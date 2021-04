驴Mostrar谩 el Covid-19 una ola mundial de practicantes neoestoicos de que hay otra v铆a?

En la antigua Grecia, el estoicismo era parte de la cultura popular, extendi茅ndose de una manera que las sofisticadas escuelas de Plat贸n y Arist贸teles solo pod铆an so帽ar. Como los epic煤reos y los esc茅pticos, los estoicos le deben mucho a S贸crates, quien siempre enfatiz贸 que la filosof铆a debe ser pr谩ctica, capaz de cambiar nuestras prioridades en la vida.

Los estoicos estaban muy apegados a la ataraxia (ausencia de perturbaci贸n) como el estado ideal de nuestra mente. El sabio no puede confundirse, porque la clave de la sabidur铆a es saber de qu茅 no hay que preocuparse. Los estoicos eran, por lo tanto, socr谩ticos, en el sentido de que se esforzaban en proporcionar tranquilidad a todo el mundo. Como una versi贸n helen铆stica del Tao. El gran asceta Ant铆stenes fue compa帽ero de S贸crates y precursor de los Estoicos.

Los primeros estoicos obtuvieron su nombre del p贸rtico 鈥stoa鈥 del mercado ateniense que sol铆a visitar el fundador oficial Zen贸n de Citium (333-262 a.C.). Pero el verdadero artesano fue Crisipo, un fil贸sofo especializado en l贸gica y f铆sica, que se dice que escribi贸 nada menos que 705 libros, ninguno de los cuales ha sobrevivido. Occidente conoci贸 a los principales estoicos bajo la forma de un tr铆o romano: S茅neca, Epicteto y Marco Aurelio. Son los modelos del estoicismo tal como lo conocemos hoy.

Epicteto (50-120 d.C.) naci贸 esclavo en Roma, luego viaj贸 a Grecia y pas贸 su vida examinando la naturaleza de la libertad. S茅neca (4-65 d.C.), un orador fabuloso y buen dramaturgo, fue exiliado a C贸rcega cuando fue acusado falsamente de adulterio con la hermana del emperador Claudio.

Pero luego lo trajeron de regreso a Roma para educar al joven Ner贸n, y de alguna manera Ner贸n lo oblig贸 a suicidarse.

Marcus Aurelius, un humanista, era el prototipo del emperador reacio, que viv铆a en un turbulento siglo II d.C. y se erig铆a como un precursor de Schopenhauer: Marcus consideraba la vida como una verdadera tarea. Los maestros de Zen贸n eran de hecho c铆nicos, cuya intuici贸n b谩sica era que nada importaba m谩s que la virtud. Por lo tanto, las trampas de la sociedad en general ten铆an que reducirse al rango de distracciones triviales, en el mejor de los casos.

No es de extra帽ar que queden muy pocos verdaderos c铆nicos hoy. Es esclarecedor saber que las clases altas del Imperio Romano, su 1%, consideraban que las ideas de Zen贸n eran bastante relevantes, mientras se burlaban, obviamente, del primer punk de la historia, Di贸genes el c铆nico, que se masturbaba en la plaza p煤blica y caminaba por la ciudad sosteniendo una linterna tratando de encontrar a un hombre de verdad. Al igual que Her谩clito, para los estoicos, una parte clave de la b煤squeda de la paz mental era aprender a vivir con lo inevitable.

Enlace de serenidad

Este deseo de serenidad es uno de sus v铆nculos con los epic煤reos. Los estoicos estaban convencidos de que la mayor铆a de la gente no tiene idea de en qu茅 universo vive (imag铆nense la reacci贸n de las redes sociales). Entonces terminan confundidos en sus actitudes hacia la vida.

A diferencia de Plat贸n y Arist贸teles, los estoicos eran materialistas ac茅rrimos. No adher铆an al discurso plat贸nico sobre las 芦formas禄 en un mundo ideal: para los estoicos, estos eran s贸lo conceptos en la mente de Plat贸n. Para los epic煤reos, el mundo es el producto no planeado de fuerzas ca贸ticas (ahora鈥 d铆gaselo a los evangelistas fan谩ticos).

Los estoicos, por el contrario, cre铆an que el mundo era una cuesti贸n de organizaci贸n hasta el m谩s m铆nimo detalle. Para los epic煤reos, el curso de la naturaleza no est谩 predeterminado: el destino interviene en forma de desviaciones aleatorias de 谩tomos. Destino, en la antigua Grecia, en realidad significa Zeus.

Para los estoicos, todo sucede seg煤n el destino: una cadena inexorable de causa y efecto, que se desarrolla exactamente de la misma manera, una y otra vez, en un ciclo de creaci贸n y destrucci贸n c贸smica, una especie de precursor del eterno retorno de Nietzsche.

Aceptaci贸n resignada

Los estoicos fueron fuertemente influenciados por Her谩clito. La f铆sica estoica se ocup贸 de la noci贸n de interpenetraci贸n : el mundo f铆sico como una mezcla agitada de sustancias entremezcladas, un precursor bastante extraordinario de la equivalencia entre energ铆a y materia de Einstein.

