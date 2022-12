–

Involucra a los jueces Mahiques, Ercolini y Yadarola, Marcelo D鈥橝lessandro de Seguridad de CABA y Jorge Rendo, segundo de Magnetto. Las artima帽as para esconder una visita a Joe Lewis.

Por N茅stor Esp贸sito @nestoresposito

El grupo de Telegram fue creado 鈥搗aya paradoja鈥 el 17 de octubre pasado como una suerte de comit茅 de crisis despu茅s que trascendiera que un grupo de funcionarios judiciales viaj贸 por invitaci贸n de directivos del Grupo Clar铆n a la zona del Lago Escondido, encerrada en el latifundio del magnate brit谩nico Joe Lewis, amigo personal del expresidente Mauricio Macri.

El grupo fue creado por Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clar铆n y sobrino de H茅ctor Magnetto. Y lo integran el CEO de ese grupo empresario Jorge Rendo; los jueces Pablo Yadarola, Juli谩n Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos 鈥淐oco鈥 Mahiques; el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D鈥橝lessandro; el exjefe de Legales de la SIDE y due帽o de una consultora de medios Tom谩s Reinke y Leo Bergot, quien en realidad es el exhombre de la SIDE Leonardo Bergroth. Todos formaron parte del misterioso viaje en un ch谩rter al sur que trascendi贸 por la denuncia de dos dirigentes del Frente de Todos de Bariloche.

Ac谩 est谩 el chat completo.

El grupo se llama 鈥淥peraci贸n de P谩gina/12鈥 porque fue ese diario el que cont贸 sobre esa relaci贸n con apariencia indubitable de promiscuidad. Las conversaciones parciales de ese grupo trascendieron en las 煤ltimas horas y son un esc谩ndalo. Todos aseguran no haber hecho 鈥渘ada malo鈥, pero se empecinan en prefabricar y adulterar pruebas, inventar coartadas, incluso fabricar facturas truchas para demostrar que todo fue legal. Y prometen cobrarse venganza con quien suponen que fue el responsable de filtrar esa 鈥渞euni贸n de amigos鈥: el jefe de la Polic铆a de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Jos茅 Glinski.

Del intercambio surge clara la presencia del Grupo Clar铆n en el viaje. Mientras todos discut铆an c贸mo hacer figurar que hab铆an pagado cada uno su viaje y alojamiento, el directivo Pablo Casey les transmiti贸 un mensaje: 鈥淢uchachos, m谩s all谩 de todo lo que paguen, quiero decirles que yo me encargo de todo porque es mi responsabilidad鈥, a lo que Yadarola, magistrado, le responde: 鈥淧ablo, ni lo digas. Somos un grupo y fuiste m谩s que generoso en la invitaci贸n鈥.

Jorge Rendo fue quien recibi贸 a los viajeros en el Aeropuerto de Bariloche el 13 de octubre pasado. Se mostr贸 preocupado por eso, ante la posible difusi贸n de im谩genes. 鈥淓l tema de las c谩maras es que en el aeropuerto de Bariloche est谩bamos Pablo (supuestamente Yadarola, aunque tambi茅n podr铆a ser Casey) y yo esper谩ndolos y nos subimos juntos a las camionetas鈥. El juez Pablo Yadarola le responde: 鈥淐ierto, Jorge. Ah铆 podemos estar juntos en im谩genes鈥.

Rendo fue tambi茅n el garante de que nada apareciera en los medios del Grupo. Y quien oper贸 para diluir la trascendencia en el suyo y en otros medios, a punto tal que el 20 de octubre abri贸 la ronda de chat con una evaluaci贸n: 鈥淵o no vi nada hoy. Creo que, si no hay ning煤n 鈥榟echo nuevo鈥 el tema est谩 terminado medi谩ticamente鈥.

Los jueces Ercolini y especialmente Yadarola son los m谩s activos en buscar c贸mo afrontar la situaci贸n dando apariencia de normalidad y legalidad. 鈥淒if铆cil de explicar que todos juntos fuimos a otro lado sin dejar cabos sueltos鈥, reconoci贸 Ercolini. Su colega Cayssials directamente propone mentir sobre el lugar en el que estuvieron: 鈥淧uedo conseguir una casa a la que fuimos a Bariloche. Es de un amigo que puede decir que nos la prest贸鈥. Y propone fabricar otra realidad: 鈥淒e paso si quieren el mes que viene vamos de verdad ah铆 y nos sacamos las fotos con 茅l ah铆 y cerramos todo鈥. Ercolini parece entusiasmado: 鈥淪i se consiguiera eso, s贸lo queda la idea de confabulaci贸n, que es la nada misma. Salvo que tengan m谩s鈥.

