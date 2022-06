–

De parte de Oscuro Es El Deseo - Lecturas An谩rquicas June 13, 2022 75 puntos de vista

La vida es un arma. 驴D贸nde herir, sobre qu茅 obst谩culo crispar nuestros m煤sculos, de qu茅 cumbre colgar nuestros deseos?驴Ser谩 mejor gastarnos de un golpe y morir la muerte ardiente de la bala aplastada contra el muro o envejecer en el camino sin t茅rmino y sobrevivir a la esperanza?

Las fuerzas que el destino olvid贸 un instante en nuestras manos son fuerzas de tempestad. Para el que tiene los ojos abiertos y el o铆do en guardia, para el que se ha incorporado una vez sobre la carne, la realidad es angustia. Gemidos de agon铆a y clamores de triunfo nos llaman en la noche. Nuestras pasiones, como una jaur铆a impaciente, olfatean el peligro y la gloria. Nos adivinamos due帽os de lo imposible y nuestro esp铆ritu 谩vido se desgarra.

Poner pie en la playa virgen, agitar lo maravilloso que duerme, sentir el soplo de lo desconocido, el estremecimiento de una forma nueva: he aqu铆 lo necesario. M谩s vale lo horrible que lo viejo. M谩s vale deformar que repetir. Antes destruir que copiar. Vengan los monstruos si son j贸venes. El mal es lo que vamos dejando a nuestras espaldas. La belleza es el misterio que nace. Y ese hecho sublime, el advenimiento de lo que jam谩s existi贸, debe verificarse en las profundidades de nuestro ser. Dioses de un minuto, qu茅 nos importan los martirios de la jornada, qu茅 importa el desenlace negro si podemos contestar a la naturaleza: -隆No me creaste en vano!

Es preciso que el hombre se mire y se diga: -Soy una herramienta. Traigamos a nuestra alma el sentimiento familiar del trabajo silencioso, y admiremos en ella la hermosura del mundo. Somos un medio, s铆, pero el fin es grande. Somos chispas fugitivas de una prodigiosa hoguera. La majestad del Universo brilla sobre nosotros, y vuelve sagrado nuestro esfuerzo humilde. Por poco que seamos, lo seremos todo si nos entregamos por entero. Hemos salido de las sombras para abrasarnos en la llama; hemos aparecido para distribuir nuestra sustancia y ennoblecer las cosas. Nuestra misi贸n es sembrar los pedazos de nuestro cuerpo y de nuestra inteligencia; abrir nuestras entra帽as para que nuestro genio y nuestra sangre circulen por la tierra. Existimos en cuanto nos damos; negarnos es desvanecernos ignominiosamente. Somos una promesa; el veh铆culo de intenciones insondables. Vivimos por nuestros frutos; el 煤nico crimen es la esterilidad.

Nuestro esfuerzo se enlaza a los innumerables esfuerzos del espacio y del tiempo, y se identifica con el esfuerzo universal. Nuestro grito resuena por los 谩mbitos sin l铆mite. Al movemos hacemos temblar a los astros. Ni un 谩tomo, ni una idea se pierde en la eternidad. Somos hermanos de las piedras de nuestra choza, de los 谩rboles sensibles y de los insectos veloces. Somos hermanos hasta de los imb茅ciles y de los criminales, ensayos sin 茅xito, hijos fracasados de la madre com煤n. Somos hermanos hasta de la fatalidad que nos aplasta. Al luchar y al vencer colaboramos en la obra enorme, y tambi茅n colaboramos al ser vencidos. El dolor y el aniquilamiento son tambi茅n 煤tiles. Bajo la guerra interminable y feroz canta una inmensa armon铆a. Lentamente se prolongan nuestros nervios, uni茅ndonos a lo ignoto. Lentamente nuestra raz贸n extiende sus leyes a regiones remotas. Lentamente la ciencia integra los fen贸menos en una unidad superior, cuya intuici贸n es esencialmente religiosa, porque no es la religi贸n la que la ciencia destruye, sino las religiones. Extra帽os pensamientos cruzan las mentes. Sobre la humanidad se cierne un sue帽o confuso y grandioso. El horizonte est谩 cargado de tinieblas, y en nuestro coraz贸n sonr铆e la aurora.

No comprendemos todav铆a. Solamente nos es concedido amar. Empujados por voluntades supremas que en nosotros se levantan, caemos hacia el enigma sin fondo. Escuchamos la voz sin palabras que sube en nuestra conciencia, y a tientas trabajamos y combatimos. Nuestro hero铆smo est谩 hecho de nuestra ignorancia. Estamos en marcha, no sabemos a d贸nde, y no queremos detenemos. El tr谩gico aliento de lo irreparable acaricia nuestras sienes sudorosas.

Rafael Barret