Lo que el mundo posmoderno les quita a los estoicos es la noci贸n de aceptaci贸n resignada, lo que tiene mucho sentido si el mundo realmente funciona de acuerdo con sus ideas. Si el destino, del nuevo Zeus, no el Dios cristiano, gobierna el mundo, y pr谩cticamente todo lo que sucede est谩 fuera de nuestro control, entonces la realpolitik es aceptar 芦todo lo que sucede es como actualmente sucede禄, en las inmortales palabras de Epicteto.

As铆 que no tiene sentido entusiasmarse con cosas que no podemos cambiar. Y no hay necesidad de apegarse a cosas que acabaremos perdiendo. Pero trate de vender esta noci贸n a los Maestros del Universo del capitalismo financiero.

El camino a seguir, seg煤n los estoicos, es, por lo tanto, tener solo lo esencial y viajar livianito. Lao-Tse lo aprobar铆a. Despu茅s de todo, todo lo que podemos perder ya est谩 m谩s o menos perdido, por lo tanto ya estamos protegidos de los peores golpes de la vida.

Quiz谩s el 煤ltimo secreto estoico es la distinci贸n de Epicteto entre las cosas que est谩n bajo nuestro control, nuestros pensamientos y deseos, y lo que no lo est谩: nuestros cuerpos, nuestras familias, nuestras posesiones, nuestro destino en la vida, tantos elementos que la expansi贸n del covid -19 ha derrotado.

Lo que Epicteto nos est谩 diciendo es que si redirigimos nuestras emociones para enfocarnos en lo que est谩 en nuestro poder e que ignoramos todo lo dem谩s, entonces 芦nadie podr谩 coaccionarte, nadie te obstaculizar谩, y ning煤n mal podr谩 tocarte禄.

El poder no es importante en 煤ltima instancia

S茅neca ofreci贸 un 谩ngulo definitivo que podemos aplicar a varios aspectos del 1%: 芦Niego que la riqueza sea un bien, porque si lo fuera har铆a buena a la gente. Pero como lo que est谩 en manos de los malos no puede llamarse bueno, me niego a aplicar este t茅rmino a la riqueza禄. Los estoicos ense帽aron que hacer parte de la vida p煤blica significa difundir la virtud y luchar contra el vicio.

Este es un asunto muy serio que involucra el deber, la disciplina y el autocontrol. Esto explica en gran medida por qu茅 m谩s del 70% de los italianos aplauden hoy la actitud del primer ministro Giuseppe Conte en la lucha contra el Covid-19. Acept贸 el desaf铆o, inesperadamente, como un neoestoico. Los estoicos consideraban la muerte como un recordatorio 煤til del destino de uno y de la insignificancia 煤ltima de las cosas del mundo.

Marco Aurelio encontr贸 un gran consuelo en la brevedad de la vida: 芦Dentro de poco ya no ser谩s nadie y ya no estar谩s en ning煤n lado, como Adriano y Augusto ya no lo son禄. Cuando las circunstancias hicieron imposible vivir seg煤n los ideales de la virtud estoica, la muerte siempre fue un Plan B viable.

Epicteto tambi茅n nos dice que realmente no deber铆amos preocuparnos por lo que le suceda a nuestro cuerpo. A veces parece ver la muerte como la soluci贸n aceptable a cualquier desgracia. En la cima de su arte, los estoicos dejaron en claro que la diferencia entre la vida y la muerte es insignificante en comparaci贸n con la diferencia entre la virtud y el vicio. De ah铆 la noci贸n de suicidio noble.

El hero铆smo estoico aparece claramente en la vida y en la muerte de Cat贸n el Joven, como lo describe Plutarco. Cato era un ac茅rrimo oponente de C茅sar, y su integridad dictaba que el 煤nico resultado posible era el suicidio. Seg煤n el relato legendario de Plutarco, Cat贸n, en su 煤ltima noche, defendi贸 una serie de tesis estoicas durante la cena, se retir贸 a su habitaci贸n para leer el 芦Fed贸n禄 de Plat贸n, en el que, y lo que no es una coincidencia, S贸crates afirma que un verdadero fil贸sofo considera toda la vida como una preparaci贸n para la muerte, y se suicid贸. Obviamente, se convirti贸 en una superestrella estoica por toda la eternidad.

Los estoicos ense帽aron que la riqueza, el estatus y el poder, en 煤ltima instancia, no importan. Una vez m谩s, Lao-Tse lo aprobar铆a. Lo 煤nico que puede elevar a un hombre por encima de los dem谩s es una virtud superior, de la que todos son capaces, al menos en principio. Entonces s铆, los estoicos cre铆an que todos 茅ramos hermanos y hermanas.

S茅neca: 芦La naturaleza nos hizo parientes al crearnos a partir de los mismos materiales y para el mismo destino禄. Entonces imag铆nense un sistema construido sobre la dedicaci贸n desinteresada al bienestar de los dem谩s y contra toda vanidad. Probablemente, este no es el prop贸sito del capitalismo turbo-financiero, creador de desigualdades.

Epicteto: 芦驴Qu茅 debemos decir entonces a cada prueba que se presenta? Me estaba preparando para ello, me estaba entrenando para ello禄. 驴Mostrar谩 el Covid-19 una ola mundial de practicantes neoestoicos de que hay otra v铆a?

consortiumnews.com. Traducido del ingl茅s para El Correo de la Di谩spora por Carlos Debiasi