Todos aseguran que el expresidente Macri no tuvo nada que ver con el viaje. Se burlan de las especulaciones en ese sentido y Casey incluso dice que 鈥淢acri no debe entender nada!!!! Jajaja鈥. Pero hablan de otros viajes anteriores, con los mismos y otros personajes. Siempre invitados por el poder real, siempre en secreto. Hasta que trascendi贸.

El juez Yadarola le apunt贸 directamente al jefe de la PSA. 鈥淓so no lo hacen sin una orden de la conducci贸n pol铆tica, Jos茅 Glinski. Para anotarlo porque es el responsable鈥. A Glinski le prometen de todo, menos justicia. El ministro porte帽o D鈥橝lessandro le anunci贸 al grupo: Si en alg煤n momento me tocara ser ministro de Naci贸n, lo primero que hago es disolver la PSA鈥. Yadarola anuncia: 鈥淓stoy seguro que nos volvemos a cruzar en cualquier momento鈥, ante lo que D鈥橝lessandro le formula un pedido por anticipado: 鈥淒ame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar鈥.

鈥淓stoy caliente y motivado para hacer la denuncia penal al puto de la PSA. Cont茅nganme porque se me acaba la paciencia!禄, anuncia el juez de la C谩mara de Casaci贸n, Carlos Mahiques. Bergroth cumple: 鈥淐oco, cuando tengamos cerrado todo pasamos a la ofensiva. Todav铆a me parece que hay fuego de todos lados y de toda clase. Nos tenemos que juntar para la estrategia鈥. Pero Mahiques est谩 desatado: 鈥淓star铆a bueno instalar la idea de un espionaje con intervenci贸n de un organismo estatal de seguridad (la PSA) en los medios. Y enfatizar el fake de la noticia. Nos cargamos a la PSA. (鈥) Habr铆a que hacerle llegar al PSA que le vamos a tirar con munici贸n gruesa y que mejor no entregue nada m谩s鈥.

Tarde. El directivo de Clar铆n Pablo Casey anuncia al grupo: 鈥淵a se lo hice llegar鈥. Y D鈥橝lessandro saca pecho: 鈥淎 m铆 me mand贸 a preguntar si quer铆a hablar con 茅l鈥 Le dije q no hac铆a falta q en alg煤n momento la vida nos iba a cruzar. Tengo la mejor alcaid铆a para que le den una linda bienvenida鈥.

El juez Yadarola se ufana de ser qui茅n m谩s conoce a Glinski por razones de su trabajo como juez en lo Penal Econ贸mico. 鈥淣o debe estar tampoco nada tranquilo. Seg煤n dicen este Glinski es de la C谩mpora y de Cristina. Habla con ella directo, y m谩s a煤n desde la causa de los copitos, cuando se desplaz贸 a la PFA y entr贸 la PSA en escena鈥. M谩s aun; ante se帽ales que indican que Glinski no tuvo nada que ver con la filtraci贸n, el juez Yadarola especula levantando la apuesta: 鈥渟i no fueron, se debe querer matar porque sabe efectivamente que nosotros pensamos que es 茅l. Para un jefe de una fuerza es m谩s o menos verse preso鈥.

En los di谩logos, el juez Mahiques reconoce t谩citamente la existencia de sellos de goma y denunciadores seriales que llevan a tribunales denuncias por encargo. 鈥淗ay que denunciar el espionaje ilegal y la violaci贸n de los deberes de funcionario al jefe de la PSA. (鈥) El tema es si lo hacemos nosotros o una ONG o tercero鈥. Ercolini se sincericida en la respuesta: 鈥淓so despu茅s s铆. (鈥) Despu茅s vemos el tercero鈥.

El grupo tambi茅n muestra su desprecio por periodistas identificados con nombre y apellido y desnuda c贸mo negocia y presiona a due帽os de medios para frenar la publicaci贸n de la informaci贸n.

El desprecio es extensivo al gobierno. El juez Yadarola reaccion贸 a los tuits de funcionarios y dirigentes oficialistas sobre el viaje inexplicable: 鈥渜ue se dediquen a twittear todo lo que quieran. Tienen fecha de vencimiento, se van a ir鈥. Al ministro de Justicia, Mart铆n Soria, lo llaman 鈥減ayaso鈥; a Rodolfo Tailhade, 鈥渂urro鈥 o 鈥渋diota鈥; a Cristina Kirchner, 鈥渓a mina鈥.

El chat es un intento permanente de ocultar qu茅 fueron a hacer todos juntos a Lago Escondido. Tan pat茅tico es todo que incluso se les ocurri贸 justificar que se trat贸 de 鈥渄os d铆as intensivos de clases de pesca con mosca鈥.

