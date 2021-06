–

June 5, 2021

El excelente trabajo de Rico nos habla de algo terrible que sabemos que ha pasado. Han muerto miles (y miles) de personas mayores en las residencias, sin la atenci贸n sanitaria a la que ten铆an derecho. Un desastre, una tragedia que pod铆a haberse evitado y que, por eso mismo, es un esc谩ndalo.

El libro de Manuel Rico 鈥淰erg眉enza. El esc谩ndalo de las residencias鈥 nos dice qu茅 ha pasado, d贸nde ha pasado, por qu茅 ha pasado y qui茅nes son los responsables de que haya pasado. Con datos, sin aspavientos, sembrando tantas preguntas como razones para plantearlas. Primero nos habla de 鈥榣o circunstancial鈥 鈥攗nos protocolos mortalmente discriminatorios鈥; y despu茅s, de 鈥榣o estructural鈥 鈥攗n sector privatizado y un Estado social d茅bil y en retirada鈥, si bien lo circunstancial no es m谩s que la consecuencia de lo estructural ideol贸gico.

Lo circunstancial fue la decisi贸n por parte de algunos gobiernos auton贸micos de no derivar a los hospitales a personas mayores contagiadas en las residencias. Con indicaciones que no alcanzaban ni la entidad de una resoluci贸n administrativa, se excluy贸 a los mayores con cierto grado de dependencia del derecho a la salud reconocido en la Constituci贸n y en las leyes. Por ejemplo: en Madrid las residencias no fueron medicalizadas (como exigi贸 el TSJ), no hubo derivaciones al hospital de Ifema (con camas sobrantes), y no hubo traslados a hospitales privados. Y todo ello sin m谩s motivo que la carencia de medios o la decisi贸n de escatimarlos. Es decir, no se reparti贸 equitativamente la carencia de Estado social 鈥鈥榣o estructural鈥鈥, sino que esa carencia se aplic贸 circunstancial y directamente a quienes, en la realidad, son considerados ciudadanos de segunda: las personas mayores.

Lo m谩s llamativo es que estas decisiones pol铆tico-administrativas no han dado lugar a ning煤n tipo de responsabilidad, ni pol铆tica (elecciones auton贸micas ha habido), ni jur铆dica. Por ahora la fiscal铆a ha entendido que, dadas las circunstancias, los centros residenciales denunciados cumplieron como pudieron su deber de cuidado y los protocolos establecidos por las autoridades, y que el exceso de muertes no pudo ser evitado. Al parecer, nada tiene que decir la fiscal铆a sobre las directrices discriminatorias que bloquearon que muchas personas mayores fueran atendidas por los servicios sanitarios. Directrices que vulneraron el derecho a la vida, a la integridad f铆sica y ps铆quica, y a la salud, de un grupo humano especialmente vulnerable.

Lo estructural es la respuesta a la pregunta 驴C贸mo se organiza esta sociedad para cuidar a las personas mayores? En un sistema dominado por las leyes de un mercado complementado y supervisado (te贸ricamente) por el Estado social, 驴puede ser el cuidado de las personas mayores un negocio? 驴Y un gran negocio? 驴Qu茅 papel juega la Administraci贸n en la provisi贸n y garant铆a de los cuidados a un grupo en situaci贸n de vulnerabilidad como lo es el de las personas mayores?

Lo cierto es que el de las residencias se est谩 convirtiendo en un gran negocio, un negocio privatizado (solo el 13% de las plazas es de gesti贸n p煤blica) en proceso de concentraci贸n empresarial controlado, bien por una Iglesia opaca asociada al concepto de beneficencia del siglo XIX (ajena pues a la idea de derechos sociales); bien por fondos de inversi贸n extranjeros y multimillonarios que, a pesar de recibir gran cantidad de fondos p煤blicos, se dedican a aplicar un principio fundamental: obtener beneficios. Cuantos m谩s y cuanto antes, mejor.

La aplicaci贸n concienzuda de este principio tiene una repercusi贸n directa sobre la cantidad de personal de las residencias, sobre su formaci贸n, sobre la institucionalizaci贸n (y despersonalizaci贸n) de los centros, sobre la calidad en la alimentaci贸n de los residentes鈥 en definitiva, sobre la calidad del servicio y el bienestar de los ancianos. Porque, como se帽ala Rico, la factura del enriquecimiento de unos pocos la pagan otros, en este caso las personas mayores.

Con raz贸n se dir谩 que la funci贸n del mercado no es proteger los derechos de las personas. Pero s铆 lo es la funci贸n del Estado; de hecho, es una de sus principales razones de ser. Y aqu铆 es donde falla la segunda parte de la ecuaci贸n. El problema no es tanto que el Estado deje el cuidado de los ancianos en manos de privados a los que transfiere fuertes sumas de dinero (tema que da para discusi贸n), sino que, al hacer dejaci贸n de sus funciones de control y presupuestarias, desprotege a las personas mayores. Las desprotege al no controlar eficazmente que las residencias cumplen con los est谩ndares m铆nimos de calidad que exige la ley, las desprotege al no sancionar adecuadamente los incumplimientos (sale a cuenta infringir los requisitos de calidad), y las desprotege, sobre todo, al no financiar adecuadamente el sistema de dependencia.

En este libro no se echa la culpa a unos y se absuelve a otros. No se dice que lo privado funciona mejor que lo p煤blico. No se dice que todos lo hicieron mal (al contrario, se se帽ala que muchos, a pesar de la situaci贸n tan dura que se vivi贸 en los primeros meses de pandemia, lo hicieron muy bien). No carga contra los responsables de un partido pol铆tico y olvida el resto (qu茅 curioso que hayan sido Madrid y Catalu帽a las dos autonom铆as, aun con distinta intensidad, que aprobaron protocolos discriminatorios de exclusi贸n). Pone sobre la mesa los datos y las claves m谩s importantes de lo que aconteci贸, para interpretarlos y que los interpretemos.

Si el periodista es, como aseguraba Camus, 鈥渦n historiador sobre la marcha cuya principal preocupaci贸n es la verdad鈥, Verg眉enza demuestra que Rico lo es. Y que practica su oficio. Investigaci贸n, objetividad y prudencia sostienen la solidez del que es para mi uno de los libros m谩s importantes de esta 茅poca de confusi贸n informativa, 茅tica y pol铆tica. Leerlo provoca el desconcierto de 谩nimo que le da nombre. Su contenido obliga a revisar de arriba abajo el modelo de los cuidados y, m谩s all谩, c贸mo piensa la sociedad a los mayores.

La crisis sanitaria pasar谩, y aunque hoy no lo creamos, en unos meses no ser谩 otra cosa que objeto de recuerdo y tergiversaci贸n pol铆tico-electoral. No dejemos que lo sucedido caiga en el olvido, porque de hacerlo, renunciaremos a que se corrija todo aquello que lo provoc贸 y que, cuando se conoce, produce tanta verg眉enza.

Fuente: Fernando Flores (Infolibre)