodernismo y el pensamiento l铆quido, pero lo hacen apelando a la nostalgia, a un presunto 鈥淓stado de Bienestar鈥 desaparecido 鈥搚 que el reformismo es incapaz de reinstaurar-, al nacionalismo espa帽ol 鈥揷on no pocos tintes racistas e islam贸fobos-, al machismo o la homofobia. Hasta qu茅 punto estas posturas son un peligro real o no est谩 por ver, el caso es que en sus propuestas medulares no salen de un populismo nacionalista espa帽ol inofensivo para la gran oligarqu铆a imperialista espa帽ola.

Pues eskerrik asko, amigo, camarada y esperemos que el futuro nos vuelva a reunir en breve y podamos tener una larga conversacion, cara a cara sobre estos y otros remas

https://baserrigorri.blogspot.com/2021/09/el-error-al-menos-mio-y-lo-asumo.html